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Illia Zabarnyi ignora rótulo de “liga dos fazendeiros” dado à Ligue 1 após vitória suada do PSG sobre o Strasbourg
Defendendo a primeira divisão francesa
Após uma vitória suada no Stade de la Meinau, Zabarnyi aproveitou para rebater a desvalorização do futebol francês que já dura anos. O termo “liga dos fazendeiros” é usado com frequência por torcedores e comentaristas do outro lado do Canal da Mancha para diminuir a competitividade da Ligue 1, mas o zagueiro do PSG afirma que essa visão está longe da realidade.
Na zona mista, Zabarnyi explicou o desgaste psicológico e físico que os jogos do campeonato nacional podem causar aos jogadores da elite. “Às vezes é difícil voltar a jogar pelo campeonato depois de uma partida da Champions League. Mas hoje vi um time que queria vencer. Nunca é fácil para nós jogar na Ligue 1. Todo mundo fala ‘Famers League’ ou algo assim e faz piadas, mas jogar contra o PSG na Ligue 1 nunca é fácil. Foi uma partida difícil. Eles jogaram bem, mas nós fomos melhores”, afirmou, segundo o Foot Mercato.
- AFP
Superando as adversidades em Estrasburgo
A vitória sobre o Strasbourg esteve longe de ser tranquila para o clube da capital, que ficou atrás no placar durante a maior parte da partida. Foram necessários 77 minutos de pressão constante até que Zabarnyi abriu o placar para o PSG. Seu primeiro gol na temporada desencadeou uma reação na reta final, e o PSG acabou vencendo por 3 a 1 em um ambiente hostil.
A partida ficou ainda mais complicada por problemas com jogadores, que obrigaram o PSG a enfrentar os minutos finais sob forte pressão. A capacidade de reação do elenco demonstrou sua força mental, especialmente após uma semana desgastante em competições europeias. Zabarnyi destacou que a união do grupo é seu maior trunfo em jogos tão difíceis fora de casa, nos quais o adversário está muito motivado para derrotar o PSG.
Força coletiva sob pressão
A capacidade de reação foi o tema do dia, especialmente porque as lesões ameaçaram atrapalhar a virada. O zagueiro elogiou a capacidade do grupo de manter o nível mesmo quando a situação se tornou desfavorável nos minutos finais da partida. Essa união se tornou uma marca da equipe sob o comando de Enrique, que exige comprometimento total independentemente do placar ou do número de jogadores em campo.
“Foi um jogo difícil para nós. Sabíamos que seria difícil jogar aqui. Sofremos um gol logo no início, mas seguimos em frente, melhoramos e conquistamos os três pontos. Temos uma boa equipe, com jogadores muito bons. Jogar com 10 ou 9 jogadores não é um problema. Sempre jogamos juntos. Vencemos juntos”, acrescentou Zabarnyi.
- AFP
De olho nos desafios europeus
Superado o obstáculo no cenário nacional, o PSG agora precisa voltar sua atenção ao cenário continental. A garra demonstrada em Estrasburgo será essencial na preparação para o confronto decisivo contra o Barcelona pela Champions League. Manter o domínio nacional enquanto compete com a elite europeia continua sendo o principal objetivo do clube, e a solidez defensiva de Zabarnyi será crucial para alcançar essa meta. A vitória mantém o PSG na liderança da tabela e preserva o embalo da equipe antes da visita do Barcelona.
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