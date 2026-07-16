Junto com Lionel Scaloni, que conseguiu levar a Argentina à segunda final consecutiva, Luis de la Fuente é certamente o técnico que soube se destacar nesta edição da Copa do Mundo. Pela capacidade de comandar um elenco que, com exceção de Lamine Yamal e do ex-Bola de Ouro Rodri, não conta com grandes estrelas, mas que apresentou a melhor demonstração de jogo coletivo, tanto do ponto de vista estético quanto prático. Pela perseverança e coerência com que defendeu as escolhas de alguns jogadores – Unai Simon, Pedro Porro, Oyarzabal – e manteve a credibilidade em sua trajetória como técnico, além dos resultados extraordinários que obteve desde que assumiu o cargo.
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Il Giornale - Espanha: os bastidores sensacionais do mercado de transferências envolvendo o técnico Luis de la Fuente: o Milan pensou nele em 2024 para a sucessão de Pioli
DAS CATEGORIAS DE BASE AO TOPO DA EUROPA
Um profissional que se formou principalmente no ambiente da Federação Espanhola, tendo crescido ao lado de todos aqueles jovens que passou a acompanhar no centro técnico de Las Rozas e que ajudou a transformar em jogadores melhores, encontrando muitos deles em todas as suas passagens como técnico até a promoção para o comando da seleção principal em 2023, após a saída de Luis Enrique. Seu histórico inclui um título europeu e uma Liga das Nações à frente da Roja, mas foi com as seleções Sub-19 e Sub-21 que alcançou suas primeiras conquistas de alto nível – dois Campeonatos Europeus e uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 – e revelou, acima de tudo, suas notáveis qualidades, tanto técnicas quanto humanas, ao saber valorizar os jovens talentosos e criar as condições ideais para que eles expressassem seu potencial.
O MILAN O QUERIA
Qualidades que, nos últimos anos, também chamaram a atenção de alguns clubes em busca de um perfil como o dele para confiar-lhe seus respectivos projetos. Segundo o que revelou o jornal Il Giornale, entre os clubes que consideraram a contratação de Luis de la Fuente está também o Milan. Ao final da temporada 2023/2024, chega ao fim a parceria iniciada no outono de 2019 com Stefano Pioli, o técnico do último Scudetto dos rossoneri e da semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter na primavera de 2023. Entre os nomes avaliados para suceder o técnico da Emília, além da primeira opção, Lopetegui, e da que surgiu posteriormente, Fonseca, a diretoria do Milan também considerou o de Luis de la Fuente.
A ENCRUCIJADA
Uma ideia, uma sugestão, que não passaram disso. Naquela época, o técnico, natural da Comunidade Autônoma de La Rioja, estava preparando a campanha que acabou em triunfo no Euro de 2024 — aquele torneio vencido com muitos dos protagonistas de hoje ainda na linha de frente e com dois jovens campeões em potencial, como Lamine Yamal e Nico Williams, que roubavam a cena e impressionavam o público internacional com suas jogadas. E com um Rodri, tanto naquela época quanto hoje, no papel de magnífico maestro, ditando o ritmo e os espaços das jogadas da seleção espanhola.
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