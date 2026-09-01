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Tudo sobre apostas na GOAL
Enzo Fernandez Man City GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

Igualar o recorde britânico para contratar Enzo Fernandez é ridículo para o Manchester City, e isso também deixa o Chelsea carente no meio-campo: GOAL avalia os maiores negócios da janela de transferências do verão de 2026

Opinion
Manchester City
E. Fernandez
I. Ndiaye
Tottenham
M. Mudryk
Barcelona
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter de Milão
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
PSG
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M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
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K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
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M. Fernandes
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M. Palestra
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J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético de Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
La Liga
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês
Campeonato Saudita

Para alguns torcedores de futebol, o verão é a época do ano pela qual eles mais esperam, e não é só porque a cada quatro anos ele é preenchido por uma Copa do Mundo! Isso porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de 2026 mais uma vez se mostrou excepcionalmente movimentada, com alguns grandes nomes acertando transferências milionárias até o último dia da janela, em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam dando certo para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter sido se tivesse tomado uma decisão diferente na mesa de negociações.

GOAL, portanto, garantiu que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, avaliamos cada contratação concluída à medida que acontecia, permitindo que você acompanhasse os grandes vencedores, e perdedores, da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    1º de setembro: Enzo Fernandez (Chelsea para o Manchester City, £ 125 milhões)

    Para o Chelsea: Um cenário misto. Em um mundo ideal, o Chelsea teria conseguido convencer um de seus melhores jogadores a permanecer em Stamford Bridge, mas um reencontro com o ex-técnico dos Blues Enzo Maresca no Manchester City era inevitável assim que o Real Madrid deixou brutalmente claro que não queria o problemático argentino no Bernabéu. A partir daí, o principal objetivo da Clearlake foi fazer com que seus rivais da Premier League atendessem à pedida de £125 milhões, e, para enorme mérito do clube, isso foi alcançado. O que o Chelsea não conseguiu fazer, porém, foi contratar outro meio-campista no último dia da janela, com o Monaco voltando atrás, de forma bastante pouco profissional, em sua palavra de permitir que Lamine Camara se mudasse para o oeste de Londres na última hora. O senegalês obviamente não seria uma reposição direta para Fernandez, mas certamente teria sido um excelente reforço para o meio-campo de Xabi Alonso, que de repente parece um pouco carente de qualidade. Assim, embora a saída de Enzo confirme o status do Chelsea como um dos clubes da elite do futebol em vendas, o colapso do negócio por Camara tirou um pouco do brilho da taxa que iguala o recorde britânico. Nota: B

    Para o City: Maresca finalmente conseguiu o seu homem. Fernandez é um personagem bastante questionável, e o Benfica ficou indignado com a maneira como ele forçou sua saída do Estádio da Luz há três anos e meio, enquanto uma carta de despedida "emocionante" aos torcedores do Chelsea dificilmente vai poupá-lo de uma recepção hostil quando ele voltar a Stamford Bridge como jogador do City mais tarde nesta temporada. Maresca, porém, não vai se importar. Ele queria Fernandez no Etihad a qualquer custo e ficará incrivelmente grato aos seus novos empregadores por finalmente concretizarem isso pouco antes de a janela de transferências de verão se fechar. A taxa é obviamente ridícula, mas definitivamente faz mais sentido do que pagar £116 milhões por Elliot Anderson, já que o campeão da Copa do Mundo tem tudo para se tornar o novo Ilkay Gundogan do City, um meio-campista multifuncional com propensão a marcar gols grandes em jogos grandes. Nota: B+

    Para Fernandez: Alívio. Com o Monaco encerrando a transferência de Camara para o oeste de Londres, o Chelsea poderia facilmente ter feito o mesmo ao bloquear a ida de Fernandez para o City. Felizmente para o jogador de 25 anos, porém, os Blues cumpriram sua palavra, dando assim a Fernandez mais respeito do que ele demonstrou ao clube nos últimos seis meses. Se uma mudança para Manchester realmente vai satisfazer um homem que expressou publicamente seu desejo de viver em Madri é algo que ninguém pode cravar neste momento, mas ele claramente vai gostar de trabalhar com Maresca novamente. Ainda assim, considerando a forma como Fernandez deixou Lisboa e Londres nos últimos três anos, não ficaríamos nem um pouco surpresos em vê-lo buscar outra mudança de ares se as coisas não saírem conforme o planejado no City. Nota: B

    Mark Doyle

    • Publicidade
  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1º de setembro: Mykhailo Mudryk (Chelsea para o Tottenham, empréstimo)

    Para o Chelsea: Um jogador do qual os Blues ficarão felizes em seguir em frente. Mesmo antes da suspensão por doping que o levou a ser punido em novembro de 2024, Mudryk já havia se mostrado uma das transferências malsucedidas mais caras da era Clearlake Capital em Stamford Bridge. Contratado por uma taxa inicial de £ 61 milhões em janeiro de 2023, o internacional ucraniano marcou apenas 10 gols em mais de 70 partidas pelo Chelsea antes de sua longa suspensão, e nunca pareceu totalmente adaptado à Premier League, apesar de sua velocidade explosiva e de seu estilo leve. Claro, há toda a possibilidade de Mudryk voltar ao oeste de Londres no próximo verão caso o Tottenham opte por não tornar a transferência definitiva, mas o Chelsea ficará apenas feliz por não ter de pensar em Mudryk nos próximos nove meses. Nota: B-

    Para o Tottenham: Um desfecho intrigante para uma janela que rendeu manchetes. O fracasso do Tottenham em contratar Iliman Ndiaye fez o clube mudar de rumo e avançar por Mudryk nas horas finais da janela, e não há dúvida de que garantiu um atacante talentoso para o restante da temporada. No entanto, ainda resta saber o quanto Mudryk realmente conseguirá contribuir para a causa do Tottenham em sua tentativa de reverter o mau início de temporada. Vale lembrar que o jogador de 25 anos não faz uma aparição competitiva há quase dois anos, não tem atuações consistentes há três anos e meio e chega a um setor ofensivo que já conta com os também recém-chegados Savinho e Omar Marmoush, além de Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski e Mathys Tel como opções pelos lados. Somando a isso a opção bastante ridícula de £ 75 milhões para tornar a transferência de Mudryk definitiva, esta é uma decisão realmente difícil de entender por parte dos gurus de transferências do Tottenham. Nota: D

    Para Mudryk: Uma oportunidade que ele deve ter pensado que talvez nunca se materializasse. O encurtamento da suspensão inicial de quatro anos de Mudryk lhe deu a oportunidade de ressuscitar a carreira, e o fato de poder fazer isso não apenas na Premier League, mas em um membro do 'Big Six', deve estar além de seus sonhos mais loucos. Os torcedores do Tottenham pedem desesperadamente um herói para tirá-los da bagunça atual, e o técnico Roberto De Zerbi sabe como tirar o melhor de Mudryk, já que já o treinou no Shakhtar Donetsk. Dado seu histórico, esta provavelmente é a última chance de Mudryk de construir uma carreira de alto nível, e ele pode muito bem acabar esquentando o banco durante boa parte da temporada, mas ter sequer a chance de se reconstruir em um palco como esse já é, por si só, uma bênção. Nota: A

    Tom Maston

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1º de setembro: Iliman Ndiaye (Everton para o Manchester City, £ 65 milhões)

    Para o Everton: Um verdadeiro golpe tão perto do fim da janela. Se o Everton quer dar um salto e voltar a se classificar para competições europeias, então precisa manter jogadores como Ndiaye. Em vez disso, o homem que marcou o primeiro gol oficial no Hill Dickinson Stadium, assim como o último gol do Everton no Goodison Park, está saindo justamente quando entra em seus anos de auge. O jogador de 26 anos deu aos Toffees um fator X no ataque que será difícil de substituir, mesmo que Jack Grealish, como esperado, faça o caminho oposto e retorne a Merseyside vindo do City. Considerando parte do dinheiro que foi gasto neste verão, um pacote de £ 65 milhões também parece surpreendentemente baixo para um jogador que ainda tinha três anos de contrato, e dificilmente vai gerar muita confiança em um comitê de transferências que esteve sob críticas durante toda a janela. Nota: D

    Para o City: Certamente não é a contratação mais chamativa do verão, mas parece bastante sensata diante das lacunas que precisavam ser preenchidas no elenco de Enzo Maresca. As saídas de Savinho e Omar Marmoush deixaram o City um pouco carente no ataque e, depois de não conseguir contratar Cody Gakpo, do Liverpool, voltar por Ndiaye após demonstrar interesse anteriormente no verão é uma decisão sólida. O internacional senegalês é uma realidade comprovada na Premier League e não lhe falta confiança, o que deve permitir que ele também dê o salto quando se tratar de render na Champions League. É improvável que Ndiaye tenha muito valor de revenda, então a taxa pode acabar parecendo um pouco alta se ele não jogar de acordo com seu potencial, mas, dado o quão bem o City vendeu nos últimos meses, o clube pode arcar com esse investimento com pouco risco atrelado. Nota: B+

    Para Ndiaye: Que desvio de bala! Quando a janela de transferências entrou em suas 36 horas finais, Ndiaye parecia pronto para se juntar ao Tottenham depois que o Everton acertou um acordo com o clube do norte de Londres. No entanto, em vez de ser jogado na bagunça que é o Spurs neste momento, ele agora está a caminho do Etihad Stadium, onde poderá brigar por títulos e jogar ao lado de alguns dos melhores talentos ofensivos do futebol. Se ele terá tanto tempo de jogo no City quanto talvez tivesse no Tottenham é discutível, já que enfrentará a concorrência de Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden e Rayan Cherki por um lugar na escalação de Maresca. No entanto, com quatro competições em disputa, Ndiaye deve ser utilizado em rotações com frequência suficiente para fazer essa mudança valer a pena para seu desenvolvimento. Nota: A-

    Tom Maston

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1º de setembro: Gabriel Jesus (Arsenal para o Barcelona, € 15 mi)

    Para o Arsenal: Este negócio não parece grande coisa no papel, considerando que o Arsenal pagou £45 milhões para contratar Jesus do Manchester City há quatro anos. No entanto, receber quase £10 milhões à vista é muito melhor do que perdê-lo de graça no próximo verão europeu. É difícil compreender por que o Barcelona decidiu fazer uma investida tardia por Jesus, dada sua idade e seu histórico físico, e o Arsenal teve de aceitar na hora. O jogador de 29 anos já estava bem atrás de Kai Havertz e Viktor Gyokeres nos planos ofensivos de Mikel Arteta, mas ainda custava ao clube, segundo relatos, £265.000 por semana em salários. Agora que esse salário saiu da folha, o Arsenal tem mais margem para potencialmente contratar outro centroavante antes do prazo final, mesmo que agora pareça improvável que Julian Alvarez, do Atletico Madrid, seja o nome a chegar. É uma pequena perda abrir mão da versatilidade de Jesus, mas já faz muito tempo que ele não era considerado um jogador-chave no Arsenal. As lesões o impediram de atingir todo o seu potencial, e a maioria dos torcedores do Arsenal não ficará particularmente abalada com sua saída. Mandar o brasileiro para o exterior, em vez de para um rival da Premier League, também é um bônus. Nota: A

