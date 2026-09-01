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Tudo sobre apostas na GOAL
Iliman Ndiaye Man City GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

Iiman Ndiaye escapou de uma enorme fria depois que o Manchester City superou o Tottenham na disputa pelo atacante do Everton: GOAL avalia as maiores transferências da janela de verão de 2026

Opinion
Manchester City
I. Ndiaye
Tottenham
M. Mudryk
Barcelona
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter de Milão
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
PSG
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern de Munique
I. Saibari
M. Palestra
Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético de Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
La Liga
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês
Campeonato Saudita

Para alguns torcedores de futebol, o verão é a época do calendário pela qual mais esperam, e não é só porque, a cada quatro anos, ele é preenchido por uma Copa do Mundo! Em vez disso, é porque o fim da temporada significa uma coisa: é hora de transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns nomes enormes fazendo transferências milionárias antes do encerramento da janela em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter sido se tivesse tomado uma decisão diferente na mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas para cada transferência concluída à medida que acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1º de setembro: Iliman Ndiaye (Everton para o Manchester City, £ 65 mi)

    Para o Everton: Um verdadeiro golpe tão no fim da janela. Se o Everton quer dar o próximo passo e voltar a se classificar para competições europeias, então precisa manter jogadores como Ndiaye. Em vez disso, o homem que marcou o primeiro gol oficial no Hill Dickinson Stadium, assim como o último gol do Everton no Goodison Park, está de saída justamente quando entra em seus anos de auge. O jogador de 26 anos deu aos Toffees um fator X no ataque que será difícil de substituir, mesmo que Jack Grealish, como esperado, faça o caminho inverso e retorne a Merseyside vindo do City. Diante de parte do dinheiro que foi gasto neste verão, um pacote de £65 milhões também parece surpreendentemente baixo para um jogador que ainda tinha três anos de contrato, e dificilmente isso vai inspirar muita confiança em um comitê de transferências que vem sendo criticado durante toda a janela. Nota: D

    Para o City: Certamente não é a contratação mais chamativa do verão, mas parece uma decisão bastante sensata diante das lacunas que precisavam ser preenchidas no elenco de Enzo Maresca. As saídas de Savinho e Omar Marmoush deixaram o City um pouco curto no ataque, e, depois de não conseguir contratar Cody Gakpo, do Liverpool, voltar por Ndiaye após demonstrar interesse mais cedo neste verão é uma escolha sólida. O internacional senegalês é uma figura já comprovada na Premier League e não lhe falta confiança, o que deve permitir que ele também dê esse salto quando se trata de render na Champions League. Ndiaye dificilmente terá muito valor de revenda, então a taxa pode acabar parecendo um pouco alta se ele não jogar de acordo com seu potencial, mas, considerando o quão bem o City vendeu nos últimos meses, o clube pode arcar com esse investimento com pouco risco envolvido. Nota: B+

    Para Ndiaye: Isso sim é escapar de uma fria! Quando a janela de transferências entrou em suas 36 horas finais, Ndiaye parecia a caminho do Tottenham depois que o Everton acertou um acordo com o clube do norte de Londres. No entanto, em vez de ser jogado na bagunça que é o Spurs neste momento, ele está indo para o Etihad Stadium, onde poderá disputar títulos e jogar ao lado de alguns dos melhores talentos ofensivos do futebol. Se ele terá tanto tempo de jogo no City quanto talvez tivesse no Tottenham é discutível, já que enfrentará a concorrência de Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden e Rayan Cherki por uma vaga na escalação de Maresca. Ainda assim, com quatro competições em disputa, Ndiaye deve ser usado com frequência suficiente na rotação para que essa mudança valha a pena para o seu desenvolvimento. Nota: A-

    Tom Maston

    • Publicidade
  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1º de setembro: Mykhailo Mudryk (Chelsea para o Tottenham, empréstimo)

    Para o Chelsea: Uma negociação da qual o clube ficará muito feliz em seguir em frente. Mesmo antes da suspensão por doping que o tirou de ação em novembro de 2024, Mudryk já havia se provado uma das contratações fracassadas mais caras da era Clearlake Capital em Stamford Bridge. Contratado por um valor inicial de £ 61 milhões em janeiro de 2023, o internacional ucraniano marcou apenas 10 gols em mais de 70 jogos pelo Chelsea antes de sua longa suspensão, e nunca pareceu totalmente adequado à Premier League, apesar de sua velocidade elétrica e estilo leve nos pés. Claro, há toda a chance de Mudryk se ver de volta ao oeste de Londres no próximo verão se o Tottenham optar por não tornar a transferência permanente, mas o Chelsea ficará apenas feliz por não ter de pensar em Mudryk pelos próximos nove meses. Nota: B-

    Para o Tottenham: Um fim intrigante para uma janela que chamou atenção. O fracasso do Tottenham em contratar Iliman Ndiaye o levou a mudar de rumo e avançar por Mudryk nas horas finais da janela, e não há dúvida de que garantiu um atacante talentoso para o restante da temporada. No entanto, ainda resta saber o quanto Mudryk realisticamente poderá contribuir para a causa do Tottenham, enquanto o time tenta dar a volta por cima em seu mau início de temporada. Vale lembrar que o jogador de 25 anos não faz uma partida competitiva há quase dois anos, não atua de forma consistente há três anos e meio e chega a um setor ofensivo que já conta com outros recém-chegados, Savinho e Omar Marmoush, além de Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski e Mathys Tel como opções pelos lados. Somando a isso a opção bastante ridícula de £ 75 milhões para tornar a transferência de Mudryk permanente, esta é uma decisão realmente difícil de entender dos gurus de transferências do Tottenham. Nota: D

    Para Mudryk: Uma oportunidade que ele deve ter pensado que talvez nunca se materializasse. O encurtamento da suspensão inicial de quatro anos de Mudryk lhe deu a oportunidade de ressuscitar sua carreira, e ter a chance de fazer isso não apenas na Premier League, mas em um membro do "Big Six", deve estar além de seus sonhos mais ousados. Os torcedores do Tottenham clamam por um herói para tirá-los da bagunça atual, e o técnico Roberto De Zerbi sabe como extrair o melhor de Mudryk, já que o treinou anteriormente no Shakhtar Donetsk. Dado seu histórico, esta provavelmente é a última chance de Mudryk de construir uma carreira de alto nível, e ele pode muito bem acabar esquentando o banco durante boa parte da temporada, mas ter sequer a chance de se reconstruir em um palco como esse já é uma bênção por si só. Nota: A

    Tom Maston

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1º de setembro: Gabriel Jesus (Arsenal para o Barcelona, € 15 milhões)

    Para o Arsenal: Este negócio não parece grande coisa no papel, considerando que o Arsenal pagou £45 milhões para tirar Jesus do Manchester City há quatro anos. No entanto, recuperar quase £10 milhões à vista é muito melhor do que perdê-lo de graça no próximo verão europeu. É difícil compreender por que o Barcelona decidiu fazer uma investida tardia por Jesus, dado sua idade e histórico físico, e o Arsenal teve de aceitar na hora. O jogador de 29 anos já estava bem atrás de Kai Havertz e Viktor Gyokeres nos planos ofensivos de Mikel Arteta, mas ainda custava ao clube, segundo relatos, £265.000 por semana em salários. Agora que esse salário saiu da folha, o Arsenal tem mais margem para potencialmente contratar outro atacante antes do prazo final, mesmo que agora pareça improvável que Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, seja o nome a chegar. É uma pequena perda abrir mão da versatilidade de Jesus, mas faz tempo que ele deixou de ser considerado um jogador-chave no Arsenal. As lesões o impediram de atingir todo o seu potencial e a maioria dos torcedores do Arsenal não deve se abalar com sua saída. Mandar o brasileiro para o exterior, em vez de para um rival da Premier League, também é um bônus. Nota: A

    Para o Barça: Contratar um pentacampeão da Premier League por apenas €15 milhões é uma jogada de baixo risco para o campeão espanhol. Jesus é versátil o suficiente para atuar em qualquer posição da linha de frente de Hansi Flick, e o técnico do Barcelona vai adorar o quanto ele trabalha sem a bola. No entanto, Jesus é uma alternativa pouco empolgante ao alvo prioritário do clube, Alvarez. A capacidade do internacional brasileiro nunca esteve em questão, mas seu corpo vem falhando há anos. Não dá para confiar em Jesus para começar vários jogos por semana, muito menos para terminá-los. Ele também não chega nem perto do mesmo nível de efetividade de Robert Lewandowski, tendo marcado apenas 10 gols em 58 partidas de Premier League nas últimas três temporadas. Flick ainda precisará usar com frequência jogadores como Raphinha, Karim Adeyemi e Anthony Gordon na posição de centroavante, porque Jesus não é resistente nem letal o bastante para ser o homem de referência. Isso soa como um movimento desesperado, que não foi bem pensado, e seria uma surpresa se Jesus acabasse se mostrando uma contratação de oportunidade para o elenco do Barça. Nota: D

    Para Jesus: O Barça deu a Jesus um contrato de dois anos, com opção por mais um, e ele deve estar se sentindo o homem mais sortudo do mundo. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, ele já passou há muito do auge, como mostra o fato de que nunca esteve nem perto de ganhar uma vaga na seleção do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, e vinha sendo apenas um coadjuvante no Arsenal desde 2024. Jesus não fez por merecer essa oportunidade, mas não vai se importar com isso. Há uma chance de ele fazer dar certo, porque La Liga não exige tanto fisicamente quanto a Premier League, ele se encaixa no perfil típico de um centroavante de Flick e ainda tem o compatriota Raphinha à disposição para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Ele vai atuar com muito mais frequência no Camp Nou do que atuava no Emirates, o que lhe permitirá recuperar a confiança e, potencialmente, o faro de gol. Também não há uma grande taxa de transferência pesando sobre ele, então ele deve conseguir jogar com liberdade e com um sorriso no rosto em uma equipe que pratica um futebol empolgante. Barcelona e Paris Saint-Germain são provavelmente os únicos dois clubes à frente do Arsenal na  Europa neste momento, e Jesus vai acreditar que finalmente pode acrescentar ao currículo uma medalha de campeão da Champions League na Catalunha. Tudo o que ele precisa fazer é se manter em forma. Nota: A+

    James Westwood

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  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 de agosto: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain para o Liverpool, £ 123 mi)

    Para o PSG: Os campeões franceses provavelmente nunca imaginaram que o valor de Barcola chegaria a €140 milhões depois de contratá-lo por apenas €45 milhões junto ao Lyon, em 2023. Barcola foi um ótimo servidor do PSG, mas não chegou a se tornar indispensável, então o clube fez brilhantemente ao conseguir arrancar uma taxa de nove dígitos do Liverpool. Luis Enrique também se antecipou a esse momento ao contratar Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Mika Godts, garantindo que o PSG não será um time mais fraco sem Barcola. Na verdade, será mais fácil para Luis Enrique escalar uma equipe mais consistente agora que o jogador de 23 anos está fora do cenário. Barcola queria um papel mais importante que o PSG simplesmente não podia lhe oferecer, e esse acordo, portanto, ajudará a manter a harmonia no vestiário enquanto o time busca ainda mais sucesso nesta temporada. A taxa final também colocará o PSG em uma posição muito forte de negociação quando vender outros jogadores do elenco em futuras janelas de transferências. No geral, essa foi uma decisão óbvia. Nota: A+

    Para o Liverpool: Barcola marcou 39 gols e deu 37 assistências em 152 partidas pelo PSG, apesar de ter sido constantemente alternado dentro e fora da escalação titular. Só isso já mostra que ele é um jogador especial, e o Liverpool vai acreditar que ele pode ser ainda mais decisivo como peça fixa do plano tático de Andoni Iraola. Embora seja mais eficaz pela esquerda, Barcola também atua com conforto pela direita e devolve ao Liverpool o pedigree de alto nível no terço final que o clube perdeu quando Mohamed Salah saiu. Sua velocidade explosiva e seu estilo direto são uma combinação ideal para Iraola, que exige alta intensidade e quer que o Liverpool jogue de forma agressiva. Barcola certamente oferecerá mais ao ataque do Liverpool do que o unidimensional Cody Gakpo, que, segundo informações, é um alvo de fim de janela tanto de Tottenham quanto de Manchester City. Nem tudo são boas notícias, porém, porque Barcola não terá margem para erro como um jogador de £120 milhões. O Liverpool pagou caro demais, e não dá para saber se ele vai se adaptar instantaneamente à brutal fisicalidade do futebol da Premier League. Torcedores e comentaristas vão cair em cima de Barcola imediatamente se ele passar por qualquer dificuldade inicial, e o Liverpool se deixou exposto a voltar a ser ridicularizado por suas decisões no mercado após as dificuldades de Florian Wirtz e Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: O ex-jogador do Lyon vai confiar na própria capacidade de lidar com a pressão da vida em Anfield depois de brilhar em um time do PSG que venceu Copas da Europa consecutivas e de deixar sua marca em Copas do Mundo com a França. Mas também se pode argumentar facilmente que atuar em um papel de apoio atrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue ajudou a acelerar o desenvolvimento de Barcola. Sem carregar responsabilidade demais, ele se expressava com liberdade sempre que entrava em campo e se beneficiou enormemente de trabalhar com vários jogadores de classe mundial. Virgil van Dijk é o único integrante do elenco do Liverpool que se encaixa nessa categoria no momento, e ele está na reta final da carreira aos 35 anos. Barcola teve vida fácil no PSG em comparação com o desafio que enfrenta em Anfield. Iraola precisa que ele seja o jogador decisivo do Liverpool duas a três vezes por semana, e ainda não sabemos se ele é resistente o suficiente para corresponder a expectativas tão altas. Ainda assim, é preciso respeitar a coragem de Barcola; sair da zona de conforto, onde o sucesso era quase garantido, para fazer parte do projeto ainda inicial de Iraola sugere que ele é mentalmente forte. Teria sido muito difícil para Barcola algum dia se tornar um candidato à Bola de Ouro no PSG, porque ele era ofuscado por pelo menos quatro companheiros de equipe, incluindo Vitinha, mas inspirar uma arrancada do Liverpool por títulos pode muito bem colocá-lo na disputa. Desde que chegue pronto desde o primeiro momento e faça o trabalho necessário, esta pode ser uma transferência que catapulte Barcola ao estrelato. Nota: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 de agosto: Allan (Palmeiras para o Manchester City, £ 34 milhões)

