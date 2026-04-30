Segundo o jornal Bild, Riera teria ficado tão irritado com os resultados dos testes físicos de Burkardt — que ele considerou desastrosos — que, em vez de conversar pessoalmente com o jogador, teria “ordenado” ao assistente técnico Jan Fießer que “desse uma bronca em Burkardt”.
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"Incidente inacreditável" no Eintracht Frankfurt revelado! Será que se aproxima mais um escândalo envolvendo o técnico Albert Riera e um jogador importante?
Segundo o jornal, a grande falha, na opinião de Riera, teria sido o índice de gordura corporal de Burkardt. Além disso, Riera teria criticado, por meio de seu assistente técnico, o trabalho defensivo de Burkardt após perdas de bola.
Isso teria deixado o jogador da seleção alemã bastante perplexo — também porque ele se sentia em ótima forma e os valores estavam apenas “ligeiramente elevados”. Por fim, Burkardt teria encaminhado seu assessor ao diretor esportivo Markus Krösche devido ao ocorrido. Este teria então procurado conversar com Riera para se fazer uma ideia do que havia “afetado profundamente” o espanhol.
Riera teria “repreendido Burkardt de passagem” por ter precisado conversar com Krösche. O jornal Bild descreve o caso como, no geral, “inacreditável”. Como consequência do aparente desentendimento entre jogador e técnico, Burkardt ficou no banco até pouco antes do final da partida contra o FC Augsburg, que terminou em 1 a 1. No entanto, Riera enfatizou que não há nenhum problema interpessoal com Burkardt: “Jonny está fazendo um trabalho fantástico.”
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Albert Riera critica os líderes do Eintracht Frankfurt
Entretanto, Riera não teria se tornado muito popular entre os jogadores-líderes, grupo do qual Burkardt também faz parte, devido à sua forma de se comunicar. Segundo ojornal *Bild*, não são apenas os capitães Arthur Theate e Mario Götze que se sentem “marginalizados”; também já teriam surgido divergências com Robin Koch.
Além disso, a maneira como Riera lida com os jogadores de destaque Ritsu Doan e Can Uzun suscita dúvidas. Uzun, após semanas no banco de reservas, só voltou a ser titular contra o Augsburg pela primeira vez desde meados de janeiro e deu a assistência para o gol de empate de Doan, que entrou no intervalo (66º).
Ambos estariam cogitando uma transferência no meio do ano devido à relação tensa com Riera. Conforme relata a Sport Bild, Riera “não se dá bem” justamente com Doan, contratado no meio do ano por 21 milhões de euros. Além disso, o canhoto seria o único jogador profissional do elenco a quem o técnico se refere exclusivamente pelo sobrenome.
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Apesar do desentendimento com Riera, Burkardt ainda espera conquistar uma vaga na seleção para a Copa do Mundo
Agora, Riera parece ter desentendimentos também com o artilheiro do Frankfurt. Burkardt lidera a artilharia interna do clube com doze gols em todas as competições, marcados em apenas 26 partidas oficiais. No entanto, o jogador de 25 anos sofreu mais um revés no final de novembro devido a uma lesão muscular na panturrilha. Ele só voltou aos gramados em fevereiro.
Apesar da aparente desavença com Riera, Burkardt certamente não vai desistir na reta final da temporada; afinal, ele ainda está disputando uma vaga na seleção para a Copa do Mundo do técnico Julian Nagelsmann. Ele não foi convocado para os dois primeiros jogos da seleção neste ano, mas, devido à situação precária dos concorrentes (Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst), ainda pode entrar na disputa pela vaga na Copa do Mundo.
No próximo sábado, o Eintracht também terá em jogo, no confronto em casa contra o HSV, a defesa da sétima colocação na Conference League contra o SC Freiburg, que está empatado em pontos.