    Para o Barça: Contratar um pentacampeão da Premier League por apenas €15 milhões é um movimento de baixo risco para os campeões espanhóis. Jesus é versátil o suficiente para atuar em qualquer posição da linha de frente de Hansi Flick, e o técnico do Barcelona vai adorar o quanto ele trabalha sem a bola. No entanto, Jesus é uma alternativa pouco empolgante ao alvo prioritário do clube, Alvarez. A capacidade do internacional brasileiro nunca esteve em questão, mas seu corpo vem falhando com ele há anos. Não se pode confiar em Jesus para começar vários jogos por semana, quanto mais para terminá-los. Ele também nem se aproxima do mesmo nível de poder de decisão de Robert Lewandowski, tendo marcado apenas 10 gols em 58 jogos na Premier League nas últimas três temporadas. Flick ainda precisará usar com frequência Raphinha, Karim Adeyemi e Anthony Gordon na posição de centroavante, porque Jesus não é resistente nem implacável o suficiente para ser o homem de referência. Isso parece um movimento desesperado e pouco bem pensado, e seria uma surpresa se Jesus se provasse uma contratação de ocasião para o elenco do Barça. Nota: D

    Para Jesus: O Barça deu a Jesus um contrato de dois anos com opção por mais um, e ele deve estar se sentindo o homem mais sortudo do mundo. Formado nas categorias de base do Palmeiras, ele já passou bem do auge, como evidencia o fato de nunca ter sequer ficado perto de conseguir uma vaga na seleção do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, e vinha sendo um coadjuvante no Arsenal desde 2024. Jesus não fez por merecer essa oportunidade, mas isso não vai importar para ele. Há uma chance de que ele faça dar certo, porque La Liga não é tão fisicamente exigente quanto a Premier League, ele se encaixa no perfil típico de um centroavante de Flick, e tem o compatriota Raphinha à disposição para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Ele jogará com muito mais frequência no Camp Nou do que no Emirates, o que lhe permitirá recuperar a confiança e, potencialmente, o faro de gol. Também não há uma taxa de transferência alta pesando sobre ele, então deve conseguir jogar com liberdade e com um sorriso no rosto em um time que pratica um futebol empolgante. Barcelona e Paris Saint-Germain provavelmente são os únicos dois clubes à frente do Arsenal na  Europa neste momento, e Jesus vai acreditar que finalmente pode acrescentar uma medalha de campeão da Champions League ao seu currículo na Catalunha. Tudo o que ele precisa fazer é se manter em forma. Nota: A+

    James Westwood

  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 de agosto: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain para o Liverpool, £123 milhões)

    Para o PSG: Os campeões franceses provavelmente jamais imaginaram que o valor de Barcola chegaria a € 140 milhões depois de contratá-lo por apenas € 45 milhões junto ao Lyon, em 2023. Barcola foi um grande servidor do PSG, mas não chegou a se tornar indispensável, então o clube fez um excelente negócio ao arrancar uma taxa de nove dígitos do Liverpool. Luis Enrique também se antecipou a este momento ao contratar Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Mika Godts, garantindo que o PSG não será um time mais fraco sem Barcola. Na verdade, será mais fácil para Luis Enrique escalar uma formação mais consistente agora que o jogador de 23 anos está fora do cenário. Barcola queria um papel de maior destaque que o PSG simplesmente não podia lhe oferecer, e, assim, este acordo ajudará a manter a harmonia no vestiário enquanto o clube busca ainda mais sucesso nesta temporada. A taxa final também colocará o PSG em uma posição de negociação muito forte quando vender outros jogadores do elenco em futuras janelas de transferências. No fim das contas, esta foi uma decisão óbvia. Nota: A+

    Para o Liverpool: Barcola marcou 39 gols e deu 37 assistências em 152 partidas pelo PSG, apesar de ter sido constantemente alternado dentro e fora da equipe titular. Só isso já mostra que ele é um jogador especial, e o Liverpool vai acreditar que ele pode ser ainda mais decisivo como peça fixa no plano tático de Andoni Iraola. Embora seja mais efetivo pela esquerda, Barcola também atua com conforto pela direita e devolve ao Liverpool o pedigree de alto nível no terço final que o clube perdeu quando Mohamed Salah saiu. Sua velocidade explosiva e seu estilo direto são ideais para Iraola, que exige alta intensidade e quer o Liverpool jogando para a frente. Barcola certamente acrescentará mais ao ataque do Liverpool do que o unidimensional Cody Gakpo, que, segundo informações, é um alvo de fim de janela tanto de Tottenham quanto de Manchester City. Nem tudo são boas notícias, porém, porque Barcola não terá margem para erro como um jogador de £ 120 milhões. O Liverpool pagou caro demais, e não há como saber se ele vai se adaptar de imediato à brutal exigência física do futebol da Premier League. Torcedores e comentaristas cairão em cima de Barcola imediatamente se ele enfrentar quaisquer dificuldades de adaptação, e o Liverpool se deixou exposto a novas críticas por suas decisões no mercado após as dificuldades de Florian Wirtz e Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: O ex-jogador do Lyon confiará em sua capacidade de lidar com a pressão da vida em Anfield depois de brilhar em uma equipe do PSG que venceu Copas da Europa consecutivas e de deixar sua marca no palco da Copa do Mundo com a França. Mas também se pode argumentar facilmente que atuar em um papel de apoio atrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue ajudou a acelerar o desenvolvimento de Barcola. Sem carregar responsabilidade demais, ele se expressava com liberdade sempre que entrava em campo e se beneficiou enormemente de trabalhar com vários jogadores de classe mundial. Virgil van Dijk é o único integrante do elenco do Liverpool que se encaixa nessa categoria no momento, e ele está no crepúsculo da carreira aos 35 anos. Barcola teve vida fácil no PSG em comparação com o desafio que enfrenta em Anfield. Iraola precisa que ele seja o jogador decisivo do Liverpool duas ou três vezes por semana, e ainda não sabemos se ele tem resistência suficiente para corresponder a expectativas tão altas. Ainda assim, é preciso respeitar a coragem de Barcola; deixar sua zona de conforto, onde o sucesso era quase garantido, para fazer parte do projeto ainda inicial de Iraola sugere que ele é mentalmente forte. Teria sido muito difícil para Barcola algum dia se tornar um candidato à Bola de Ouro no PSG, porque ele era ofuscado por pelo menos quatro companheiros de equipe, incluindo Vitinha, mas inspirar uma arrancada do Liverpool por troféus pode muito bem colocá-lo na disputa. Desde que comece a todo vapor e faça o trabalho necessário, esta pode ser uma transferência que catapulte Barcola ao estrelato. Nota: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 de agosto: Allan (Palmeiras para o Manchester City, £ 34 milhões)

    Para o Palmeiras: Depois de recusar a oferta inicial de £21 milhões do City, o Palmeiras fez muito bem em arrancar mais £13 milhões do clube da Premier League por um jogador formado na base que não era uma superestrela insubstituível. O gigante brasileiro está tendo lucro puro com o jogador de 22 anos em um negócio que se encaixa no seu modelo de desenvolver atletas da base antes de vendê-los por quantias significativas quando se firmam no profissional. Allan é mais uma grande história de sucesso do clube, após as vendas recentes de Estevao para o Chelsea e Endrick para o Real Madrid. Do ponto de vista puramente futebolístico, porém, Allan não vai deixar um buraco enorme no time. Sua flexibilidade tática e impressionante capacidade de trabalho o transformaram em um favorito do técnico Abel Ferreira, mas seus números no terço final foram decepcionantes. O Palmeiras lidera atualmente a tabela do Campeonato Brasileiro, e não teria negociado Allan se não estivesse confiante em seguir em frente e conquistar títulos sem ele na parte final de sua campanha de 2026. Nota: A

    Para o Man City: Ceder às exigências do Palmeiras em relação ao valor final por Allan mostra o quanto o City está desesperado neste momento. Enzo Maresca tem apenas Jeremy Doku e Antoine Semenyo à disposição pelos lados, com Savinho e Omar Marmoush tendo se transferido para o Tottenham, enquanto Jack Grealish também deve sair antes do fechamento da janela de verão. Allan dá ao novo chefe do City mais uma opção, com versatilidade suficiente para atuar pelos dois lados e também como ala, se necessário. Como um jogador de muita entrega, com uma reserva de energia que parece nunca acabar, Maresca poderá contar com Allan para dar ao City uma presença física extra. No entanto, é improvável que ele faça uma grande diferença no terço final. De fato, Allan soma apenas quatro gols e duas assistências na Série A nesta temporada, e precisará melhorar sua tomada de decisão e execução para se tornar um nome conhecido no City. Não há dúvida de que o potencial existe: com drible e velocidade para desnortear defensores e o tempo certo para interromper jogadas quando quiser, Allan deve ser um reforço útil nas duas pontas do campo para Maresca. Os torcedores só precisam moderar as expectativas em relação a um jogador que ainda tem muitas arestas a aparar. Nota: B-

    Para Allan: Uma transferência empolgante que dá ao jovem a plataforma para seguir em frente e conquistar um lugar na seleção principal do Brasil. Allan agora terá a chance de se testar nos ambientes de elite da Premier League e da Champions League, o que é uma recompensa justa pela dedicação e pelo profissionalismo que demonstrou no Palmeiras. As exigências estruturadas e focadas na posse de bola de Maresca também devem cair como uma luva para Allan. O técnico italiano prefere jogadores abertos que consigam trocar de posição com fluidez e entrar no meio-campo durante a fase de construção. Allan tem a capacidade técnica para fazer exatamente isso, e suas qualidades na pressão pós-perda são perfeitas para o sistema de linha alta de Maresca. Ainda assim, ele terá de lutar por cada segundo em campo, dada a força do elenco do City. A mudança de um titular absoluto para um papel de apoio naturalmente trará alguma frustração, e a intensidade do futebol da Premier League pode representar um choque cultural. Allan precisa baixar a cabeça e aproveitar ao máximo cada oportunidade que receber, caso contrário esse preço de £34 milhões começará a pesar bastante. Nota: B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 de agosto: Ollie Watkins (Aston Villa para o Al-Hilal, € 60 milhões)

    Para o Villa: Conseguir £50 milhões por um atacante que completa 31 anos em dezembro é um excelente negócio do Villa. Nunca haveria momento melhor para fazer caixa e, como Unai Emery mais ou menos admitiu, Watkins já não queria mais estar no Villa Park. É um golpe ver um jogador tão talismânico sair, e seu substituto Nicolas Jackson não estará à altura, mas teria sido muito pior manter um Watkins insatisfeito, que poderia distrair o time daqui para frente. Emery vai ficar triste por isso ter chegado a esse ponto, porém. Com Morgan Rogers, Ezri Konsa e Youri Tielemans também já tendo saído, o Villa realmente não precisava perder mais um líder de vestiário. O capítulo final não foi bonito, mas Watkins é um ícone moderno do Villa e marcou ao menos 15 gols na Premier League em cada uma das últimas quatro temporadas. O Villa não poderá contar com Jackson para oferecer as mesmas qualidades decisivas de forma consistente. O valor é ótimo, mas essa saga ainda vai deixar um gosto amargo. Nota: C+

    Para o Al-Hilal: Uma jogada inteligente em meio a relatos de que o clube está buscando rescindir o contrato de Karim Benzema. Watkins tem mais a oferecer no ataque, considerando que chega após uma temporada de 21 gols por uma equipe de ponta da Premier League. O Al-Hilal pode ter certeza de que Watkins é capaz de liderar o ataque até o fim de seu contrato de três anos. Ele deve se tornar imediatamente um candidato à Chuteira de Ouro ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo e o ex-astro do Brentford Ivan Toney, enquanto o Al-Hilal tenta retomar o título da Saudi Pro League das mãos do Al-Nassr. Contratar um jogador do calibre de Watkins também fará o Al-Hilal se sentir confiante para conquistar seu primeiro título da AFC Champions League Elite desde 2021. Watkins ainda é um jogador ativo da seleção da Inglaterra, com velocidade e inteligência para ser um enorme sucesso. É uma contratação incrível para o Al-Hilal, que mostra que o poder financeiro da Arábia Saudita não vai desaparecer tão cedo. Nota: A+

