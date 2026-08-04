Impasse na transferência de £ 145 milhões do Liverpool! Exigência absurda do PSG força o Liverpool a um surpreendente 'plano B'

A janela de transferências de verão do Liverpool já trouxe o zagueiro Jeremy Jacquet e o ponta Victor Munoz para Anfield, mas nenhuma das chegadas preenche completamente a lacuna de criatividade e gols deixada por Salah.

Consequentemente, outro atacante de alto nível ainda é necessário antes que o elenco possa ser considerado pronto para brigar pelo título. Se os acordos por Barcola ou Rayan não puderem ser concluídos, o clube mantém outras opções em aberto.

Yankuba Minteh segue como outra opção forte, enquanto Matias Fernandez-Pardo, do Lille, oferece versatilidade em todo o setor ofensivo, à medida que o clube avalia o mercado meticulosamente.