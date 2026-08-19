Immobile: "Só Pio Esposito pode fazer a minha carreira. Na Itália, os treinadores querem armadores, e não artilheiros"

O problema na Itália é a base, são as estruturas. Um time como o Paris FC tem um estádio moderno, com os torcedores sendo bem recebidos e podendo criar um ambiente especial. Se a Lazio tivesse um estádio como os de Estrasburgo e Lyon, tudo mudaria.

Na Itália, estamos atrasados desse ponto de vista.

Depois, grande parte das coisas que sei fazer eu aprendi na rua quando era menino. Sei que os tempos mudaram, que os jovens não jogam mais na rua: é uma frase ouvida mil vezes, mas é preciso que os jogadores de hoje e os de amanhã tenham bem claro que o objetivo continua sendo se divertir, onde quer que você decida jogar