Iker Casillas dá uma resposta direta ao retorno de José Mourinho ao Real Madrid, após tensões no passado

Casillas se pronunciou publicamente pela primeira vez desde que Mourinho foi nomeado novo técnico do clube. Apesar da história bem conhecida e muitas vezes conturbada entre as duas figuras, o ex-capitão do Real Madrid, Casillas, optou por uma abordagem diplomática quando questionado sobre o retorno do “Special One”.

Em entrevista à DAZN, ele disse: “Bem. Ótimo. O clube decidiu que o José tem que vir para o Real Madrid e desejo boa sorte a ele. Vamos torcer para que ele se saia bem, o que será bom para o Madrid.”