    Para o Palmeiras: Depois de recusar a oferta inicial de £ 21 milhões do City, o Palmeiras fez muito bem em arrancar mais £ 13 milhões do clube da Premier League por um jogador formado na base que não era um superstar insubstituível. O gigante brasileiro está obtendo lucro puro com o jogador de 22 anos em um negócio que se encaixa em seu modelo de desenvolver atletas da casa antes de vendê-los por valores significativos quando se firmam no profissional. Allan é mais uma grande história de sucesso do clube, após as recentes vendas de Estevao para o Chelsea e Endrick para o Real Madrid. Do ponto de vista estritamente futebolístico, porém, Allan não vai deixar um enorme vazio no time. Sua flexibilidade tática e impressionante capacidade de trabalho o tornaram um favorito sob o comando do técnico Abel Ferreira, mas seus números no terço final foram decepcionantes. O Palmeiras atualmente lidera a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro e não teria negociado Allan se não estivesse confiante de que pode seguir em frente e conquistar títulos sem ele na parte final de sua campanha de 2026. Nota: A

    Para o Man City: Ceder às exigências do Palmeiras sobre a taxa final por Allan mostra o quanto o City está desesperado neste momento. Enzo Maresca tem apenas Jeremy Doku e Antoine Semenyo à disposição pelos lados, com Savinho e Omar Marmoush tendo ambos se juntado ao Tottenham, enquanto também se espera que Jack Grealish saia antes do fechamento da janela de verão. Allan dá ao novo chefe do City mais uma opção, com versatilidade suficiente para atuar pelos dois lados e como ala, se necessário. Como um jogador de muita entrega, com um fôlego que parece nunca acabar, Maresca poderá contar com Allan para dar ao City presença física extra. No entanto, é improvável que ele faça uma diferença importante no terço final. De fato, Allan tem apenas quatro gols e duas assistências na Série A nesta temporada e precisará melhorar sua tomada de decisão e execução para se tornar um nome conhecido no City. Não há dúvida de que o potencial existe; com drible e velocidade para desnortear defensores e o tempo certo para interromper jogadas quando quiser, Allan deve ser uma adição útil nas duas pontas para Maresca. Os torcedores apenas devem moderar as expectativas em torno de um jogador que ainda tem muitas arestas a aparar. Nota: B-

    Para Allan: Uma transferência empolgante que dá ao jovem a plataforma para seguir em frente e conquistar um lugar na seleção principal do Brasil. Allan agora terá a chance de se testar nos ambientes de elite da Premier League e da Champions League, o que é uma recompensa justa pela dedicação e pelo profissionalismo que demonstrou no Palmeiras. As exigências estruturadas e baseadas na posse de bola de Maresca também devem cair como uma luva para Allan. O tático italiano favorece jogadores abertos que conseguem trocar de posição com fluidez e entrar no meio-campo durante a fase de construção. Allan tem a capacidade técnica para fazer exatamente isso, e suas qualidades na pressão pós-perda são perfeitas para o sistema de linha alta de Maresca. Ainda assim, ele terá de lutar por cada segundo em campo, dada a força do elenco do City. Passar de titular absoluto a coadjuvante naturalmente trará alguma frustração, e a intensidade do futebol da Premier League pode representar um choque cultural. Allan precisa manter o foco e aproveitar ao máximo cada oportunidade que tiver, ou então esse preço de £ 34 milhões começará a pesar bastante. Nota: B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 de agosto: Ollie Watkins (do Aston Villa para o Al-Hilal, € 60 milhões)

    Para o Villa: Conseguir £50 milhões por um centroavante que completa 31 anos em dezembro é um trabalho impressionante do Villa. Nunca haveria momento melhor para fazer caixa, e, como Unai Emery praticamente admitiu, Watkins já não queria mais estar no Villa Park. É um baque ver um jogador tão talismânico sair, e seu substituto Nicolas Jackson não estará à altura, mas teria sido muito pior manter um Watkins insatisfeito, que poderia ter distraído a equipe daqui para frente. Emery ficará triste por ter chegado a esse ponto. Com Morgan Rogers, Ezri Konsa e Youri Tielemans também já tendo saído, o Villa realmente poderia ter evitado perder mais um líder do vestiário. O capítulo final não foi bonito, mas Watkins é um ícone moderno do Villa e marcou pelo menos 15 gols na Premier League em cada uma das últimas quatro temporadas. O Villa não poderá contar com Jackson para entregar as mesmas qualidades decisivas de forma consistente. A taxa é ótima, mas essa saga ainda deixará um gosto amargo. Nota: C+

    Para o Al-Hilal: Um movimento inteligente em meio a relatos que afirmam que o clube está buscando rescindir o contrato de Karim Benzema. Watkins tem mais a oferecer no comando de ataque, já que chega depois de uma temporada de 21 gols por uma equipe de ponta da Premier League. O Al-Hilal pode ter certeza de que Watkins é capaz de liderar o ataque até o fim de seu contrato de três anos. Ele deve se tornar imediatamente um candidato à Chuteira de Ouro ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo e o ex-destaque do Brentford Ivan Toney, enquanto o Al-Hilal tenta retomar o título da Saudi Pro League, que está com o Al-Nassr. Contratar um jogador do calibre de Watkins também fará o Al-Hilal confiar na conquista de seu primeiro título da AFC Champions League Elite desde 2021. Watkins segue como um internacional ativo da Inglaterra, com velocidade e inteligência para ser um enorme sucesso. É uma contratação incrível do Al-Hilal, que mostra que o apelo financeiro da Arábia Saudita não vai desaparecer tão cedo. Nota: A+

    Para Watkins: Uma desgraça completa. Em janeiro do ano passado, Watkins foi alvo de uma proposta do Arsenal e, segundo relatos, vinha sendo um alvo de longa data do Manchester United. Houve interesse suficiente da Premier League em Watkins neste verão para que ele permanecesse no mais alto nível, ou ele poderia ter se juntado ao Fenerbahce depois de, segundo relatos, acertar termos pessoais com o clube turco, o que ainda assim teria sido muito melhor do que ir para a Arábia Saudita. Watkins está sacrificando os últimos bons anos de sua carreira por uma conta bancária maior, com o especialista em futebol saudita Mohamed Qutob dizendo à Radio WM que ele pode ganhar “no mínimo £20 milhões por ano”, com o salário sendo classificado como livre de impostos. Seria compreensível se Watkins fosse um jogador mais velho, com pouco ainda a oferecer, mas esse simplesmente não é o caso. Ele provavelmente poderia brilhar em qualquer grande clube europeu e continuar sendo um ativo importante para a Inglaterra. Ele também recebia, segundo relatos, £130.000 por semana no Villa, o que é mais do que suficiente para ter conforto financeiro. Essa transferência cheira a uma repugnante falta de ambição, e ele deveria se envergonhar pela forma como colocou o Villa contra a parede. Watkins deveria ser barrado da seleção da Inglaterra depois de embolsar tudo no auge de sua carreira. Um negócio horrível, deplorável, que só contribui ainda mais para os torcedores perderem a fé na magia do futebol. Nota: F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 de agosto: Emiliano Martinez (Aston Villa para o Chelsea, £ 7,5 milhões)

    Para o Villa: Vender Martinez virou uma necessidade depois que o Villa comprou Zion Suzuki, do Parma. O campeão mundial argentino nunca aceitaria ser reserva de Suzuki, e isso poderia ter causado atrito no vestiário. Também não faria sentido o Villa manter um Martinez insatisfeito pelo segundo ano seguido. Seu comprometimento foi questionado após a transferência frustrada para o Manchester United no ano passado, e outra saída frustrada certamente faria seu nível de motivação despencar. Mandá-lo para o Chelsea também é uma vitória para o Villa; como o oitavo negócio entre os clubes nos últimos quatro anos, isso só fortalece ainda mais a relação entre eles. Embora ele ainda fosse uma personalidade enorme e um favorito da torcida, este era o momento certo para o Villa tirar Martinez da folha salarial. Aceitar uma perda significativa em relação ao investimento inicial de £20 milhões no ex-goleiro do Arsenal vai doer um pouco, mas não havia motivo lógico para o Villa continuar pagando seu alto salário. Nota: B+

    Para o Chelsea: Embora Martinez tenha se tornado um pouco mais propenso a erros nos últimos anos, não há dúvida de que ele representa uma melhora enorme em relação a Robert Sanchez. O espanhol vinha sendo uma grande fraqueza do Chelsea havia tempo demais; o time jamais conseguiria voltar à briga pelos maiores títulos se ele tivesse permanecido como titular. Martinez traz pedigree comprovado na Premier League e é um líder nato, com mentalidade de vencer a qualquer custo. Contratar o bicampeão do Troféu Yashin por apenas £7,5 milhões é um grande golpe do Chelsea, cujas chances não só de se classificar para a Champions League, mas também de possivelmente pressionar o Arsenal na corrida pelo título, agora parecem muito melhores. Ele é um jogador de jogos grandes, que não terá problemas para lidar com a pressão da vida em Stamford Bridge, e também será um mentor ideal para o goleiro reserva Mike Penders. O time titular de Xabi Alonso agora parece muito formidável. Nota: A+

    Para Martinez: Este é o salto que o herói da Argentina vinha buscando em nível de clubes, apesar da ausência de futebol de Champions League atualmente no Chelsea. O ciclo de Martinez no Villa obviamente havia chegado ao fim, e o clube pode enfrentar uma temporada de transição difícil após perder tantos outros jogadores importantes. Em contraste absoluto, o Chelsea está pronto para voltar a ser uma força de elite. Martinez agora tem a oportunidade de escrever mais um capítulo glorioso em sua carreira extraordinária em um dos maiores clubes da Europa. A Juventus também estava atrás do jogador de 33 anos, mas Martinez ainda é bom o bastante para ter sucesso na Premier League, que já é superior à Serie A há algum tempo. Trocar o Villa Park por Stamford Bridge deve ser um processo tranquilo para Martinez, até porque ele se encaixa perfeitamente no esquema 3-4-2-1 de Alonso. O argentino se sente confortável saindo jogando desde trás, ao contrário de Sanchez, e deve se destacar como goleiro-líbero protegendo a linha alta do Chelsea. Martinez sem dúvida vai sentir que pode alcançar todos os objetivos restantes de sua carreira com o Chelsea e, quem sabe, isso pode até levá-lo a estender sua carreira internacional com a Argentina por mais um ou dois anos. Nota: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (do Chelsea para o Aston Villa, £ 65 mi)

    Para o Chelsea: Garantir um lucro tão grande com um jogador que eles inicialmente contrataram por apenas £32 milhões e que estava fora dos planos sob o comando de Xabi Alonso é uma jogada de mestre dos Blues. Resistir à tentação de emprestar Jackson novamente, em meio ao interesse do Atlético de Madrid, também valeu a pena, com seus salários de £100.000 agora saindo definitivamente da folha. Jackson nunca convenceu de verdade em suas duas primeiras temporadas em Stamford Bridge, e a história foi a mesma no empréstimo ao Bayern de Munique na última temporada. Ele nunca teria espaço à frente de João Pedro ou Danny Welbeck, então a venda era o melhor para o Chelsea. Dito tudo isso, qualquer crise de lesões no ataque pode fazer este negócio parecer ruim com o tempo. O clube também está fortalecendo um rival direto pelas vagas de classificação para a Champions League, e seria uma péssima imagem para os Blues se Unai Emery de repente conseguisse extrair todo o potencial de Jackson. O Chelsea, porém, sempre poderá dizer que a oferta era boa demais para ser recusada. Recuperar até £65 milhões pela versão atual de Jackson sem dúvida deve ter provocado apertos de mão por todos os lados na sala da diretoria. Nota: A-

    Para o Villa: Jackson simplesmente não vale uma taxa recorde do clube para o Villa. Ele é um finalizador extremamente errático e não tem o mesmo jogo completo de Ollie Watkins. Sim, é cinco anos mais jovem do que o homem que está substituindo, mas não tem nem de longe o mesmo nível de bagagem na Premier League. Embora Jackson tenha marcado respeitáveis 24 gols em 65 jogos de liga pelo Chelsea, perdeu muito mais chances do que converteu e tinha propensão a receber cartões bobos. No entanto, Jackson tem uma boa relação com Emery depois de trabalhar com o espanhol no Villarreal, e o sistema fluido de Emery permitirá que o jogador de 25 anos se desloque lateralmente e crie superioridade pelos lados; ele não terá de ficar preso entre dois zagueiros centrais como acontecia no Chelsea. O Villa também costuma atacar com dois homens na frente, então Jackson nunca ficará isolado. É difícil vê-lo se transformando em um artilheiro prolífico, mas um Jackson confiante deve voltar a render à medida que sua participação no jogo com bola aumente. Ainda assim, não é uma contratação que vá realmente empolgar novamente os torcedores do Villa, depois do choque da goleada por 4 a 0 sofrida para o Brighton na rodada de abertura. Será um erro se o Villa não buscar mais opções ofensivas antes do fechamento da janela, porque Jackson não é bom o suficiente para liderar outra campanha por um lugar entre os cinco primeiros. Nota: C+

