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'Inaceitável' - Phil Parkinson fica 'atordoado' após o Wrexham perder para o Birmingham City em confronto da Championship
Birmingham amplia sequência sem vitórias do Wrexham
O início lento do Wrexham na temporada da Championship continuou com a derrota por 2 a 1 em casa para o Birmingham. Os donos da casa foram claramente inferiores em uma noite difícil, na qual os visitantes poderiam facilmente ter marcado vários outros gols.
Phil Neumann foi o nome do jogo para os visitantes. O defensor marcou dois gols de cabeça para encerrar o início de campanha sem vitórias do Birmingham, ao mesmo tempo em que ampliou as dificuldades do Wrexham neste começo de temporada.
Callum Doyle chegou a empatar para os donos da casa durante um bom início de segundo tempo. No entanto, o segundo gol de cabeça de Neumann, pouco depois da marca de uma hora, acabou garantindo os pontos para os visitantes.
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Parkinson fica em choque com gols sofridos por falhas defensivas
O técnico do Wrexham, Parkinson, não se conteve em sua avaliação após a partida. O comandante, frustrado, admitiu estar completamente perplexo com o desempenho defensivo de sua equipe depois de Neumann ganhar na força da defesa no primeiro gol.
"Em todo o meu tempo aqui, acho que esses dois foram os gols mais fáceis que sofremos", afirmou Parkinson, em declaração reproduzida pela ESPN. "Temos de nos dar uma chance e defender a área melhor do que fizemos hoje à noite. No primeiro, dois jogadores deles poderiam ter marcado, e isso é inaceitável.
"No segundo tempo, tivemos o momento que estávamos procurando, jogamos com mais convicção e personalidade, voltamos para o jogo e depois sofremos um gol em uma segunda jogada, em um corte ruim, isso é inaceitável."
Falta de convicção no ataque
O Wrexham dominou a posse de bola durante toda a partida, mas pouco ameaçou o gol do Birmingham nos primeiros 45 minutos. Em nítido contraste, os visitantes poderiam ter ido para o intervalo com uma vantagem folgada, desperdiçando oportunidades de ouro com August Priske e Jay Stansfield.
"Estou em choque com os gols", admitiu Parkinson. "No primeiro tempo, não jogamos com convicção suficiente, nem com confiança no terço final. Parecíamos um time de jogadores que estava esperando que outra pessoa fizesse alguma coisa, em vez de assumir a responsabilidade.
"Falamos sobre isso no intervalo e achei que voltamos muito bem depois da pausa, parecendo o time que queríamos ser, mas você simplesmente não pode sofrer gols assim e esperar vencer uma partida de futebol."
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Wrexham busca a primeira vitória na liga
A decepcionante derrota em casa deixa o Wrexham com apenas dois pontos nas três primeiras partidas da Championship nesta temporada. A equipe de Parkinson havia iniciado a campanha anteriormente com frustrantes empates por 1 a 1 contra Cardiff City e Watford.
Isso marca um início desafiador para os proprietários Ryan Reynolds e Rob Mac, que esperam garantir um acesso histórico para chegar à Premier League. O Wrexham por pouco não conseguiu uma vaga nos play-offs de acesso na temporada passada, e precisa melhorar rapidamente para voltar a brigar.
O Wrexham precisará dar uma resposta imediata na busca por sua primeira vitória na liga. A equipe voltará a campo fora de casa contra o Millwall na quarta-feira.
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