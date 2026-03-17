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Impulso inesperado para o Tottenham: jogador-chave retorna de lesão dois meses antes do previsto, o que pode ajudar nas esperanças de recuperação na Liga dos Campeões
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Uma recuperação na hora certa para uma estrela afastada dos gramados
O retorno de Bergvall aos treinos na manhã desta terça-feira surpreendeu a equipe médica do Tottenham. Inicialmente, esperava-se que o jovem jogador ficasse fora da maior parte da primavera após uma cirurgia para corrigir uma lesão no tornozelo realizada em janeiro. O meio-campista participou dos treinos com o time completo, enquanto a equipe se prepara para a difícil partida de volta das oitavas de final contra o Atlético de Madrid. Embora o Spurs precise superar uma desvantagem de 5 a 2 no placar agregado contra o gigante espanhol, o retorno de Bergvall traz a profundidade tão necessária a um meio-campo que vem enfrentando dificuldades.
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Tudor enfrenta um dilema na escolha do time
O técnico interino Tudor também recebeu um reforço defensivo com o retorno de Cristian Romero aos treinos da equipe principal, após a ausência do argentino no empate em 1 a 1 contra o Liverpool. Romero foi forçado a perder a viagem a Anfield após bater de cabeça com o companheiro João Palhinha durante a derrota na partida de ida contra o Atlético de Madrid — um incidente que Tudor destacou como mais uma prova da “incrível” falta de sorte do Tottenham. Embora o empate contra os Reds tenha marcado a primeira vez que o Spurs evitou a derrota sob o comando de Tudor, a equipe teve que disputar a partida sem Romero e Palhinha devido a rigorosos protocolos de concussão. Apesar de seu retorno aos gramados, Romero ainda precisará ser avaliado de perto de acordo com essas mesmas diretrizes médicas antes de receber autorização para voltar às competições.
Chegam reforços enquanto o Spurs luta em duas frentes
A sala de recuperação do Spurs está ficando mais vazia, com a recuperação de Bergvall, em um momento crucial da temporada. Após cumprir suspensão no campeonato nacional, Micky van de Ven já pode jogar na Europa, e Destiny Udogie voltou a se juntar ao grupo principal após uma lesão no tendão da coxa. No entanto, uma febre persistente impediu Conor Gallagher de participar do último treino, e Palhinha ficou restrito a exercícios individuais.
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Em busca de um milagre europeu antes da reta final pela permanência
O Spurs ainda enfrenta uma tarefa gigantesca para reverter uma desvantagem de três gols contra o Atlético, especialmente sem Richarlison, que está suspenso. Apesar do placar desanimador, o ânimo da equipe foi revigorado pelo retorno oportuno de jogadores importantes como Bergvall e Van de Ven. Embora a permanência na Premier League continue sendo a prioridade, conseguir um milagre europeu proporcionaria um impulso psicológico vital para o restante da temporada.
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