    Para Jackson: Depois de dois anos de inconsistência e oportunidades limitadas no Chelsea e no Bayern, Jackson ficará encantado por ter conseguido um papel de protagonismo sob o comando de um técnico que anteriormente tirou o melhor dele. Emery entende plenamente as qualidades táticas e as necessidades psicológicas de Jackson, e ele será mais valorizado desde o início do que jamais foi no Chelsea. No entanto, assumir o lugar de Watkins é uma tarefa assustadora e ele não terá nenhuma paciência a seu favor por causa de sua taxa ridícula. Se Jackson não começar bem, as dificuldades do Villa como coletivo vão continuar, e o departamento de recrutamento será duramente criticado por assumir uma aposta tão cara. Comparações constantes com Watkins podem pesar sobre ele, e muito vai depender de sua força mental. Jackson, ao menos, escapou da nuvem de incerteza que o acompanhava no Chelsea e da instabilidade que tem prejudicado o clube nos últimos anos. O Villa oferece um ambiente mais estável e futebol de Champions League, o que dá a Jackson a oportunidade de um verdadeiro recomeço. É o melhor cenário que ele poderia esperar neste estágio da carreira, mas o atacante senegalês agora precisa mostrar que aprendeu com os erros do passado. Nota: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (Manchester City para o Tottenham, empréstimo)

    Para o Manchester City: É uma situação um pouco estranha para o City, que optou por seguir em frente sem Marmoush apenas uma temporada e meia depois de sua chegada do Eintracht Frankfurt com uma reputação em ascensão. Disputar com a máquina de gols Erling Haaland uma vaga no time titular no comando do ataque é uma tarefa ingrata para qualquer atacante, e o City provavelmente vai sentir que Marmoush não foi exatamente brilhante quando recebeu oportunidades de Pep Guardiola. Sua única temporada completa foi prejudicada pelos minutos inevitavelmente limitados, por uma lesão no joelho e por sua convocação para a seleção do Egito na Copa Africana de Nações. De forma reveladora, foi apenas no fim de janeiro deste ano que ele finalmente marcou seu primeiro gol na Premier League de 2025-26. Marmoush pode, com razão, apontar a falta de tempo de jogo, já que teve seis participações em gols no equivalente a cerca de 7,5 partidas na última temporada, mas ele simplesmente nunca iria tirar Haaland da equipe titular e, aos 27 anos, não é exatamente surpreendente que o City tenha aproveitado a oportunidade para ganhar algum dinheiro, com o Tottenham prestes a pagar até £60 milhões para contratar Marmoush em definitivo no próximo verão, após sua mudança inicial por empréstimo para o norte de Londres. Será interessante ver como o City vai substituí-lo, porque quem chegar terá de se contentar em ficar no banco. Nota: B+

    Para o Tottenham: Mais um gasto excessivo em um verão de negócios desconcertantes do Tottenham. Marmoush esteve longe de fazer o suficiente em Manchester para justificar que o City obtenha um pequeno lucro sobre o que gastou com ele em janeiro de 2025, com o Spurs seguindo jogando dinheiro em seus problemas depois de flertar com o rebaixamento em temporadas consecutivas; Marmoush se junta a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Savinho entre os reforços dos londrinos do norte em uma operação que se provará por uma taxa extorsiva. Embora Marmoush aparentemente tenha tido dificuldades para se adaptar à Premier League, o Tottenham espera que a chegada do jogador de 27 anos finalmente resolva o que tem sido uma posição problemática desde que Harry Kane saiu para o Bayern de Munique há três anos; Richarlison e Dominic Solanke sofreram com lesões e falta de regularidade. O Spurs precisa acreditar que, com minutos em campo, Marmoush pode se tornar um atacante de elite da Premier League, capaz de marcar muitos gols quando for o principal homem no comando do ataque, apesar de suas dificuldades no Etihad. Nesse sentido, esta é uma movimentação empolgante e que pode ajudar os londrinos do norte a diminuir a diferença para seus rivais. Nota: C+

    Para Marmoush: Com o benefício da retrospectiva, Marmoush provavelmente vai sentir que não deveria ter se dado ao trabalho de se juntar ao City no ano passado, com sua breve passagem se desenrolando da forma que muitos esperavam, dado que ele tinha o obstáculo significativo de Haaland bloqueando seu caminho para o sucesso em Manchester. Embora isso possa parecer um pouco prematuro, não dá para criticar o atacante por buscar um recomeço na Premier League. Embora provavelmente não vá brigar por títulos, Marmoush agora tem a oportunidade de se mudar para Londres e se tornar um herói do Spurs, onde deve esperar ser titular garantido no comando do ataque. Resta saber se ele conseguirá se tornar o tipo de artilheiro de que o clube sente tanta falta desde a saída de Kane. Marmoush estará determinado a voltar ao nível prolífico que convenceu o City a investir pesado nele em primeiro lugar, mas precisará começar bem para evitar problemas com o notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 de agosto: Liam Delap (Chelsea para o Nottingham Forest, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: À primeira vista, isso parece um bom negócio para o Chelsea. O clube conseguiu, de alguma forma, vender Delap por £20 milhões a mais do que pagou ao Ipswich Town por ele há apenas um ano, e a entrada imediata de dinheiro pode ajudá-lo a fazer mais negócios antes do fechamento da janela de transferências. No entanto, 20% do lucro serão, segundo informações, enviados diretamente ao Ipswich por causa de uma cláusula de revenda incluída no acordo que levou Delap a Stamford Bridge. Sua saída também potencialmente deixa Xabi Alonso com apenas Joao Pedro e o veterano atacante Danny Welbeck como opções para a posição de camisa 9, com Nicolas Jackson e Emmanuel Emegha também sendo fortemente ligados a saídas. Ainda assim, é um risco calculado do técnico do Chelsea. Alonso decidiu rapidamente que Delap não era o encaixe certo para o seu sistema, e o Chelsea o negociou sem piedade em vez de deixar seu valor diminuir como um reserva sem espaço. O Chelsea não conseguiu tirar o melhor de Delap em meio a uma temporada de caos no comando técnico, e descartá-lo tão cedo é uma admissão de fracasso, mas a enorme taxa final compensa perfeitamente o impacto. No fim, Delap acabou completamente ofuscado por Pedro, também contratado em 2025, e não faria sentido mantê-lo por mais um ano. Nota: B+

    Para o Forest: Quebrar o recorde de transferência do clube para contratar um jogador que marcou apenas um gol na Premier League em 28 jogos da Premier League pelo Chelsea não pega bem. Se Delap fracassar no City Ground, o Forest enfrentará constrangimento público e sua margem futura dentro do PSR pode sofrer um grande baque. Investir tanto em um jogador de 23 anos que teve dificuldades com forma e condição física ao longo do último ano é um movimento muito desesperado, por qualquer ângulo que se olhe. Ainda assim, o Forest precisava de outro atacante após a transferência de £9 milhões de Taiwo Awoniyi para o Coventry. Igor Jesus e Chris Wood, de 35 anos, foram ambos ineficazes nas derrotas consecutivas do Forest para o Leeds na Premier League e na Carabao Cup, e Delap pode trazer a energia que faz muita falta. No seu melhor nível, o ex-jogador do Ipswich pode ser um pesadelo para as defesas com seu atleticismo e sua condução de bola em alta velocidade. Ele também finaliza bem com os dois pés e estará faminto para provar seu valor após uma passagem tão frustrante pelo Chelsea. Oliver Glasner obviamente acredita no potencial de Delap, ou esse negócio nunca teria sido concretizado. A questão é apenas saber se ele consegue lidar com a pressão imensa que cairá sobre suas costas desde o primeiro minuto em outro clube ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este é um ponto crítico na ainda inicial carreira de Delap. Ele desperdiçou sua chance no Chelsea, mas o sucesso no Forest pode recolocá-lo no caminho para se tornar um internacional principal da Inglaterra. O centroavante quase imparável que carregou o Ipswich nas costas em sua campanha da Premier League de 2024-25 ainda está em algum lugar ali, e essa mudança de ambiente pode trazê-lo de volta ao primeiro plano. Delap era a quinta opção no Chelsea e nem sequer tinha um número no elenco, mas chegará diretamente como o principal nome do ataque do Forest. O City Ground é, portanto, o lugar ideal para ele recuperar a confiança, e o estilo de jogo de Glasner deve servir perfeitamente para ele. O time de Glasner no Forest está montado para jogar um futebol direto, de alta intensidade, que machuca os adversários nas transições, algo para o qual Delap foi feito. Ele tem porte físico imponente, agilidade e velocidade para atacar as costas da defesa quando quiser; a questão é apenas se conseguirá aproveitar as chances quando elas começarem a aparecer. Delap teve sorte de cair de pé, mas uma terceira oportunidade neste nível não vai surgir de novo: é tudo ou nada. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (Manchester City para o Newcastle, £ 52 mi)

    Para o Manchester City: Recuperar integralmente os £50 milhões que pagou ao Porto por Gonzalez em janeiro de 2025 é um grande feito, considerando o pouco impacto que ele teve no Etihad Stadium. Ele nunca realmente se firmou em uma função definida em Manchester, e o valor de sua venda deve ajudar o City na busca por Enzo Fernandez. No entanto, se esse negócio não for concluído antes do prazo, o City ficará desesperadamente sem opções no meio-campo. Gonzalez é o quarto meio-campista experiente a deixar o clube nesta janela, depois de Rodri, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders. Neste momento, Enzo Maresca só pode contar, no setor, com os reforços de verão Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, além de Mateo Kovacic. Ele pode não ter sido um jogador-chave, mas Gonzalez era bastante capaz de oferecer cobertura e nunca entregou menos de 100 por cento. Facilmente pode ser uma venda da qual o City venha a se arrepender rapidamente, já que não há garantias de que Anderson e Bouaddi justifiquem seus altíssimos valores nos próximos meses. Nota: C

    Para o Newcastle: A chegada de Gonzalez ameniza o golpe da perda da dupla de meio-campo Bruno Guimaraes e Sandro Tonali, e o espanhol pode ser um mentor valioso para outro reforço, Sean Steur, que ainda é muito cru aos 18 anos. Ele pode atuar como o controlador mais recuado no esquema de Newcastle de Matthias Jaissle com seus passes que quebram linhas e sua impressionante taxa de recuperações em alta intensidade, que foi a melhor da Europa na última temporada entre todos os meio-campistas com pelo menos 900 minutos disputados (2,13). Fisicamente forte, experiente na Premier League e com os melhores anos da carreira ainda pela frente, o jogador de 24 anos pode se revelar uma contratação astuta para o Newcastle. No entanto, os torcedores que talvez esperem que Gonzalez substitua diretamente a influência de Guimaraes estão se enganando. Ele é mais um jogador de combate do que de criação e, por isso, não oferece nem de longe a mesma ameaça no terço final. Esta não é a contratação transformadora de que o Newcastle precisa para voltar a brigar pelo top 6, mas deve ajudar bastante a evitar que o time entre na luta contra o rebaixamento. Nota: B

    Para Gonzalez: Embora seja sem dúvida um passo atrás em termos de competitividade no mais alto nível, esta é, no geral, uma mudança positiva para Gonzalez. Ele nunca foi titular regular no City, mas entrará diretamente na escalação do Newcastle de Jaissle como membro importante da equipe. Se conseguir recolocar o Newcastle em posições mais altas na tabela, Gonzalez verá sua cotação atingir novos patamares e passará a ser visto como um jogador especialista, e não apenas como uma opção razoável de rotação. No entanto, ele não está chegando a um ambiente estável que favoreça uma arrancada imediata. O Newcastle vive uma fase de transição que naturalmente virá acompanhada de muita frustração, e Gonzalez carregará um peso muito maior sem os jogadores de nível mundial ao lado dele, como tinha no City. É um desafio intimidador, que não fica mais fácil por causa do preço de £52 milhões, o que significa que ele não terá muito tempo para se adaptar. Dito isso, ele tem as qualidades mentais e físicas para estar à altura, e suas chances de entrar na seleção da Espanha serão maiores devido ao aumento substancial de minutos em campo. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (Lille para o Manchester City, £ 86 mi)

    Para o Lille: Mais um enorme retorno financeiro. Bouaddi tinha apenas 13 anos quando chegou ao Lille, em 2021, mas não demorou para que fosse apontado como o jogador mais promissor da base do clube desde Eden Hazard. Nesse sentido, a transferência multimilionária do volante para a Inglaterra não é nem um pouco surpreendente. Depois de uma atuação digna de melhor em campo na vitória sobre o Real Madrid no dia do seu 17º aniversário, era apenas uma questão de tempo até que ele se juntasse a um dos gigantes da Europa, e sua exibição excepcional por Marrocos no duelo da Copa do Mundo contra o Brasil, em 13 de junho, tornou inevitável uma mudança no verão. Ainda assim, esta segue sendo uma quantia incrível para o Lille, que anteriormente avaliava Bouaddi em cerca de £70 milhões. O clube já faturou pesado com nomes como Nicolas Pepe, Victor Osimhen e Rafael Leao, mas, assim como na venda de Leny Yoro para o Manchester United em 2024, isso é lucro puro para uma equipe com reputação mais do que merecida por desenvolver e lapidar grandes jovens talentos. Nota: A+

    Para o City: O substituto de Rodri. Nunca houve muita dúvida de que o internacional espanhol deixaria o Etihad neste verão, mesmo depois de lembrar a todos de suas inúmeras qualidades ao conduzir a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026. Assim, o desafio duplo do City era conseguir o máximo de dinheiro possível por Rodri e, ao mesmo tempo, encontrar um sucessor à altura. É preciso dizer que o clube atingiu os dois objetivos: £65 milhões é uma boa quantia por um jogador de 30 anos que não se recuperou há muito tempo de uma lesão no ligamento cruzado anterior; e, embora o City claramente tenha pago além da conta por Bouaddi, seu potencial é ao mesmo tempo evidente e enorme. Claro, ainda é pedir demais de um jogador de 18 anos que preencha imediatamente o enorme vazio deixado por um dos maiores camisas 6 que o futebol já viu. Mas é preciso dizer que o City contratou o volante mais promissor do mundo atualmente (o Liverpool realmente poderia ter se beneficiado da contratação de Bouaddi!). Se ele conseguirá resolver de imediato todos os problemas já evidentes do City sob o comando de Enzo Maresca, porém, é uma questão completamente diferente... Nota: B

