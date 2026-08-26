Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1081991822.jpgNews Images
Adhe Makayasa

Traduzido por

'Inacreditável' - Joe Rodon exalta a força do elenco do Leeds United após vitória na Copa da Liga sobre o Nottingham Forest

J. Rodon
Leeds
Nottingham Forest x Leeds
Nottingham Forest
Carabao Cup
Premier League

Joe Rodon elogiou a profundidade do elenco do Leeds United depois que a equipe venceu com tranquilidade o Nottingham Forest por 2 a 0 para chegar à terceira rodada da Carabao Cup. Depois de garantir sua segunda vitória no City Ground no espaço de três dias, o internacional galês insistiu que todos terão um papel importante a desempenhar enquanto o Leeds United busca embalar neste início de temporada.

  • Leeds conquista vitórias consecutivas

    O Leeds garantiu sua vaga na terceira rodada da Carabao Cup pela primeira vez desde a temporada 2022-23 com uma vitória por 2 a 0 sobre o Forest no City Ground. Daniel James abriu o placar aos 50 minutos com uma finalização forte sem chances para Matz Sels, antes de James Justin ampliar a vantagem aos 75 minutos. O resultado confirmou vitórias consecutivas do Leeds na casa do Forest, apenas três dias depois do seu triunfo por 1 a 0 na Premier League.

    • Publicidade
  • Nottingham Forest v Leeds United - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Rodon elogia a mentalidade da equipe

    Daniel Farke escalou James, Noah Okafor, Ao Tanaka e Lukas Nmecha como titulares, além de promover a estreia de Nico Elvedi na defesa. Ao refletir sobre a partida, Rodon elogiou a atuação artilheira de James após uma campanha 2025-26 marcada por lesões, além de destacar a qualidade excepcional e a determinação coletiva do elenco do Leeds.

    Ao falar sobre a resiliência do companheiro de equipe e o impacto imediato dos reforços de verão do clube, Rodon disse à ITV Sport: "Lesões fazem parte do jogo, sabemos do que ele é capaz, ele [James] mostrou sua qualidade e teve uma grande finalização.

    "Precisamos de todos, a temporada é longa, a qualidade do elenco é inacreditável, precisamos de todos juntos. Queremos mudar a mentalidade, crescer novamente como grupo e vencer o máximo de jogos possível. As contratações foram ótimas, queremos seguir com esse embalo."

  • Forest sofre na copa

    O controle dos visitantes sobre a partida se refletiu em um total de gols esperados (xG) de 2,26 a partir de 13 finalizações, em comparação aos 0,86 dos mandantes em oito tentativas. A derrota agrava ainda mais o péssimo retrospecto do Forest nas copas nacionais, com o clube tendo vencido agora apenas um de seus últimos 10 jogos da Copa da Liga Inglesa contra adversários da elite nacional (E2, D7).

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1081991704.jpgNews Images

    O embalo cresce antes do fim de semana

    Triunfos consecutivos no City Ground dão um bem-vindo impulso de moral para o time de Farke antes do confronto de domingo pela Premier League, em casa, contra o Brentford. O Leeds agora volta sua atenção para o próximo sorteio da terceira rodada da Copa da Liga para descobrir seu próximo adversário. A profundidade do elenco mostrada nas duas partidas deixa o Leeds em boa posição para manter sua consistência neste início de temporada.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Premier League
Leeds crest
Leeds
LEE
Brentford crest
Brentford
BRE