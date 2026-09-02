O Fenerbahce confirmou oficialmente que o zagueiro brasileiro Diego Carlos se juntou ao Parma Calcio, da Serie A, por empréstimo de uma temporada. O defensor de 33 anos não estava incluído nos planos do elenco do Fenerbahce para a campanha, o que motivou a saída temporária.

O clube amarelo e azul divulgou um comunicado oficial confirmando o acordo: "Diego Carlos, que se juntou ao nosso elenco durante a janela de transferências do meio da temporada 2024-25, foi emprestado ao Parma Calcio por um ano."

O acordo marca mais um capítulo no futebol italiano para o experiente defensor, que passou a campanha anterior de 2025-26 emprestado ao Como.