Na noite de terça-feira, o Blues sofreu mais uma derrota extremamente dolorosa na Premier League. Contra o Brighton & Hove Albion, a equipe de Roseniors foi derrotada por 0 a 3 (0 a 1) — foi a quinta derrota consecutiva na primeira divisão inglesa.
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"Inaceitável em todos os aspectos": técnico do Chelsea critica duramente seus próprios jogadores após sequência histórica de derrotas
A última vez que se registrou uma sequência tão ruim foi em 1912. Foi “o ano em que o Titanic afundou”, como escreveu a BBC, “a manchete diz”. Com os três pontos conquistados, o Brighton ultrapassou o Chelsea e subiu para a sexta posição. Essa classificação pode até ser suficiente para garantir uma vaga na Liga dos Campeões, caso o Aston Villa, semifinalista, vença a Liga Europa.
Rosenior ficou, portanto, indignado após a partida. Em entrevista à Sky Sport, o inglês falou de um “desempenho indefensável” de seus jogadores. “Isso foi inaceitável em todos os aspectos. Estou profundamente decepcionado e me sinto atordoado. A atitude foi inaceitável. Sempre defendi os jogadores, mas o que aconteceu esta noite não foi nada.”
O técnico dos Blues continuou a criticar: “Algo precisa mudar drasticamente. Eu assumo a responsabilidade, sempre disse isso, mas depois desta noite acho que os próprios jogadores também precisam se olhar no espelho, pelo que fizeram. Pode-se falar de tática, mas a tática vem depois dos fundamentos. Não posso ficar vindo aqui sempre e defendendo algumas das coisas que vemos aqui.”
Depois de uma exibição dessas, ele “não pode simplesmente mentir” e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. “Vou dizer a verdade abertamente, e isso foi inaceitável em todos os aspectos”, afirmou Rosenior.
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O Chelsea joga com medo contra o Brighton no primeiro tempo
Ferdi Kadioglu (3º), após um escanteio cobrado pelo jogador da seleção nacional Pascal Groß, Jack Hinshelwood (56º) e o reserva Danny Welbeck (90+1) marcaram para o Brighton. A equipe de Hürzeler poderia ter recebido um pênalti por mão quando Marc Cucurella afastou a bola na própria área, em uma jogada no limite da legalidade (54º). No entanto, o contra-ataque do Brighton que resultou no 2 a 0 também foi precedido por uma mão de Yankuba Minteh.
O Chelsea teve que abrir mão, entre outros, do capitão Reece James e dos craques Cole Palmer e João Pedro. Rosenior, em sua desesperança, colocou em campo uma defesa com cinco zagueiros, e sua equipe jogou com medo. Após meia hora, o Brighton tinha 7 a 0 em chutes a gol e 15 a 1 em jogadas na área adversária.
Hürzeler deu continuidade a uma sequência especial: ele permaneceu invicto também no décimo confronto contra um técnico inglês — apenas o ex-técnico da seleção brasileira campeã do mundo, Luiz Felipe Scolari, teve uma sequência mais longa (onze jogos com o Chelsea).