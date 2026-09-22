Inacio: "Escolhi a Itália porque me sinto italiano. Sonho em vencer a Copa do Mundo"

Samuele Inacio, convocado para a seleção italiana para a Nations League depois da estreia em amistoso contra Luxemburgo no interregno de Silvio Baldini, falou à Rivista Undici. O atacante nascido em 2008 do Borussia Dortmund, de origens brasileiras por parte do pai Piá, contou por que escolheu a Itália: "O preparador físico da comissão de Baldini tinha me ligado e dito para eu ficar pronto para a convocação, depois, quando ela chegou, comemorei com os meus amigos".
E depois: "Considerei todas as opções, mas escolhi a Itália porque me sinto mais italiano. Sempre joguei pela seleção italiana, inclusive nas categorias de base, o meu maior sonho é vencer uma Copa do Mundo com a Itália. As classificações não alcançadas são uma motivação a mais, o objetivo é fazer os italianos reviverem emoções importantes".