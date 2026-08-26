Daniel Farke escalou James, Noah Okafor, Ao Tanaka e Lukas Nmecha como titulares, além de promover a estreia de Nico Elvedi na defesa. Ao refletir sobre a partida, Rodon elogiou a atuação artilheira de James após uma campanha 2025-26 marcada por lesões, além de destacar a qualidade excepcional e a determinação coletiva do elenco do Leeds.

Ao falar sobre a resiliência do companheiro de equipe e o impacto imediato dos reforços de verão do clube, Rodon disse à ITV Sport: "Lesões fazem parte do jogo, sabemos do que ele é capaz, ele [James] mostrou sua qualidade e teve uma grande finalização.

"Precisamos de todos, a temporada é longa, a qualidade do elenco é inacreditável, precisamos de todos juntos. Queremos mudar a mentalidade, crescer novamente como grupo e vencer o máximo de jogos possível. As contratações foram ótimas, queremos seguir com esse embalo."