    Para Bouaddi: O tipo de transferência que ele sempre pareceu destinado a fazer, e mais cedo ou mais tarde. Bouaddi é conhecido por ser uma pessoa muito humilde e trabalhadora, mas também tem confiança total em sua qualidade. Ele não tem dúvidas de que pode prosperar no mais alto nível, o que explica em parte por que trocou a seleção da França pela de Marrocos no início deste ano, já que esta última lhe oferecia a oportunidade de jogar a Copa do Mundo deste verão. As atuações surpreendentemente maduras de Bouaddi na América do Norte são um ótimo sinal em relação à sua mudança para Manchester. É verdade que substituir Rodri continua sendo uma tarefa assustadora, e ele não terá muita margem para erro por causa do valor envolvido na negociação. Mas certamente parece ter os níveis necessários de inteligência, confiança e tranquilidade para lidar com a natureza incrivelmente intensa do futebol da Premier League. O fato de que terá Elliott Anderson, e muito provavelmente Enzo Fernandez, para dar suporte no meio-campo também deve ajudar a aliviar sua carga e tirar parte da pressão para que cause impacto imediato. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (do Brighton para o Manchester United, £ 70 milhões)

    Para o Brighton: Este é mais uma vez o brilhante modelo de negócios do Brighton em ação. O Brighton pode ter surpreendido ao desembolsar £23 milhões para levar o meio-campista camaronês Carlos Baleba, então relativamente desconhecido, do Lille para a Premier League há três anos, mas essa decisão valeu muito a pena, já que o clube obtém um lucro enorme apenas três anos depois. É verdade que o valor de mercado de Baleba caiu desde o verão passado, quando o Brighton pedia mais de £100 milhões do United, enquanto ele vivia uma temporada de altos e baixos, com seu técnico Fabian Hurzeler acreditando que as especulações sobre transferência afetaram inicialmente sua forma. Consequentemente, Baleba certamente não poderia ter custado £100 milhões ou mais neste verão, mas um pacote total de £70 milhões (US$ 95,5 milhões) ainda parece um bom negócio para o Brighton, especialmente se o jogador de 22 anos continuar atuando de forma inconsistente. O clube da costa sul inevitavelmente reinvestirá esse dinheiro em vários outros jovens talentos, que depois venderá com lucro significativo. Nota: B+

    Para o Man Utd: O United sentirá que sua paciência valeu a pena. O clube havia recuado nas negociações com o Brighton no verão de 2025, depois que ficou claro que o Brighton queria uma taxa na mesma faixa dos £115 milhões que o Chelsea havia pago por Moises Caicedo em 2023, mas sempre foi noticiado que voltaria por Baleba em algum momento no futuro. Esse momento é agora, com o Manchester United aproveitando a campanha um tanto irregular do meio-campista em 2025-26 para fechar o que considerará de fato um negócio abaixo do preço de mercado em um verão em que as taxas foram grosseiramente inflacionadas, já que ele teria custado significativamente mais 12 meses atrás. A esperança será de que, aos 22 anos, as atuações irregulares de Baleba tenham sido simplesmente resultado de ele ainda estar um pouco cru, com seus melhores anos claramente ainda pela frente. Sua temporada também foi prejudicada pela Copa Africana de Nações, e ele melhorou bastante na segunda metade da última temporada, com o United supostamente encorajado por seus dados subjacentes. Baleba traz a força física e a intensidade no meio-campo que o United vinha pedindo neste verão após a saída de Casemiro. Michael Carrick e a torcida precisarão lhe dar algum tempo para se adaptar, especialmente depois de ele ter lesionado os ligamentos do tornozelo na pré-temporada. Mas, se conseguir atingir seu potencial, ele será uma solução ideal de longo prazo para uma posição problemática em Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ele precisou ter paciência, mas Baleba finalmente está a caminho de Old Trafford, no que certamente é uma transferência dos sonhos para um jogador que só chegou à Europa vindo de seu país natal, Camarões, há quatro anos e meio. O Brighton claramente sabia que estava contratando um jovem de grande potencial quando decidiu desembolsar nada menos que £23 milhões para tirá-lo de lá em 2023, ainda como um relativamente desconhecido jogador de 19 anos, e, tirando o tropeço da última temporada, ele seguiu a trajetória esperada. Baleba mereceu essa oportunidade e agora estará determinado a garantir que ela não lhe escape. Tudo indica que ele deve ser uma figura importante desde o início em Old Trafford, onde um volante físico estava na lista de desejos havia algum tempo. Ele fará parte de um meio-campo de cara nova ao lado de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, além de Bruno Fernandes, com a missão de quebrar ataques e conduzir seu time para a frente com a bola. Ele precisará de tempo para se adaptar após sua lesão na pré-temporada, mas não há dúvida de que esta é uma contratação empolgante de longo prazo para o Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (Manchester City para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o Manchester City: Um candidato realmente forte a taxa de transferência mais ridícula já paga em toda a história do futebol! O City vai rir à toa por ter conseguido, de alguma forma, uma venda recorde do clube com um jogador que prometeu mais do que entregou ao longo de suas duas temporadas no Etihad Stadium, apesar de ter chegado cercado de expectativa, em uma passagem que rendeu apenas dois gols na Premier League. O Manchester City vai ficar em êxtase porque o Tottenham, mais uma vez, se mostrou disposto a pagar um valor tão inexplicavelmente alto para conseguir seu alvo, apenas um ano depois de ter tentado contratar Savinho por cerca de metade do pacote total de £85 milhões (US$ 116 milhões) que desembolsou. É verdade que, aos 22 anos, Savinho ainda tem potencial para se tornar um talento de classe mundial no Tottenham Hotspur Stadium, e Enzo Maresca pode acabar ficando um pouco curto de opções pelos lados, mas ainda há bastante tempo nesta janela para reinvestir essa entrada gigantesca, e o clube ainda conta com nomes como o muito bem avaliado Jeremy Monga e Jack Grealish, agora recuperado. Para um jogador do atual nível apenas mediano do brasileiro, esta foi simplesmente uma oferta boa demais, muito boa mesmo, para ser recusada, aconteça o que acontecer no futuro. Nota: A+

    Para o Tottenham: Se as contratações de Sandro Tonali e Mateus Fernandes por £185 milhões (US$ 252 milhões) no total já causaram surpresa, este negócio vai fazer isso explodir. O Tottenham mostrou disposição para gastar pesado durante todo o verão, e é possível até argumentar que o investimento nessa dupla de novos meio-campistas era uma parte necessária da reformulação do elenco de Roberto De Zerbi após duas temporadas seguidas em que o clube flertou com o rebaixamento. No entanto, gastar £85 milhões em Savinho, de todas as pessoas, sugere que eles podem ter perdido completamente a noção nos bastidores. Um valor desse tamanho exige impacto consistente em alto nível, e em nenhum momento de sua passagem pelo City o ponta brasileiro demonstrou ser capaz de entregar isso. É preciso fazer sérias perguntas sobre como o Spurs saiu de uma oferta de £43 milhões pelo ponta há um ano para literalmente dobrar esse valor apenas 12 meses e uma temporada apagada depois, com quatro gols, três assistências e só sete partidas como titular na Premier League. Há toda a possibilidade de Savinho dar certo e ser um grande sucesso no norte de Londres, mas isso não muda o fato de que, em primeiro lugar, trata-se de um gasto grosseiramente excessivo. Nota: F

    Para Savinho: É impossível não sentir um pouco por Savinho, porque agora ele terá de corresponder a essa taxa de transferência monstruosa no Tottenham Hotspur Stadium ou correr o risco de ser rotulado como um fracasso, um desfecho que alguns considerarão inevitável. Se o Spurs tivesse pago o que ele realmente vale, provavelmente algo em torno de £45 milhões (US$ 61 milhões), a pressão seria menor, mas agora o jogador de 22 anos será cobrado para causar impacto de imediato e rapidamente se tornar uma peça central no ataque de De Zerbi. Como já mencionamos, Savinho certamente tem capacidade para dar certo se for transformado em homem de confiança e jogar semana após semana, algo que nunca aconteceria sob o comando do famoso inventor Pep Guardiola em Manchester. Do ponto de vista do jogador, trata-se de um recomeço muito necessário em outro chamado clube do ‘Big Six’, da chance de trabalhar com outro técnico de excelente reputação e de uma desejável mudança de ares ao se mudar para Londres. No entanto, permanece a sensação inabalável de que ele sempre carregará o peso dessa taxa astronômica. É uma transferência que já pode definir, para o bem ou para o mal, sua carreira no mais alto nível. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (do Liverpool para a Inter, € 35 milhões)

    Para o Liverpool: Um desfecho previsível, mas triste da mesma forma. A saída de Jones significa que não há mais nenhum garoto da casa no elenco do Liverpool, o que é bastante deprimente para os torcedores. Vale lembrar que não faz tanto tempo assim que Jurgen Klopp sonhava com um "time de Scousers". Ainda assim, dá para entender até certo ponto por que o Liverpool permitiu a saída de Jones, já que ele tinha apenas mais um ano de contrato e claramente já não estava feliz em Anfield. Nem mesmo a demissão de Arne Slot pareceu melhorar seu humor durante o verão, como ficou evidenciado por sua discussão sobre a braçadeira de capitão com Dominik Szoboszlai. No entanto, embora o Liverpool tenha feito bem em manter sua posição sobre a taxa de transferência que queria por Jones, agora é imperativo substituí-lo, porque, mesmo levando em conta a evolução contínua de Trey Nyoni, o Liverpool já estava preocupantemente carente em número e qualidade no meio-campo. E também não podemos esquecer que o versátil Jones foi, na verdade, uma das melhores opções de Slot na lateral direita na temporada passada! Nota: C

    Para a Inter: Uma contratação potencialmente astuta. Beppe Marotta é uma espécie de mestre do mercado de transferências, e o CEO da Inter provavelmente achará que Jones representa um bom negócio. Vale lembrar que, embora pareça que o jogador formado na base do Liverpool esteja por aí há uma eternidade, ele ainda tem apenas 25 anos, e não faz tanto tempo assim que estava jogando bem o suficiente para abrir caminho até a seleção da Inglaterra. Jones certamente parece se encaixar bem no meio-campo de Christian Chivu, já que é impressionantemente resistente à pressão e também se entrega ao máximo pela equipe. Assim, embora Jones obviamente não tenha a mesma ameaça de gols de Scott McTominay, é sem dúvida um jogador tecnicamente superior, o que significa que há uma grande chance de que ele possa fazer tanto sucesso em Milão quanto o escocês vem fazendo em Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Uma mudança de ares muito necessária. As coisas tinham ficado estagnadas para Jones em Anfield. Ele estava sem evolução, sua carreira havia emperrado e sua frustração era óbvia. Houve rumores de um desentendimento com Slot e rapidamente ficou claro que ele também não teria o tempo de jogo que tanto desejava em sua posição preferida no meio-campo sob o comando de Andoni Iraola. Consequentemente, a transferência era imperativa, e uma ida para Milão pode ser exatamente o que Jones precisava. Certamente, a presença dos compatriotas John Stones e Djed Spence deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente a San Siro, e realmente não seria surpresa vê-lo brilhar na Serie A, que, apesar de todas as suas qualidades, está inegavelmente um ou dois níveis abaixo da Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (do Aston Villa para o Arsenal, £55 milhões)

    Para o Villa: O Aston Villa não necessariamente ficará insatisfeito com um pacote total de £55 milhões (US$ 75 milhões) por um jogador que estava nos dois últimos anos de contrato. Daqui para frente, haveria oportunidades limitadas de obter uma quantia tão substancial caso o zagueiro Ezri Konsa permanecesse, e, aos 28 anos, isso provavelmente é o melhor que o clube conseguiria, apesar de seu status de internacional da Inglaterra e de o Villa ter pedido £60 milhões (US$ 82 milhões) em certo momento das negociações. No entanto, após a saída de Lucas Digne para o PSG mais cedo no verão, a saída de Konsa deixa o Villa com uma defesa esvaziada às vésperas da nova temporada da Premier League, então o clube precisará agir rapidamente para encontrar um substituto. Também é a perda de mais um jogador importante, enquanto o elenco de Unai Emery continua sendo desmontado após as respectivas idas de Morgan Rogers e Youri Tielemans para Chelsea e Manchester United, ao mesmo tempo em que há grande incerteza sobre os futuros de Ollie Watkins e Emiliano Martinez. Nota: C

    Para o Arsenal: Essa é uma movimentação intrigante de Arsenal e Mikel Arteta. Segundo relatos, o Arsenal estava determinado a reforçar o lado direito de sua linha defensiva após as lesões do zagueiro William Saliba e do lateral Jurrien Timber, mas o treinador certamente já tinha à disposição as ferramentas para sobreviver sem eles e poupar uma quantia significativa aos cofres do clube. Tanto Ben White quanto Cristhian Mosquera podem atuar nessas posições, enquanto o lateral-esquerdo titular Riccardo Calafiori é nominalmente um zagueiro, assim como Piero Hincapie, e Myles Lewis-Skelly é mais do que capaz de cobrir aquele lado caso outros fossem deslocados. O Arsenal talvez precisasse de uma reorganização, com jogadores ligeiramente fora de posição, mas é difícil imaginar que isso teria sido tão prejudicial para uma defesa tão bem treinada. Mosquera impressionou em suas poucas aparições na temporada passada, mas Konsa agora é um bloqueio direto para sua evolução, e o mesmo pode ser dito do cria da base Marli Salmon. Este é claramente um exemplo de Arteta exercendo os poderes significativos que tem nos bastidores no Emirates, enquanto o clube atende ao seu desejo por uma reposição de qualidade, e Konsa é sem dúvida um defensor muito bom que traz uma liderança bastante útil. O técnico espanhol precisa, sim, de opções, com o Arsenal disputando quatro frentes, mas isso parece uma solução cara para o que deveria ser um problema de curto prazo. Nota: C+

