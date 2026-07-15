A seleção espanhola conquistou uma vitória importante sobre a França e chegou à final da Copa do Mundo de 2026. Embora a equipe do técnico Didier Deschamps fosse considerada a principal favorita ao título, devido ao seu estilo ofensivo abrangente que lhe permitiu derrotar todos os adversários com relativa facilidade, ela não conseguiu acompanhar o ritmo da equipe de Luis de la Fuente.

A Espanha voltou a contar com sua solidez defensiva para neutralizar os ataques dos franceses e aproveitou seu domínio total para conquistar a vitória por 2 a 0.

A seleção espanhola volta à final da Copa do Mundo 16 anos depois de ter chegado a Joanesburgo, onde foi coroada campeã mundial pela primeira vez graças a um gol de Andrés Iniesta.

O desempenho da seleção espanhola cativou o mundo inteiro, sobretudo por sua capacidade de neutralizar a periculosidade de grandes jogadores como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise. Até mesmo a imprensa francesa, que inicialmente elogiou o desempenho da seleção espanhola, criticou posteriormente o técnico francês e seus principais astros, e recebeu a derrota com grande choque e profunda frustração.