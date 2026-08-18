A decisão do Manchester United de acionar a cláusula de rescisão de £ 35 milhões no contrato de Tielemans com o Aston Villa foi recebida com grande aprovação por aqueles que melhor conhecem o belga. Vardy, que passou quatro anos e meio jogando ao lado do meio-campista no King Power Stadium, expressou sua empolgação com a transferência.

"Acho que ele vai voltar a deslanchar, para ser honesto", disse Vardy em seu podcast Jamie Vardy’s Having A Party, ao falar sobre a ida de Tielemans para o United neste verão. "Joguei contra ele com a Bélgica, ele era inacreditável, e você ficava tipo: 'Uau, quem é esse?', porque ele ainda era jovem na época. Depois surgiu a notícia de que nós [Leicester] o tínhamos contratado por empréstimo inicialmente, e eu me lembro de passar por todos os caras e dizer: 'Nós contratamos um jogador aqui!', e quero dizer, um jogador realmente muito bom."