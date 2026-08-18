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'Inacreditável' - ídolo do Leicester, Jamie Vardy apoia estrela do Man Utd, Youri Tielemans, para atingir outro nível em Old Trafford
Vardy exalta Tielemans como um talento inacreditável
A decisão do Manchester United de acionar a cláusula de rescisão de £ 35 milhões no contrato de Tielemans com o Aston Villa foi recebida com grande aprovação por aqueles que melhor conhecem o belga. Vardy, que passou quatro anos e meio jogando ao lado do meio-campista no King Power Stadium, expressou sua empolgação com a transferência.
"Acho que ele vai voltar a deslanchar, para ser honesto", disse Vardy em seu podcast Jamie Vardy’s Having A Party, ao falar sobre a ida de Tielemans para o United neste verão. "Joguei contra ele com a Bélgica, ele era inacreditável, e você ficava tipo: 'Uau, quem é esse?', porque ele ainda era jovem na época. Depois surgiu a notícia de que nós [Leicester] o tínhamos contratado por empréstimo inicialmente, e eu me lembro de passar por todos os caras e dizer: 'Nós contratamos um jogador aqui!', e quero dizer, um jogador realmente muito bom."
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Um encaixe perfeito para o Teatro dos Sonhos
O internacional belga de 29 anos comprometeu seu futuro de longo prazo com o Manchester United, assinando um contrato de cinco anos que o mantém no clube até 2031. Tielemans não perdeu tempo para expressar sua satisfação com a mudança, descrevendo o Manchester United como o clube perfeito para mim, enquanto busca aumentar sua coleção de troféus.
Após uma passagem bem-sucedida por Villa Park, onde ajudou a equipe de Unai Emery a conquistar um título da Liga Europa e uma vaga entre os quatro primeiros, o meio-campista agora está focado em recolocar o United no topo do futebol europeu. "Dentro do time, há muita qualidade e sinto que este é um bom passo para eu seguir em frente e, espero, conquistar muitos, muitos títulos com o clube", disse Tielemans à mídia oficial do clube.
Dedicação e liderança no meio-campo
Além de seu brilhantismo técnico, o ex-capitão do Leicester Wes Morgan destacou os padrões profissionais que Tielemans levará ao vestiário do United. Morgan, que participou do podcast com Vardy, observou que a ética de trabalho do belga era uma característica marcante durante o período em que estiveram juntos.
"O que vi no Youri é dedicação ao trabalho", explicou Morgan. "Eu sempre o via na academia, trabalhando ainda mais duro e fazendo trabalho extra. Ele realmente estava focado em melhorar. Nunca pegava leve nos treinos, sempre dava 100%, mas ele também é outro que tem essa capacidade técnica, essa percepção e essa rapidez de raciocínio. Não me surpreende vê-lo chegar ao topo e estar no Manchester United agora. Espero que ele mostre a todos o quão bom ele é. Ele merece tudo o que conquistou até aqui."
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Estreia na Premier League se aproxima para estrela belga
Vardy ecoou esses sentimentos em relação à personalidade do meio-campista e à sua integração ao elenco, lembrando como ele se adaptou rapidamente à vida na Inglaterra. "Ele chegou e, de cara, dava para perceber… a dedicação, 100 por cento todos os dias", acrescentou Vardy. "Depois, ele entrava no vestiário e era muito simples, muito normal. Foi realmente uma lufada de ar fresco para nós naquele momento."
Tielemans já atuou pelo United durante a pré-temporada, somando minutos contra Paris Saint-Germain, Leeds United e AC Milan. Com a temporada da Premier League prestes a começar neste fim de semana, todas as atenções estarão voltadas para saber se o belga será titular na estreia contra o recém-promovido Hull City.
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