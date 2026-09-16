O técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, revelou que Ismaila Sarr e Eddie Nketiah podem ambos retornar ao elenco relacionado para a primeira partida da história do clube na Liga Europa da UEFA. O Crystal Palace receberá o campeão polonês Lech Poznan no Selhurst Park na noite de quinta-feira, pela estreia na fase de liga. Sarr, que terminou a última temporada como artilheiro do clube, ainda não atuou competitivamente na atual campanha devido a problemas de lesão.

Enquanto isso, Nketiah começou as três primeiras partidas da temporada, mas desfalcou o Palace nos jogos em casa da semana passada, o que faz de sua possível disponibilidade um grande reforço para o elenco.