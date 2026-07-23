Impossível de substituir! O técnico do Inter Miami coloca Luis Suárez no mesmo nível de Lionel Messi depois de ver o atacante uruguaio estragar a estreia de Robert Lewandowski na MLS

O Miami voltou à ação após uma pausa de sete semanas devido à Copa do Mundo com uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Fire no Nu Stadium. Na ausência de Messi, que está de férias, Suárez assumiu a braçadeira de capitão e marcou duas vezes, estragando a estreia do craque polonês Lewandowski.

O gol da vitória foi marcado pelo jovem da base Preston Plambeck aos 87 minutos, que expressou sua alegria após marcar seu primeiro gol na MLS: “Estou feliz por ajudar o time a conquistar os três pontos. Nem sei como descrever isso. Fiquei simplesmente muito feliz.”

O técnico do Miami, Hoyos, também expressou sua profunda gratidão a todo o elenco pelo trabalho árduo. Após a partida, ele declarou: “Quero parabenizar todo o elenco; eles trabalharam muito durante esse período, por isso estamos muito felizes e emocionados. É extraordinário o que esse grupo faz.”