Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica inacio inter e juve
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Inacio: "Escolhi a Itália porque me sinto italiano. Sonho em vencer a Copa do Mundo"

S. Inacio
Itália

O jovem atacante do Borussia Dortmund foi convocado por Mancini para a Liga das Nações

Samuele Inacio, convocado para a seleção italiana para a Nations League depois da estreia em amistoso contra Luxemburgo no interregno de Silvio Baldini, falou à Rivista Undici. O atacante nascido em 2008 do Borussia Dortmund, de origens brasileiras por parte do pai Piá, contou por que escolheu a Itália: "O preparador físico da comissão de Baldini tinha me ligado e dito para eu ficar pronto para a convocação, depois, quando ela chegou, comemorei com os meus amigos".


E depois: "Considerei todas as opções, mas escolhi a Itália porque me sinto mais italiano. Sempre joguei pela seleção italiana, inclusive nas categorias de base, o meu maior sonho é vencer uma Copa do Mundo com a Itália. As classificações não alcançadas são uma motivação a mais, o objetivo é fazer os italianos reviverem emoções importantes".


  • O primeiro gol

    O primeiro gol da temporada passada com a camisa do Dortmund contra o Eintracht: "Foi o dia mais bonito da minha vida, nunca vivi uma emoção tão forte".

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Liga das Nações A
Itália crest
Itália
ITÁ
Bélgica crest
Bélgica
BÉL