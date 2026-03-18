Ilicic: “A minha Atalanta poderia ter vencido a Liga dos Campeões. Gasperini? Ele me fez entender que, no futebol, é preciso correr”

Ilicic aciona a máquina do tempo e volta àquele Valencia x Atalanta de 2020, um dos melhores jogos de toda a sua carreira: “Lembro-me da tristeza por não ter podido jogar contra o PSG. Pela equipe que éramos, na minha opinião, poderíamos até ter vencido aquela Liga dos Campeões. Gasperini? Ele me fez elevar o nível; eu não achava que fosse preciso correr tanto. Há dez anos, ele nos fazia fazer coisas que só viriam depois: em cada treino, em cada partida, tudo nos saía fácil e não tínhamos medo de ninguém. Em algumas partidas, não dá para se esconder; é essa qualidade que falta hoje”.