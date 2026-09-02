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Iliman Ndiaye revela por que escolheu o Manchester City em vez do Tottenham, enquanto os gigantes do Etihad confirmam um dramático chapéu no dia do prazo final da janela de transferências para contratar o atacante do Everton por £ 65 milhões
City atravessa plano de transferência do Spurs
O City atravessou com sucesso a investida do Tottenham para contratar Ndiaye no último dia da janela de transferências. O clube do Etihad acertou um acordo de £ 65 milhões com o Everton, composto por uma taxa inicial de £ 60 milhões, além de £ 5 milhões em possíveis bônus, de acordo com o The Athletic.
O Spurs inicialmente voltou suas atenções para o internacional senegalês depois de não conseguir contratar o ponta do Liverpool Cody Gakpo, um jogador que também havia despertado o interesse do City. No fim, o clube de Manchester agiu rapidamente para garantir a contratação de Ndiaye e reforçar seu setor ofensivo.
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Ndiaye destaca oportunidade "inacreditável"
Falando após concluir sua transferência, o atacante de 26 anos destacou como foi simples escolher a equipe do Etihad em vez de outros interessados. "É fácil tomar a decisão sobre se você quer estar no Manchester City ou não", afirmou Ndiaye. "Você pode ver a história recente; você quer fazer parte desse projeto."
Ele acrescentou que as conversas com a diretoria do clube o convenceram imediatamente. "Eles falaram comigo sobre onde poderíamos chegar, o que poderíamos conquistar comigo no time, e eu fiquei interessado desde o começo", explicou. "Não havia nada mais que eu quisesse além de me juntar ao Manchester City."
O novo reforço expressou sua vontade de começar este novo capítulo, destacando sua determinação para ter sucesso. "Obviamente, você quer fazer parte deste novo projeto. Vi recentemente o que eles vêm fazendo, e sinto que vou me encaixar perfeitamente nele", disse. "Estou muito empolgado para começar. É um momento inacreditável. Trabalhei muito duro para chegar a este ponto e estou muito empolgado e realmente grato por esta oportunidade."
Deadline day movimentado no Etihad
A chegada de Ndiaye coroou um fim de janela extraordinário para o Manchester City. Além do atacante do Everton, o clube também concluiu oficialmente a contratação do meio-campista do Chelsea Enzo Fernandez por £ 125 milhões. O acordo monumental iguala o recorde britânico de transferências e reúne o argentino ao técnico Enzo Maresca.
Enquanto isso, o Tottenham foi forçado a buscar reforços rápidos depois de perder tanto Gakpo quanto Ndiaye. O clube do norte de Londres rapidamente voltou seu foco para Stamford Bridge e finalizou com sucesso um empréstimo do ponta do Chelsea Mykhailo Mudryk antes do prazo para reunir o ex-ponta do Shakhtar Donetsk com Roberto De Zerbi.
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Integrando os novos reforços
O Manchester City agora vai se concentrar em integrar sem dificuldades sua dupla de £ 190 milhões contratada no último dia da janela ao elenco principal. Com Ndiaye e Fernandez garantidos, Maresca tem uma profundidade de elenco formidável para utilizar em todas as competições. Já o Tottenham precisa encaixar Mudryk rapidamente em seu sistema tático enquanto tenta deixar para trás uma conclusão frustrante de sua janela de transferências e iniciar sua campanha na Premier League após sofrer derrotas nas duas partidas de abertura.
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