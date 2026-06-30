"Este é um dia muito triste para todos na Alemanha", afirmou o campeão mundial de 1990, profundamente chocado com o desempenho da seleção. Nem mesmo ele esperava uma eliminação tão precoce.
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"Inacreditável, devastador, vergonhoso": Jürgen Klinsmann critica duramente a seleção alemã após a humilhação na Copa do Mundo
O ex-técnico da seleção alemã criticou, em especial, a atitude e o comportamento dos jogadores. “E a maneira como fomos eliminados é uma enorme decepção. A equipe não estava preparada para assumir o controle nos 120 minutos. Eles tinham pouca energia, não foram decididos nem agressivos o suficiente para enfrentar uma seleção muito forte do Paraguai”, avaliou o técnico de 61 anos.
Além das deficiências no tempo regulamentar e na prorrogação, a seleção alemã também revelou fraquezas mentais e estratégicas na disputa decisiva dos pênaltis, segundo Klinsmann. Para piorar, no final parecia que a equipe não estava preparada para a disputa de pênaltis, continuou Klinsmann. “O que para nós é uma loucura, pois normalmente adoramos a disputa de pênaltis. A forma como fomos eliminados hoje é devastadora e vergonhosa”, disse ele.
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Klinsmann: “Isso vai deixar a Alemanha em uma situação muito difícil”
Para o futebol alemão, esse novo fracasso representa o ponto mais baixo, até o momento, de uma crise esportiva prolongada em torneios internacionais. Para Klinsmann, as semelhanças com os torneios anteriores são evidentes.
A eliminação nas oitavas de final é tão terrível quanto as duas humilhações na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 na Rússia e da Copa do Mundo de 2022 no Catar. “Isso joga a Alemanha em um buraco profundo”, afirmou Klinsmann, que não está sozinho nessa opinião.
Lothar Matthäus viu, após mais uma humilhação, paralelos com o fracasso na Copa do Mundo de 32 anos atrás, na fase final de 1994 nos EUA, e revelou grandes focos de conflito na seleção alemã.
A Alemanha decepcionou na Copa do Mundo
A amarga eliminação na madrugada desta terça-feira foi o resultado de uma atuação esportiva, em grande parte, sem brilho ao longo de todo o torneio. Já na fase de grupos, a seleção alemã revelou consideráveis oscilações de desempenho.
Após uma vitória por 7 a 1, como era de se esperar, contra a azarão Curaçao na estreia, a equipe já enfrentou grandes dificuldades na vitória de última hora contra a Costa do Marfim. No encerramento da fase de grupos, seguiu-se uma merecida derrota por 1 a 2 contra o Equador.