“Imensamente orgulhosa”, Antonela Roccuzzo diz a Lionel Messi que ele “sempre será o melhor” em uma mensagem comovente ao marido após a derrota da Argentina na final da Copa do Mundo

A esposa de Messi, Roccuzzo, respondeu com uma mensagem emocionante em homenagem à carreira e ao caráter do marido após a derrota.

“Você sempre será o melhor, @leomessi”, escreveu Rocuzzo no Instagram. “Não apenas por causa do seu talento, mas porque você nunca deixou de ser você mesmo. Porque, aconteça o que acontecer, você nunca desiste, sempre luta até o fim e dá tudo de si até o último segundo. Essa força, essa mentalidade e essa maneira de se reerguer repetidas vezes é o que te torna único.”







