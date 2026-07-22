As declarações de Luciano Spalletti após o empate no primeiro amistoso da pré-temporada contra o Basileia esclareceram de vez qualquer tipo de mal-entendido sobre a questão do goleiro: “Queremos ter concorrência em todas as posições e estamos procurando um novo goleiro”. Isso apesar da vontade de Michele Di Gregorio de se recuperar (que, aliás, está sendo sondado pelo Beşiktaş, de Vincenzo Italiano) após uma temporada complicada, e das atuações sempre confiáveis de Mattia Perin sempre que foi chamado a entrar em campo.
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Impasse em relação a Emiliano Martínez; as alternativas são Guglielmo Vicario, David de Gea e Noah Atubolu: um panorama do mercado de goleiros para a Juventus
IMPASSE NA QUESTÃO DO DIBU
A Juventus continua suas negociações para proporcionar ao técnico de Certaldo um goleiro que ofereça mais garantias do que os que estão atualmente no elenco. E o fato de a primeira escolha ter recaído sobre Emiliano Martinez, que acaba de disputar uma Copa do Mundo como protagonista pela Argentina, demonstra que, na cabeça do técnico da Juventus, existe a ideia de poder contar com um jogador de grande carisma.As negociações com o Aston Villa, que já há um ano, por volta desta época, corria o risco de perder o “Dibu” – ansioso por enfrentar um novo desafio em outro lugar –, não registraram, no entanto, avanços significativos nos últimos dias. Com contrato até junho de 2029 com o clube inglês, Martinez está avaliado em cerca de 12 milhões de euros, valor considerado excessivo pela Juve que, devido ao salário de 9 milhões de euros brutos por temporada, não gostaria de ir além dos 6,5 milhões atualmente oferecidos.
DUAS INCÓGNITAS
Após encerrar sua participação na Copa do Mundo, Dibu Martínez discutirá, nas próximas semanas, seu futuro com a diretoria do Aston Villa, para avaliar se há margem para negociar uma saída e, sobretudo, se existe a possibilidade de favorecer a Juventus conseguindo um desconto em seu valor de mercado. Não será fácil convencer Unai Emery, técnico do Aston Villa, que não gostaria de abrir mão de um líder no vestiário como o argentino, que, aliás, corre o risco de carregar consigo a incerteza da fratura no dedo de uma mão sofrida no final da última temporada e que o jogador nascido em 1992 preferiu tratar sem cirurgia, para não perder a chance de participar da recente Copa do Mundo.
O QUE HÁ DE NOVO SOBRE VICARIO
Por esses motivos, a Juventus vem trabalhando há algum tempo também em opções alternativas, possivelmente menos onerosas do ponto de vista econômico. Nesse sentido, a atenção continua voltada para Guglielmo Vicario, que está de saída do Tottenham de Roberto De Zerbi e ansioso para voltar à Itália após o excelente desempenho demonstrado no Empoli. O goleiro nascido em 1996 havia sido associado à Inter nos últimos meses, antes de o time nerazzurro decidir apostar em Josep Martinez, enquanto a entrada do Napoli na disputa é mais recente; no entanto, o clube napolitano deve primeiro encontrar uma solução para um entre Meret e Milinkovic-Savic antes de fechar a contratação de outro goleiro. O Tottenham pede cerca de 20 milhões de euros para liberar o italiano, e a Juventus permanece em posição de espera.
IDEA DE GEA
Um nome a ser acompanhado no mercado italiano é o de David de Gea, que nos últimos dias iniciou sua terceira temporada com a camisa da Fiorentina. Apesar da idade avançada (nasceu em 1990) e de um contrato ainda relativamente longo com a Fiorentina – que vence em 2028, com opção de renovação por mais um ano –, o experiente goleiro espanhol atenderia plenamente aos requisitos de Spalletti. Confiabilidade entre os postes, capacidade de liderar a defesa e um currículo de peso no cenário internacional completam o perfil de um goleiro de ponta, exatamente o que a Juventus busca atualmente. No entanto, a equipe está, por enquanto, obrigada a aceitar o desejo do jogador de continuar sua trajetória em Florença e a posição do clube da Viola, que não quer se desfazer do ex-jogador do Manchester United.
PIACE ATUBOLU
O último nome a ser associado à Juventus para a vaga de novo goleiro é o do alemão Noah Atubolu, nascido em 2002, que vem de uma temporada muito positiva com o Freiburg, semifinalista da última Liga Europa. Goleiro de excelente constituição física, que já foi acompanhado no passado também pela Inter e pelo Milan, ele está na mira de vários diretores esportivos, que veem nele um grande potencial para as próximas temporadas. Portanto, não falta concorrência do exterior, mas o que certamente desperta o interesse é o fato de que seu contrato vence em pouco menos de um ano e que, no momento, não há sinais de renovação. Isso significa que a Juventus está entre os clubes interessados que esperam contratá-lo do Freiburg por um valor viável.
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