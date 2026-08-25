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Yosua Arya

Traduzido por

Impulso de vários milhões de libras? Everton faz pedido oficial para transformar o Hill Dickinson Stadium em um espaço musical de elite

Everton
Premier League

O Everton apresentou uma proposta ao Conselho de Liverpool para dobrar o número de eventos não esportivos realizados no Hill Dickinson Stadium. O clube espera transformar sua nova casa à beira-mar em um grande espaço multiuso, capitalizando a rica herança musical da cidade e impulsionando o turismo local.

  • Apostando em uma expansão à beira-mar

    O Everton pediu oficialmente ao Conselho de Liverpool permissão para dobrar o número de eventos não esportivos realizados em seu estádio à beira-mar, segundo o Liverpool Echo. O clube se mudou para o Hill Dickinson Stadium em 2025, deixando para trás sua histórica casa, o Goodison Park.

    Agora em sua segunda temporada no novo local, o clube quer ampliar suas permissões atuais de planejamento. Concedido inicialmente em 2021, o acordo em vigor permite apenas que o clube realize quatro eventos não esportivos com lotação máxima por ano civil.

    O Everton quer aumentar esse limite para oito eventos, o que abriria caminho para mais grandes shows musicais. Pela nova proposta, no máximo dois eventos poderiam seguir até 23h30, com todos os demais terminando até as 23h.

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  • Everton v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Impulsionando uma cidade da música

    A principal motivação por trás do pedido é transformar o Hill Dickinson Stadium em um espaço multiuso de primeira linha. A CBRE Limited, atuando em nome do Everton, apresentou um relatório de planejamento destacando os benefícios regionais mais amplos da expansão.

    "Ao manter seu papel principal como estádio de futebol, a alteração proposta busca ampliar o potencial do estádio como um espaço multiuso", explicou o relatório. "Isso apoiará objetivos regionais mais amplos de ampliar a oferta de música ao vivo na região da cidade e, por sua vez, impulsionar o turismo e a economia de visitantes."

    Os agentes de planejamento também observaram que as regras atuais estão restringindo o local, apesar do interesse significativo de promotores de eventos. Eles acrescentaram que a mudança oferece a Liverpool uma oportunidade de capitalizar seu prestigiado status como Cidade da Música da UNESCO.

  • Mais do que apenas um campo de futebol

    O estádio à beira-mar já está provando sua versatilidade paralelamente à campanha do Everton na Premier League. O local já recebeu com sucesso dois eventos de rúgbi e uma partida internacional da seleção feminina da Inglaterra desde a sua inauguração.

    Também há planos festivos em andamento, com a Oktoberfest e mercados de Natal programados para mais tarde neste ano. Além disso, o Everton está avançando com desenvolvimentos adicionais no local para melhorar a experiência dos torcedores em dias de jogo.

    Andrew Middleton, presidente de operações comerciais do clube, confirmou recentemente planos para converter a torre hidráulica tombada como patrimônio de grau II em um bar esportivo dedicado. Além disso, os degraus da Western Terrace em breve ficarão acessíveis ao público em dias sem jogos.

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    À espera da decisão do conselho

    O Conselho de Liverpool ainda não anunciou um cronograma para quando o pedido de planejamento será analisado pelos membros do comitê. Até que uma decisão seja tomada, o Everton precisa operar sob sua restrição original de quatro eventos.

    Enquanto o clube trabalha diligentemente nos bastidores para garantir os primeiros grandes artistas a se apresentarem no Hill Dickinson Stadium, nenhuma data ou atração específica foi confirmada. Se a proposta for aprovada, ela promete inaugurar uma empolgante nova era para o Everton. Ampliar a capacidade do local para música ao vivo proporcionaria um impulso financeiro significativo tanto para o clube quanto para a economia mais ampla de Merseyside.

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