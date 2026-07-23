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Impossível de substituir! O técnico do Inter Miami coloca Luis Suárez no mesmo nível de Lionel Messi depois de ver o atacante uruguaio estragar a estreia de Robert Lewandowski na MLS
Suárez estraga a estreia de Lewandowski
O Miami voltou à ação após uma pausa de sete semanas devido à Copa do Mundo com uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Fire no Nu Stadium. Na ausência de Messi, que está de férias, Suárez assumiu a braçadeira de capitão e marcou duas vezes, estragando a estreia do craque polonês Lewandowski.
O gol da vitória foi marcado pelo jovem da base Preston Plambeck aos 87 minutos, que expressou sua alegria após marcar seu primeiro gol na MLS: “Estou feliz por ajudar o time a conquistar os três pontos. Nem sei como descrever isso. Fiquei simplesmente muito feliz.”
O técnico do Miami, Hoyos, também expressou sua profunda gratidão a todo o elenco pelo trabalho árduo. Após a partida, ele declarou: “Quero parabenizar todo o elenco; eles trabalharam muito durante esse período, por isso estamos muito felizes e emocionados. É extraordinário o que esse grupo faz.”
- Icon Sportswire
Hoyos elogia o atacante veterano
Hoyos não poupou elogios à extraordinária contribuição de Suárez, que continua fazendo a diferença em campo aos 39 anos. O técnico argentino insistiu que a qualidade e a inteligência tática do experiente atacante estão no mesmo nível do astro Messi.
Ele disse: “Assim como o nosso número 10 [Messi], esses são jogadores que fazem a diferença. Eles se expressam em campo com a inteligência tática adquirida com toda a experiência que acumularam e conhecem bem seu corpo e sua mente. Eles já viram mais do que a comissão técnica. Não tenho certeza se esses jogadores serão substituídos no futuro.”
Lewandowski reflete sobre sua estreia
Essa partida marcou a primeira aparição de Lewandowski com a camisa do Fire na MLS, após a conclusão de sua transferência do Barcelona. O experiente atacante jogou por 62 minutos antes de ser substituído.
Após a partida, Lewandowski falou abertamente sobre sua estreia: “Depois de apenas dois dias com meus companheiros, não achei que tudo fosse correr tão bem na minha primeira partida, porque jogar uma partida é diferente de treinar, mas, claro, preciso de mais tempo e tenho certeza de que vamos jogar bem, com menos erros.
“Tínhamos conversado que eu provavelmente só conseguiria jogar 45 ou 60 minutos, especialmente com outro jogo daqui a alguns dias.”
- Getty Images Sport
Herons buscam a liderança da Conferência Leste
Esse resultado brilhante garante que o Miami permaneça firmemente na segunda posição na classificação da Conferência Leste, com 34 pontos em 16 partidas, cinco pontos atrás do líder, o Nashville. Os Herons precisam manter a consistência em meio a uma onda de lesões que afeta vários jogadores importantes, como Tadeo Allende e David Ayala. O retorno de Messi, após o período de descanso pós-Copa do Mundo, será um trunfo crucial na busca pelo título do campeonato.
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