    Para Watkins: Uma vergonha completa. Em janeiro do ano passado, Watkins foi alvo de uma proposta do Arsenal e, segundo relatos, era um alvo de longa data do Manchester United. Houve interesse suficiente da Premier League em Watkins neste verão para que ele permanecesse no mais alto nível, ou ele poderia ter se juntado ao Fenerbahce depois de, supostamente, ter acertado os termos pessoais com o clube turco, o que ainda assim teria sido muito melhor do que rumar para a Arábia Saudita. Watkins está sacrificando os últimos bons anos de sua carreira por uma conta bancária maior, com o especialista em futebol saudita Mohamed Qutob dizendo à Radio WM que ele deve ganhar “no mínimo £20 milhões por ano”, com o salário sendo considerado livre de impostos. Seria compreensível se Watkins fosse um jogador mais velho, com pouco ainda a oferecer, mas simplesmente não é esse o caso. Ele provavelmente poderia brilhar em qualquer grande clube europeu e continuar sendo um ativo importante para a Inglaterra. Ele também recebia, segundo relatos, £130.000 por semana no Villa, o que é mais do que suficiente para conforto financeiro. Essa transferência tem um fedor de uma repugnante falta de ambição, e ele deveria se envergonhar da forma como colocou o Villa contra a parede. Watkins deveria ser barrado das convocações da Inglaterra depois de embolsar seu dinheiro no auge da carreira. Um negócio horrível, deplorável, que só contribui ainda mais para os torcedores perderem a fé na magia do futebol. Nota: F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 de agosto: Emiliano Martinez (Aston Villa para o Chelsea, £ 7,5 milhões)

    Para o Villa: Vender Martinez se tornou uma necessidade depois que o Villa comprou Zion Suzuki, do Parma. O campeão mundial com a Argentina jamais aceitaria ser reserva de Suzuki, e isso poderia causar atrito no vestiário. Também não faria sentido o Villa manter um Martinez insatisfeito pelo segundo ano consecutivo. Seu comprometimento foi questionado após a frustrada transferência para o Manchester United no ano passado, e outra saída frustrada certamente faria seus níveis de motivação despencarem. Mandá-lo para o Chelsea, em vez disso, também é uma vitória para o Villa; como o oitavo negócio entre os clubes nos últimos quatro anos, isso só fortalece ainda mais a relação entre eles. Embora ele ainda fosse uma personalidade enorme e um favorito da torcida, este era o momento certo para o Villa tirar Martinez da folha salarial. Aceitar uma perda significativa sobre o investimento inicial de £20 milhões no ex-goleiro do Arsenal vai doer um pouco, mas não havia motivo lógico para o Villa continuar pagando seu pesado pacote salarial. Nota: B+

    Para o Chelsea: Embora Martinez tenha se tornado um pouco mais propenso a erros nos últimos anos, não há dúvida de que ele representa uma enorme melhora em relação a Robert Sanchez. O espanhol vinha sendo uma grande fraqueza dos Blues havia tempo demais; eles nunca conseguiriam voltar à briga pelos maiores troféus se ele tivesse permanecido como titular. Martinez traz pedigree comprovado na Premier League e é um líder nato, com uma mentalidade de vencer a qualquer custo. Contratar o bicampeão do Troféu Yashin por apenas £7,5 milhões é um verdadeiro golpe de mestre do Chelsea, cujas chances não apenas de se classificar para a Liga dos Campeões, mas potencialmente de pressionar o Arsenal na corrida pelo título, agora parecem muito melhores. Ele é um jogador de jogos grandes, que não terá problema algum para lidar com a pressão que acompanha a vida em Stamford Bridge, e também será um mentor ideal para o goleiro reserva Mike Penders. O time titular de Xabi Alonso agora parece muito formidável. Nota: A+

    Para Martinez: Este é o passo adiante que o herói da Argentina vinha buscando em nível de clube, apesar da ausência de futebol de Liga dos Campeões atualmente no Chelsea. O ciclo de Martinez no Villa obviamente havia terminado, e o clube pode enfrentar uma temporada de transição difícil depois de perder tantos outros jogadores-chave. Em contraste absoluto, o Chelsea está pronto para voltar a ser uma força de elite. Martinez agora tem a oportunidade de escrever mais um capítulo glorioso em sua extraordinária carreira em um dos maiores clubes da Europa. A Juventus também estava de olho no jogador de 33 anos, mas Martinez ainda é bom o bastante para ter sucesso na Premier League, que já é superior à Serie A há algum tempo. Trocar o Villa Park por Stamford Bridge deve ser um processo tranquilo para Martinez, até porque ele se encaixa perfeitamente no esquema 3-4-2-1 de Alonso. O argentino tem conforto para sair jogando desde trás, ao contrário de Sanchez, e deve se destacar como goleiro-líbero protegendo a linha alta do Chelsea. Martinez sem dúvida vai sentir que pode alcançar todos os objetivos restantes de sua carreira com os Blues e, quem sabe, isso pode até levá-lo a estender sua carreira internacional com a Argentina por mais um ou dois anos. Nota: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (Chelsea para o Aston Villa, £ 65 milhões)

    Para o Chelsea: Garantir um lucro tão grande com um jogador que inicialmente foi contratado por apenas £ 32 milhões e que estava fora dos planos de Xabi Alonso é uma jogada de mestre dos Blues. Resistir à tentação de emprestar Jackson novamente, em meio ao interesse do Atlético de Madrid, também valeu a pena, com seus salários de £ 100.000 agora saindo da folha de pagamento de vez. Jackson nunca convenceu de verdade em suas duas primeiras temporadas em Stamford Bridge, e foi a mesma história no empréstimo ao Bayern de Munique na última temporada. Ele nunca teria espaço à frente de Joao Pedro ou Danny Welbeck, então a venda era o melhor para o Chelsea. Dito tudo isso, qualquer crise de lesões no ataque pode fazer o negócio envelhecer mal. O clube também está fortalecendo um rival direto na briga por vagas na Liga dos Campeões, e seria uma péssima imagem para os Blues se Unai Emery de repente conseguisse destravar todo o potencial de Jackson. Ainda assim, o Chelsea sempre poderá dizer que a oferta era boa demais para recusar: recuperar até £ 65 milhões pela versão atual de Jackson sem dúvida resultou em apertos de mão por toda a sala da diretoria. Nota: A-

    Para o Villa: Jackson simplesmente não vale uma taxa recorde do clube para o Villa. Ele é um finalizador extremamente errático e não tem o mesmo jogo completo de Ollie Watkins. Sim, ele é cinco anos mais jovem do que o jogador que está substituindo, mas não tem nem de longe o mesmo nível de currículo na Premier League. Embora Jackson tenha marcado respeitáveis 24 gols em 65 jogos de liga pelo Chelsea, perdeu muito mais chances do que converteu e tinha uma tendência a receber cartões bobos. No entanto, Jackson tem uma boa relação com Emery depois de trabalhar com o espanhol no Villarreal, e o sistema fluido de Emery permitirá que o jogador de 25 anos se mova lateralmente e crie superioridade pelos lados; ele não terá de ficar preso entre dois zagueiros centrais como acontecia no Chelsea. O Villa também costuma atacar com dois homens na frente, então Jackson nunca ficará isolado. É difícil vê-lo se transformando em um artilheiro prolífico, mas um Jackson confiante deve render mais à medida que sua participação no jogo com a bola rolando aumentar. Ainda assim, não é uma contratação que realmente vá empolgar de novo os torcedores do Villa, depois do choque da goleada por 4 a 0 sofrida para o Brighton na rodada de abertura. Será um erro se o Villa não buscar mais opções para o ataque antes do prazo final, porque Jackson não é bom o suficiente para liderar outra campanha por um lugar no top 5. Nota: C+

    Para Jackson: Depois de dois anos de inconsistência e oportunidades limitadas no Chelsea e no Bayern, Jackson ficará encantado por ter conseguido um papel de protagonista sob o comando de um técnico que anteriormente tirou o melhor dele. Emery entende plenamente as qualidades táticas e as necessidades psicológicas de Jackson, e ele será mais valorizado desde o início do que jamais foi no Chelsea. No entanto, assumir o lugar de Watkins é uma tarefa assustadora e ele não terá qualquer paciência à disposição por causa de sua taxa absurda. Se Jackson não começar voando, as dificuldades do Villa como coletivo continuarão, e a equipe de recrutamento será massacrada por assumir uma aposta tão cara. Comparações constantes com Watkins podem pesar sobre ele, e muito vai depender de sua força mental. Jackson, ao menos, escapou da nuvem de incerteza que o acompanhava no Chelsea e da instabilidade que tem atrapalhado o clube nos últimos anos. O Villa oferece um ambiente mais estável e futebol de Liga dos Campeões, o que dá a Jackson a oportunidade de um verdadeiro recomeço. É o melhor cenário que ele poderia esperar neste estágio da carreira, mas o atacante senegalês agora precisa mostrar que aprendeu com os erros do passado. Nota: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (Manchester City para o Tottenham, empréstimo)

    Para o Manchester City: Uma situação um tanto estranha para o City, que optou por seguir em frente sem Marmoush apenas uma temporada e meia depois de sua chegada do Eintracht Frankfurt com uma reputação em ascensão. Disputar com a máquina de gols Erling Haaland por uma vaga no comando do ataque é uma tarefa ingrata para qualquer centroavante, e o City provavelmente vai entender que Marmoush não fez exatamente por merecer quando recebeu oportunidades de Pep Guardiola. Sua única temporada completa foi prejudicada pelos minutos inevitavelmente limitados, por uma lesão no joelho e por sua convocação para a seleção do Egito na Copa Africana de Nações. De forma reveladora, foi apenas no fim de janeiro deste ano que ele finalmente marcou seu primeiro gol na Premier League de 2025-26. Marmoush pode, com razão, apontar a falta de tempo de jogo, considerando que teve seis participações em gols no equivalente a cerca de 7,5 partidas na temporada passada, mas ele simplesmente nunca tiraria Haaland do time titular e, aos 27 anos, não é exatamente surpreendente que o City tenha aproveitado a oportunidade para ganhar algum dinheiro, com o Tottenham pronto para pagar até £60 milhões para contratar Marmoush em definitivo no próximo verão, após sua mudança inicial por empréstimo para o norte de Londres. Será interessante ver como o Manchester City vai substituí-lo, porque quem chegar terá de se contentar em esquentar o banco. Nota: B+

    Para o Tottenham: Mais um gasto excessivo em um verão de negócios desconcertantes do Tottenham. Marmoush esteve longe de fazer o suficiente em Manchester para justificar que o City obtenha um pequeno lucro sobre o que gastou com ele em janeiro de 2025, com o Spurs continuando a jogar dinheiro em seus problemas após flertar com o rebaixamento em temporadas consecutivas; Marmoush segue Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Savinho ao se juntar ao clube do norte de Londres por um valor que se provará extorsivo. Embora Marmoush aparentemente tenha tido dificuldades para se adaptar à Premier League, o Tottenham espera que a chegada do jogador de 27 anos finalmente resolva o que tem sido uma posição problemática desde que Harry Kane deixou o clube para ir para o Bayern de Munique há três anos; tanto Richarlison quanto Dominic Solanke sofreram com lesões e foram inconsistentes. O Spurs precisa acreditar que, com minutos em campo, Marmoush pode se tornar um atacante de elite da Premier League, capaz de marcar gols em série quando for o homem de referência no ataque, apesar de suas dificuldades no Etihad. Nesse sentido, trata-se de uma contratação empolgante e que pode ajudar o clube do norte de Londres a reduzir a diferença para seus rivais. Nota: C+

