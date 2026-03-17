Impulso inesperado para o Tottenham: jogador-chave retorna de lesão dois meses antes do previsto, o que pode ajudar nas esperanças de recuperação na Liga dos Campeões

O técnico interino Tudor também recebeu um reforço defensivo com o retorno de Cristian Romero aos treinos da equipe principal, após a ausência do argentino no empate em 1 a 1 contra o Liverpool. Romero foi forçado a perder a viagem a Anfield após bater de cabeça com o companheiro João Palhinha durante a derrota na partida de ida contra o Atlético de Madrid — um incidente que Tudor destacou como mais uma prova da “incrível” falta de sorte do Tottenham. Embora o empate contra os Reds tenha marcado a primeira vez que o Spurs evitou a derrota sob o comando de Tudor, a equipe teve que disputar a partida sem Romero e Palhinha devido a rigorosos protocolos de concussão. Apesar de seu retorno aos gramados, Romero ainda precisará ser avaliado de perto de acordo com essas mesmas diretrizes médicas antes de receber autorização para voltar às competições.