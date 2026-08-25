O Everton pediu oficialmente ao Conselho de Liverpool permissão para dobrar o número de eventos não esportivos realizados em seu estádio à beira-mar, segundo o Liverpool Echo. O clube se mudou para o Hill Dickinson Stadium em 2025, deixando para trás sua histórica casa, o Goodison Park.

Agora em sua segunda temporada no novo local, o clube quer ampliar suas permissões atuais de planejamento. Concedido inicialmente em 2021, o acordo em vigor permite apenas que o clube realize quatro eventos não esportivos com lotação máxima por ano civil.

O Everton quer aumentar esse limite para oito eventos, o que abriria caminho para mais grandes shows musicais. Pela nova proposta, no máximo dois eventos poderiam seguir até 23h30, com todos os demais terminando até as 23h.