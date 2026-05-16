Importante vitória fora de casa! O Energie Cottbus segue o Osnabrück para a 2ª Divisão – O Rot-Weiss Essen alcança a terceira posição na zona de rebaixamento

O Energie havia sido rebaixado da 2ª Divisão pela última vez em 2014; entre 2016 e 2018, e também de 2019 a 2024, o Cottbus chegou a disputar a Regionalliga, a quarta divisão do futebol alemão.

Em Regensburg, Jannis Boziaris (28') colocou o Cottbus no caminho da 2ª Divisão no primeiro tempo com um belo chute de longa distância. O goleiro Marius Funk defendeu, nos acréscimos, um pênalti marcado por Florian Dietz, do Regensburg. Antes do Cottbus, o VfL Osnabrück já havia garantido o acesso.