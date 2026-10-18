Após uma vitória suada no Stade de la Meinau, Zabarnyi aproveitou para rebater a desvalorização do futebol francês que já dura anos. O termo “liga dos fazendeiros” é usado com frequência por torcedores e comentaristas do outro lado do Canal da Mancha para diminuir a competitividade da Ligue 1, mas o zagueiro do PSG afirma que essa visão está longe da realidade.

Na zona mista, Zabarnyi explicou o desgaste psicológico e físico que os jogos do campeonato nacional podem causar aos jogadores da elite. “Às vezes é difícil voltar a jogar pelo campeonato depois de uma partida da Champions League. Mas hoje vi um time que queria vencer. Nunca é fácil para nós jogar na Ligue 1. Todo mundo fala ‘Famers League’ ou algo assim e faz piadas, mas jogar contra o PSG na Ligue 1 nunca é fácil. Foi uma partida difícil. Eles jogaram bem, mas nós fomos melhores”, afirmou, segundo o Foot Mercato.