    Para Marmoush: Com o benefício da retrospectiva, Marmoush provavelmente vai sentir que não deveria ter se dado ao trabalho de ir para o City no ano passado, com sua curta passagem tendo terminado da forma que muitos teriam esperado, já que ele tinha o obstáculo significativo de Haaland bloqueando seu caminho para o sucesso em Manchester. Embora possa parecer um pouco prematuro, não se pode criticar o atacante por buscar um recomeço na Premier League. Embora provavelmente não vá brigar por títulos, Marmoush agora tem a oportunidade de se mudar para Londres e se transformar em um herói do Spurs, onde deve esperar ser titular garantido no comando do ataque. Resta saber se ele pode ou não se tornar o tipo de artilheiro de que o clube tanto sente falta desde a saída de Kane. Marmoush estará determinado a voltar ao nível prolífico que convenceu o City a investir pesado nele em primeiro lugar, mas precisará começar muito bem para evitar problemas com o notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 de agosto: Liam Delap (do Chelsea para o Nottingham Forest, £50 milhões)

    Para o Chelsea: À primeira vista, isso parece um bom negócio para o Chelsea. De alguma forma, o clube conseguiu vender Delap por £20 milhões a mais do que pagou ao Ipswich Town por ele há apenas um ano, e a injeção de caixa imediata pode ajudá-lo a fazer mais negócios antes do fechamento da janela de transferências. No entanto, 20% do lucro devem ser enviados diretamente ao Ipswich por causa de uma cláusula de revenda incluída no acordo que levou Delap a Stamford Bridge. Sua saída também deixa, potencialmente, Xabi Alonso com apenas Joao Pedro e o veterano atacante Danny Welbeck como opções para a posição de camisa 9, com Nicolas Jackson e Emmanuel Emegha também sendo fortemente ligados a saídas. Ainda assim, é um risco calculado do técnico do Chelsea. Alonso decidiu rapidamente que Delap não era o encaixe certo para seu sistema, e o Chelsea o negociou de forma implacável em vez de deixar seu valor cair como um reserva sem prestígio. O Chelsea não conseguiu tirar o melhor de Delap em meio a uma temporada de caos no comando técnico, e dispensá-lo tão cedo é uma admissão de fracasso, mas a taxa final gigantesca amortece perfeitamente o golpe. Delap acabou sendo completamente ofuscado pelo também contratado em 2025 Pedro, e não faria sentido mantê-lo por mais um ano. Nota: B+

    Para o Forest: Quebrar o recorde de transferência do clube para contratar um jogador que marcou apenas um gol na Premier League em 28 partidas de Premier League pelo Chelsea não passa uma boa imagem. Se Delap fracassar no City Ground, o Forest enfrentará constrangimento público e sua margem futura no PSR pode sofrer um grande impacto. Investir tanto em um jogador de 23 anos que teve problemas de forma e condicionamento físico ao longo do último ano é uma medida bastante desesperada, por qualquer ângulo que se veja. Ainda assim, o Forest precisava de outro atacante após a transferência de £9 milhões de Taiwo Awoniyi para o Coventry. Igor Jesus e o veterano Chris Wood, de 35 anos, foram ambos ineficazes nas derrotas consecutivas do Forest para o Leeds na Premier League e na Carabao Cup, e Delap pode trazer a energia que faz muita falta. Em seu melhor nível, o ex-jogador do Ipswich pode ser um pesadelo para as defesas com seu atleticismo e suas conduções de bola em alta velocidade. Ele também é um finalizador forte com os dois pés e estará faminto para se provar após uma passagem tão frustrante pelo Chelsea. Oliver Glasner obviamente acredita no potencial de Delap, ou esse negócio nunca teria sido concretizado. A questão é apenas se ele consegue lidar com a pressão imensa que estará sobre seus ombros desde o primeiro minuto em outro clube ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este é um momento crítico na ainda inicial carreira de Delap. Ele desperdiçou sua chance no Chelsea, mas o sucesso no Forest pode recolocá-lo no caminho para se tornar um jogador da seleção principal da Inglaterra. O centroavante quase imparável que carregou o Ipswich nas costas em sua campanha na Premier League de 2024-25 ainda está lá em algum lugar, e essa mudança de ambiente pode trazê-lo de volta ao protagonismo. Delap era a quinta opção no Chelsea e nem sequer tinha número no elenco, mas chegará para assumir diretamente o papel principal no Forest. O City Ground é, portanto, o lugar ideal para ele recuperar a confiança, e o estilo de jogo de Glasner deve cair como uma luva. O Forest de Glasner está montado para jogar um futebol direto, de alta intensidade, que machuca o adversário nas transições, exatamente o tipo de jogo para o qual Delap foi feito. Ele tem porte físico imponente, agilidade e velocidade para atacar as costas da defesa quando quiser; a questão é apenas se conseguirá aproveitar as chances quando elas começarem a aparecer. Delap teve sorte de cair em pé, mas uma terceira chance neste nível não voltará a aparecer: é tudo ou nada. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (Manchester City para o Newcastle, £ 52 mi)

    Para o Manchester City: Recuperar integralmente os £50 milhões que pagou ao Porto por Gonzalez em janeiro de 2025 é um grande feito, considerando o pouco impacto que ele teve no Etihad Stadium. Ele nunca realmente se firmou em uma função definida em Manchester, e o dinheiro de sua venda deve ajudar o City na busca por Enzo Fernandez. No entanto, se esse negócio não for concluído antes do prazo final, o City ficará desesperadamente sem opções no meio-campo. Gonzalez é o quarto meio-campista experiente a deixar o clube nesta janela, depois de Rodri, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders. No momento, Enzo Maresca só pode contar com as contratações de verão Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, além de Mateo Kovacic, no meio-campo. Talvez ele não tenha sido um jogador-chave, mas Gonzalez era bastante capaz de oferecer cobertura e nunca entregou menos de 100 por cento. Essa pode facilmente ser uma venda da qual o City se arrependa rapidamente, já que não há garantias de que Anderson e Bouaddi justifiquem seus preços astronômicos nos próximos meses. Nota: C

    Para o Newcastle: A chegada de Gonzalez ameniza o impacto da perda da dupla de meio-campo Bruno Guimaraes e Sandro Tonali, e o espanhol pode ser um mentor valioso para o também recém-contratado Sean Steur, que ainda é muito cru aos 18 anos. Ele pode atuar como o controlador mais recuado no esquema de Newcastle de Matthias Jaissle com seus passes que rompem linhas e sua impressionante taxa de recuperações em pressão alta, que foi a melhor da Europa na última temporada entre todos os meio-campistas com pelo menos 900 minutos jogados (2,13). Fisicamente forte, experiente na Premier League e com os melhores anos da carreira ainda pela frente, o jogador de 24 anos pode se mostrar uma contratação inteligente para o Newcastle. No entanto, os torcedores que possam estar esperando que Gonzalez substitua diretamente a influência de Guimaraes estão se enganando. Ele é mais um jogador de combate do que um criador e, por isso, não oferece nem de longe o mesmo perigo no terço final. Esta não é a contratação transformadora de que o Newcastle precisa para voltar a brigar pelo top 6, mas deve ajudar bastante a evitar que o clube entre na luta contra o rebaixamento. Nota: B

    Para Gonzalez: Embora seja, sem dúvida, um passo atrás em termos de competitividade no mais alto nível, esta é, no geral, uma mudança positiva para Gonzalez. Ele nunca foi titular regular no City, mas entrará diretamente na escalação de Newcastle de Jaissle como um membro importante da equipe. Se conseguir puxar o Newcastle de volta para cima na tabela, Gonzalez verá seu prestígio subir a novos patamares e passará a ser visto como um jogador especialista, e não apenas como uma boa opção de rotação. No entanto, ele não está chegando a um ambiente estável e favorável a uma ascensão imediata. O Newcastle está em uma fase de transição que naturalmente virá acompanhada de muita frustração, e Gonzalez carregará um peso bem maior sem os jogadores de nível mundial ao seu lado, como tinha no City. É um desafio intimidador, ainda mais pelo preço de £52 milhões, o que significa que ele não terá muito tempo para se adaptar. Dito isso, ele tem as qualidades mentais e físicas para dar conta, e suas chances de chegar à seleção da Espanha serão maiores devido ao aumento substancial de minutos em campo. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (Lille para o Manchester City, £ 86 milhões)

    Para o Lille: Mais uma enorme bolada. Bouaddi tinha apenas 13 anos quando chegou ao Lille, em 2021, mas não demorou para que fosse apontado como o jogador mais promissor da base do clube desde Eden Hazard. Nesse sentido, a transferência do volante defensivo para a Inglaterra por vários milhões de libras não surpreende em nada. Depois de uma atuação digna de melhor em campo contra o Real Madrid no dia do seu 17º aniversário, era apenas uma questão de tempo até que ele se juntasse a um dos gigantes da Europa, e sua exibição excepcional por Marrocos no duelo da Copa do Mundo contra o Brasil, em 13 de junho, tornou inevitável uma transferência no verão. Ainda assim, trata-se de uma quantia incrível para o Lille, que antes avaliava Bouaddi em cerca de £70 milhões. O clube já faturou alto com nomes como Nicolas Pepe, Victor Osimhen e Rafael Leao, mas, assim como na venda de Leny Yoro para o Manchester United em 2024, isso é lucro puro para uma equipe com a merecida reputação de desenvolver e lapidar grandes jovens talentos. Nota: A+

    Para o City: O substituto de Rodri. Nunca houve muita dúvida de que o internacional espanhol deixaria o Etihad neste verão, mesmo depois de ter lembrado a todos de suas inúmeras qualidades ao liderar a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026. Então, o desafio duplo do City era conseguir o máximo de dinheiro possível por Rodri e, ao mesmo tempo, encontrar um sucessor à altura. É preciso dizer que o clube atingiu os dois objetivos: £65 milhões é uma ótima quantia por um jogador de 30 anos que não se recuperou há muito tempo de uma lesão no ligamento cruzado anterior; e, embora o City claramente tenha pago caro demais por Bouaddi, seu potencial é evidente e enorme. Claro, ainda é exigir demais de um jogador de 18 anos que preencha imediatamente o enorme vazio deixado por um dos maiores camisas 6 que o futebol já viu. Mas é preciso dizer que o City contratou o volante defensivo mais promissor do mundo hoje (o Liverpool realmente poderia ter se beneficiado da contratação de Bouaddi!). Se ele conseguirá resolver de imediato todos os problemas já evidentes do City sob o comando de Enzo Maresca, porém, é outra questão completamente diferente... Nota: B

    Para Bouaddi: O tipo de transferência que ele sempre pareceu destinado a fazer, e mais cedo ou mais tarde. Bouaddi é conhecido por ser uma pessoa muito humilde e trabalhadora, mas também tem absoluta confiança na própria qualidade. Ele não tem dúvida de que pode prosperar no mais alto nível, o que explica em parte por que trocou a seleção da França pela de Marrocos no início deste ano, já que esta última oferecia a oportunidade de disputar a Copa do Mundo deste verão. As atuações surpreendentemente maduras de Bouaddi na América do Norte são um bom presságio para sua ida para Manchester. Admitidamente, substituir Rodri continua sendo uma tarefa assustadora, e ele não terá muita margem por causa do valor da transferência. Mas certamente parece ter os níveis necessários de inteligência, confiança e compostura para lidar com a natureza incrivelmente intensa do futebol da Premier League. O fato de que terá Elliott Anderson, e muito provavelmente Enzo Fernandez, para apoiá-lo no meio-campo também deve ajudar a aliviar sua carga e tirar parte da pressão para causar impacto imediato. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (Brighton para o Manchester United, £ 70 milhões)

