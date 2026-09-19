O Barcelona manteve seu início impecável na campanha doméstica com uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o Sevilla, no Ramón Sánchez Pizjuán. Segundo Roger Torelló, Youssouf Fofana abriu o placar para a equipe da casa aos 19 minutos.

No entanto, Raphinha empatou rapidamente apenas três minutos depois, após receber um passe preciso de Andreas Christensen. Os visitantes dominaram o restante da partida, controlando a posse de bola e criando inúmeras chances. Flick viu sua equipe virar o placar inicial com tranquilidade, mostrando grande resiliência para silenciar a torcida da casa e garantir mais três pontos vitais na briga pelo título.