    Para Konsa: Certamente não se pode condenar Konsa por trocar de clube para ir aos campeões da Premier League neste estágio da carreira em busca de mais grandes títulos, após vencer a Liga Europa em 2025-26, mas ele enfrentará uma disputa real para se firmar no longo prazo no norte de Londres. Não há garantia de que ele será titular na lateral direita à frente de White inicialmente, e quase certamente cairá na hierarquia até o inverno, quando Saliba e Timber tiverem se recuperado de suas respectivas cirurgias e forem considerados aptos para voltar. Sabemos que Arteta quer poder contar com um elenco profundo, formado por titulares garantidos e seus chamados “finishers”, e este último parece ser o papel que Konsa provavelmente desempenhará no Emirates. No entanto, se ele encerrar sua passagem por lá como campeão da Premier League e talvez até da Europa, provavelmente não se importará nem um pouco. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (do Manchester City para o Al-Qadsiah, £ 52 mi)

    Para o City: Que negócio! O City de alguma forma conseguiu obter um lucro pequeno, mas significativo, com um jogador que teve uma temporada muito ruim depois de chegar ao Etihad vindo do Milan no verão passado por £46,5 milhões. Reijnders, na verdade, causou uma impressão positiva no início da Premier League, marcando um gol e dando uma assistência em sua estreia contra o Wolves no último agosto, mas o ex-técnico Pep Guardiola acabou perdendo quase totalmente a confiança no internacional neerlandês, que passou a maior parte de seus últimos meses em Manchester no banco de reservas. A mudança posterior de treinador não fez nada para melhorar as chances de Reijnders de reanimar sua carreira no City. Pelo contrário, acabou com qualquer esperança que ele tinha de dar a volta por cima, com o jogador de 28 anos sendo vendido ao maior lance para ajudar a financiar uma planejada investida pelo preferido de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Assim, embora certamente se possa argumentar que o neerlandês merecia mais tempo para provar seu valor, o City nunca recusaria uma oferta tão generosa por um reserva. Nota: B+

    Para o Al-Qadsiah: Mais uma demonstração de intenção, e talvez a mais chamativa até agora. O Al-Qadsiah tem uma reputação merecida como um dos clubes “iô-iô” do futebol saudita, mas contratar Reijnders é uma séria demonstração de ambição por parte de proprietários que acreditam firmemente na capacidade de Brendan Rodgers de comandar uma disputa pelo título nesta temporada. O norte-irlandês certamente vem fazendo um ótimo trabalho desde que assumiu em dezembro passado, com o Al-Qadisah terminando em quarto lugar na Saudi Pro League de 2025-26 graças, em grande parte, a uma sequência recorde do clube de 17 jogos de invencibilidade. Se o ex-técnico do Liverpool conseguirá repetir esse nível de desempenho doméstico enquanto também lida com uma campanha inédita na AFC Champions League Elite ainda é algo em debate. No entanto, a chegada de um jogador de nível internacional como Reijnders só reforçou a percepção de que a equipe apoiada pela Saudi Aramco, que em breve se mudará para uma arena novinha em folha com capacidade para 47 mil pessoas, é a força emergente da SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Uma decisão intrigante, principalmente neste estágio da carreira. Reijnders deixou o Milan rumo a Manchester porque queria disputar as maiores honrarias do futebol de clubes. Então, por que agora decidiu passar o que deveria ser o auge de sua carreira profissional jogando na Arábia Saudita? Não é como se ele não tivesse outros interessados. Claro, Reijnders não é o primeiro jogador de alto perfil a ser tentado pela fortuna oferecida na SPL, e certamente não será o último. Mas é difícil não se perguntar se ele pode acabar se arrependendo de sua decisão do ponto de vista esportivo. Reijnders é um meio-campista tecnicamente talentoso e com faro de gol, ele claramente é bom demais para o Al-Qadsiah e existe um risco muito real de que essa transferência acabe prejudicando suas esperanças de representar a Holanda na próxima Eurocopa. Aos 28 anos, seu tempo no mais alto nível talvez já tenha acabado. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (Manchester City para o Barcelona, € 75 milhões)

    Para o Manchester City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o suficiente para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador provocará um medo real. Parece certo que o City sofrerá uma queda sem Rodri, que era o coração do time e um líder insubstituível. Atuando tanto como principal escudo defensivo quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos de Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu para marcar gols nas maiores partidas, incluindo o gol do título na final da Champions League de 2023 e em várias decisões de título da Premier League. Apesar de seu preço de £ 116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e o possível reforço Ayyoub Bouaddi é jovem e inexperiente demais para que se espere que preencha essa lacuna. É nada menos que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que tem uma tarefa enorme nas mãos para ajustar o modelo tático do City e garantir que o time ainda possa brigar pelos maiores títulos. Nota: F

    Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que envia ondas de choque pelo futebol europeu. O Barça já era amplo favorito para conquistar seu terceiro título consecutivo de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão inevitável. O Real Madrid ficará abalado após ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto de Hansi Flick, que já está bem consolidado, em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do futebol e o homem perfeito para dar estabilidade à escalação de Flick. Com Rodri fazendo a cobertura, certamente será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça nas transições. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar instantaneamente, já que o elenco do Barça está repleto de seus companheiros da seleção da Espanha. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo relatos, enfrenta uma corrida contra o tempo para voltar a atuar antes do fim do ano depois de lesionar os ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar em nível nacional e continental pelos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

    Para Rodri: Este é um próximo passo natural para Rodri após seu triunfo na Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City em um período de transição empalidece em comparação com a chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e nenhum outro time combina mais com os princípios táticos aos quais ele se acostumou tanto sob o comando de Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir a Rodri voltar ao auge físico. Lesões sérias atrapalharam a carreira do ex-astro do Atlético de Madrid nos últimos anos, e retornar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar em sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de nomes como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo em nível internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que cumpra o mesmo papel dominador e soberano no qual prosperou pela Espanha e pelo City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua brilhante carreira. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (Barcelona para o Paris Saint-Germain, € 50 milhões)

    Para o Barcelona: Ferran Torres nunca recebeu o carinho da torcida do Barça que achava merecer, mas não é tão difícil entender o porquê. O ex-jogador do Manchester City marcou respeitáveis 65 gols em seus quatro anos no Camp Nou, incluindo o melhor número de sua carreira, com 21 em todas as competições na temporada passada, quando a equipe de Hansi Flick defendeu com sucesso o título de La Liga, mas era visto como um jogador versátil e tirava os torcedores do sério com sua finalização irregular. Por um lado, vendê-lo era arriscado porque o Barça já estava com carência no ataque após a saída de Robert Lewandowski, mas, por outro, nunca haveria oportunidade melhor para fazer caixa. As ações de Torres atingiram o ponto mais alto de sua carreira após o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, e a oferta subsequente de €50 milhões do PSG era boa demais para ser recusada. Sim, isso foi um pouco menos do que os €55 milhões que o Barça investiu em Torres ao contratá-lo do City, mas seu contrato terminava no próximo verão europeu, e o clube ainda teria de pagar mais €8 milhões ao time da Premier League se renovasse com ele por causa de uma cláusula específica no acordo. Tirar seu alto salário da folha também ajudou o Barça a fechar um acordo por Rodri, que será uma adição muito mais impactante ao elenco do que Torres jamais foi. Nota: B+

    Para o PSG: Torres talvez nunca entre na categoria de um jogador de elite individualmente, mas garantir um campeão mundial versátil no auge da carreira por uma taxa razoável ainda é uma vitória significativa para o PSG. Torres também é um ótimo encaixe tático para Luis Enrique, que deu ao atacante sua estreia pela seleção principal da Espanha em 2020. A fluidez posicional sustentou o sucesso do PSG sob o comando de Luis Enrique, e Torres é extremamente flexível, capaz de atuar centralizado ou em qualquer um dos lados. Ele também tem uma relação quase telepática com o compatriota Fabian Ruiz, o que deve render frutos imediatos para os bicampeões europeus. Há toda a chance de Torres ser mais prolífico na Ligue 1 do que foi no ambiente mais competitivo de La Liga, e sua vasta experiência em grandes palcos também fará dele uma boa opção na Champions League. Torres não é uma reposição peça por peça para Goncalo Ramos, mas potencialmente oferece ao PSG mais do que o atacante português oferecia, especialmente quando se trata de movimentação inteligente no terço final.Nota: A-

    Para Torres: O herói da Espanha na Copa do Mundo verá essa transferência como um passo adiante, e como a confirmação de que estava certo ao reclamar publicamente da falta de avanço nas conversas contratuais com o Barça, o que é compreensível. O PSG tenta se tornar apenas o segundo clube a conquistar três títulos seguidos da Champions League na era moderna, enquanto o Barça não vence a competição desde 2015, quando era ele quem tinha Luis Enrique à disposição. No entanto, a realidade é que a situação de Torres em Paris não será diferente da que ele vivia na Catalunha. O trio de ataque mais forte do PSG, ao qual Luis Enrique sempre recorrerá nos jogos mais importantes, é formado por Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue pelos lados, com Ousmane Dembele centralizado. Se Torres acha que finalmente vai surgir como protagonista no Parc des Princes depois de passar tanto tempo à sombra de nomes como Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal no Barça, está muito enganado. Luis Enrique poderá lhe oferecer mais minutos na liga, mas Torres não será essencial na Champions League. Jogar no PSG não vai valorizar seu legado, apenas reforçar ainda mais seu status de jogador de rotação. Torres pode perceber rapidamente que a grama do vizinho não é mais verde e talvez até se arrepender de ter deixado sua zona de conforto no Barça, que agora parece mais bem colocado para competir com o PSG pela glória europeia sem ele. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (Tottenham para o Atlético de Madrid, € 40 mi)

    Para o Tottenham: O Tottenham aceitou um prejuízo de cerca de £8 milhões sobre seu investimento inicial ao vender Romero para o Atlético de Madrid, o que é um mau negócio, por qualquer ângulo que se olhe. Sim, o clube o tirou do alcance de rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está em pleno auge e foi um dos melhores nomes da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham poderia, e deveria, ter resistido por uma taxa mais alta. No entanto, parece o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências do clube e o departamento médico na temporada passada, além de ter recebido dois cartões vermelhos enquanto o Tottenham lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com os torcedores se deteriorou por causa disso, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o compatriota de Argentina de Romero, Marcos Senesi, além de renovar com Micky van de Ven, então ainda está bem servido na defesa. Romero claramente queria sair, e as chances de o Tottenham passar por uma reconstrução de verdade sob o comando de Roberto De Zerbi são maiores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o esquema do Atlético de Diego Simeone. É um defensor agressivo, que joga dando o bote, e compartilha a mentalidade de Simeone de vencer a qualquer custo, o que significa que não deve ter nenhum problema para fazer a transição para o unido vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero volta a solidificar a linha defensiva do Atlético. Ele provavelmente será a principal âncora da linha de três de Simeone e trabalhará para estancar os problemas que fizeram o time sofrer gols demais na última temporada, além de trazer qualidades vitais de liderança. Não é apenas uma combinação perfeita, mas também um movimento inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a reduzir a distância para o Barcelona no topo de La Liga e, potencialmente, aproximá-lo daquele tão sonhado título da Champions League. O fato de o clube ter conseguido contratá-lo por bons £20 milhões abaixo de seu valor real de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes de o mercado se encerrar. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter também estavam interessados em Romero, mas ele sempre teve olhos apenas para o Atlético, e forçar a concretização do negócio lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é moldado às suas qualidades, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma forma que nunca foram no norte de Londres. Críticos na Premier League viam Romero como um problema por causa de seu estilo físico sem concessões, mas é exatamente por isso que o Atlético o contratou. É a mudança ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar títulos e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que aparentemente esteja voltando a crescer com De Zerbi no comando. La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League: é disputada em um ritmo mais tático, que permitirá a Romero fechar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também terá à disposição quatro companheiros de seleção argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (Ajax para o Paris Saint-Germain, € 55 mi)

    Para o Ajax: Um golpe duro, mas um grande reforço para os cofres do clube. O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, nem tentou esconder o fato de que esperavam segurar Godts por pelo menos mais um ano. O ponta foi praticamente o único raio de luz durante uma campanha 2025-26 sombria para a equipe de Amsterdã. Godts foi o único integrante do elenco a atingir dois dígitos tanto em gols (17) quanto em assistências (15). Portanto, perdê-lo após o início da nova temporada da Eredivisie é um revés e tanto. No entanto, como Cruyff praticamente admitiu, o Ajax simplesmente não está em posição de recusar o tipo de dinheiro que o PSG colocou na mesa por sua joia mais valiosa. Essa é a brutal realidade financeira em que o clube vive há muito tempo, e a esperança é que o mais novo grande talento a sair da linha de produção do Ajax, Abdellah Ouazane, ajude a preencher o vazio deixado por Godts, que, vale também destacar, foi contratado em 2023, aos 17 anos, vindo do Genk por apenas € 1 milhão. Nesse sentido, o Ajax seguirá fazendo o que sabe fazer, mas se atualmente tem qualidade suficiente no ataque para voltar à Champions League no ano que vem é algo que agora está muito em debate. Nota: B-

    Para o PSG: O sinal mais claro até agora de que Bradley Barcola está de saída do clube. A suspeita desde o início era de que o PSG estava bastante aberto a fazer caixa com o atacante francês, que foi a peça fora do encaixe no setor ofensivo na temporada passada, com Barcola se vendo repetidamente no banco nos grandes jogos. No entanto, os atuais bicampeões europeus agiram com esperteza ao manter clubes como o Liverpool em compasso de espera enquanto reforçavam seu ataque com nomes como Maghnes Akliouche, Ferran Torres e agora Godts, antes de vender Barcola ao maior lance. E o melhor é que a saída do jogador de 23 anos provavelmente cobrirá o custo combinado de Aklouche, Torres e Godts, que deve oferecer uma opção de qualidade para a ponta esquerda, posição em que Khvicha Kvaratskhelia é o titular. Nota: A

