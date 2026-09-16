Sebastian Frej
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Impulso europeu para o Palace! Dupla de estrelas Ismaila Sarr e Eddie Nketiah pronta para retornos dramáticos na Europa League
Um reforço oportuno para a estreia europeia do Crystal Palace
O técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, revelou que Ismaila Sarr e Eddie Nketiah podem ambos retornar ao elenco relacionado para a primeira partida da história do clube na Liga Europa da UEFA. O Crystal Palace receberá o campeão polonês Lech Poznan no Selhurst Park na noite de quinta-feira, pela estreia na fase de liga. Sarr, que terminou a última temporada como artilheiro do clube, ainda não atuou competitivamente na atual campanha devido a problemas de lesão.
Enquanto isso, Nketiah começou as três primeiras partidas da temporada, mas desfalcou o Palace nos jogos em casa da semana passada, o que faz de sua possível disponibilidade um grande reforço para o elenco.
- Getty Images Sport
Sage dá atualizações positivas sobre condição física
Falando antes do confronto europeu, Sage deu uma atualização otimista sobre a dupla de ataque depois que eles voltaram com sucesso aos treinamentos no início da semana. O técnico observou que ambos os jogadores trabalharam duro para recuperar a forma física e parecem bem preparados para o duelo da primeira rodada.
"Ele pode estar no time amanhã, assim como Eddie Nketiah, porque eles começaram a treinar conosco nesta semana e estão em forma", disse Sage sobre Sarr.
Henderson assina novo contrato apesar da ausência por lesão
Enquanto Sarr e Nketiah se aproximam do retorno aos gramados, o goleiro Dean Henderson segue fora de ação ao lado de Jean-Philippe Mateta, com Sage esperando que a dupla possa voltar após a próxima pausa internacional. No entanto, o Palace recebeu um grande impulso fora de campo pouco antes da coletiva de imprensa, com o anúncio de que Henderson assinou um novo contrato de longo prazo, comprometendo seu futuro com o clube até 2030. Sage elogiou as qualidades de liderança de seu capitão e seu impacto tanto em campo quanto dentro do vestiário.
"Estamos realmente felizes por nós, estamos realmente felizes por ele, é um contrato de longo prazo para o nosso capitão", vibrou Sage.
- Getty Images Sport
O foco muda para uma noite europeia histórica
Com reforços para o elenco no horizonte e o respaldo de um novo contrato para seu capitão, a atenção imediata do Crystal Palace se volta para começar a trajetória na Europa com vitória. O duelo de quinta-feira contra o Lech Poznan marca um marco histórico para o clube, que vai se testar no cenário continental. Sage espera que seus atacantes de volta possam oferecer o poder de definição necessário para garantir um resultado positivo em Selhurst Park.
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