O Liverpool se prepara para receber Leoni de volta ao elenco após uma exaustiva ausência de 12 meses, de acordo com The Athletic. O italiano de 19 anos deve retomar os treinos completos dentro de duas semanas, após estar fora desde que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior em sua estreia contra o Southampton.

Seu retorno representa um reforço oportuno para um setor defensivo que já dá sinais promissores. Após sua chegada inicial por £ 26 milhões vinda do Parma, em agosto de 2025, o clube investiu ativamente em uma retaguarda jovem para garantir seu futuro a longo prazo. A integração de jovens promessas como Jeremy Jacquet e Mor Talla Ndiaye fortaleceu bastante o elenco. Ao lado da chegada por empréstimo de Ronald Araujo, a volta de Leoni só amplia as opções em Anfield.