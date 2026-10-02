Um dos principais temas de discussão antes da próxima partida é a situação da sensação do Barcelona, Yamal. O jovem ponta vem em forma eletrizante, marcando na vitória sobre a Inglaterra antes de dar um show com dois gols e uma assistência contra a Croácia. Apesar de seu papel fundamental nas duas escalações iniciais, De la Fuente teve cautela e não garantiu sua vaga no XI desta vez.

"Vamos escalar a equipe mais adequada para a partida de amanhã. Já temos isso em mente, mas hoje à noite vamos dar os retoques finais", afirmou o técnico, como citado pelo Mundo Deportivo. Ao detalhar o papel específico do jovem ponta, ele acrescentou: "Ele é importante em qualquer momento da partida. Desde o início ou a partir dos 60 ou 45 minutos. Não custa mais nem menos deixá-lo fora. Quando o colocamos, é porque ele é eficaz para a equipe. É um prazer vê-lo, ele está mais maduro a cada dia. Ele interpreta todas as situações, inclusive as fora da partida. Uma grande notícia."