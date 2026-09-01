Para o Man City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor foi atormentado por lesões durante toda a sua passagem pelo Man City, mas especialmente nos dois últimos anos de seu contrato, o que sempre tornou improvável que recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, já havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o tirou de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma brilhante década no Etihad, tornando-se uma peça-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo a tão sonhada primeira taça da Champions League. Stones, sem dúvida, entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo ainda sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente ficará satisfeito por ele também não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B
Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco significativo envolvido nesta transferência para a Inter, mesmo sendo uma contratação sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, que, segundo relatos, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele recebia no Etihad. Agora, os vencedores do Scudetto só precisam torcer para que o internacional inglês consiga se manter saudável, já que haverá sérias dúvidas sobre sua durabilidade. Em boa forma, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do mundo, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo tantas vezes o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês pode potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem enxergar isso como um grande golpe, já que, segundo relatos, venceu a concorrência de clubes como Chelsea e Arsenal pela contratação do defensor. Nota: B
Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar de vez seus problemas físicos para trás na Itália. Não só esta é a oportunidade de vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos tanto no cenário nacional quanto na Europa pelo clube que atualmente é a força dominante da Itália. Ele talvez ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira em alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji no San Siro e deve acreditar em suas chances de começar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra após o verão, depois da decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A
Krishan Davis