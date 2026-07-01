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Harry KaneGetty Images
Daniel Buse

Traduzido por

"Inacreditável": Jürgen Klopp elogia o inglês Harry Kane após sua atuação brilhante com dois gols

Copa do Mundo
Inglaterra
H. Kane
Inglaterra x RD Congo
Bayern de Munique

Jürgen Klopp ficou entusiasmado com o atacante Harry Kane após os dois gols que ele marcou na vitória da Inglaterra por 2 a 1 contra o Congo nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Kane colocou os ingleses de volta no caminho certo após um gol sofrido logo no início contra o azarão: primeiro, ele empatou em 1 a 1 após um cruzamento do recém-entrado Anthony Gordon; depois, marcou o 2 a 1 com um chute forte de direita, em um gol de tirar o fôlego. 

“Nunca vi antes uma influência como a que Harry Kane exerce. Quando Harry Kane não está em boa fase — e foi o que aconteceu nos primeiros 30 minutos —, a Inglaterra também não funciona. No momento em que ele conseguiu se encaixar um pouco melhor, surgiram oportunidades imediatamente”, disse Klopp à Magenta TV.  

  • Sua conclusão: “O claro favorito se impôs, graças a um jogador que mal dá para descrever. No segundo tempo, ele foi praticamente impossível de marcar. Incrível.” 

    Kane marcou seus gols de número quatro e cinco na Copa do Mundo na América do Norte e reiterou que é o jogador mais importante da equipe do técnico Thomas Tuchel, que sonha com o primeiro título mundial em 60 anos. Mas mesmo que o grande triunfo não aconteça no final, Klopp tinha certeza: “Não sei se já construíram estátuas para ele, mas vão construir na Inglaterra, com certeza.” 

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    Harry Kane: “Para mim, foi um dia assim”

    Com seus gols, Kane dá continuidade a uma temporada excepcional com a camisa do FC Bayern de Munique, na qual conquistou mais uma vez a artilharia da Bundesliga: em 31 partidas, ele marcou 36 gols na primeira divisão alemã. No total, o jogador de 32 anos somou 61 gols e sete assistências em 51 partidas oficiais pelo clube mais titulado da Alemanha.

    “É uma sensação incrível, foi um jogo louco. Existem momentos verdadeiramente heróicos — e, para mim, esse foi um desses dias”, disse Kane após a emocionante vitória dos Three Lions, que enfrentarão o co-anfitrião México nas oitavas de final no Estádio Azteca (segunda-feira, às 2h).

  • Harry Kane pela seleção da Inglaterra:

    Jogos: 118
    Gols: 84
    Estreia: 27 de março de 2015
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