"Inacreditável, devastador, vergonhoso": Jürgen Klinsmann critica duramente a seleção alemã após a humilhação na Copa do Mundo

O ex-técnico da seleção alemã criticou, em especial, a atitude e o comportamento dos jogadores. “E a maneira como fomos eliminados é uma enorme decepção. A equipe não estava preparada para assumir o controle nos 120 minutos. Eles tinham pouca energia, não foram decididos nem agressivos o suficiente para enfrentar uma seleção muito forte do Paraguai”, avaliou o técnico de 61 anos.

Além das deficiências no tempo regulamentar e na prorrogação, a seleção alemã também revelou fraquezas mentais e estratégicas na disputa decisiva dos pênaltis, segundo Klinsmann. Para piorar, no final parecia que a equipe não estava preparada para a disputa de pênaltis, continuou Klinsmann. “O que para nós é uma loucura, pois normalmente adoramos a disputa de pênaltis. A forma como fomos eliminados hoje é devastadora e vergonhosa”, disse ele.