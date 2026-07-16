Il Giornale - Espanha: os bastidores sensacionais do mercado de transferências envolvendo o técnico Luis de la Fuente: o Milan pensou nele em 2024 para a sucessão de Pioli

Um profissional que se formou principalmente no ambiente da Federação Espanhola, tendo crescido ao lado de todos aqueles jovens que passou a acompanhar no centro técnico de Las Rozas e que ajudou a transformar em jogadores melhores, encontrando muitos deles em todas as suas passagens como técnico até a promoção para o comando da seleção principal em 2023, após a saída de Luis Enrique. Seu histórico inclui um título europeu e uma Liga das Nações à frente da Roja, mas foi com as seleções Sub-19 e Sub-21 que alcançou suas primeiras conquistas de alto nível – dois Campeonatos Europeus e uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 – e revelou, acima de tudo, suas notáveis qualidades, tanto técnicas quanto humanas, ao saber valorizar os jovens talentosos e criar as condições ideais para que eles expressassem seu potencial.