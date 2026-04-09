"Inacreditável" – Hansi Flick se irrita com a "inaceitável" falta de intervenção do VAR após bizarro incidente de mão na derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões

A derrota por 2 a 0, agravada pelo gol de Alexander Sorloth no segundo tempo, marca uma noite histórica para o Atlético de Madrid, que conquistou sua primeira vitória no Camp Nou desde 2006. Para o Barcelona, a história está claramente contra o time, já que foi eliminado nas três últimas disputas de duas partidas da Liga dos Campeões em que perdeu a primeira partida em casa. No entanto, Flick mantém-se otimista antes do jogo de volta em Madri.

“Acreditamos em nós mesmos. No segundo tempo, jogamos muito bem com um jogador a menos. Eles também têm qualidade no ataque. Não foi fácil defendê-los, mas tivemos chances de vencer este jogo”, insistiu Flick. Os blaugranas vão apontar suas recentes conquistas na Copa del Rey como prova de que podem reverter o placar contra os homens de Simeone, embora precisem de um desempenho significativamente mais preciso do que o visto na noite de quarta-feira.