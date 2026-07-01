"Inacreditável": Jürgen Klopp elogia o inglês Harry Kane após sua atuação brilhante com dois gols

Kane colocou os ingleses de volta no caminho certo após um gol sofrido logo no início contra o azarão: primeiro, ele empatou em 1 a 1 após um cruzamento do recém-entrado Anthony Gordon; depois, marcou o 2 a 1 com um chute forte de direita, em um gol de tirar o fôlego.
“Nunca vi antes uma influência como a que Harry Kane exerce. Quando Harry Kane não está em boa fase — e foi o que aconteceu nos primeiros 30 minutos —, a Inglaterra também não funciona. No momento em que ele conseguiu se encaixar um pouco melhor, surgiram oportunidades imediatamente”, disse Klopp à Magenta TV.