    Para o Brighton: Este é mais uma vez o brilhante modelo de negócios do Brighton em ação. O Brighton pode ter causado surpresa ao desembolsar £23 milhões para levar o meio-campista camaronês Carlos Baleba à Premier League vindo do Lille como um relativo desconhecido há três anos, mas essa decisão deu muito certo, já que o clube obtém um lucro enorme apenas três anos depois. É verdade que a cotação de Baleba caiu desde o verão passado, quando o Brighton pedia mais de £100 milhões ao United por ele, em meio a uma temporada de altos e baixos, com seu técnico, Fabian Hurzeler, acreditando que a especulação sobre a transferência afetou inicialmente seu rendimento. Consequentemente, Baleba certamente não poderia valer £100 milhões ou mais neste verão, mas um pacote total de £70 milhões (US$ 95,5 milhões) ainda parece um bom negócio para o Brighton, especialmente se o jogador de 22 anos continuar atuando de forma inconsistente. O clube da costa sul inevitavelmente reinvestirá esse dinheiro em várias outras joias jovens, que depois venderá com lucro significativo. Nota: B+

    Para o Man Utd: O United sentirá que sua paciência valeu a pena. O clube havia se afastado das negociações com o Brighton no verão de 2025, depois que ficou claro que o Brighton queria uma taxa na mesma faixa dos £115 milhões que o Chelsea havia lhe pago por Moises Caicedo em 2023, mas sempre foi noticiado que voltaria por Baleba em algum momento no futuro. Esse momento é agora, com o Manchester United aproveitando a campanha um tanto irregular do meio-campista em 2025-26 para fechar o que considerará um acordo abaixo do preço de mercado em um verão em que as taxas foram enormemente inflacionadas, já que ele teria custado significativamente mais 12 meses atrás. A esperança é de que, aos 22 anos, as atuações irregulares de Baleba tenham sido simplesmente resultado de ele ainda estar um pouco cru, com seus melhores anos claramente ainda pela frente. Sua temporada também foi atrapalhada pela Copa Africana de Nações, e ele melhorou bastante na segunda metade da última temporada, com o United supostamente encorajado por seus dados subjacentes. Baleba traz a força física e o ímpeto no meio-campo de que o United tanto precisava neste verão após a saída de Casemiro. Michael Carrick e a torcida, porém, precisarão lhe dar algum tempo para se adaptar, especialmente depois de ele ter lesionado os ligamentos do tornozelo na pré-temporada. Mas, se conseguir cumprir seu potencial, será a solução ideal a longo prazo para uma posição problemática em Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ele precisou ser paciente, mas Baleba finalmente está a caminho de Old Trafford no que certamente é uma transferência dos sonhos para um jogador que só chegou à Europa vindo de seu país natal, Camarões, há quatro anos e meio. O Brighton claramente sabia que estava contratando um jovem de grande potencial quando decidiu desembolsar £23 milhões para fechá-lo em 2023, ainda como um relativamente desconhecido de 19 anos, e, tirando o tropeço da última temporada, ele seguiu a trajetória esperada. Baleba mereceu essa oportunidade e agora estará determinado a garantir que ela não passe por ele. Tudo indica que ele está pronto para ser uma figura importante desde o início em Old Trafford, onde um volante físico estava na lista de desejos havia algum tempo. Ele fará parte de um meio-campo de cara nova ao lado de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos e Bruno Fernandes, com a missão de interromper ataques e conduzir seu time para a frente com a bola. Ele precisará de tempo para se adaptar após sua lesão na pré-temporada, mas não há dúvida de que se trata de uma empolgante adição de longo prazo para o Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (do Manchester City para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o Manchester City: Um candidato genuinamente forte ao posto de taxa de transferência mais ridícula já paga em toda a história do futebol! O City vai rir à toa por ter conseguido, de alguma forma, uma venda recorde do clube com um jogador que prometeu mais do que entregou ao longo de suas duas temporadas no Etihad Stadium, apesar de ter chegado com grande alarde, em uma passagem que rendeu um total de apenas dois gols na Premier League. O Manchester City ficará em êxtase porque o Tottenham, mais uma vez, se mostrou disposto a ir de forma tão desconcertante tão alto para conseguir o seu alvo, apenas um ano depois de ter tentado contratar Savinho por cerca de metade do pacote total de £85 milhões (US$ 116 milhões) que desembolsou. É verdade que, aos 22 anos, Savinho ainda tem potencial para se tornar um talento de nível mundial no Tottenham Hotspur Stadium, e Enzo Maresca pode acabar ficando um pouco desfalcado pelos lados, mas ainda há bastante tempo nesta janela para reinvestir a quantia gigantesca arrecadada, e o elenco ainda conta com nomes como o muito bem avaliado Jeremy Monga e Jack Grealish, novamente em forma. Para um jogador do atual calibre apenas mediano do brasileiro, esta foi simplesmente uma oferta boa demais para ser recusada, independentemente do que aconteça no futuro. Nota: A+

    Para o Tottenham: Se as contratações de Sandro Tonali e Mateus Fernandes por um valor combinado de £185 milhões (US$ 252 milhões) já causaram espanto, este negócio vai fazer isso bater no teto. O Tottenham mostrou disposição para gastar pesado durante todo o verão, e é possível argumentar que quase dá para justificar o investimento nessa dupla de novos meio-campistas como uma parte necessária da reformulação do elenco promovida por Roberto De Zerbi, após duas temporadas seguidas em que o clube flertou com o rebaixamento. No entanto, gastar £85 milhões em Savinho, de todas as pessoas, sugere que eles podem ter perdido completamente o rumo nos bastidores. Esse tipo de quantia exige impacto consistente e de alto nível, e em nenhum momento durante sua passagem pelo City o ponta brasileiro demonstrou ser capaz de entregar isso. Perguntas sérias precisam ser feitas sobre como o Spurs passou de uma oferta de £43 milhões pelo ponta há um ano para literalmente o dobro apenas 12 meses e uma temporada sem destaque depois, com quatro gols, três assistências e apenas sete partidas como titular na Premier League. Há toda a chance de Savinho dar certo e se tornar um grande sucesso no norte de Londres, mas isso não muda o fato de que, em um primeiro momento, trata-se de um gasto exagerado. Nota: F

    Para Savinho: É preciso ter alguma empatia por Savinho, porque agora ele terá de corresponder a essa taxa de transferência monstruosa no Tottenham Hotspur Stadium ou correr o risco de ser rotulado como um fracasso, um desfecho que alguns considerarão inevitável. Se o Spurs tivesse pago o que ele realmente vale, provavelmente algo em torno de £45 milhões (US$ 61 milhões), a pressão seria menor, mas agora se espera que o jogador de 22 anos cause impacto imediato e rapidamente se torne uma figura central no ataque de De Zerbi. Como já mencionamos, Savinho certamente tem capacidade para dar certo se for transformado em peça-chave e atuar semana após semana, algo que nunca iria acontecer sob o comando do notório inventor Pep Guardiola em Manchester. Do ponto de vista do jogador, trata-se de um recomeço muito necessário em outro clube do chamado ‘Big Six’, da chance de trabalhar com outro técnico de excelente reputação e de uma desejável mudança de ares ao se transferir para Londres. No entanto, permanece a sensação inabalável de que ele sempre carregará o peso dessa taxa astronômica. É uma transferência que já pode definir, para o bem ou para o mal, sua carreira no mais alto nível. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (do Liverpool para a Inter, € 35 milhões)

    Para o Liverpool: Um desfecho previsível, mas ainda assim triste. A saída de Jones significa que não há mais um único garoto local no elenco do Liverpool, o que é bastante deprimente para os torcedores. Vale lembrar que não faz tanto tempo assim que Jurgen Klopp sonhava com um "time de Scousers". Ainda assim, dá para entender em certa medida por que o Liverpool permitiu a saída de Jones, já que ele tinha apenas um ano restante de contrato e claramente já não estava feliz em Anfield. Nem mesmo a demissão de Arne Slot pareceu melhorar seu humor durante o verão, como ficou evidenciado por sua briga pela braçadeira de capitão com Dominik Szoboszlai. No entanto, embora o Liverpool tenha feito bem em manter sua posição sobre a taxa de transferência que queria por Jones, agora é imperativo que ele seja substituído, porque, mesmo levando em conta a evolução contínua de Trey Nyoni, o Liverpool já estava preocupantemente carente em número e qualidade no meio-campo. E também não vamos esquecer que o versátil Jones foi, na verdade, uma das melhores opções de Slot na lateral direita na temporada passada! Nota: C

    Para a Inter: Uma contratação potencialmente astuta. Beppe Marotta é uma espécie de mestre do mercado da bola, e o CEO da Inter provavelmente vai considerar que Jones representa um ótimo negócio. Vale lembrar que, embora pareça que o produto da base do Liverpool esteja por aí há uma eternidade, ele ainda tem apenas 25 anos e não faz tanto tempo assim que jogava bem o suficiente para abrir caminho até a seleção da Inglaterra. Jones certamente parece se encaixar bem no meio-campo de Christian Chivu, já que é impressionantemente resistente à pressão e também se entrega ao máximo pela equipe. Assim, embora Jones obviamente não tenha a mesma ameaça de gol de Scott McTominay, ele é, sem dúvida, um jogador tecnicamente superior, o que significa que há toda a chance de ele se provar um sucesso tão grande em Milão quanto o escocês tem sido em Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Uma muito necessária mudança de ares. As coisas haviam ficado estagnadas para Jones em Anfield. Ele estava sem evoluir, sua carreira tinha empacado e sua frustração era evidente. Houve rumores de um desentendimento com Slot e rapidamente ficou claro que ele também não teria o tempo de jogo que tanto desejava em sua posição preferida no meio-campo sob o comando de Andoni Iraola. Consequentemente, uma transferência era imperativa, e uma mudança para Milão pode ser exatamente o que Jones precisava. Certamente, a presença dos compatriotas John Stones e Djed Spence deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente a San Siro, e realmente não seria surpresa vê-lo brilhar na Serie A, que, apesar de todas as suas qualidades, está inegavelmente um ou dois níveis abaixo da Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (do Aston Villa para o Arsenal, £ 55 milhões)

    Para o Villa: O Aston Villa não ficará necessariamente insatisfeito com um pacote total de £55 milhões (US$ 75 milhões) por um jogador que entrava nos últimos dois anos de contrato. Daqui para frente, haveria oportunidades limitadas de receber uma quantia tão substancial caso o zagueiro Ezri Konsa permanecesse e, aos 28 anos, este provavelmente era o melhor cenário possível, apesar de seu status como internacional da Inglaterra e de o Villa ter pedido £60 milhões (US$ 82 milhões) em determinado momento das negociações. No entanto, depois da saída de Lucas Digne para o PSG no início do verão europeu, a transferência de Konsa deixa o Villa com uma linha defensiva reduzida às vésperas da nova temporada da Premier League, então o clube precisará agir rapidamente para encontrar um substituto. Trata-se também da perda de mais um jogador-chave, à medida que o elenco de Unai Emery continua sendo desmontado após as respectivas transferências de Morgan Rogers e Youri Tielemans para Chelsea e Manchester United, enquanto há séria incerteza em torno dos futuros de Ollie Watkins e Emiliano Martinez. Nota: C

