“Incapacidade de aceitar a derrota” - Como é jogar sob o comando de José Mourinho: ex-jogador do Real Madrid e da Roma revela os bastidores do “Special One”

Em uma entrevista reveladora à publicação espanhola MARCA, Mayoral refletiu sobre os treinadores que acompanharam sua carreira. Tendo atuado ao lado dele na Roma, clube pelo qual o atacante disputou 56 partidas e marcou 18 gols, ele deu uma visão de como é realmente ser treinado por Mourinho. Apesar de nem sempre ter sido titular, Mayoral admitiu que aproveitou muito o trabalho diário.

“Acima de tudo, os treinos. Eram muito competitivos e muito divertidos. Mesmo que minha situação não fosse a ideal, eu gostava muito de treinar com ele”, explicou Mayoral, observando que os treinos costumavam ser curtos, com duração de cerca de 45 minutos a uma hora, mas incrivelmente intensos e sempre com a bola.