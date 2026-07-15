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Imprensa francesa: Os mestres do futebol desmascararam a equipe de Deschamps... e Oulissi nos levou ao abismo

França x A definir
França
Copa do Mundo
França x Espanha
Espanha
D. Deschamps
K. Mbappe
M. Olise
França
EUA
Espanha

A equipe de De la Fuente acaba com o sonho da França

A seleção espanhola conquistou uma vitória importante sobre a França e chegou à final da Copa do Mundo de 2026. Embora a equipe do técnico Didier Deschamps fosse considerada a principal favorita ao título, devido ao seu estilo ofensivo abrangente que lhe permitiu derrotar todos os adversários com relativa facilidade, ela não conseguiu acompanhar o ritmo da equipe de Luis de la Fuente.

A Espanha voltou a contar com sua solidez defensiva para neutralizar os ataques dos franceses e aproveitou seu domínio total para conquistar a vitória por 2 a 0.

A seleção espanhola volta à final da Copa do Mundo 16 anos depois de ter chegado a Joanesburgo, onde foi coroada campeã mundial pela primeira vez graças a um gol de Andrés Iniesta.

O desempenho da seleção espanhola cativou o mundo inteiro, sobretudo por sua capacidade de neutralizar a periculosidade de grandes jogadores como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise. Até mesmo a imprensa francesa, que inicialmente elogiou o desempenho da seleção espanhola, criticou posteriormente o técnico francês e seus principais astros, e recebeu a derrota com grande choque e profunda frustração.

  • La Rocha é imbatível

    Nas primeiras páginas dos principais jornais franceses, como o “L’Équipe” e o “Le Figaro”, há muitas críticas dirigidas à seleção francesa, mas, acima de tudo, há um elogio ainda maior à seleção espanhola.

    “Desastre em Dallas” para a seleção francesa: foi assim que o jornal “L’Équipe” intitulou sua primeira página no site. O jornal escreveu: “A seleção francesa se sufocou em todos os aspectos da partida e perdeu de forma lógica”.

    E continuou: “Neste dia 14 de julho, o dia da glória deles não chegou”; os jogadores franceses “sem personalidade” sofreram “quase uma lição de futebol dos espanhóis”.

    A emissora de TV francesa “M6”, detentora dos direitos de transmissão da Copa do Mundo, protestou veementemente contra a jogada que resultou no pênalti marcado contra a França.

    Mas, além das críticas dirigidas ao pênalti — que foi totalmente claro, pois Lucas Deny chutou Lamine Yamal longe da bola dentro da área —, a imprensa francesa elogiou, desde o primeiro momento, o talento da seleção espanhola e o estilo de jogo dos jogadores de Luis de la Fuente, reconhecendo que a seleção espanhola foi claramente superior à francesa durante os 90 minutos.

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  • Desempenho vergonhoso

    No jornal “Le Figaro”, que criticou especificamente jogadores como Michael Oliisi e Kylian Mbappé, a manchete principal foi: “O fracasso de Oliisi e Mbappé é extremamente decepcionante”.

    As avaliações do jornal “L’Équipe” aos jogadores também foram bastante severas: Didier Deschamps recebeu nota 2 em 10, assim como Oliessi; Kylian Mbappé recebeu nota 3 e Ousmane Dembélé, 2; já Parkola recebeu nota 4 e foi o único jogador que escapou das críticas gerais.

    O jornal “Le Monde” descreveu o desempenho da seleção francesa como vergonhoso; o “Le Figaro”, como desastroso; e o “Le Parisien”, como extremamente decepcionante.

    Por outro lado, o canal RMC Sport criticou duramente Deschamps, acusando-o de má planejamento da partida, antes de elogiar o desempenho da equipe de Luis de la Fuente.

  • Para o abismo

    O jornal “La Voix du Nord” também ironizou o assunto, tendo considerado o “nível espanhol” como referência, e afirmou: “A França caiu a um nível tão baixo que foi difícil salvar jogadores de certo nível nesta semifinal que permanecerá como um pesadelo (0 a 2). Lucas Dini cometeu um erro irreparável, e Michael Oulissi não fez nada, arrastando toda a equipe com ele para o abismo”.

    Segundo o jornal *Libération*, a seleção francesa “fracassou” e “não pareceu capaz de chegar à semifinal” diante da “qualidade de jogo e habilidade dos jogadores da seleção espanhola”.

    Por sua vez, o jornal “Ouest-France” intitulou sua primeira página com a frase “Fim do sonho americano”, acima de uma foto de Kylian Mbappé cobrindo o rosto com a mão.

    Já o jornal “Le Télégramme” resumiu a partida em uma única palavra: “decepção”, e publicou em sua primeira página uma foto do capitão da seleção francesa sofrendo em campo, simbolizando uma noite desastrosa para a seleção francesa.

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  • Eles caíram de uma altura vertiginosa

    A imprensa francesa elogiou unanimemente o domínio dos espanhóis, que o jornal “Le Figaro” descreveu em sua primeira página como “mestres do jogo” e “coesos e bem organizados”.

    O jornal “Dernière Nouvelle d’Alsace” afirmou: “A seleção espanhola, perfeitamente organizada, dominou os Bleus”, enquanto o jornal “Aujourd’hui en France” publicou a manchete “Caíram de uma altura vertiginosa” e destacou em sua primeira página que os Bleus, “em desvantagem desde o primeiro tempo, nunca encontraram a chave para vencer a seleção espanhola”.

    “A derrota da França é devastadora”, assim titulou o jornal “Medi Libre” nesta manhã, acompanhado de uma foto de Désiré Doué encolhido e com a cabeça escondida na camisa.

    E o jornal acrescenta: “A seleção francesa não apresentou um desempenho convincente ontem, mas sofreu o domínio absoluto da obstinada Espanha”.

    “Mesmo que a seleção francesa não conquiste sua terceira estrela, sua trajetória continuará sendo magnífica”, foi o que destacou o jornal regional diário “Nord Éclair” hoje, sob uma foto com a legenda “Derrota nacional”, que mostra os jogadores franceses caminhando com a cabeça baixa ao final da partida.

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