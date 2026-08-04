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Impasse na transferência de £ 145 milhões do Liverpool! Exigência absurda do PSG força o Liverpool a um surpreendente 'plano B'
Barcola segue sendo o principal alvo do Liverpool
O Liverpool se recusa a deixar que a busca por um novo ponta dependa inteiramente das negociações em andamento com o PSG. Barcola segue como o principal candidato para herdar a responsabilidade ofensiva deixada por Mohamed Salah em Anfield. A velocidade, a condução vertical e a capacidade de atuar pelos dois lados do campo do jogador de 23 anos fazem dele uma opção tática atraente para o técnico Iraola. De acordo com o CaughtOffside, o Liverpool segue em negociações com o PSG entre os clubes e está disposto a investir cerca de € 100 milhões no internacional francês.
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PSG exige taxa de transferência acima do mercado
Apesar da disposição do Liverpool em gastar pesado, a enorme avaliação do PSG complicou a possível transferência. O PSG estaria pedindo entre £ 140 milhões e £ 145 milhões antes de considerar seriamente uma venda. Embora Barcola esteja supostamente atraído pelo projeto de Anfield, a diferença significativa na avaliação explica por que o Liverpool está preparando ativamente opções alternativas.
Passar semanas negociando com o PSG sem progresso pode deixar o Liverpool correndo contra o tempo no fim da janela, especialmente quando seu ataque já precisa de mais profundidade e imprevisibilidade antes da nova temporada.
Jovem promessa brasileira surge como plano B
O atacante do Bournemouth, Rayan, surgiu como a principal alternativa do Liverpool caso o acordo por Barcola não se concretize. Segundo informações, o Liverpool já chegou a um acordo "em princípio" sobre os termos pessoais com o ponta de 20 anos.
O brasileiro já entende o estilo exigente de Iraola e ofereceria velocidade, força e um considerável potencial de desenvolvimento pelo lado direito. Rayan teve uma segunda metade de temporada impressionante na Premier League, com participação em sete gols em 15 jogos depois de chegar ao sul da costa no início do ano.
- AFP
Outras alternativas consideradas
A janela de transferências de verão do Liverpool já trouxe o zagueiro Jeremy Jacquet e o ponta Victor Munoz para Anfield, mas nenhuma das chegadas preenche completamente a lacuna de criatividade e gols deixada por Salah.
Consequentemente, outro atacante de alto nível ainda é necessário antes que o elenco possa ser considerado pronto para brigar pelo título. Se os acordos por Barcola ou Rayan não puderem ser concluídos, o clube mantém outras opções em aberto.
Yankuba Minteh segue como outra opção forte, enquanto Matias Fernandez-Pardo, do Lille, oferece versatilidade em todo o setor ofensivo, à medida que o clube avalia o mercado meticulosamente.
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