    Para o Arsenal: Esta é uma situação intrigante por parte de Arsenal e Mikel Arteta. Segundo relatos, o Arsenal estava determinado a reforçar o lado direito de sua defesa após as lesões do zagueiro William Saliba e do lateral Jurrien Timber, mas o treinador certamente já tinha as ferramentas à disposição para sobreviver sem eles e economizar uma quantia significativa ao clube. Tanto Ben White quanto Cristhian Mosquera podem atuar nessas posições, enquanto o lateral-esquerdo titular Riccardo Calafiori é nominalmente um zagueiro, assim como Piero Hincapie, e Myles Lewis-Skelly é mais do que capaz de cobrir aquele lado caso outros fossem deslocados. O Arsenal talvez precisasse de uma reorganização, com jogadores ligeiramente fora de posição, mas é difícil imaginar que isso teria sido tão prejudicial para uma defesa tão bem treinada. Mosquera impressionou em suas aparições limitadas na última temporada, mas Konsa agora é um bloqueio direto ao seu progresso, e o mesmo pode ser dito do revelado na base Marli Salmon. Este é claramente um exemplo de Arteta exercendo os poderes significativos que tem nos bastidores no Emirates, enquanto o clube atende ao seu desejo por uma reposição de qualidade, e Konsa é sem dúvida um defensor muito bom que traz uma liderança bastante útil. O técnico espanhol realmente precisa de opções, com o Arsenal disputando quatro frentes, mas isso parece uma solução cara para o que deveria ser um problema de curto prazo. Nota: C+

    Para Konsa: Certamente não se pode criticar Konsa por trocar de clube para ir aos campeões da Premier League nesta fase da carreira, enquanto busca mais títulos importantes depois de vencer a Liga Europa em 2025-26, mas ele enfrenta uma disputa real para se firmar no norte de Londres no longo prazo. Não há garantia de que ele será titular inicialmente na lateral direita à frente de White, e quase certamente cairá na hierarquia até o inverno, quando Saliba e Timber já tiverem se recuperado de suas respectivas cirurgias e forem considerados aptos a voltar. Sabemos que Arteta quer poder contar com um elenco profundo formado por titulares garantidos e seus chamados “finalizadores”, e este último parece ser o papel que Konsa deverá desempenhar no Emirates. No entanto, se ele encerrar sua passagem por lá como campeão da Premier League e talvez até da Europa, provavelmente não se importará nem um pouco. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (do Manchester City para o Al-Qadsiah, £52 mi)

    Para o City: Um belo feito! O City conseguiu, de alguma forma, obter um lucro pequeno, mas significativo, com um jogador que teve uma temporada muito ruim depois de chegar ao Etihad vindo do Milan no verão passado por £46,5 milhões. Reijnders, na verdade, causou uma impressão positiva no início da Premier League, marcando um gol e dando uma assistência em sua estreia contra o Wolves em agosto passado, mas o ex-técnico Pep Guardiola acabou perdendo quase totalmente a confiança no internacional holandês, que passou a maior parte de seus últimos meses em Manchester no banco de reservas. A mudança posterior de treinador não fez nada para melhorar as chances de Reijnders de reanimar sua carreira no City. Pelo contrário, matou qualquer esperança que ele tinha de dar a volta por cima, com o jogador de 28 anos sendo vendido ao maior lance para ajudar a financiar uma planejada investida pelo favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Então, embora certamente se possa argumentar que o holandês merecia mais tempo para provar seu valor, o City nunca recusaria uma oferta tão generosa por um reserva. Nota: B+

    Para o Al-Qadsiah: Mais uma declaração de intenções, e talvez a mais chamativa até aqui. O Al-Qadsiah tem uma reputação merecida como um dos "clubes ioiô" do futebol saudita, mas contratar Reijnders é uma séria demonstração de ambição de proprietários que acreditam firmemente que Brendan Rodgers é capaz de comandar uma briga pelo título nesta temporada. O norte-irlandês certamente vem fazendo um ótimo trabalho desde que assumiu em dezembro passado, com o Al-Qadisah terminando em quarto na Saudi Pro League de 2025-26 graças, em grande parte, a uma sequência recorde do clube de 17 jogos de invencibilidade. Se o ex-técnico do Liverpool pode repetir esse tipo de desempenho doméstico enquanto também lida com uma campanha inédita na AFC Champions League Elite ainda é algo debatível. No entanto, a chegada de um jogador de nível internacional como Reijnders apenas reforçou a percepção de que o time apoiado pela Saudi Aramco, que em breve se mudará para uma arena novinha em folha com capacidade para 47 mil torcedores, é a força emergente da SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Uma decisão intrigante, particularmente neste estágio de sua carreira. Reijnders deixou o Milan rumo a Manchester porque queria disputar os maiores títulos do futebol de clubes. Então, por que agora decidiu passar o que deveriam ser os anos de auge de sua carreira profissional jogando na Arábia Saudita? Não é como se ele não tivesse outros pretendentes. Claro, Reijnders não é o primeiro jogador de alto nível a ser tentado pela fortuna oferecida na SPL, e certamente não será o último. Mas é difícil não se perguntar se ele pode acabar se arrependendo de sua decisão do ponto de vista esportivo. Reijnders é um meio-campista tecnicamente talentoso e com faro de gol: ele claramente é bom demais para o Al-Qadsiah, e há um risco muito real de que essa transferência acabe prejudicando suas esperanças de representar a Holanda na próxima Eurocopa. Aos 28 anos, seu tempo no mais alto nível talvez já tenha acabado. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (Manchester City para o Barcelona, € 75 milhões)

    Para o Manchester City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o suficiente para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador vai provocar um medo real. Parece certo que o City sofrerá uma queda sem Rodri, que era o coração da equipe e um líder insubstituível. Atuando tanto como principal escudo defensivo quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos de Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu para marcar gols nos maiores jogos, incluindo o gol da vitória na final da Champions League de 2023 e em várias partidas decisivas por títulos da Premier League. Apesar do preço de £ 116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e o possível reforço Ayyoub Bouaddi é jovem e inexperiente demais para que se espere que preencha essa lacuna. Não é nada menos que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que tem uma enorme missão pela frente para ajustar o plano tático do City e garantir que o time ainda possa competir pelos maiores títulos. Nota: F

    Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que manda ondas de choque pelo futebol europeu. O Barça já era amplo favorito para conquistar um terceiro título consecutivo de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão inevitável. O Real Madrid vai sentir o golpe ao ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto já bem estabelecido de Hansi Flick em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do futebol e o homem perfeito para dar estabilidade à formação de Flick. Definitivamente será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça nas transições com Rodri fazendo a cobertura. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar instantaneamente, já que o elenco do Barça está cheio de seus companheiros da seleção espanhola. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo informações, enfrenta uma corrida para voltar a atuar antes do fim do ano depois de sofrer uma lesão nos ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar em nível nacional e continental pelos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

    Para Rodri: Este é um passo natural para Rodri após o triunfo na Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City durante um período de transição empalidece em comparação com a chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e nenhum outro time combina tanto com os princípios táticos aos quais ele se acostumou sob o comando de Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir a Rodri voltar ao auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atletico Madrid nos últimos anos, e retornar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de nomes como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo em nível internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que desempenhe o mesmo papel dominante e avassalador em que brilhou por Espanha e City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua carreira brilhante. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (Barcelona para o Paris Saint-Germain, € 50 milhões)

    Para o Barcelona: Ferran Torres nunca recebeu o carinho da torcida do Barça que achava merecer, mas não é tão difícil entender o motivo. O ex-jogador do Manchester City marcou respeitáveis 65 gols em quatro anos no Camp Nou, incluindo o melhor número de sua carreira, com 21 em todas as competições na última temporada, quando a equipe de Hansi Flick defendeu com sucesso o título de La Liga, mas era visto como um coringa e tirava os torcedores do sério com sua finalização irregular. Por um lado, vendê-lo era arriscado, porque o Barça já estava carente no ataque após a saída de Robert Lewandowski, mas, por outro, nunca haveria oportunidade melhor para fazer caixa. As ações de Torres atingiram o ponto mais alto de sua carreira após o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, e a oferta subsequente de €50 milhões do PSG era boa demais para ser recusada. Sim, isso foi um pouco menos do que os €55 milhões que o Barça investiu em Torres ao contratá-lo do City, mas o contrato dele terminava no próximo verão europeu, e o clube ainda teria de pagar mais €8 milhões ao time da Premier League se o vinculasse a uma renovação por causa de uma cláusula específica no acordo. Tirar seu alto salário da folha também ajudou o Barça a fechar um acordo por Rodri, que será uma adição muito mais impactante ao elenco do que Torres jamais foi. Nota: B+

    Para o PSG: Torres talvez nunca entre na categoria de um jogador de elite individualmente, mas garantir um campeão do mundo versátil no auge da carreira por um valor razoável ainda é uma vitória significativa para o PSG. Torres também é um encaixe tático muito bom para Luis Enrique, que deu ao atacante sua estreia pela seleção principal da Espanha em 2020. A fluidez posicional tem sido a base do sucesso do PSG sob o comando de Luis Enrique, e Torres é dos mais flexíveis, capaz de jogar centralizado ou em qualquer um dos lados. Ele também tem uma relação quase telepática com o compatriota Fabian Ruiz, o que deve render frutos imediatos para os bicampeões europeus. Há toda chance de Torres ser mais prolífico na Ligue 1 do que foi no ambiente mais competitivo de La Liga, e sua vasta experiência em grandes palcos também fará dele uma boa opção na Champions League. Torres não é uma reposição peça por peça para Goncalo Ramos, mas potencialmente oferece ao PSG mais do que o atacante português oferecia, especialmente no que diz respeito à movimentação inteligente no terço final. Nota: A-

    Para Torres: O herói da Copa do Mundo pela Espanha verá essa mudança como um passo adiante, e como a confirmação de que estava certo ao criticar publicamente a falta de progresso nas conversas por renovação com o Barça, o que é compreensível. O PSG mira se tornar apenas o segundo clube a conquistar três títulos seguidos da Champions League na era moderna, enquanto o Barça não vence a competição desde 2015, quando era justamente ele quem tinha Luis Enrique à disposição. No entanto, a realidade é que a situação de Torres em Paris não será diferente da que ele tinha na Catalunha. O trio de ataque mais forte do PSG, ao qual Luis Enrique sempre recorrerá nos jogos mais importantes, é formado por Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue pelas pontas, e Ousmane Dembele centralizado. Se Torres acha que finalmente surgirá como protagonista no Parc des Princes depois de passar tanto tempo à sombra de nomes como Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal no Barça, está muito enganado. Luis Enrique poderá lhe oferecer mais minutos na liga, mas Torres não vai ser essencial na Champions League. Ir para o PSG não vai ampliar seu legado, apenas reforçar ainda mais seu status de jogador de rotação. Torres pode perceber rapidamente que a grama não é mais verde do outro lado e talvez até se arrependa de ter deixado sua zona de conforto no Barça, que agora parece mais bem posicionado para competir com o PSG pela glória europeia sem ele. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (Tottenham para o Atlético de Madrid, € 40 milhões)

