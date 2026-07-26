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“Incapacidade de aceitar a derrota” - Como é jogar sob o comando de José Mourinho: ex-jogador do Real Madrid e da Roma revela os bastidores do “Special One”
Treinos sob o comando de Mourinho
Em uma entrevista reveladora à publicação espanhola MARCA, Mayoral refletiu sobre os treinadores que acompanharam sua carreira. Tendo atuado ao lado dele na Roma, clube pelo qual o atacante disputou 56 partidas e marcou 18 gols, ele deu uma visão de como é realmente ser treinado por Mourinho. Apesar de nem sempre ter sido titular, Mayoral admitiu que aproveitou muito o trabalho diário.
“Acima de tudo, os treinos. Eram muito competitivos e muito divertidos. Mesmo que minha situação não fosse a ideal, eu gostava muito de treinar com ele”, explicou Mayoral, observando que os treinos costumavam ser curtos, com duração de cerca de 45 minutos a uma hora, mas incrivelmente intensos e sempre com a bola.
- Getty Images Sport
Tensões no vestiário
No entanto, essa dinâmica não estava isenta de falhas. Mourinho possui um histórico incrível como técnico, tendo conquistado duas Ligas dos Campeões e títulos nacionais na Espanha, Inglaterra, Itália e Portugal. Essa busca incansável pelo sucesso muitas vezes gerava tensão nos bastidores.
“O que menos gostei? Talvez, em parte, tenha sido essa incapacidade de aceitar a derrota; ele fazia comentários dentro do vestiário que eu não gostava”, revelou Mayoral. “Não apenas comigo, mas também com outros companheiros de equipe. Entendo que ele é uma pessoa muito competitiva e que, no calor do momento, todos podemos dizer coisas, mas acredito que o respeito pelas pessoas deve estar sempre acima de tudo.”
Um vínculo surpreendentemente forte
Apesar do atrito causado por aquelas explosões no vestiário, Mayoral destacou que Mourinho ainda demonstrava um lado acessível. O atacante, que começou sua carreira no Real Madrid, observou que Mourinho costumava conversar com os jogadores espanhóis sobre o passado que compartilhavam.
“Com o tempo, ele até me surpreendeu. Pelas conversas que tivemos e por algumas coisas que ele me disse antes de certas partidas, senti que ele valorizava meu trabalho”, acrescentou Mayoral. “Lembro que, em uma ocasião, ele me disse que eu merecia ter jogado muito antes, e também falou muito bem de mim em uma coletiva de imprensa. Guardo isso comigo. Ele era uma pessoa acessível.”
- AFP
Olhando para o futuro
Mayoral está agora entrando no último e crucial ano de seu contrato com o Getafe, clube pelo qual marcou 38 gols em 115 partidas, na esperança de recuperar sua melhor forma. Enquanto isso, Mourinho retornou de forma dramática ao Real Madrid neste verão. Após passagens recentes pela Roma, pelo Fenerbahçe e pelo Benfica, o técnico está pronto para comandar o Real na próxima temporada 2026-27, com o objetivo de levar o clube de volta ao topo do futebol europeu após duas temporadas sem títulos.
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