Com uma vitória por 1 a 0 (1 a 0) sobre o Jahn Regensburg, a equipe de Claus-Dieter Wollitz garantiu o acesso na 38ª rodada.
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Importante vitória fora de casa! O Energie Cottbus segue o Osnabrück para a 2ª Divisão – O Rot-Weiss Essen alcança a terceira posição na zona de rebaixamento
O Energie havia sido rebaixado da 2ª Divisão pela última vez em 2014; entre 2016 e 2018, e também de 2019 a 2024, o Cottbus chegou a disputar a Regionalliga, a quarta divisão do futebol alemão.
Em Regensburg, Jannis Boziaris (28') colocou o Cottbus no caminho da 2ª Divisão no primeiro tempo com um belo chute de longa distância. O goleiro Marius Funk defendeu, nos acréscimos, um pênalti marcado por Florian Dietz, do Regensburg. Antes do Cottbus, o VfL Osnabrück já havia garantido o acesso.
3ª Divisão: Cottbus é o segundo time promovido
Enquanto isso, o Rot-Weiss Essen conquistou a terceira colocação na zona de rebaixamento ao vencer por 3 a 2 (2 a 2) o SSV Ulm, que já estava matematicamente rebaixado. Ben Hüning marcou o gol da vitória dos visitantes nos acréscimos. O Essen enfrentará o penúltimo colocado da 2.ª Liga nos dias 22 e 26 de maio.
Com a vitória, o Essen ultrapassou o MSV Duisburg. O recém-promovido teve que se contentar com um empate em 1 a 1 (0 a 0) contra o Viktoria Köln. O Osnabrück, campeão da 3ª Divisão, venceu por 4 a 3 (2 a 0) contra o VfB Stuttgart II na última rodada.