Getty Images
Traduzido por
Impulso para o Liverpool com lesão, já que Giovanni Leoni se aproxima de retorno após pesadelo de um ano com ruptura do LCA
Leoni se aproxima do retorno
O Liverpool se prepara para receber Leoni de volta ao elenco após uma exaustiva ausência de 12 meses, de acordo com The Athletic. O italiano de 19 anos deve retomar os treinos completos dentro de duas semanas, após estar fora desde que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior em sua estreia contra o Southampton.
Seu retorno representa um reforço oportuno para um setor defensivo que já dá sinais promissores. Após sua chegada inicial por £ 26 milhões vinda do Parma, em agosto de 2025, o clube investiu ativamente em uma retaguarda jovem para garantir seu futuro a longo prazo. A integração de jovens promessas como Jeremy Jacquet e Mor Talla Ndiaye fortaleceu bastante o elenco. Ao lado da chegada por empréstimo de Ronald Araujo, a volta de Leoni só amplia as opções em Anfield.
- Getty Images
A dedicação se destaca durante a reabilitação
Embora o desgaste físico causado por seu longo período afastado tenha sido severo, a mentalidade de Leoni ao longo de sua recuperação recebeu muitos elogios. Em vez de voltar para casa e ficar em um ambiente mais confortável, o imponente defensor optou por concluir sua reabilitação exclusivamente no AXA Training Centre.
Ao permanecer em Merseyside, ele conseguiu criar relações mais fortes com a equipe médica e de desempenho. Ele também aproveitou o período fora de ação para melhorar seu inglês e entender melhor as expectativas internas no Liverpool. Segundo relatos, as pessoas que trabalham nos bastidores ficaram profundamente impressionadas com sua dedicação e foco inabaláveis durante aqueles momentos difíceis.
Construindo uma nova era defensiva
Leoni faz parte de uma estratégia deliberada para renovar uma linha defensiva tradicionalmente ancorada por Virgil van Dijk. Embora grande parte da empolgação recente tenha girado em torno das impressionantes atuações de Jacquet na Premier League, Leoni sempre foi visto como um potencial sucessor de longo prazo para os zagueiros titulares.
Nascido em uma família de gigantes, o adolescente de 1,96 m sempre contou com uma força natural excepcional. No entanto, um ano de trabalho dedicado na academia acrescentou uma nova e formidável dimensão ao seu perfil físico, o que se encaixa perfeitamente no estilo agressivo preferido pelo técnico Andoni Iraola.
Com velocidade excepcional de recuperação e domínio pelo alto, Leoni se encaixa perfeitamente no plano tático de Iraola. A pausa para jogos de seleções lhe dará um tempo crucial para assimilar adequadamente as exigentes demandas defensivas do treinador.
- Getty
Gerenciando cuidadosamente os próximos passos
Apesar da enorme expectativa em torno de seu retorno, o Liverpool não vai apressar a volta de Leoni ao time principal. Sua carga de treinamentos foi cuidadosamente escalonada, o que significa que o próximo duelo do EFL Trophy, contra o Doncaster, chegará cedo demais para que ele participe.
Em vez disso, partidas do time sub-21 podem ser utilizadas para que ele recupere o ritmo de jogo antes de ser lançado em uma sequência apertada de compromissos. Com Jacquet atuando de forma brilhante, Joe Gomez novamente na disputa por uma vaga e Araujo se adaptando bem, o time pode se dar ao luxo de ter paciência.
Olhando para frente, a responsabilidade sobre esses ombros jovens inevitavelmente vai aumentar, especialmente com Van Dijk e Gomez em fim de contrato no próximo verão. Por enquanto, porém, o foco de Leoni está totalmente voltado para recuperar a forma física e, enfim, deixar sua marca na Premier League.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.