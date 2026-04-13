Guardiola atribuiu o sucesso recente de sua equipe a uma vantagem psicológica superior, em vez de ajustes puramente táticos, elogiando a hierarquia interna por promover uma cultura vencedora. Ele acredita que o atual estado de descanso do elenco, favorecido pela rara ausência de compromissos europeus no meio da semana, permitiu uma preparação mais focada nos treinos.

Ao discutir a extraordinária mentalidade de seus jogadores e a magnitude do próximo confronto, o técnico do City disse: “O segundo tempo foi extraordinário porque tínhamos a mentalidade certa. Não foi uma questão de tática. Nos conhecemos há muito tempo e os jogadores demonstraram uma boa mentalidade para vencer aqui, o que nunca é fácil. O passado foi algo único, mas estamos crescendo. Agora temos semanas longas, já que estamos fora da Liga dos Campeões. Estamos mais descansados nos treinos, e todos sabem exatamente o que têm de fazer.”

Ele acrescentou: “Vamos ver o que acontece a seguir. O jogo contra o Arsenal é uma final, mas não me digam que o jogo contra o Brentford na próxima semana será fácil. Muitas coisas podem acontecer. Acabei de dizer ontem aos jogadores que eles precisam relaxar.”