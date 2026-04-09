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"Inacreditável" – Hansi Flick se irrita com a "inaceitável" falta de intervenção do VAR após bizarro incidente de mão na derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões
A bizarra polêmica sobre a mão na bola
O confronto europeu de peso entre os dois gigantes espanhóis foi marcado por momentos de tensão disciplinar, com destaque para a expulsão de Pau Cubarsí, do Barcelona, e uma decisão de não marcar uma falta altamente controversa. Flick direcionou sua frustração à falta de intervenção do VAR durante uma sequência bizarra no segundo tempo envolvendo o goleiro do Atlético, Juan Musso, e o zagueiro reserva Pubill. Depois que Musso deu um chute curto de meta, Pubill, aparentemente achando que a bola ainda não estava em jogo, a parou deliberadamente com a mão e a rolou de volta para o goleiro. Apesar de a bola estar em jogo, o árbitro Istvan Kovacs simplesmente permitiu que o chute fosse repetido, deixando os jogadores e a comissão técnica do Barcelona em total descrença.
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Flick questiona a finalidade do VAR
Em declarações à Movistar após o apito final, Flick questionou os próprios fundamentos da implementação da tecnologia nesta competição de elite europeia. “Não sei por que o VAR não interveio... é inacreditável. Todos cometemos erros, mas neste tipo de situação... Para que serve o VAR? Deveria ter sido pênalti e um segundo cartão amarelo para o jogador”, afirmou Flick em tom claramente agitado.
O zagueiro do Barça, Gerard Martin, concordou com o técnico quanto à falta de pênalti e do segundo cartão amarelo para Pubill. “O goleiro coloca a bola no chão e joga. O jogador a bloqueia com a mão. O árbitro não vê ao vivo, mas o VAR tem que avisá-lo”, comentou Martin.
O cartão vermelho de Cubarsi muda o jogo
Embora a falta com a mão tenha causado polêmica no final da partida, foi a expulsão de Cubarsi pouco antes do intervalo que inicialmente virou o jogo a favor do Atlético. O jovem zagueiro recebeu um cartão vermelho direto por uma falta em Giuliano Simeone, que foi considerado em situação de gol. Julián Álvarez aproveitou imediatamente, cobrando a falta resultante com efeito no ângulo superior para dar a vantagem aos visitantes. Flick continuou cético quanto à severidade da decisão contra seu jogador, afirmando: “Talvez seja [merecido], talvez não... Não tenho certeza se ele o tocou o suficiente, porque a bola estava atrás deles. Mas a situação em que Pubill toca com a mão e o árbitro não marca nada, para mim, é muito clara”, acrescentou o ex-técnico do Bayern de Munique.
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O Barça enfrenta uma batalha difícil na segunda partida
A derrota por 2 a 0, agravada pelo gol de Alexander Sorloth no segundo tempo, marca uma noite histórica para o Atlético de Madrid, que conquistou sua primeira vitória no Camp Nou desde 2006. Para o Barcelona, a história está claramente contra o time, já que foi eliminado nas três últimas disputas de duas partidas da Liga dos Campeões em que perdeu a primeira partida em casa. No entanto, Flick mantém-se otimista antes do jogo de volta em Madri.
“Acreditamos em nós mesmos. No segundo tempo, jogamos muito bem com um jogador a menos. Eles também têm qualidade no ataque. Não foi fácil defendê-los, mas tivemos chances de vencer este jogo”, insistiu Flick. Os blaugranas vão apontar suas recentes conquistas na Copa del Rey como prova de que podem reverter o placar contra os homens de Simeone, embora precisem de um desempenho significativamente mais preciso do que o visto na noite de quarta-feira.