    Para Godts: Possivelmente o teste definitivo de sua qualidade. Afinal, se Barcola não conseguiu assegurar uma vaga regular entre os titulares no time estrelado do PSG, que chance Godts tem de fazer isso? O jogador de 21 anos tem experiência limitada na Champions League, com apenas oito partidas, e nem sequer entrou na convocação da Bélgica para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. É claro que se pode argumentar que Godts só tem a ganhar treinando ao lado de nomes como Kvaratskhelia e Ousmane Dembele, e ele deve ter bastante tempo de jogo na Ligue 1 e na Copa da França, enquanto Luis Enrique poupa seus principais jogadores antes e depois de seus compromissos europeus no meio de semana. No entanto, é inevitável questionar se este é realmente o movimento certo para Godts neste estágio crucial e formativo de sua carreira, mesmo que provavelmente não exista hoje lugar melhor no planeta para um ponta aprender o que é necessário para prosperar no mais alto nível. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (Tottenham para a Inter, € 30 mi)

    Para o Tottenham: Seja qual for o ângulo, este é mais um negócio de transferência intrigante do Tottenham, que desembolsou uma enorme quantia de dinheiro, e possivelmente gastou além da conta, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. A cotação de Djed Spence está no ponto mais alto neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a atuações defensivas muito sólidas tanto na lateral direita quanto na esquerda, aparecendo em todos os oito jogos da Inglaterra na América do Norte. Entre seus feitos, esteve um carrinho decisivo nos últimos instantes da semifinal contra a Argentina que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres deve receber um total de apenas £30 milhões ($40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, sinceramente, o argumento de que Spence vale quase o dobro disso depois de suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando no auge e, claro, da famosa “taxa inglesa”. O Spurs, ao menos, está bem servido no setor de laterais após contratar Andy Robertson em transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão achar que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe de mestre da Inter, que mudou com sucesso para Spence depois de ver o homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim de seu contrato e de perder os alvos principais Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro indo para o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade dos nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função; um lateral de forte chegada ao ataque, tão capaz de avançar com tudo quanto de neutralizar pontas adversários, o internacional inglês está pronto para ocupar a evidente lacuna no lado direito da Inter. Embora não vá necessariamente conseguir igualar a grande ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa um upgrade defensivo e ainda tem a versatilidade para também cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda. Os vencedores do Scudetto também ficarão encantados com o valor da transferência. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões ($51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em entrar em pânico renderam muitos frutos, já que fechou a contratação do jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou toda a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está seguindo para algo maior e melhor, e com razão depois de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha acabado se firmando no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi muito mal aproveitado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida em suas duas primeiras temporadas, sendo emprestado a Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma “contratação do clube” por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano pelo comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como integrante do elenco principal, ele agora vai para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, após ter valorizado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, £ 18 milhões)

    Para o Rayo: O finalista da Conference League talvez não tenha conseguido exatamente tudo o que gostaria por Pep Chavarria, mas esta ainda é a venda mais cara da história do pequeno clube madrilenho. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar os termos durante as negociações, chegando até a pedir a multa rescisória de €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões) em determinado momento, mas chegou a um compromisso significativo depois de rejeitar a oferta inicial de £15 milhões ($20 milhões) do Chelsea. Na verdade, o clube não estava em uma posição forte para negociar depois de Chavarria deixar claro que queria se transferir para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele não é exatamente um jovem de enorme potencial por quem poderiam exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se fortalecer e a dar sequência ao oitavo lugar conquistado pela segunda temporada consecutiva em La Liga na última temporada. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar no lado esquerdo da defesa após a rápida saída de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo sênior de ofício. No entanto, haverá questionamentos sobre se Chavarria estará no nível exigido, ainda que tenha sido uma indicação de Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da elite em que ele atuou ao longo da carreira, e ele terá uma grande responsabilidade, com Cucurella tendo se desenvolvido e se tornado, possivelmente, um dos melhores da posição no planeta. Hato mostrou bom desempenho na parte final da última temporada e é muito bem avaliado, então Chavarria provavelmente cumprirá o papel de reserva e talvez de mentor para o jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/$25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática em comparação com alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões ($81 milhões), mesmo que isso acabe sendo uma solução de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, após o agora técnico do Liverpool, Andoni Iraola, contratá-lo para o Rayo em 2022. Ele foi evoluindo cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, de postura ofensiva e confortável com a bola nos pés, ajudando sua equipe a chegar à final da Conference League na última temporada e atuando durante os 90 minutos na derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz a transferência dos sonhos para uma das potências da Premier League, e há uma grande possibilidade de receber muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (Barcelona para o Liverpool, empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato que coloca o clube em uma posição melhor para as semanas finais da janela de verão. Segundo informações, o Liverpool vai arcar integralmente com o salário de Araujo e, dado seu status como um dos maiores salários do Barça, isso abrirá espaço para que o campeão de La Liga registre mais reforços. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da última temporada, mas fez apenas 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a capacidade de liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não depende dele há algum tempo para liderar a linha defensiva. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/US$ 64 milhões) para o Liverpool pode permitir ao Barça embolsar uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão. Foi uma oportunidade inesperada à qual o clube precisava agarrar, embora agora possa ser necessário para Flick contratar outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia enxuto em todo o campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, o Liverpool está pagando £180 mil por semana por Araujo para amenizar uma crise defensiva após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também recém-contratado Jeremy Jacquet ainda trabalhando para voltar à forma física plena após uma cirurgia no ombro, o Liverpool teve de buscar outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, faz sentido como uma solução provisória. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e tem tido dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Ainda está por ver se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League ou se entrosar de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool recuou diante da ideia de pagar £60 milhões pelo alvo anterior desta janela, Ezri Konsa, mas um grande investimento no defensor de Aston Villa e Inglaterra teria sido uma opção menos arriscada. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas a responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar semana após semana e reconstruir sua confiança. Araujo tem sorte de outro gigante europeu tê-lo procurado, dadas suas dificuldades de consistência, e estará ciente das possíveis consequências se fracassar. Ele certamente estará extremamente motivado para provar que seus críticos estão errados, com o objetivo de voltar a desfrutar de seu futebol, depois de atravessar um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser empurrado pelo fervor da torcida de Anfield certamente dará a Araujo um grande impulso de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que acrescentará presença aérea real à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Esse recomeço pode ser exatamente o que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (do Chelsea para o Como, € 36 milhões)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde que se firmou no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro puro por um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um jogador da casa partir, e Chalobah foi uma opção sólida durante um período desafiador para o clube, chegando até a responder na hora da necessidade quando foi chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. O Chelsea, porém, contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está novamente em forma após sua ruptura do LCA, então a venda de jogadores era uma necessidade, já que o clube tinha 10 zagueiros no elenco. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com uma venda que representa lucro puro. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas que o clube esteja contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. O time italiano já mostrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano, e, tecnicamente, Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, porém, quem sairá em vantagem neste negócio; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre parte da torcida do Chelsea, enquanto outros eram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e em competições europeias se mostre inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode muito bem favorecê-lo. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido maltratado pelo Chelsea por vários anos. Há uma sensação de que a diretoria dos Blues vem tentando lucrar com ele há algum tempo; ele rejeitou uma ida para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto à venda, e, um ano depois, perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a cair na hierarquia, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado do time na última temporada, e o fato de gerar lucro puro obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma separação definitiva para o defensor, que pode agora esperar disputar a Champions League e viver uma nova cultura em uma das áreas mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria nenhuma surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora ele parece o Springfield Gorge, de Os Simpsons, sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle durante toda uma turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur ocupe o lugar de Guimaraes com apenas 18 anos, e pouco realista, considerando que o holandês marcou só uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League na última temporada, com nove gols, e suas cinco assistências também foram a maior marca da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderava pelo exemplo e muitas vezes puxava seus companheiros pela gola. Matthias Jaissle tem uma tarefa monumental nas mãos para estabilizar o meio-campo assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto com a experiência adequada para Guimaraes não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta, que busca dar sequência ao tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a carga criativa sobre o capitão do Arsenal. Ele dará mais dinamismo ao ataque e mais agressividade à defesa, tendo vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na Premier League da última temporada. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai chegar voando, dada sua experiência e o fato de ser uma combinação perfeita para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi um dos principais motivos do sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer rival doméstico conseguirá superá-lo agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode acontecer na Champions League se eles enfrentarem o Paris Saint-Germain novamente, o que é muito animador para suas chances de finalmente conquistar esse tão sonhado troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para um dos gigantes da elite europeia. Ele está no auge, como provou além de qualquer dúvida na Copa do Mundo, dando quatro assistências para gols do Brasil enquanto rivalizava com Vinicius Junior em influência decisiva, ainda que antes de uma saída de pesadelo nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia ficado grande demais para o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe dará a plataforma para alcançar o patamar de classe mundial e disputar regularmente os maiores títulos. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o ritmo com sua incansável intensidade sem a bola. Some a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos como um herói sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto preço pago por ele. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de recrutamento do Madrid, depois de problemas semelhantes de adaptação com a joia brasileira Endrick. Claro, o clube espera que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick fez no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga impiedosa do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, há o risco de ele voltar ao Madrid no próximo verão ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente reduzido. Por outro lado, o Real pode continuar sem ter utilidade para Mastantuono mesmo que ele vá bem na Fiorentina, depois de fechar negócios por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal administrado por seu clube detentor dos direitos, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reviver sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Viola, que busca dar a volta por cima após uma decepcionante temporada 2025/26, mesmo tendo de arcar com uma parte significativa de seu salário de € 3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará mais qualidade ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estão errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente para a Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não comunitários de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a acordos semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono prosperar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com grande alarde, por uma taxa de € 63 milhões que parecia uma pechincha diante do potencial que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelos merengues em 2025/26, mas apenas 17 delas foram como titular, e a modesta marca de três gols dificilmente justificou toda a expectativa em torno dele. Mastantuono também sofreu com uma persistente lesão na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma mudança para a Serie A lhe dará espaço para fazer isso longe dos intensos holofotes do Bernabéu. Certamente é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de dar certo na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (Manchester City para o Leeds United, £ 45 milhões)

    Para o Man City: É preciso questionar bastante a forma como o City e Pep Guardiola lidaram com James Trafford. Contratado de volta do Burnley no verão passado, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, a expectativa era de que ele finalmente fosse o camisa 1 no Etihad na última temporada, após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos dentro da nova campanha, o clube entendeu que precisava contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, junto ao PSG, derrubando imediatamente o jovem inglês na hierarquia. O City construiu uma reputação de priorizar com frieza as necessidades de negócio acima da emoção e do sentimentalismo e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro bastante significativo com um jogador pelo qual, no fim das contas, pagou £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas o goleiro das copas sob o comando de Guardiola na última temporada. É uma pena ver mais um jovem muito bem avaliado, formado na base e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que funciona o modelo de negócios do City, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma baita cartada do Leeds, que vem se reforçando discretamente neste verão e pode ser uma surpresa na briga por vaga europeia se souber jogar bem suas cartas na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road depois do cobiçado agente livre Harry Wilson e do zagueiro da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, muito bem avaliado, oferecendo uma solução de alto nível para o que vinha sendo uma posição problemática para o Leeds. Visto como futuro camisa 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era admirado pelo Newcastle e poderia ter escolhido entre vários times da Premier League. O fato de ter escolhido o Leeds é significativo, e ele certamente acredita que o clube pode subir na tabela e evitar uma briga contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma campanha inteira como nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds poderá muito bem cobrar o dobro dessa quantia de uma das grandes potências da Europa nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como camisa 1 de um clube da Premier League no longo prazo, salvo um rebaixamento surpreendente ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo começo, depois de falar abertamente na última temporada sobre a necessidade de jogar mais, e vai esperar que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, hoje com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds para cima na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel no processo, há toda chance de que receba uma oportunidade, depois de ter sido incluído na seleção de Tuchel para a Copa do Mundo apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de se juntar ao Leeds em vez de optar por clubes como o Newcastle ou os chamados integrantes do ‘big six’, mas Trafford será o camisa 1 indiscutível em Elland Road e terá bem menos pressão sobre os ombros. Em silêncio, ele acreditará que pode usar essa transferência como trampolim para coisas ainda maiores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Obter um lucro de € 120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um negócio extraordinário para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo lapidaram seu futebol na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso do clube até agora. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig rumo ao terceiro lugar na Bundesliga na última temporada e construiu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem os dribles eletrizantes, as finalizações precisas e os passes progressivos de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e revelar outra joia em breve e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como um descobridor de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou caro demais por Diomande, mas essa parece ser a única forma de contratar seus principais alvos no mercado atual. O time claramente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno antes de 2027 enquanto continua sua recuperação de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior, e Diomande é versátil o bastante para atuar em ambos os flancos. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal tenta fechar a contratação do brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o parceiro perfeito para o lateral Trent Alexander-Arnold em suas subidas ao ataque e se encaixa idealmente no 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, por ter velocidade e agilidade para desmontar defesas, além de força e intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas já mostrou capacidade de aprender rápido, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de adaptação. Superar PSG e Liverpool, entre outros, pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid segue sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão sem precedentes ao estrelato. Muitos torcedores casuais não sabiam da existência de Diomande nesta época do ano passado, quando ele concluiu uma transferência de € 20 milhões para o Leipzig vinda do Leganes, rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, depois de começar no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente se provou uma descoberta excelente para o clube alemão, com 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Depois veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande teve um desempenho admirável no maior palco de todos, enquanto a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jogador de 19 anos já havia se tornado alvo de uma série de clubes da elite europeia, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria atrás dele. Resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabéu e com um preço de € 140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nessa posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield ao fim da campanha 2024-25, em alta, de uma forma condizente com a consistência sobre-humana que exibiu com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação de dois anos do clube depois de liderar a campanha rumo ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quão acentuada seria sua queda na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a diretoria do clube depois de ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram desempenho muito abaixo, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também pareceu melhor sem Salah em campo, porque sua produção ofensiva desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua regra de longa data de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de £ 400.000 por semana de Salah, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. O fato de nem sequer ter conseguido uma taxa de transferência por Salah, que era um alvo de longa data da Saudi Pro League, também é um absurdo. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Um dos maiores golpes de mercado da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34, mas ainda assim contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um acordo de dois anos é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que venceu a Super Lig apenas uma vez neste século e permanece firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, eles terão esperança de diminuir a diferença para seus arquirrivais após trazer um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, construindo sobre a recente extensão do empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar de imediato um bom entrosamento com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na temporada passada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles podem brigar pelo topo e fazer uma forte campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa como se olhe para isso, sair de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é um constrangimento para Salah. Ele pagou o preço máximo por se colocar acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, alienando até mesmo seus torcedores mais fiéis no processo, e agora está destinado a encerrar sua carreira brilhante de forma apagada. Ao que parece, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável dado seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma queda enorme de nível. A mudança não faz nada para melhorar seu legado, e ele certamente deve se arrepender em particular da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um novo começo empolgante sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de se desgastar para seguir relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (do Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Uma situação estranha para o Brentford, que dificilmente colocaria obstáculos no caminho de Henderson, aos 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar sua saída ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, porém, parte importante do que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na temporada passada, fazendo 32 partidas na Premier League e sendo titular na maioria delas. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois do que vinha sendo uma janela discreta até aqui, os Bees entraram forte no mercado: o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £ 41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, porém, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se transferindo para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à antiga e muito criticada estratégia de transferências do Chelsea de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e tendo entre seus muitos admiradores o ex-técnico do Chelsea e hoje comandante da Inglaterra, Thomas Tuchel, Henderson levará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu muito a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja questionamentos sobre o que ele oferece em termos futebolísticos, está bem claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que oferecerá fora dele. Ainda assim, ele mostrou na temporada passada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea frequentemente falhou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar mesmo depois de sofrer uma fratura incomum no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. Presumivelmente, o ex-capitão do Liverpool se tornará imediatamente um dos homens de confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será atribuída no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele ajude a conduzir uma nova era também fora dele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em um concorrente constante aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar, e você não apostaria contra o sucesso dele. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará protegido até os 38, idade em que muito possivelmente poderá se aposentar, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, £ 34 milhões)

