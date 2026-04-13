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"Imaginem vencer o Arsenal duas vezes em poucas semanas!" – Pep Guardiola lança o desafio aos craques do Man City antes da "final" da Premier League contra os Gunners
O City diminui a diferença
Os candidatos ao título aproveitaram um dos dois jogos a menos que têm para derrotar o Chelsea com uma exibição implacável no segundo tempo, aumentando significativamente a pressão sobre o time de Mikel Arteta, líder do campeonato. Essa vitória garante que a diferença na liderança seja agora reduzida para seis pontos, com o City ainda tendo um jogo a menos para, potencialmente, diminuir ainda mais a diferença. A recuperação no campeonato nacional ocorre em um momento em que seus rivais vacilaram, perdendo três das últimas quatro partidas em todas as competições, à medida que a disputa pelo título da Premier League se intensifica.
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A mentalidade acima da tática
Guardiola atribuiu o sucesso recente de sua equipe a uma vantagem psicológica superior, em vez de ajustes puramente táticos, elogiando a hierarquia interna por promover uma cultura vencedora. Ele acredita que o atual estado de descanso do elenco, favorecido pela rara ausência de compromissos europeus no meio da semana, permitiu uma preparação mais focada nos treinos.
Ao discutir a extraordinária mentalidade de seus jogadores e a magnitude do próximo confronto, o técnico do City disse: “O segundo tempo foi extraordinário porque tínhamos a mentalidade certa. Não foi uma questão de tática. Nos conhecemos há muito tempo e os jogadores demonstraram uma boa mentalidade para vencer aqui, o que nunca é fácil. O passado foi algo único, mas estamos crescendo. Agora temos semanas longas, já que estamos fora da Liga dos Campeões. Estamos mais descansados nos treinos, e todos sabem exatamente o que têm de fazer.”
Ele acrescentou: “Vamos ver o que acontece a seguir. O jogo contra o Arsenal é uma final, mas não me digam que o jogo contra o Brentford na próxima semana será fácil. Muitas coisas podem acontecer. Acabei de dizer ontem aos jogadores que eles precisam relaxar.”
Disputa extraordinária pelo título
O técnico do City não perdeu tempo em lembrar aos seus jogadores da enorme dificuldade da tarefa que têm pela frente, reconhecendo o Arsenal como a referência de excelência na Europa nesta temporada. Apesar de ter derrotado recentemente os Gunners em Wembley para conquistar a Carabao Cup em 22 de março, Guardiola continua cauteloso contra a complacência, mesmo com o histórico do City de ter perdido apenas uma vez nos últimos 43 jogos disputados nas últimas 10 rodadas de uma campanha.
Refletindo sobre o respeito devido aos rivais e a oportunidade única de vencê-los duas vezes em rápida sucessão, ele acrescentou: “Eles têm sido o melhor time deste país, da Europa, até agora. Vencer o Arsenal uma vez já é muito difícil, imagine vencê-los duas vezes em poucas semanas. Precisamos descansar. Gostaria de dizer aos meus torcedores: respeitem muito o Arsenal, eles são um time extraordinário. Venham se juntar a nós desde o primeiro minuto, porque os jogadores darão o máximo.
“A mentalidade do grupo. A hierarquia me deu a mentalidade de jogadores incríveis, essa é a chave para o sucesso. Sempre senti isso no último mês e meio. Ganhar muito nos tempos modernos é muito complicado. Temos a chance de provar nosso valor novamente na próxima semana.”
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A reta final pelo título
O próximo confronto contra os Gunners, em 19 de abril, marca o início de uma reta final de alta pressão, na qual a lendária consistência do City no final da temporada será submetida ao teste definitivo. Após a “final” no Etihad, os jogadores de Guardiola enfrentam uma rápida reviravolta com uma viagem a Burnley, antes de uma agenda decisiva em maio, com confrontos contra Everton, Brentford, Bournemouth e Crystal Palace. Com uma formidável taxa de vitórias de 74% nos últimos 10 jogos dos últimos anos, o City busca manter seu ímpeto até o final da temporada contra o Aston Villa, em 24 de maio.