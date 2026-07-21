AFP
Traduzido por
“Imensamente orgulhosa”, Antonela Roccuzzo diz a Lionel Messi que ele “sempre será o melhor” em uma mensagem comovente ao marido após a derrota da Argentina na final da Copa do Mundo
Desilusão na Copa do Mundo para Messi
Messi e a Argentina tiveram um final de campanha na Copa do Mundo de partir o coração, após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final. Ferran Torres marcou o único gol da partida, e a Albiceleste ficou aquém do esperado, fazendo com que Messi tivesse que suportar mais uma dolorosa derrota em uma final de Copa do Mundo. O resultado também pode marcar o fim de suas participações no maior palco do futebol.
Homenagem sincera de Roccuzzo
A esposa de Messi, Roccuzzo, respondeu com uma mensagem emocionante em homenagem à carreira e ao caráter do marido após a derrota.
“Você sempre será o melhor, @leomessi”, escreveu Rocuzzo no Instagram. “Não apenas por causa do seu talento, mas porque você nunca deixou de ser você mesmo. Porque, aconteça o que acontecer, você nunca desiste, sempre luta até o fim e dá tudo de si até o último segundo. Essa força, essa mentalidade e essa maneira de se reerguer repetidas vezes é o que te torna único.”
Uma mensagem que vai além do futebol
Roccuzzo também destacou o exemplo que Messi continua a dar tanto para sua família quanto para os torcedores ao redor do mundo.
“Obrigada por nos ensinar todos os dias que o verdadeiro sucesso é construído com trabalho árduo, sacrifício, perseverança e sem nunca perder a essência”, acrescentou ela. “Você é o melhor exemplo para nossos filhos e uma inspiração para milhões de pessoas.”
Ela encerrou sua homenagem escrevendo: “Eu te admiro mais do que as palavras podem expressar e tenho imenso orgulho de trilhar esta vida ao seu lado. Eu te amo muito.”
- Getty Images
Olhando para o futuro após a derrota
Embora a campanha da Argentina na Copa do Mundo tenha terminado em decepção, o legado de Messi permanece intacto, apesar da derrota para a Espanha. Ainda não se sabe se esta será sua última participação em uma Copa do Mundo, mas a mensagem de Roccuzzo deixou claro que o resultado não altera em nada a admiração que ela — e milhões de outras pessoas — têm pelo capitão da Argentina.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.