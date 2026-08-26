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'Inacreditável' - Joe Rodon exalta a força do elenco do Leeds United após vitória na Copa da Liga sobre o Nottingham Forest
Leeds conquista vitórias consecutivas
O Leeds garantiu sua vaga na terceira rodada da Carabao Cup pela primeira vez desde a temporada 2022-23 com uma vitória por 2 a 0 sobre o Forest no City Ground. Daniel James abriu o placar aos 50 minutos com uma finalização forte sem chances para Matz Sels, antes de James Justin ampliar a vantagem aos 75 minutos. O resultado confirmou vitórias consecutivas do Leeds na casa do Forest, apenas três dias depois do seu triunfo por 1 a 0 na Premier League.
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Rodon elogia a mentalidade da equipe
Daniel Farke escalou James, Noah Okafor, Ao Tanaka e Lukas Nmecha como titulares, além de promover a estreia de Nico Elvedi na defesa. Ao refletir sobre a partida, Rodon elogiou a atuação artilheira de James após uma campanha 2025-26 marcada por lesões, além de destacar a qualidade excepcional e a determinação coletiva do elenco do Leeds.
Ao falar sobre a resiliência do companheiro de equipe e o impacto imediato dos reforços de verão do clube, Rodon disse à ITV Sport: "Lesões fazem parte do jogo, sabemos do que ele é capaz, ele [James] mostrou sua qualidade e teve uma grande finalização.
"Precisamos de todos, a temporada é longa, a qualidade do elenco é inacreditável, precisamos de todos juntos. Queremos mudar a mentalidade, crescer novamente como grupo e vencer o máximo de jogos possível. As contratações foram ótimas, queremos seguir com esse embalo."
Forest sofre na copa
O controle dos visitantes sobre a partida se refletiu em um total de gols esperados (xG) de 2,26 a partir de 13 finalizações, em comparação aos 0,86 dos mandantes em oito tentativas. A derrota agrava ainda mais o péssimo retrospecto do Forest nas copas nacionais, com o clube tendo vencido agora apenas um de seus últimos 10 jogos da Copa da Liga Inglesa contra adversários da elite nacional (E2, D7).
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O embalo cresce antes do fim de semana
Triunfos consecutivos no City Ground dão um bem-vindo impulso de moral para o time de Farke antes do confronto de domingo pela Premier League, em casa, contra o Brentford. O Leeds agora volta sua atenção para o próximo sorteio da terceira rodada da Copa da Liga para descobrir seu próximo adversário. A profundidade do elenco mostrada nas duas partidas deixa o Leeds em boa posição para manter sua consistência neste início de temporada.
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