    Para o Strasbourg: Segundo informações, o Chelsea pagou £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco junto ao seu clube-irmão, o que representa uma quantia significativa diante da sua falta de experiência no mais alto nível. Esta é a 13ª negociação concluída entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas a terceira em definitivo, e o Strasbourg ficará triste em ver o argentino partir. Barco registrou seis participações em gols na Ligue 1 na temporada passada, ajudando a equipe a terminar no top 8 pelo segundo ano seguido, e também desempenhou papel fundamental na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador recuado quanto como um camisa 8 de área a área, os passes progressivos de Barco deram ao Strasbourg uma penetração real, e ele cobriu cada centímetro do campo sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea faz com que perder seus principais talentos seja inevitável, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial para as chances do clube de avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco era uma decisão bastante óbvia para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade global após seu confronto inflamado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre diretamente como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa perfeitamente no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, com Barco tendo inicialmente construído sua reputação como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo seduzido pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser desenvolvido. Nota: B+

    Para o Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que chegaria tão rápido após sua saída do Brighton, onde atuou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, que o comprou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o forçou a trabalhar o lado físico do seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & companhia no desafiador palco da Copa do Mundo também será valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha de se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se tiver paciência e absorver o máximo possível da sabedoria de Alonso e dos jogadores mais experientes do clube, Barco pode se tornar um membro importante do ambicioso projeto BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil até exagerar o tamanho do golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi seu artilheiro com ampla folga na última temporada e o terceiro maior goleador, empatado, de toda a sua história. Certamente não vão negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando uma oportunidade tão improvável surgiu para ele aos 35 anos, mas isso ainda assim vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem atacante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do ligamento cruzado anterior em dezembro. No momento, seu compatriota Charalampos Kostoulas e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson esteja de volta após seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem eles recorrerão no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido nas conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já provados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, deixando para trás sua política de transferências voltada à juventude após mais uma campanha extremamente decepcionante sob o comando da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso em abundância, apesar de já estar na reta final da carreira. Ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de agora ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor temporada em gols de sua carreira de 18 anos na Premier League até aqui (13), com sua segunda maior marca tendo vindo em 2024-25. Ele ainda soma nove gols e duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles tendo sido pelo Sunderland lá em 2010 e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele será reserva de Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes sob contrato com o clube. A contratação de Welbeck é claramente uma aposta de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Agora ele pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular com regularidade, mas há toda chance de que ganhe muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de disputar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem construiu uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues o mantenham no elenco. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (Manchester City para a Inter, sem custos)

    Para o Man City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor foi atormentado por lesões durante toda a sua passagem pelo Man City, mas especialmente nos dois últimos anos de seu contrato, o que sempre tornou improvável que recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, já havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o tirou de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma brilhante década no Etihad, tornando-se uma peça-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo a tão sonhada primeira taça da Champions League. Stones, sem dúvida, entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo ainda sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente ficará satisfeito por ele também não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco significativo envolvido nesta transferência para a Inter, mesmo sendo uma contratação sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, que, segundo relatos, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele recebia no Etihad. Agora, os vencedores do Scudetto só precisam torcer para que o internacional inglês consiga se manter saudável, já que haverá sérias dúvidas sobre sua durabilidade. Em boa forma, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do mundo, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo tantas vezes o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês pode potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem enxergar isso como um grande golpe, já que, segundo relatos, venceu a concorrência de clubes como Chelsea e Arsenal pela contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar de vez seus problemas físicos para trás na Itália. Não só esta é a oportunidade de vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos tanto no cenário nacional quanto na Europa pelo clube que atualmente é a força dominante da Itália. Ele talvez ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira em alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji no San Siro e deve acreditar em suas chances de começar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra após o verão, depois da decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, quando ele tinha 24 anos, então o clube ficará encantado por quase ter triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócios dando resultado mais uma vez. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma que eles esperavam, formando parte fundamental dos elencos campeões da Copa da Inglaterra e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com qualidade para sair jogando, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, sabia do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode achar que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de as Águias gastarem pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo segue com sua investida para adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação em seu grupo de zagueiros, já que nenhuma das opções confusas que tinha à disposição se destacava como solução de qualidade a longo prazo, além de Levi Colwill, agora recuperado. Tirando o internacional inglês, a situação é meio caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Consequentemente, foi noticiado que os Blues podem até buscar outro zagueiro após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes cogitados, o que provavelmente significaria a saída de vários integrantes do grupo atual. Os londrinos do oeste provavelmente acharão que, embora seja um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor razoavelmente bom no mercado atual por um zagueiro já comprovado na Premier League e internacional pleno da França que está se aproximando de seus anos de auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para construir em torno dela. Agora, trata-se de cortar o excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional principal da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele mais do que mereceu a oportunidade de dar o salto para um clube do chamado ‘big six’ neste verão, após uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: seguirá na capital e pode esperar entrar direto no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pelo lado direito, dadas as limitações de nomes como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou um herói cult em Selhurst Park, e um começo forte sob o comando de Alonso o faria rapidamente se tornar uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julho: Elliot Anderson (do Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele teve um papel tão importante primeiro na classificação do clube para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o eixo do time. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £ 116 milhões ou £ 130 milhões, como diz o Forest, é uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £ 35 milhões há dois anos. Assim, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, a emoção predominante no nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City aqui. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras as suas intenções, todos os sinais apontam para que o vencedor da Bola de Ouro deixe o Etihad neste verão para voltar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de qualquer forma de um sucessor à altura para o trono do jogador de 30 anos. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes realmente tivessem convencido na função de camisa 6. Anderson, porém, parece ter o perfil ideal. É um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Simplesmente não dá para negar, porém, que este é o exemplo máximo da "taxa inglesa". Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem de apenas algumas boas temporadas no Forest e ainda nem sequer disputou a Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa na casa dos nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, em vez da Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A decisão certa, no momento certo. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará uma pressão enorme, e Anderson não seria o primeiro jovem meio-campista promissor da Inglaterra a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece ser um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a grande, grande diferença entre as respectivas situações é que não parece que Rodri estará no caminho de Anderson por uma vaga entre os titulares. Assim, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido tirar Garnacho de sua folha tão rapidamente neste verão, um jogador que facilmente poderia ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de apenas uma temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que o Chelsea havia permitido que Garnacho faltasse ao treino de pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi noticiado que essas condições são muito fáceis de cumprir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será o valor, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito satisfeito, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma transferência que vai acender o sinal de alerta para os torcedores do Villa. O técnico Unai Emery aparentemente foi a força motriz por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o estrategista espanhol possa restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido, devido ao fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido da vivacidade e da confiança que o tornaram um talento tão destacado em sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de replicar os números de Rogers no ataque, e haverá questionamentos sérios se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por um valor que provavelmente será alto. O acordo também é uma forma bastante descarada de driblar as regras financeiras, já que está claramente estruturado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre as taxas seria descontada. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira derivar para a mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que antes renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino estará enganado se achar que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do “big six”, com os fiéis de Villa Park bastante esperançosos depois de a vaga na Liga dos Campeões ter sido assegurada mais uma vez, algo positivo para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional; ele simplesmente precisava fazer 10 jogos na Premier League. No entanto, foi deixado de lado por Emery e raramente foi incluído em uma lista para o dia do jogo. O técnico já tem esse histórico, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que é uma receita recorde do clube por um jogador contratado por apenas € 6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação dos campeões belgas pelo ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois de Tzolis assinar um novo contrato há um ano. Esse tipo de quantia faz muita diferença para um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-la de forma inteligente após retomar o título do Union Saint-Gilloise na última temporada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a ida de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche muitos requisitos em termos de substituição. O jogador da seleção grega teve uma grande temporada individual em 2025-26, acumulando impressionantes 51 participações em gols (22 gols e 29 assistências) em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e a vaga no mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nessa transferência, mesmo que a taxa pareça um valor razoável no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e os Canaries estivessem condenados ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre sua capacidade de levar a forma que mostrou na Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal esperará que Tzolis tenha tirado lições dessa experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil para a rotação inicialmente. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem frustrada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que estabeleceu no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis queria apenas se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 mi)

    Para o Dortmund: Provavelmente o melhor que o clube poderia ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance de ele assinar um novo vínculo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder de graça no ano que vem um ativo bastante valioso. Adeyemi obviamente vale mais do que os €22 milhões que o Dortmund receberá de forma imediata, mas não se deve esquecer que ele teve um bom número de lesões e enfrentou problemas de regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem ao garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Já criticamos o Barça bastante ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso dar o devido crédito: isso pode se revelar um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande estrela da Alemanha, mas ele ainda tem só 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa seja o fato de Hansi Flick acreditar que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia pela seleção há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um astro em ascensão quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Sem dúvida houve sinais na temporada passada de que ele poderia finalmente concretizar seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado positivo é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. Na verdade, muito mais será esperado de Anthony Gordon nas fases iniciais da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de uma linha de ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulada neste verão. Basicamente, essa parece ser a decisão certa no momento certo para Adeyemi, que não encontrará uma plataforma melhor para finalmente concretizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £ 117 milhões)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na temporada passada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League neste ano, enquanto os Blues não têm nenhuma competição continental pela frente. Ainda assim, os vencedores da Liga Europa foram totalmente impotentes para impedir que seu bem mais precioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que representa um dinheiro absurdo que ajudará bastante o Villa a encontrar um substituto e, ao mesmo tempo, reforçar o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma prova de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um grande golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da temporada passada em se classificar para a Champions League, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um membro da "bomb squad" dos Blues apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa brutalmente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores na busca por uma nova casa para Enzo Fernandez, e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou muito acima do valor por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes de Premier League no currículo, e apenas um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar sérios danos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde se esperava que ocupasse o lugar do recém-saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele mudou de ideia por causa de Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com nomes como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em um time mais fraco tenham tido um papel ainda mais decisivo na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Em defesa do jogador, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar sendo muito boa para Rogers, principalmente porque ele agora poderá disputar a Premier League ao lado do seu bom amigo e ex-companheiro de base em Manchester, Palmer. De fato, talvez vejamos várias comemorações "cold" durante os jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões já é há muito tempo uma fonte de frustração no Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e é impossível exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. A equipe do espanhol teve muita dificuldade enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, quando ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ficando em quarto lugar na Premier League e conquistando a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Considerando que ele ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente muito difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no LCA. Nota: D

    Para o United: Uma surpresa muito boa. Não havia qualquer indicação de que o United estivesse preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o negócio estava perto de ser concluído. Por isso, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil de idade que o United buscava neste verão e certamente já tem muita rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão séria enquanto servia o Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar acordos por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador comprovado da Premier League e reforçou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele achasse que já tivesse passado. Tielemans há muito tempo é apontado como nome para um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso fosse acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e isso não teria problema. O Villa é um clube enorme por si só. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que faz desta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de mostrar sua maravilhosa variedade de passes e técnica tremenda em um dos maiores palcos do jogo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: O verão estranho do Chelsea continua, agora com o clube aceitando vender um de seus jovens promissores a um rival direto na briga por um lugar no G4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar se desenvolvendo bem depois de retornar do seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para fazer parte do time principal, atuando com regularidade ao longo da campanha 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado intocável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em adicionais, por um meio-campista que ainda não é titular absoluto evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo da BlueCo em ação: o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem de alto potencial vindo do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto amargo, mas o valor substancial oferecido significa que o negócio provavelmente era bom demais para ser recusado. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de classe mundial em Old Trafford, este não será um negócio lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que geram um pouco de dúvida de todas as partes. Depois de perder seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos em meio ao pânico ao tentar evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os responsáveis pelas decisões no United estavam "calmos" depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível dos alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador de quem o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United precisa de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências terminar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos níveis a alcançar. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para o Brasil após uma temporada em que alternou presença no time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando os Blues em busca de "futebol regular no time principal". Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros jogadores devendo chegar em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um novo começo longe do caos nos bastidores e da troca constante de técnicos no Chelsea, embora não haja garantia de que o United consiga oferecer mais estabilidade a longo prazo. O clube pode, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, dado que seus quase ex-empregadores não se classificaram para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma figura-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (do Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam que o clube bancado pelo Estado se tornaria a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, apoiado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na equipe de Eddie Howe terminando em 12º lugar na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a partida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que isso provavelmente nem sequer é o último prego no caixão, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os donos sauditas do clube reduzindo seus investimentos no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem sequer podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente será desperdiçada de qualquer forma. Nota: F

