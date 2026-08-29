O início lento do Wrexham na temporada da Championship continuou com a derrota por 2 a 1 em casa para o Birmingham. Os donos da casa foram claramente inferiores em uma noite difícil, na qual os visitantes poderiam facilmente ter marcado vários outros gols.

Phil Neumann foi o nome do jogo para os visitantes. O defensor marcou dois gols de cabeça para encerrar o início de campanha sem vitórias do Birmingham, ao mesmo tempo em que ampliou as dificuldades do Wrexham neste começo de temporada.

Callum Doyle chegou a empatar para os donos da casa durante um bom início de segundo tempo. No entanto, o segundo gol de cabeça de Neumann, pouco depois da marca de uma hora, acabou garantindo os pontos para os visitantes.