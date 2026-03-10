“Inacreditável” Michael Olise é aclamado como a melhor contratação da Bundesliga em 10 anos, enquanto ex-estrela afirma que o herói do Bayern “faz tudo certo”

Em entrevista à Amazon Prime na noite do jogo de ida do Bayern de Munique contra o Atalanta, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, Kramer elogiou Olise com o máximo de entusiasmo possível. O ex-meio-campista explicou sua posição ousada: “Para mim, ele é talvez a melhor contratação da Bundesliga dos últimos 10 anos”.

Após sua transferência do Crystal Palace por € 53 milhões em julho de 2024, o atacante transformou o ataque da equipe de Vincent Kompany. Kramer manteve sua opinião sobre o alto valor da transferência: “Eu sei, sempre falamos de grandes somas. Mas ainda assim: custo-benefício, o que esse jogador oferece a uma equipe - é inacreditável.”