    Para o Tottenham: Mais uma contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência para contratar Tonali. Se isso é sinal de desespero ou demonstração de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas prova de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não comandaria uma taxa semelhante?! O internacional italiano provou sem qualquer dúvida ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando de seu compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas que o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos de frustração com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma transferência das mais inesperadas. A presunção era de que, se Tonali deixasse o clube que o apoiou durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que aconteceu? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um clube da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao suposto desejo de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra compreensivelmente se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está prestes a passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança acabe funcionando bem para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, ele segue sendo um dos melhores laterais ofensivos em atividade em um bom dia, então €20 mi (£17 mi/US$ 23 mi) representam um negócio bastante ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato pela frente. É justo dizer, porém, que a Inter pode ter ficado de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 mi para clubes de fora da Itália no verão de 2025 antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito inteligente do Real, que vem ganhando a reputação de caçador de barganhas enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real Madrid, e essa quantia está bem abaixo dos €30 mi que o Real Madrid supostamente havia separado para um novo lateral-direito para competir com Trent Alexander-Arnold após a saída da lenda do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é mais um defensor pelo lado direito que é discutivelmente mais eficaz no ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma taxa tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser uma solução provisória decente por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio de sua carreira, é exatamente a razão pela qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servo leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, com 55 participações em gols em 207 jogos atuando como ala pela direita, além de ajudar a Nerazzurri a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, e a chegar a duas finais da Liga dos Campeões. Ele certamente fez por merecer o que pode ser sua última grande transferência, e seu baixo preço significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele deixará Alexander-Arnold fora do time, após supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará bastante a amenizar o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais antes mesmo de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não surpreende em nada. O que é chocante, porém, é que o West Ham conseguiu receber exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante ruim. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece alguns raros elogios. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube vai com tudo neste verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se encontre nessa situação, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma demonstração de intenção, isso está em outro nível. Fernandes é um talentoso jogador de 21 anos. Pode atuar em várias funções e há muito tempo parece ser um atleta que renderia em um time mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos também por seu interesse em contratar Sandro Tonali, está determinado a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, se mostrou disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais um motivo para criticar os donos do clube. De fato, só para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não está nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: Um movimento estranho à primeira vista. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: Manchester United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na temporada passada, o que faz isso parecer algo como uma transferência lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve ser muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é, sem dúvida, o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um nível completamente diferente. É claro que deve haver alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, dado que nenhuma das partes é conhecida por sua estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não tivesse acontecido em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 mi)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV, e sua influência cresceu gradualmente nesse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por um dos principais times da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre havia a chance de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim esta é uma boa quantia por um jogador contratado do Genk por pouco mais de € 5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar títulos na Holanda de forma consistente, apesar de continuamente ter de vender seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um excelente negócio. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um negócio em que o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Não se tratou de uma medida reativa em relação a um jogador aleatório ganhando fama em uma Copa do Mundo; o Bayern já estava convencido havia muito tempo de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, entrega e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", mesmo que forçar passagem para um time titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa se revelar algo próximo de um pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão à frente dele, ele está nas nuvens neste momento e acredita, compreensivelmente, que pode se provar uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 mi)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador que passou pela base do clube, mas fez apenas algumas partidas pelo time principal, com a Atalanta supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido no Cagliari. Aos 21 anos, ele se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo e cause impacto no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que Inter e Chelsea manifestaram interesse, sua cabeça mudou e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um interessante indicativo da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não técnico. O espanhol teria dado o aval para este negócio, e o clube agiu rapidamente para fechar um acordo com a Atalanta, assumindo a dianteira em 24 horas para atravessar a negociação da Inter por Palestra. Era amplamente esperado que ele se juntasse ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um grande golpe nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e deve estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, após gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou demais; é uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente deixando a oferta da Inter muito para trás, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada na elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base defendeu quando menino e para a qual se acredita que torcia, mas o fato de a proposta contratual do Chelsea, segundo informações, perto de £100.000 por semana, valer mais que o dobro do que a Nerazzurri havia oferecido talvez ajude a explicar. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente agarrou a oportunidade de se testar na elite inglesa. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A no início da carreira. Ele pode muito bem ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que ele pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Baita negócio! Os campeões europeus devem estar rindo à toa depois de encontrar alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, deveria ser a resposta para o problema do PSG no ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um "falso 9", o que não depõe muito a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda ser coadjuvante de um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do futebol mundial certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e muito menos por absurdos €75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: Impressionante, simplesmente impressionante. Vamos esclarecer uma coisa imediatamente: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que certamente não nada em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para tentar descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem um bom relacionamento com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu obrigado a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, sobretudo porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos não oferece nem de longe a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, há muito esperada, para o eterno coadjuvante assumir o papel principal. Pensamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de verdadeiro potencial, o sucessor de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, atrasando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma coleção invejável de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para sair do banco, um substituto útil. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de ataque de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora já seja uma quantia alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um time da Serie A. A bola está com você, Goncalo: é hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (do Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem no mercado ao embolsar £52 milhões ($70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará muito satisfeito por ter conseguido uma taxa tão significativa pelo defensor holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões ($94 milhões). Inevitavelmente, esse valor será reinvestido em um substituto de alto potencial, com o destaque ficando para o prospecto do Tottenham Luka Vuskovic, que está no radar do clube em uma negociação separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O Brighton também não está exatamente carente de opções para a zaga, já que conta com Lewis Dunk e Olivier Boscagli no elenco, além de Igor Julio, que deve retornar de seu período de empréstimo no West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: É claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, mas é difícil não ter a sensação de que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas informações de que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato no sul da Inglaterra. Dá para pensar que um acordo em preço reduzido por um jogador desse calibre deveria realisticamente ter custado algo na casa de £40 milhões ($54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir: os rivais de Premier League Chelsea e Liverpool teriam interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de defesa Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Ao menos, o Tottenham está contratando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, tem boa saída de bola e possui o espírito de luta e as qualidades de liderança que tanto faltaram ao time. O internacional holandês pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com Marcos Senesi, contratado sem custos. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma mudança que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo adiante em relação ao Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem enxergar isso como um trampolim para voos ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool transformaram em algo concreto o interesse noticiado, então, se ele quiser ser titular garantido em um clube do chamado "Big Six", o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer qualquer forma de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano temperamental anteriormente, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer que o time jogue, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. O Tottenham só pode melhorar depois de mais uma campanha doméstica desastrosa e, ao menos no papel, uma parceria com Senesi parece muito forte, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça do rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (do Osasuna para o Liverpool, £34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna teve um lucro muito saudável com um jogador que contratou no verão passado por apenas €5 milhões, mas o clube de Pamplona sempre estaria limitado por uma cláusula de mais-valia de 50% no acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/$45 milhões) vão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/$17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável depois de uma temporada em que ele teve participação em 12 gols e ganhou uma convocação para a seleção da Espanha para a Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube não tinha margem de manobra em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de mercado entre Liverpool e Newcastle! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas, ao perceber uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu para atravessar o negócio, apesar de as conversas já estarem em estágio avançado e de a proposta dos Tynesiders supostamente já ter sido aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande golpe, portanto, mas também ficará empolgado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar por qualquer um dos lados, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram um enorme vazio no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo técnico aparentemente tendo pressionado para que o acordo acontecesse. No entanto, ele terá de se certificar de que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube supostamente esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou nas mãos do jogador, e não dá realmente para culpar Munoz por escolher uma transferência para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira bastante nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou depois no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz espera se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico ideal para ajudá-lo a se adaptar. Ele terá uma dura disputa para conquistar um lugar entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo apontado como interessado no muito bem avaliado ponta do RB Leipzig Yan Diomande, mas ainda assim ele deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junho: Ibrahima Konate (do Liverpool para o Real Madrid, de graça)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do zagueiro não tivesse sido deixado chegar tão perto do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo vínculo quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa do título de 2024-25, então teria conseguido exigir uma taxa decente quando chegasse a hora de seguir caminhos diferentes, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual terrível. Do jeito que as coisas aconteceram, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais de Konate, de cair o queixo, supostamente em torno de £ 250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma sequência de erros de grande repercussão, com negociações desgastantes que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador afirmar em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presume-se, então, que o Real Madrid dará ao velho alvo Konate o tipo de salário astronômico que ele procura, o que, apesar de o clube não pagar uma taxa, representa um risco diante de quão mal o zagueiro foi durante a frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente havia decidido encerrar o interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que diz muito. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou aos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está efetivamente apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao continua atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira linha, porém, e isso tem cara de uma movimentação que pode dar errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte da torcida quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário milionário que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao completar uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se conseguir reencontrar cedo a confiança e sua melhor forma, ele terá a oportunidade de se firmar como peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Man City: A perda de uma lenda. Bernardo é, muito simplesmente, um dos melhores jogadores que já atuaram na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente trabalhador e inventivo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a despedida emocionante de Silva no Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços estelares. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Duas razões para comemorar. O Real Madrid não apenas garantiu, sem custos, um jogador de qualidade excepcional, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua contratação. Depois de meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o acordo foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou na disputa pelo título da Premier League da última temporada que segue capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou a negociação do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava havia tanto tempo. Em pelo menos os últimos três verões, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, porém, não havia como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid atravessa um momento difícil, tendo sido ultrapassado no topo do futebol espanhol pelo Barça, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo em seu lugar no topo é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e do qual vai gostar. A disputa por vagas no Real é intensa e Silva já não é tão dinâmico quanto foi um dia, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco jardas estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Portanto, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se mudado para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até bem depois dos 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Isso parece um caso estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e virou uma peça defensiva fundamental para o Chelsea desde que chegou, em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em sua melhor forma, ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea certamente pagou caro demais quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões), e, considerando que ele supostamente havia sinalizado nos bastidores sua intenção de sair e vinha criticando abertamente a forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), após considerar que ele não era intocável. De fato, talvez tivesse dificuldades para conseguir mais do que isso em futuras janelas por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco carente de experiência perdeu uma de suas figuras mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é atendido, já que o Real Madrid dá início à sua campanha de contratações na primeira janela com uma contratação surpreendente. O clube gastou alto com um lateral-esquerdo no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de abrir os cofres por Cucurella, que supostamente foi identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura relativamente econômica na janela de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cuja forma caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realisticamente conseguirá contar com ele? Ao menos, ele tem as características de um jogador "à la Mourinho", com sua energia e agressividade. O Real agora também se vê com quatro laterais-esquerdos de time principal: o novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta no auge de sua carreira. Já havia sido amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, após se desiludir com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não surpreende, então, que o negócio tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim de imediato quando o Real o procurou. Considerando que ele aparentemente foi uma escolha de Mourinho, também tem grande chance de se firmar como jogador importante, com Carreras provavelmente entrando e saindo do XI do português em sistema de rodízio. No entanto, diante da taxa elevada, ele precisa render imediatamente ou corre o risco de ter a pressão da notoriamente impaciente torcida do Bernabéu, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (Liverpool para o Tottenham, sem custos)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson facilmente figura como uma das melhores contratações da história do clube, uma peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £8 milhões junto ao Hull City lá em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, e foi por isso que o Liverpool se mexeu cedo para substituí-lo ao trazer Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 do Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, só faça o nível cair ainda mais na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham talvez estivesse sem qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando, com atraso, sem custos é um pequeno bônus, mas continua a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League às vésperas da Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou sendo titular em mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que ele chega em boa condição à América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha outras opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que teriam interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na rodada final da temporada. No entanto, Robertson pode até descobrir que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente a equipe ao longo do verão. Ainda assim, seguimos sem muita convicção de que Robertson vá realmente jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para manter Alexander Isak no verão passado, antes de permitir tardiamente que ele se transferisse para o Liverpool. Por mais triste que isso possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que ele apresentou um pedido de transferência, já que a turbulência causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. Assim, o Newcastle agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um jogador de frente trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada no clube ou na seleção para sugerir que vale £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir esse dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis reforços, e seu patético 12º lugar na Premier League, somado ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora da porta de saída em St. James' Park, prova que o Newcastle já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar alto com jogadores há algum tempo, por causa de seus problemas bem documentados para cumprir as rígidas regulamentações financeiras da La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja gastar €80 milhões em Gordon. O internacional inglês certamente deve se mostrar um reforço útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer posição do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, não há como escapar do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim um olhar mais favorável sobre o preço, enquanto também foi destacado que o Scouser marcou 10 vezes nesta temporada de Champions League, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade deles em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua contratação mais recente. Portanto, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e vá receber um salário menor do que Rashford, havia opções com melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: O tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações bastante inconsistentes na Premier League, especialmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha almejando havia algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal, para o qual também torcia quando menino, enquanto inicialmente parecia que ele iria para o Bayern de Munique neste verão. No entanto, o Bayern compreensivelmente recuou diante do preço pedido, e aí reside o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria boa parte dos holofotes do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um coadjuvante. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou, apesar de ter somado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai sair de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle