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Wolverhampton Wanderers v Leicester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

'Inacreditável' - ídolo do Leicester, Jamie Vardy apoia estrela do Man Utd, Youri Tielemans, para atingir outro nível em Old Trafford

J. Vardy
Y. Tielemans
Hull
Manchester United
Premier League
Aston Villa
Leicester

Ídolo do Leicester City, Jamie Vardy fez uma grande elogio a Youri Tielemans após a transferência de destaque do meio-campista para o Manchester United. O atacante lendário acredita que seu ex-companheiro de equipe tem a qualidade "inacreditável" necessária para se tornar uma figura transformadora no Manchester United sob o comando de Michael Carrick.

  • Vardy exalta Tielemans como um talento inacreditável

    A decisão do Manchester United de acionar a cláusula de rescisão de £ 35 milhões no contrato de Tielemans com o Aston Villa foi recebida com grande aprovação por aqueles que melhor conhecem o belga. Vardy, que passou quatro anos e meio jogando ao lado do meio-campista no King Power Stadium, expressou sua empolgação com a transferência.

    "Acho que ele vai voltar a deslanchar, para ser honesto", disse Vardy em seu podcast Jamie Vardy’s Having A Party, ao falar sobre a ida de Tielemans para o United neste verão. "Joguei contra ele com a Bélgica, ele era inacreditável, e você ficava tipo: 'Uau, quem é esse?', porque ele ainda era jovem na época. Depois surgiu a notícia de que nós [Leicester] o tínhamos contratado por empréstimo inicialmente, e eu me lembro de passar por todos os caras e dizer: 'Nós contratamos um jogador aqui!', e quero dizer, um jogador realmente muito bom."

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  • tielemans(C)Getty Images

    Um encaixe perfeito para o Teatro dos Sonhos

    O internacional belga de 29 anos comprometeu seu futuro de longo prazo com o Manchester United, assinando um contrato de cinco anos que o mantém no clube até 2031. Tielemans não perdeu tempo para expressar sua satisfação com a mudança, descrevendo o Manchester United como o clube perfeito para mim, enquanto busca aumentar sua coleção de troféus.

    Após uma passagem bem-sucedida por Villa Park, onde ajudou a equipe de Unai Emery a conquistar um título da Liga Europa e uma vaga entre os quatro primeiros, o meio-campista agora está focado em recolocar o United no topo do futebol europeu. "Dentro do time, há muita qualidade e sinto que este é um bom passo para eu seguir em frente e, espero, conquistar muitos, muitos títulos com o clube", disse Tielemans à mídia oficial do clube.


  • Dedicação e liderança no meio-campo

    Além de seu brilhantismo técnico, o ex-capitão do Leicester Wes Morgan destacou os padrões profissionais que Tielemans levará ao vestiário do United. Morgan, que participou do podcast com Vardy, observou que a ética de trabalho do belga era uma característica marcante durante o período em que estiveram juntos.

    "O que vi no Youri é dedicação ao trabalho", explicou Morgan. "Eu sempre o via na academia, trabalhando ainda mais duro e fazendo trabalho extra. Ele realmente estava focado em melhorar. Nunca pegava leve nos treinos, sempre dava 100%, mas ele também é outro que tem essa capacidade técnica, essa percepção e essa rapidez de raciocínio. Não me surpreende vê-lo chegar ao topo e estar no Manchester United agora. Espero que ele mostre a todos o quão bom ele é. Ele merece tudo o que conquistou até aqui."

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  • Youri Tielemans(C)Getty Images

    Estreia na Premier League se aproxima para estrela belga

    Vardy ecoou esses sentimentos em relação à personalidade do meio-campista e à sua integração ao elenco, lembrando como ele se adaptou rapidamente à vida na Inglaterra. "Ele chegou e, de cara, dava para perceber… a dedicação, 100 por cento todos os dias", acrescentou Vardy. "Depois, ele entrava no vestiário e era muito simples, muito normal. Foi realmente uma lufada de ar fresco para nós naquele momento."

    Tielemans já atuou pelo United durante a pré-temporada, somando minutos contra Paris Saint-Germain, Leeds United e AC Milan. Com a temporada da Premier League prestes a começar neste fim de semana, todas as atenções estarão voltadas para saber se o belga será titular na estreia contra o recém-promovido Hull City.