    Para o Tottenham: o Spurs aceitou um prejuízo de cerca de £ 8 milhões sobre seu investimento inicial ao vender Romero para o Atlético de Madrid, o que é um mau negócio, por qualquer ângulo que se analise. Sim, o clube o manteve longe dos rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está em pleno auge e foi um dos melhores nomes da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham poderia, e deveria, ter esperado por uma taxa mais alta. No entanto, parece ser o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências do clube e o departamento médico na temporada passada, além de ter recebido dois cartões vermelhos enquanto o Spurs lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com os torcedores se deteriorou por causa disso, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o companheiro de Argentina de Romero, Marcos Senesi, além de ter renovado o contrato de Micky van de Ven, então o elenco segue bem servido na defesa. Romero claramente queria sair, e as chances de o Spurs fazer uma reconstrução de verdade sob o comando de Roberto De Zerbi são melhores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o esquema do Atlético de Diego Simeone. Ele é um defensor agressivo, que joga em antecipação e compartilha a mentalidade de Simeone de vencer a qualquer custo, o que significa que não deve ter qualquer problema para se adaptar ao unido vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero volta a dar solidez à linha defensiva do Atlético. Ele provavelmente será a principal referência no trio de zaga de Simeone e trabalhará para corrigir as falhas que fizeram a equipe sofrer gols demais na última temporada, além de agregar qualidades importantes de liderança. Não é apenas uma combinação perfeita, mas também um movimento inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a diminuir a distância para o Barcelona na ponta de La Liga e, potencialmente, aproximá-lo daquele tão sonhado título da Champions League. O fato de o clube ter conseguido contratá-lo por bons £ 20 milhões abaixo de seu verdadeiro valor de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes do fechamento da janela. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter também estavam interessados em Romero, mas ele sempre teve olhos apenas para o Atlético, e forçar a concretização do negócio lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é moldado às suas características, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma forma que nunca foram no norte de Londres. Críticos na Premier League viam Romero como um risco por causa de seu estilo físico sem concessões, mas foi exatamente por isso que o Atlético o contratou. É a mudança ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar títulos e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que aparentemente esteja em ascensão outra vez com De Zerbi no comando. La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League; ela é disputada em um ritmo mais tático, o que permitirá a Romero fechar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também tem à disposição quatro companheiros de seleção argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (Ajax para o Paris Saint-Germain, € 55 milhões)

    Para o Ajax: Um golpe duro, mas um grande reforço para os cofres do clube. O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, nem tentou esconder o fato de que esperava manter Godts por pelo menos mais um ano. O ponta foi praticamente o único raio de luz durante uma campanha 2025-26 sombria para a equipe de Amsterdã. Godts foi o único integrante do elenco a atingir dois dígitos tanto em gols (17) quanto em assistências (15). Portanto, perdê-lo após o início da nova temporada da Eredivisie é um revés e tanto. No entanto, como Cruyff efetivamente admitiu, o Ajax simplesmente não está em posição de recusar o tipo de dinheiro que o PSG colocou na mesa por sua joia mais valiosa. Essa é a brutal realidade financeira em que o clube vive há muito tempo, e a esperança é que o mais recente grande talento saído da linha de produção do Ajax, Abdellah Ouazane, ajude a preencher o vazio deixado por Godts, que, também vale destacar, foi contratado aos 17 anos, vindo do Genk, em 2023, por apenas €1 milhão. Nesse sentido, o Ajax vai simplesmente continuar fazendo o que sabe fazer, mas se neste momento tem qualidade suficiente no ataque para voltar à Champions League no ano que vem é algo muito em debate. Nota: B-

    Para o PSG: O sinal mais claro até agora de que Bradley Barcola está de saída do clube. A suspeita desde o início era de que o PSG estava bastante aberto a fazer caixa com o atacante francês, que foi a peça fora de encaixe no setor ofensivo na temporada passada, com Barcola se vendo repetidamente no banco nos grandes jogos. No entanto, o atual bicampeão europeu agiu com inteligência ao manter clubes como o Liverpool em compasso de espera enquanto reforçava seu ataque com nomes como Maghnes Akliouche, Ferran Torres e agora Godts, antes de vender Barcola ao maior lance. E o melhor é que a saída do jogador de 23 anos provavelmente cobrirá o custo combinado de Aklouche, Torres e Godts, que deve oferecer uma opção de qualidade para a posição de ponta esquerda titular de Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Provavelmente o teste definitivo da sua qualidade. Afinal, se Barcola não conseguiu assegurar uma vaga regular entre os titulares no time estrelado do PSG, que chance Godts tem de fazer isso? O jogador de 21 anos tem experiência limitada na Champions League, com apenas oito partidas, e nem sequer entrou na convocação da Bélgica para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. O argumento, claro, pode ser feito de que Godts só tem a ganhar treinando ao lado de nomes como Kvaratskhelia e Ousmane Dembele, e ele deve ter bastante minutagem na Ligue 1 e na Copa da França, enquanto Luis Enrique poupa seus principais jogadores antes e depois de seus compromissos europeus no meio de semana. No entanto, é impossível não se perguntar se este é realmente o movimento certo para Godts neste estágio crucial e formativo de sua carreira, mesmo que provavelmente não haja lugar melhor no planeta neste momento para um ponta aprender o que é necessário para prosperar no mais alto nível. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (Tottenham para a Inter, € 30 milhões)

    Para o Tottenham: Seja por qualquer ângulo que se olhe, este é mais um negócio de transferência intrigante do Tottenham, que desembolsou uma enorme quantia de dinheiro, e possivelmente gastou além da conta, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. As ações de Djed Spence estão no ponto mais alto de sua carreira neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a algumas atuações defensivas muito seguras tanto na lateral direita quanto na esquerda, ao participar dos oito jogos da seleção inglesa na América do Norte. Entre seus feitos, houve um carrinho decisivo nos instantes finais da semifinal contra a Argentina que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres deve receber um total de apenas £30 milhões (US$ 40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, de fato, um argumento de que Spence vale quase o dobro disso após suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando no auge da carreira e, claro, a famosa "taxa inglesa". Os Spurs, ao menos, estão bem servidos na posição de lateral depois de contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores sentirão que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isso parece uma verdadeira tacada de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence após ver um homem-chave, Denzel Dumfries, sair para o Real Madrid ao fim de seu contrato e perder os principais alvos Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro indo para o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade dos Nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função; um lateral de grande profundidade que é tão apto a apoiar o ataque quanto a anular os pontas adversários, o internacional inglês é a solução ideal para a lacuna evidente no lado direito da Inter. Embora ele não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma melhora defensiva e ainda tem a versatilidade para cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda também. Os campeões do Scudetto também ficarão encantados com o valor da negociação. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões (US$ 51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em se desesperar renderam grandes frutos, já que fechou a contratação do jogador de 26 anos por um preço de barganha. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou por completo a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está seguindo para algo maior e melhor, e com razão, depois de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha acabado se firmando no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi muito mal aproveitado ao longo de seus quatro anos como jogador do Spurs, sem disputar uma única partida em suas duas primeiras temporadas, sendo emprestado para Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma "contratação do clube" por Antonio Conte durante a malfadada passagem do italiano pelo comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora está se mudando para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, após ter elevado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, £ 18 milhões)

    Para o Rayo: Os finalistas da Conference League talvez não tenham conseguido exatamente tudo o que gostariam por Pep Chavarria, mas esta ainda é a venda mais cara da história do modesto clube de Madri. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar os termos durante as negociações, chegando até a pedir o valor de sua cláusula de rescisão de €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões) em determinado momento, mas chegou a um compromisso significativo depois de rejeitar a oferta inicial de £15 milhões ($20 milhões) do Chelsea. Na verdade, o clube não estava em uma posição forte de negociação depois que Chavarria deixou claro que queria ir para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele também não é exatamente um jovem de alto potencial por quem poderiam exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se reforçar e a dar sequência ao oitavo lugar conquistado pela segunda temporada consecutiva em La Liga na última campanha. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar no lado esquerdo da defesa após a rápida saída de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo experiente de origem. No entanto, haverá questionamentos sobre se Chavarria terá o nível exigido, ainda que tenha sido um nome escolhido por Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da elite em que ele atuou ao longo de toda a carreira, e ele tem uma missão enorme pela frente, com Cucurella tendo evoluído para se tornar, possivelmente, um dos melhores de sua posição no planeta. Hato mostrou bom desempenho na reta final da última temporada e é muito bem avaliado, então Chavarria muito provavelmente exercerá o papel de reserva e talvez de mentor do jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/$25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática quando comparada a alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões ($81 milhões), mesmo que isso acabe sendo uma solução de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, com Andoni Iraola, hoje técnico do Liverpool, contratando-o para o Rayo em 2022. Ele foi evoluindo cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, que joga adiantado e tem conforto com a bola nos pés, ajudando sua equipe a chegar à final da Conference League na última temporada e atuando durante os 90 minutos na derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz a transferência dos sonhos para uma das potências da Premier League, e há uma grande chance de receber muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (Barcelona para o Liverpool, empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato que coloca o clube em uma posição melhor para as últimas semanas da janela de verão. Segundo informações, o Liverpool vai cobrir integralmente o salário de Araujo e, dado seu status como um dos jogadores mais bem pagos do Barça, isso abrirá espaço para que o campeão de La Liga registre mais reforços. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da temporada passada, mas fez apenas 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a capacidade de liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não depende dele há algum tempo para ser o pilar da linha defensiva. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/US$ 64 milhões) para o Liverpool pode permitir que o Barça embolse uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão europeu. Foi uma oportunidade inesperada que o clube precisava aproveitar, embora agora Flick talvez precise contratar outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia enxuto em todo o campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, o Liverpool pagará £180 mil por semana por Araujo para aliviar uma crise defensiva após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também recém-contratado Jeremy Jacquet ainda em processo de retorno à plena forma física após uma cirurgia no ombro, o Liverpool precisou trazer outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e tem tido dificuldade para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Ainda resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League ou formar um entrosamento confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool recuou diante da pedida de £60 milhões pelo alvo anterior desta janela, Ezri Konsa, mas um grande investimento no defensor do Aston Villa e da Inglaterra teria sido uma opção menos arriscada. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas para responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar com regularidade e reconstruir sua confiança. Araujo tem sorte de outro clube europeu de elite tê-lo procurado, dadas suas dificuldades de consistência, e estará ciente das possíveis consequências se fracassar. Certamente ele estará extremamente motivado para provar que seus críticos estavam errados, com o objetivo de voltar a desfrutar realmente do futebol, depois de ter passado por um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser empurrado pela fervorosa torcida de Anfield certamente dará a Araujo uma grande injeção de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que sai para o combate, e levará presença aérea real à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Esse recomeço pode ser exatamente do que o uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (Chelsea para o Como, € 36 mi)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde sua estreia no time principal em 2021, e os £ 25 milhões mais £ 5 milhões em bônus representam lucro puro para uma revelação da base. Dito isso, é triste ver a saída de um jogador formado no clube, e Chalobah foi uma opção sólida ao longo de um período desafiador para o clube, inclusive respondendo na hora da necessidade quando foi chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. O Chelsea, porém, contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está novamente em forma após sua ruptura do LCA, então a venda de jogadores era uma necessidade, já que o clube tinha 10 zagueiros sob contrato. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com uma venda que gera lucro puro. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de o clube estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. A equipe italiana já mostrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano, e, tecnicamente, Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Ainda está por se ver, porém, quem levará a melhor neste negócio; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre parte da torcida do Chelsea, enquanto outros eram mais compreensivos por conta de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £ 30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e em competições europeias se prove inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode muito bem cair bem para ele. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah certamente merece esse recomeço depois de ter sido maltratado pelo Chelsea por vários anos. Há uma sensação de que a diretoria dos Blues tenta lucrar com ele há algum tempo; ele rejeitou uma transferência para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto à venda, e um ano depois perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a perder espaço, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado pelo clube na temporada passada, e o fato de ele gerar lucro puro obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura limpa para o defensor, que agora pode olhar para frente e pensar em jogar a Champions League e vivenciar uma nova cultura em uma das áreas mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria nenhuma surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora ele parece o Springfield Gorge, de Os Simpsons, sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle ao longo de uma turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur preencha a vaga de Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou apenas uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League passada, com nove gols, e seu total de cinco assistências também foi o melhor da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e muitas vezes puxou seus companheiros pelo cangote. Matthias Jaissle tem uma tarefa monumental pela frente para estabilizar o setor central assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto à altura e com a experiência adequada para Guimaraes não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar uma missão impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta, que busca dar sequência ao tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a responsabilidade criativa do capitão do Arsenal. Ele vai acrescentar mais dinamismo ao ataque e mais agressividade à defesa, depois de ter vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na última temporada da Premier League. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai chegar causando impacto imediato, dada sua experiência e o fato de ser um encaixe perfeito para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi uma razão fundamental para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver qualquer rival doméstico conseguindo se impor fisicamente agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode valer na Champions League se eles reencontrarem o Paris Saint-Germain, o que é um ótimo sinal para suas chances de finalmente conquistar esse tão sonhado troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, este é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para um dos gigantes da elite europeia. Ele está exatamente no auge, como provou sem deixar qualquer dúvida na Copa do Mundo, ao dar quatro assistências para gols do Brasil e rivalizar com Vinicius Junior em influência decisiva, embora isso tenha acontecido antes de uma eliminação traumática nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia ficado grande demais para o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe dará a plataforma para alcançar o nível de classe mundial e disputar regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o ritmo com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos para se tornar um ídolo sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto preço pago por sua contratação. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (Real Madrid para a Fiorentina, empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de recrutamento do Madrid, após problemas semelhantes de adaptação com a joia brasileira Endrick. Eles, é claro, vão esperar que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick fez no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga implacável do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, existe o risco de ele voltar a Madri no próximo verão ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente reduzido. Por outro lado, o Real pode continuar sem ter utilidade para Mastantuono mesmo se ele for bem na Fiorentina, após fechar acordos por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal gerido por seu clube de origem, e agora há muitos obstáculos no caminho para reanimar sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Fiorentina, que tenta se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parte significativa do seu salário de €3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará qualidade extra ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou na ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estão errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente para a Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não pertencentes à UE de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a acordos semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono brilhar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com muita badalação, e por uma taxa de €63 milhões que parecia um grande negócio diante da promessa que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelo Real Madrid em 2025-26, mas apenas 17 delas como titular, e um retorno irrisório de três gols dificilmente justificou toda a expectativa em torno dele. Mastantuono também enfrentou uma lesão persistente na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma transferência para a Serie A lhe dará espaço para fazer isso longe dos holofotes intensos do Bernabéu. Certamente é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de dar certo na capital espanhola ainda não foram completamente por água abaixo. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (do Manchester City para o Leeds United, £ 45 milhões)

