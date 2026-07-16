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Il Giornale - Espanha: os bastidores sensacionais do mercado de transferências envolvendo o técnico Luis de la Fuente: o Milan pensou nele em 2024 para a sucessão de Pioli

Milan
Mercado da bola
L. de la Fuente

O técnico, finalista da Copa do Mundo e vencedor, com as Furie Rosse, de um Campeonato Europeu e de uma Liga das Nações, poderia ter vestido a camisa do Milan no lugar de Fonseca

Junto com Lionel Scaloni, que conseguiu levar a Argentina à segunda final consecutiva, Luis de la Fuente é certamente o técnico que soube se destacar nesta edição da Copa do Mundo. Pela capacidade de comandar um elenco que, com exceção de Lamine Yamal e do ex-Bola de Ouro Rodri, não conta com grandes estrelas, mas que apresentou a melhor demonstração de jogo coletivo, tanto do ponto de vista estético quanto prático. Pela perseverança e coerência com que defendeu as escolhas de alguns jogadores – Unai Simon, Pedro Porro, Oyarzabal – e manteve a credibilidade em sua trajetória como técnico, além dos resultados extraordinários que obteve desde que assumiu o cargo.

  • DAS CATEGORIAS DE BASE AO TOPO DA EUROPA

    Um profissional que se formou principalmente no ambiente da Federação Espanhola, tendo crescido ao lado de todos aqueles jovens que passou a acompanhar no centro técnico de Las Rozas e que ajudou a transformar em jogadores melhores, encontrando muitos deles em todas as suas passagens como técnico até a promoção para o comando da seleção principal em 2023, após a saída de Luis Enrique. Seu histórico inclui um título europeu e uma Liga das Nações à frente da Roja, mas foi com as seleções Sub-19 e Sub-21 que alcançou suas primeiras conquistas de alto nível – dois Campeonatos Europeus e uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 – e revelou, acima de tudo, suas notáveis qualidades, tanto técnicas quanto humanas, ao saber valorizar os jovens talentosos e criar as condições ideais para que eles expressassem seu potencial.

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  • O MILAN O QUERIA

    Qualidades que, nos últimos anos, também chamaram a atenção de alguns clubes em busca de um perfil como o dele para confiar-lhe seus respectivos projetos. Segundo o que revelou o jornal Il Giornale, entre os clubes que consideraram a contratação de Luis de la Fuente está também o Milan. Ao final da temporada 2023/2024, chega ao fim a parceria iniciada no outono de 2019 com Stefano Pioli, o técnico do último Scudetto dos rossoneri e da semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter na primavera de 2023. Entre os nomes avaliados para suceder o técnico da Emília, além da primeira opção, Lopetegui, e da que surgiu posteriormente, Fonseca, a diretoria do Milan também considerou o de Luis de la Fuente.

  • A ENCRUCIJADA

    Uma ideia, uma sugestão, que não passaram disso. Naquela época, o técnico, natural da Comunidade Autônoma de La Rioja, estava preparando a campanha que acabou em triunfo no Euro de 2024 — aquele torneio vencido com muitos dos protagonistas de hoje ainda na linha de frente e com dois jovens campeões em potencial, como Lamine Yamal e Nico Williams, que roubavam a cena e impressionavam o público internacional com suas jogadas. E com um Rodri, tanto naquela época quanto hoje, no papel de magnífico maestro, ditando o ritmo e os espaços das jogadas da seleção espanhola.

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