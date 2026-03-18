Lembram-se de Josip Ilicic? O meia-atacante esloveno, ex-jogador da Atalanta, joga hoje em seu país, pelo Koper, e, aos 38 anos, nem pensa em pendurar as chuteiras: “Hoje estou mais velho — conta brincando aos microfones da Prime Video —, mas ainda me divirto. E enquanto conseguir acompanhar o ritmo dos jovens, vou continuar jogando”. “A Atalanta representa para mim algo que ainda permanece no meu coração; nós lançamos as bases para o que eles continuam fazendo até hoje. Pela qualidade que havia lá na frente, na minha época, podíamos jogar até de olhos fechados. A Atalanta me fez crescer como homem; o clube nunca me abandonou, nem mesmo nos momentos difíceis.”
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Ilicic: “A minha Atalanta poderia ter vencido a Liga dos Campeões. Gasperini? Ele me fez entender que, no futebol, é preciso correr”
"GASPERINI ME FEZ PERCEBER QUE EU PRECISAVA CORRER"
Ilicic aciona a máquina do tempo e volta àquele Valencia x Atalanta de 2020, um dos melhores jogos de toda a sua carreira: “Lembro-me da tristeza por não ter podido jogar contra o PSG. Pela equipe que éramos, na minha opinião, poderíamos até ter vencido aquela Liga dos Campeões. Gasperini? Ele me fez elevar o nível; eu não achava que fosse preciso correr tanto. Há dez anos, ele nos fazia fazer coisas que só viriam depois: em cada treino, em cada partida, tudo nos saía fácil e não tínhamos medo de ninguém. Em algumas partidas, não dá para se esconder; é essa qualidade que falta hoje”.
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