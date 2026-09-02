Falando após concluir sua transferência, o atacante de 26 anos destacou como foi simples escolher a equipe do Etihad em vez de outros interessados. "É fácil tomar a decisão sobre se você quer estar no Manchester City ou não", afirmou Ndiaye. "Você pode ver a história recente; você quer fazer parte desse projeto."

Ele acrescentou que as conversas com a diretoria do clube o convenceram imediatamente. "Eles falaram comigo sobre onde poderíamos chegar, o que poderíamos conquistar comigo no time, e eu fiquei interessado desde o começo", explicou. "Não havia nada mais que eu quisesse além de me juntar ao Manchester City."

O novo reforço expressou sua vontade de começar este novo capítulo, destacando sua determinação para ter sucesso. "Obviamente, você quer fazer parte deste novo projeto. Vi recentemente o que eles vêm fazendo, e sinto que vou me encaixar perfeitamente nele", disse. "Estou muito empolgado para começar. É um momento inacreditável. Trabalhei muito duro para chegar a este ponto e estou muito empolgado e realmente grato por esta oportunidade."



