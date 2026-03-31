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Imune às críticas? Kylian Mbappé explica por que está no mesmo patamar de Cristiano Ronaldo e Alfredo Di Stefano no Real Madrid
O histórico de Mbappé: gols e partidas pelo Real Madrid
Após vários anos de intensas especulações sobre uma possível transferência para a Espanha, Mbappé finalmente seguiu esse caminho em 2024, ao chegar ao fim de seu contrato com o Paris Saint-Germain e se tornar jogador sem vínculo.
Inicialmente, ele recebeu a camisa nº 9 em Madri — a mesma que Ronaldo também vestiu após sua transferência do Manchester United em 2009 —, mas agora ocupa a camisa nº 10. Mbappé foi chamado para liderar o ataque como centroavante, deixando para trás a posição de ponta esquerda, que antes era sua preferida.
Seus números justificaram essa decisão, com o atacante marcando 82 gols em 94 partidas em todas as competições. O jogador de 27 anos vem mantendo uma média de mais de um gol por jogo nesta temporada.
Mbappé saboreou o sucesso na Supercopa da UEFA e na Copa Intercontinental com o Real, mas os principais títulos — como o campeonato da La Liga e a Liga dos Campeões — ainda lhe escaparam. Não se pode acusá-lo de não ter dado o seu melhor pelo bem da causa coletiva.
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Mbappé espera críticas no Real Madrid
Os torcedores do Real Madrid acolheram o francês de braços abertos — assim como fizeram outrora com os icônicos atacantes Ronaldo e Di Stefano —, mas Mbappé está ciente de que precisa continuar a cumprir com o esperado para evitar se tornar alvo de questionamentos incômodos.
Em entrevista ao Telefoot, ele disse: “O Real Madrid é como uma religião para as pessoas na Espanha; elas são muito apaixonadas, e há muita conversa e especulação, às vezes justificada, às vezes não.
“É preciso saber lidar com as críticas, porque todos no Real Madrid já foram criticados — Ronaldo, Di Stefano —, então não vejo por que eu deveria ser uma exceção. Basta manter a calma, concentrar-se no que tem que fazer e pensar em como melhorar o desempenho em campo.”
O conselho de Ronaldo para Mbappé no Real Madrid
Ronaldo — que é o maior artilheiro de todos os tempos do Real Madrid — já havia dito, ao dar conselhos a Mbappé sobre como lidar com as exigências da vida em Madri: “Gosto muito dele, e não apenas por causa da história que ele teve quando era jovem, em que admirava muito Cristiano Ronaldo e ele era seu ídolo. Mas realmente o vejo como um grande jogador e ele vai trazer muita alegria ao Real Madrid.
“Se eu estivesse no Real Madrid, ensinaria ele a jogar como um nove. Porque eu não era um atacante. Acabei me acostumando a jogar como atacante. Eu costumava jogar na ponta e as pessoas esquecem disso. Kylian não deveria ser um atacante típico. Se eu fosse ele, jogaria mais ou menos como Cristiano Ronaldo joga como atacante.”
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Mbappé pronto para o confronto na Liga dos Campeões contra Kane
Mbappé parece ter dominado essa função, com 38 gols e seis assistências registrados nesta temporada. Ele voltou a jogar pelo clube e pela seleção após uma lesão recente e espera ter um papel de destaque enquanto o Real se prepara para o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra Harry Kane e o Bayern de Munique.