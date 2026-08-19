Ciro Immobile já não é mais um jogador em atividade. O atacante italiano anunciou há poucos dias sua aposentadoria do futebol e hoje, em entrevista à So Foot, quis falar sobre o momento dos atacantes no futebol italiano, esclarecendo os problemas que, segundo ele, existem dentro do cenário e apontando apenas Pio Esposito como seu potencial herdeiro na base dos gols.
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Immobile: "Só Pio Esposito pode fazer a minha carreira. Na Itália, os treinadores querem armadores, e não artilheiros"
OS PROBLEMAS DO FUTEBOL ITALIANO: "É PRECISO SE DIVERTIR"
O problema na Itália é a base, são as estruturas. Um time como o Paris FC tem um estádio moderno, com os torcedores sendo bem recebidos e podendo criar um ambiente especial. Se a Lazio tivesse um estádio como os de Estrasburgo e Lyon, tudo mudaria.
Na Itália, estamos atrasados desse ponto de vista.
Depois, grande parte das coisas que sei fazer eu aprendi na rua quando era menino. Sei que os tempos mudaram, que os jovens não jogam mais na rua: é uma frase ouvida mil vezes, mas é preciso que os jogadores de hoje e os de amanhã tenham bem claro que o objetivo continua sendo se divertir, onde quer que você decida jogar
Ninguém tem os meus números de quando eu era jovem
"Hoje, aqui, não há ninguém que tenha os meus números de quando eu ganhava a artilharia, apesar de ter que disputar com gente como Higuaín e Toni, que fazia gols de olhos fechados. Quando comecei, até o atacante do Genoa fazia 12, 13 gols com facilidade, assim como Maccarone, Di Michele, Lucarelli, que jogavam em Siena, Livorno ou Palermo. Para todos eles, isso era algo normal"
Os treinadores querem um armador mais adiantado, não um artilheiro
"Mas talvez hoje sejam os treinadores que peçam coisas diferentes, considerando o atacante прежде de tudo como um armador adiantado mais do que um goleador. Antes, pedia-se aos atacantes que concluíssem as jogadas, que colocassem a bola para dentro. Hoje, um treinador fica satisfeito se o atacante fez o time jogar, marque ou não"
Pio Esposito pode me alcançar
"O único que me parece capaz de fazer o meu percurso é Pio Esposito, mas até ele busca primeiro a jogada decisiva do que o gol puro e simples".
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