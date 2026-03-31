Imune às críticas? Kylian Mbappé explica por que está no mesmo patamar de Cristiano Ronaldo e Alfredo Di Stefano no Real Madrid

Após vários anos de intensas especulações sobre uma possível transferência para a Espanha, Mbappé finalmente seguiu esse caminho em 2024, ao chegar ao fim de seu contrato com o Paris Saint-Germain e se tornar jogador sem vínculo.

Inicialmente, ele recebeu a camisa nº 9 em Madri — a mesma que Ronaldo também vestiu após sua transferência do Manchester United em 2009 —, mas agora ocupa a camisa nº 10. Mbappé foi chamado para liderar o ataque como centroavante, deixando para trás a posição de ponta esquerda, que antes era sua preferida.

Seus números justificaram essa decisão, com o atacante marcando 82 gols em 94 partidas em todas as competições. O jogador de 27 anos vem mantendo uma média de mais de um gol por jogo nesta temporada.

Mbappé saboreou o sucesso na Supercopa da UEFA e na Copa Intercontinental com o Real, mas os principais títulos — como o campeonato da La Liga e a Liga dos Campeões — ainda lhe escaparam. Não se pode acusá-lo de não ter dado o seu melhor pelo bem da causa coletiva.