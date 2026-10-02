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'Importante em qualquer momento' - Luis de la Fuente mantém mistério sobre condição de titular de Lamine Yamal enquanto a Espanha se prepara para rodízio
Priorizando a saúde dos jogadores por meio do rodízio
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, reafirmou seu compromisso de administrar as exigências físicas impostas ao seu elenco enquanto o calendário internacional continua a reduzir os tempos de recuperação. A Espanha teve uma campanha impecável nesta pausa da Liga das Nações, garantindo uma emocionante vitória fora de casa por 3 a 2 sobre a Inglaterra antes de atropelar a Croácia por 4 a 1, mas, após a saída forçada de Ferran Torres por lesão, o treinador foi rápido em destacar as dificuldades impostas pelo calendário apertado.
"A desvantagem deste formato é que há pouco tempo para se recuperar. Priorizamos a saúde do jogador e preferimos ter um atleta em perfeitas condições", explicou De la Fuente em sua entrevista coletiva mais recente, enquanto a Espanha se prepara para enfrentar a República Tcheca antes de encerrar a atual janela internacional com uma viagem à Croácia em 6 de outubro.
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O dilema da convocação de Lamine Yamal
Um dos principais temas de discussão antes da próxima partida é a situação da sensação do Barcelona, Yamal. O jovem ponta vem em forma eletrizante, marcando na vitória sobre a Inglaterra antes de dar um show com dois gols e uma assistência contra a Croácia. Apesar de seu papel fundamental nas duas escalações iniciais, De la Fuente teve cautela e não garantiu sua vaga no XI desta vez.
"Vamos escalar a equipe mais adequada para a partida de amanhã. Já temos isso em mente, mas hoje à noite vamos dar os retoques finais", afirmou o técnico, como citado pelo Mundo Deportivo. Ao detalhar o papel específico do jovem ponta, ele acrescentou: "Ele é importante em qualquer momento da partida. Desde o início ou a partir dos 60 ou 45 minutos. Não custa mais nem menos deixá-lo fora. Quando o colocamos, é porque ele é eficaz para a equipe. É um prazer vê-lo, ele está mais maduro a cada dia. Ele interpreta todas as situações, inclusive as fora da partida. Uma grande notícia."
Total flexibilidade em todo o campo
Com a Espanha na liderança do grupo com o máximo de seis pontos, à frente de Inglaterra e Croácia, com três pontos cada, e da República Tcheca, que ainda não pontuou, na lanterna, De la Fuente foi enfático ao dizer que nenhuma posição está a salvo de rodízio, incluindo a de goleiro, que tradicionalmente é a área mais estável de qualquer time titular.
"Quando falamos em rodízio, falamos em escolher os jogadores que são os melhores para a partida. Em todas as posições", destacou o treinador. Essa filosofia se estende a toda a estrutura tática da equipe, enquanto ele busca o equilíbrio certo entre solidez defensiva e poder de ataque. Questionado especificamente sobre a possibilidade de uma mudança no gol, o treinador manteve a mente aberta e disse aos repórteres: "Pode haver uma mudança em qualquer posição."
- AFP
Evitando a armadilha diante de velhos conhecidos
Os próximos adversários da Espanha contam com integrantes da comissão técnica como Santi Denia e Pablo Amo, ambos muito familiarizados com o funcionamento interno da seleção espanhola. Embora De la Fuente tenha reconhecido a história em comum e o profundo entendimento que eles têm de seus métodos, insistiu que o resultado final será decidido pelos jogadores em campo, e não pela familiaridade tática entre os bancos de reservas.
"Nós nos conhecemos muito bem", admitiu, antes de esclarecer que "quem muda as partidas são os jogadores, quem dá um ar diferente". Ele ainda brincou: "Eu não contei a eles tudo o que eu sabia". Apesar do bom humor, De la Fuente alertou que a complacência pode ser a maior inimiga da Espanha. "É preciso estar em excelência em cada partida. Muita dificuldade, muita exigência. Pode ser uma armadilha para quem não os conhece. Não vamos ser surpreendidos. Temos que ser melhores, porque o que fizemos no último jogo não será suficiente para nós."
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