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Iker Casillas dá uma resposta direta ao retorno de José Mourinho ao Real Madrid, após tensões no passado
Casillas reage com moderação ao seu retorno
Casillas se pronunciou publicamente pela primeira vez desde que Mourinho foi nomeado novo técnico do clube. Apesar da história bem conhecida e muitas vezes conturbada entre as duas figuras, o ex-capitão do Real Madrid, Casillas, optou por uma abordagem diplomática quando questionado sobre o retorno do “Special One”.
Em entrevista à DAZN, ele disse: “Bem. Ótimo. O clube decidiu que o José tem que vir para o Real Madrid e desejo boa sorte a ele. Vamos torcer para que ele se saia bem, o que será bom para o Madrid.”
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Um histórico de atritos no Bernabéu
A relação entre Casillas e Mourinho durante a primeira passagem do técnico pela capital espanhola, entre 2010 e 2013, ficou notoriamente abalada. Um dos momentos decisivos daquela passagem ocorreu quando Mourinho, de forma sensacional, deixou o ícone do clube no banco em favor de Diego López — uma decisão que dividiu a torcida e marcou o início do fim da passagem de Casillas pelo clube.
Refletindo sobre esse período, Casillas admitiu anteriormente: “Foi o período mais difícil da minha carreira porque eu era o capitão. Tive que conversar com ele constantemente, lidar com muitos problemas e, no fim das contas, algo que começa como um belo casamento, cheio de amor e carinho, acaba se transformando em um divórcio total com o passar do tempo.”
Dúvidas anteriores sobre a nomeação
Antes de a contratação ser oficializada, Casillas havia manifestado reservas quanto à possibilidade de Mourinho retornar ao clube onde ambos haviam entrado em conflito com tanta frequência. O lendário goleiro também havia apoiado publicamente a campanha presidencial de Enrique Riquelme durante as últimas eleições do clube, sinalizando um desejo por um rumo diferente para os Merengues.
No entanto, agora que Florentino Pérez foi reeleito e conseguiu trazer Mourinho de volta a Madri, Casillas parece ter deixado de lado suas queixas pessoais em prol da instituição. Seus votos de boa sorte, diretos mas profissionais, sugerem um desejo de superar o “divórcio” que ele havia descrito anteriormente.
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Data oficial da posse de Mourinho
Os preparativos do Real Madrid para a nova temporada estão oficialmente ganhando ritmo, à medida que o clube finaliza sua programação de verão sob o comando de Mourinho, que encerrou antecipadamente sua segunda passagem pelo Benfica para garantir seu retorno à capital espanhola. O técnico português deve assumir o comando em Valdebebas no dia 13 de julho, marcando o início de uma nova era no Santiago Bernabéu.