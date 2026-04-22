"Inaceitável em todos os aspectos": técnico do Chelsea critica duramente seus próprios jogadores após sequência histórica de derrotas

A última vez que se registrou uma sequência tão ruim foi em 1912. Foi “o ano em que o Titanic afundou”, como escreveu a BBC, “a manchete diz”. Com os três pontos conquistados, o Brighton ultrapassou o Chelsea e subiu para a sexta posição. Essa classificação pode até ser suficiente para garantir uma vaga na Liga dos Campeões, caso o Aston Villa, semifinalista, vença a Liga Europa.

Rosenior ficou, portanto, indignado após a partida. Em entrevista à Sky Sport, o inglês falou de um “desempenho indefensável” de seus jogadores. “Isso foi inaceitável em todos os aspectos. Estou profundamente decepcionado e me sinto atordoado. A atitude foi inaceitável. Sempre defendi os jogadores, mas o que aconteceu esta noite não foi nada.”

O técnico dos Blues continuou a criticar: “Algo precisa mudar drasticamente. Eu assumo a responsabilidade, sempre disse isso, mas depois desta noite acho que os próprios jogadores também precisam se olhar no espelho, pelo que fizeram. Pode-se falar de tática, mas a tática vem depois dos fundamentos. Não posso ficar vindo aqui sempre e defendendo algumas das coisas que vemos aqui.”

Depois de uma exibição dessas, ele “não pode simplesmente mentir” e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. “Vou dizer a verdade abertamente, e isso foi inaceitável em todos os aspectos”, afirmou Rosenior.