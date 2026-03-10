AFP
“Inacreditável” Michael Olise é aclamado como a melhor contratação da Bundesliga em 10 anos, enquanto ex-estrela afirma que o herói do Bayern “faz tudo certo”
Kramer elogia valor de transferência inacreditável
Em entrevista à Amazon Prime na noite do jogo de ida do Bayern de Munique contra o Atalanta, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, Kramer elogiou Olise com o máximo de entusiasmo possível. O ex-meio-campista explicou sua posição ousada: “Para mim, ele é talvez a melhor contratação da Bundesliga dos últimos 10 anos”.
Após sua transferência do Crystal Palace por € 53 milhões em julho de 2024, o atacante transformou o ataque da equipe de Vincent Kompany. Kramer manteve sua opinião sobre o alto valor da transferência: “Eu sei, sempre falamos de grandes somas. Mas ainda assim: custo-benefício, o que esse jogador oferece a uma equipe - é inacreditável.”
Uma aula magistral de tática na ala
Não são apenas os números brutos que chamam a atenção, mas a natureza sofisticada do jogo do francês, que permite ao Bayern dominar sob intensa pressão. Kramer destacou sua habilidade única de manter a posse de bola e encontrar soluções em espaços apertados, uma característica raramente vista em alas tradicionais, que muitas vezes dependem exclusivamente da velocidade.
O comentarista observou que o jogador de 24 anos raramente toma uma decisão errada, comentando: “Ele faz tudo certo. Ele sabe quando e onde a bola deve estar. Mesmo quando é pressionado na frente, de costas para o gol, algo que os alas geralmente não conseguem fazer tão bem, ele resolve tudo.”
Resultados estatísticos recordes na Europa
As estatísticas certamente corroboram as afirmações ambiciosas do analista, já que o atacante manteve um nível impressionante de produtividade desde que trocou Londres pela Baviera. De acordo com a Opta, ele já registrou 37 participações em gols em partidas competitivas nesta temporada, consolidando seu status como um talento genuinamente de elite.
Este número notável é o mais alto entre os alas das cinco grandes ligas europeias. Além disso, nenhum outro jogador dessas divisões registrou tantas assistências quanto suas 22, provando que seu sucesso inicial na temporada de estreia, com 38 participações em 50 partidas, estava longe de ser um acaso.
O futuro do ataque do Munique
Sua natureza clínica ficou mais uma vez em evidência durante a vitória dominante por 6 a 0 sobre a equipe italiana nas oitavas de final. O atacante foi o arquiteto da derrota adversária, marcando dois gols e dando uma assistência para Serge Gnabry, o que levou Kramer a acrescentar: “Ele é um jogador excepcional, todos nós sabemos disso”.
À medida que o gigante alemão continua sua busca por títulos, essa presença se tornou a pedra angular absoluta de sua estratégia ofensiva. O vencedor da Copa do Mundo concluiu que o jovem atacante merece ainda mais crédito: “Mas, para mim, isso ainda é quase pouco”, comprovando seu status como a força ofensiva mais influente da Alemanha atualmente.
