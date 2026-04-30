"Incidente inacreditável" no Eintracht Frankfurt revelado! Será que se aproxima mais um escândalo envolvendo o técnico Albert Riera e um jogador importante?

Segundo o jornal, a grande falha, na opinião de Riera, teria sido o índice de gordura corporal de Burkardt. Além disso, Riera teria criticado, por meio de seu assistente técnico, o trabalho defensivo de Burkardt após perdas de bola.

Isso teria deixado o jogador da seleção alemã bastante perplexo — também porque ele se sentia em ótima forma e os valores estavam apenas “ligeiramente elevados”. Por fim, Burkardt teria encaminhado seu assessor ao diretor esportivo Markus Krösche devido ao ocorrido. Este teria então procurado conversar com Riera para se fazer uma ideia do que havia “afetado profundamente” o espanhol.

Riera teria “repreendido Burkardt de passagem” por ter precisado conversar com Krösche. O jornal Bild descreve o caso como, no geral, “inacreditável”. Como consequência do aparente desentendimento entre jogador e técnico, Burkardt ficou no banco até pouco antes do final da partida contra o FC Augsburg, que terminou em 1 a 1. No entanto, Riera enfatizou que não há nenhum problema interpessoal com Burkardt: “Jonny está fazendo um trabalho fantástico.”