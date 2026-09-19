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Moataz Elgammal
Traduzido por

Imparável, Raphinha marca três gols contra o Sevilla para ampliar a sequência de vitórias do Barcelona

Raphinha
Barcelona
Sevilla x Barcelona
Sevilla
La Liga

Raphinha teve uma atuação excepcional ao marcar um hat-trick notável e liderar o Barcelona na vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla. A equipe de Hansi Flick agora soma sete vitórias nos seus primeiros sete jogos de La Liga nesta temporada, consolidando seu lugar no topo da tabela e ampliando sua incrível marca de gols.

  • Barcelona amplia sequência perfeita

    O Barcelona manteve seu início impecável na campanha doméstica com uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o Sevilla, no Ramón Sánchez Pizjuán. Segundo Roger Torelló, Youssouf Fofana abriu o placar para a equipe da casa aos 19 minutos.

    No entanto, Raphinha empatou rapidamente apenas três minutos depois, após receber um passe preciso de Andreas Christensen. Os visitantes dominaram o restante da partida, controlando a posse de bola e criando inúmeras chances. Flick viu sua equipe virar o placar inicial com tranquilidade, mostrando grande resiliência para silenciar a torcida da casa e garantir mais três pontos vitais na briga pelo título.

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    Raphinha brilha como centroavante

    Raphinha foi a estrela incontestável da noite, marcando mais dois gols no segundo tempo para completar seu hat-trick e levar seu total na temporada a 12 gols em sete partidas da liga. Após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres no verão, o brasileiro vem sendo utilizado com sucesso pelo centro.

    Brilhando em sua nova função como camisa 9, ele agora soma impressionantes 14 gols e três assistências em apenas oito jogos por todas as competições nesta temporada. Notavelmente, essa fase estelar inclui hat-tricks em partidas consecutivas dentro de um período de 72 horas, com o primeiro deles acontecendo durante a goleada por 7 a 2 sobre o Racing na rodada anterior.

  • Estabilidade defensiva e caras novas

    Ao lado do brilho ofensivo, o Barcelona demonstrou uma solidez defensiva significativa, apesar de ter perdido Christensen por uma lesão na coxa durante o segundo tempo. Dominik Livakovic fez sua estreia no gol e teve uma atuação segura, defendendo várias tentativas promissoras do Sevilla.

    A linha defensiva, comandada por Pau Cubarsi e Eric Garcia, limitou o adversário a poucas chances claras após o gol inicial. Lamine Yamal também foi decisivo pela ponta, dando duas assistências cruciais para Raphinha, enquanto ameaçava constantemente Odysseas Vlachodimos no gol do Sevilla. A dinâmica geral da equipe se mostrou demais para o Sevilla suportar à medida que o jogo avançava.

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    O que vem a seguir para o Barcelona

    O Barcelona ocupa atualmente com folga a liderança da tabela de La Liga, com 21 pontos. Flick usará os próximos dias para avaliar a condição física de Christensen e preparar seu elenco para os próximos desafios. O clube volta a entrar em ação no campeonato nacional contra o Getafe em 10 de outubro, antes de voltar suas atenções para a Champions League, com um confronto crucial contra o Galatasaray em 13 de outubro.