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'Importante estar aqui!' - Por que o campeão olímpico Diego Carlos deixou o Fenerbahce para voltar à Série A
Diego Carlos acerta empréstimo ao Parma
O Fenerbahce confirmou oficialmente que o zagueiro brasileiro Diego Carlos se juntou ao Parma Calcio, da Serie A, por empréstimo de uma temporada. O defensor de 33 anos não estava incluído nos planos do elenco do Fenerbahce para a campanha, o que motivou a saída temporária.
O clube amarelo e azul divulgou um comunicado oficial confirmando o acordo: "Diego Carlos, que se juntou ao nosso elenco durante a janela de transferências do meio da temporada 2024-25, foi emprestado ao Parma Calcio por um ano."
O acordo marca mais um capítulo no futebol italiano para o experiente defensor, que passou a campanha anterior de 2025-26 emprestado ao Como.
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Voltando à ação da Serie A
Diego Carlos traz uma bagagem significativa da elite do futebol europeu para a defesa do Parma. Ao chegar à Itália, o brasileiro expressou sua disposição para se juntar aos novos companheiros de equipe e começar bem na liga.
"Estou muito feliz. Estou muito animado", afirmou Diego Carlos ao chegar para finalizar o acordo. "Quero conhecer o time e nossos torcedores o mais rápido possível. O mais importante para mim agora é estar aqui."
Espera-se que o defensor ofereça profundidade imediata na zaga e liderança para o Gialloblu.
Histórico comprovado em toda a Europa
A carreira do brasileiro tem sucessos notáveis em várias das principais ligas da Europa. Diego Carlos ganhou destaque no clube francês Nantes antes de se transferir para o Sevilla em maio de 2019, onde desempenhou um papel fundamental na conquista da Liga Europa da UEFA de 2019-20.
Mais tarde, ele garantiu uma transferência de grande repercussão para o Aston Villa, da Premier League, em maio de 2022, antes de se mudar para o Fenerbahce em janeiro de 2025, em um contrato de três anos e meio.
No cenário internacional, Diego Carlos é campeão olímpico, tendo conquistado a medalha de ouro com a seleção brasileira de futebol nos Jogos de Tóquio 2020.
- AFP
Próximos passos na Emilia-Romagna
Após concluir sua apresentação oficial de empréstimo e os exames médicos, Diego Carlos será integrado diretamente aos treinamentos do time principal sob a comissão técnica do Parma.
Sua chegada oferece uma estabilidade defensiva vital enquanto o Parma conduz sua campanha nacional.
O brasileiro vai se concentrar em recuperar rapidamente a forma de jogo para fazer sua estreia e se firmar como um pilar da defesa do Parma para a temporada 2026-27 da Serie A.
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