Impasse em relação a Emiliano Martínez; as alternativas são Guglielmo Vicario, David de Gea e Noah Atubolu: um panorama do mercado de goleiros para a Juventus

A Juventus continua suas negociações para proporcionar ao técnico de Certaldo um goleiro que ofereça mais garantias do que os que estão atualmente no elenco. E o fato de a primeira escolha ter recaído sobre Emiliano Martinez, que acaba de disputar uma Copa do Mundo como protagonista pela Argentina, demonstra que, na cabeça do técnico da Juventus, existe a ideia de poder contar com um jogador de grande carisma.As negociações com o Aston Villa, que já há um ano, por volta desta época, corria o risco de perder o “Dibu” – ansioso por enfrentar um novo desafio em outro lugar –, não registraram, no entanto, avanços significativos nos últimos dias. Com contrato até junho de 2029 com o clube inglês, Martinez está avaliado em cerca de 12 milhões de euros, valor considerado excessivo pela Juve que, devido ao salário de 9 milhões de euros brutos por temporada, não gostaria de ir além dos 6,5 milhões atualmente oferecidos.