    Para o Man City: É preciso questionar bastante a forma como o City e Pep Guardiola lidaram com James Trafford. Contratado de volta do Burnley no verão passado, após ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, finalmente se esperava que ele fosse o camisa 1 no Etihad na temporada passada após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube entendeu que era o momento de trazer Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, do PSG, derrubando imediatamente o jovem inglês na hierarquia. O City construiu a reputação de priorizar de forma implacável as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro relativamente significativo com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas o goleiro das copas sob o comando de Guardiola na temporada passada. É uma pena ver mais um jovem revelado na base, muito bem avaliado e com potencial para o time principal, ir embora, mas é assim que funciona o modelo de negócios do City, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece um baita golpe de mestre para o Leeds, que vem se reforçando discretamente neste verão e pode ser uma surpresa na briga por vaga europeia se jogar bem suas cartas na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road depois do cobiçado agente livre Harry Wilson e do bem avaliado defensor da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, oferecendo uma solução de alto nível para uma posição que tem sido problemática para o Leeds. Visto como futuro camisa 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era admirado pelo Newcastle e poderia ter escolhido entre vários times da Premier League. O fato de ter escolhido o Leeds é significativo, e ele certamente acredita que o clube pode subir na tabela e evitar a luta contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma temporada inteira sendo nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds pode muito bem cobrar o dobro disso de uma das potências da Europa nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Trata-se de uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que enfim tem uma chance real de se firmar como camisa 1 de um clube da Premier League no longo prazo, a menos que aconteça um rebaixamento surpreendente ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo recomeço, depois de falar abertamente na temporada passada sobre a necessidade de jogar mais, e espera que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds para cima na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel nesse processo, há toda a chance de receber uma oportunidade, depois de ter sido incluído na convocação do treinador alemão para a Copa do Mundo apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de escolher o Leeds em vez de clubes como o Newcastle ou os chamados integrantes do ‘big six’, mas Trafford será o camisa 1 absoluto em Elland Road e terá muito menos pressão sobre os ombros. Em silêncio, ele acreditará que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda maiores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Obter um lucro de € 120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um excelente negócio para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aprimoraram suas habilidades na Red Bull Arena antes de darem passos maiores na carreira, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso do clube até hoje. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig rumo ao terceiro lugar na Bundesliga na última temporada e construiu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem o drible eletrizante, a finalização precisa e o passe progressivo de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em pouco tempo, e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como um descobridor de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou acima do valor por Diomande, mas esse parece ser o único jeito de garantir seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo não sendo esperado de volta até 2027 enquanto continua sua recuperação de uma cirurgia no LCA, e Diomande é versátil o bastante para atuar em ambos os flancos. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal tenta contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral Trent Alexander-Arnold em suas subidas ao ataque e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, tendo velocidade e agilidade para desmontar defesas, além de força e intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é cru, mas demonstrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de adaptação. Superar PSG e Liverpool na disputa pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid segue sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão sem precedentes ao estrelato. A maioria dos torcedores casuais nem sabia da existência de Diomande nesta época no ano passado, quando ele concluiu uma transferência de € 20 milhões para o Leipzig vinda do Leganes, que foi rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, depois de começar no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente se provou uma descoberta excelente para o clube alemão, registrando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Veio então uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande teve um desempenho admirável no maior palco de todos enquanto a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jogador de 19 anos já havia se tornado alvo de uma série de clubes de elite da Europa, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria atrás dele. Ainda resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabeu e com um preço de € 140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nessa posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (do Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield ao fim da campanha 2024-25, em alta, de uma forma à altura da consistência sobre-humana que havia demonstrado com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação por dois anos do clube depois de liderar a arrancada rumo ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quão acentuada seria sua queda na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a diretoria do clube depois de ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram desempenho muito abaixo, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também parecia melhor sem Salah em campo, porque sua produção ofensiva desapareceu e sua falta de contribuição defensiva ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua antiga regra de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de £400.000 por semana de Salah, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e de tempo para todas as partes envolvidas. Não conseguir sequer uma taxa de transferência por Salah, que era alvo de longa data da Saudi Pro League, também é um absurdo. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores cartadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um contrato de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que venceu a Super Lig apenas uma vez neste século e vive firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, o clube espera diminuir a diferença para seus maiores rivais após contratar um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, ampliando o impacto da recente extensão do empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na temporada passada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles podem brigar pelo topo e fazer uma forte campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa como se olhe, passar de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é um constrangimento para Salah. Ele pagou o preço máximo por se colocar acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, afastando até mesmo seus torcedores mais fiéis no processo, e agora está destinado a encerrar sua brilhante carreira de forma melancólica. Ao que tudo indica, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável diante de seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque o nível é muito inferior. A mudança não faz nada para valorizar seu legado, e ele certamente deve se arrepender em privado da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um empolgante recomeço sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de lutar para seguir relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (do Brentford para o Chelsea, de graça)

    Para o Brentford: Uma situação estranha para o Brentford, que dificilmente impediria a saída de Henderson, aos 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar o caminho ao rescindir seu contrato. O internacional inglês era, porém, uma peça importante daquilo que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na última temporada, com 32 jogos na Premier League e sendo titular na maioria das vezes. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois de uma janela que até aqui vinha sendo discreta, os Bees entraram no mercado com força; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £ 41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, no entanto, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se mudando para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à estratégia anterior de transferências do Chelsea, tão ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se transformar em estrelas de elite no futuro. Capitão vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões, reverenciado por suas qualidades de liderança e que conta o ex-técnico do Chelsea e agora treinador da Inglaterra Thomas Tuchel entre seus muitos admiradores, Henderson levará todos os atributos que os Blues procuram em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu profundamente a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja questionamentos sobre o que ele oferece do ponto de vista futebolístico, está bem claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade em campo, mas sim pelo que fornecerá fora dele. No entanto, ele mostrou na última temporada que pode ser uma presença estável, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea muitas vezes falhou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma fratura incomum no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. Presumivelmente, o ex-capitão do Liverpool se tornará imediatamente um dos homens de confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será atribuída no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele ajude a conduzir uma nova era longe dele, enquanto os Blues buscam reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em candidatos consistentes aos principais títulos. Parece ser uma missão que Henderson vai abraçar, e não seria surpresa se ele fosse bem-sucedido. Um contrato de dois anos, o que significa que estará garantido até os 38, quando muito provavelmente poderá se aposentar de qualquer forma, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentín Barco (Strasbourg para o Chelsea, £ 34 mi)

    Para o Strasbourg: O Chelsea teria pago £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, o que representa uma taxa significativa diante da falta de experiência dele no mais alto nível. Esta é a 13ª negociação fechada entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas a terceira em definitivo, e o Strasbourg certamente ficará triste em ver o argentino partir. Barco registrou seis participações em gols na Ligue 1 na temporada passada, ajudando a equipe a terminar entre os oito primeiros pelo segundo ano seguido, e também teve papel importante na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador mais recuado quanto como um camisa 8 de área a área, Barco dava ao Strasbourg grande capacidade de progressão no passe e cobria cada centímetro do campo sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea torna inevitável a perda de seus principais talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial para as chances do clube de avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco era algo bastante óbvio para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade mundial depois de seu confronto quente com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre imediatamente como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa perfeitamente no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso mais uma opção tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, já que Barco inicialmente se destacou como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea poderá contar com Barco para manter a circulação da bola no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo atraído pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser explorado. Nota: B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que chegaria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, este último o contratou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o forçou a trabalhar o lado físico de seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & companhia no intimidador palco da Copa do Mundo também será valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha que se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se tiver paciência e absorver o máximo possível da experiência de Alonso e dos jogadores mais experientes do Chelsea, Barco pode se tornar um membro importante do ambicioso projeto BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: É realmente difícil exagerar o tamanho do golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi seu artilheiro com folga na última temporada e o terceiro maior goleador de toda a sua história, empatado. Certamente o clube não vai negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando surgiu para ele uma oportunidade tão improvável aos 35 anos, mas ainda assim isso vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem atacante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do ligamento cruzado anterior em dezembro. No momento, o compatriota de Tzimas, Charalampos Kostoulas, e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem o clube recorrerá no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido nas conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea já havia sinalizado há algum tempo que buscaria jogadores já provados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, deixando para trás sua política de transferências voltada para a juventude após mais uma campanha extremamente decepcionante sob o comando da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso de sobra, apesar de já estar no crepúsculo da carreira. E ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de ter agora 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor campanha goleadora de seus 18 anos de Premier League até aqui (13), com sua segunda maior marca tendo vindo em 2024-25. Ele inclusive já marcou nove gols e deu duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles pelo Sunderland, lá em 2010, e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele será reserva de Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes sob contrato. Contratar Welbeck é obviamente uma aposta de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não poderia deixar passar. Agora ele pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado como Xabi Alonso e, presumivelmente, terá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular com regularidade, mas há toda a chance de que receba muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve comandar o ataque nos estágios iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de disputar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem teve uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues o mantenham no elenco. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (Manchester City para a Inter, de graça)

    Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas especialmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, já havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o tirou de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro teve uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma peça-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo a tão sonhada primeira taça da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos problemas físicos, mas a separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ser ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar indo para um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seus problemas com lesões, há um risco significativo envolvido nesta contratação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, que, segundo informações, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em seus melhores dias, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas boas atuações na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é, de certa forma, um refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália causará menos desgaste físico a um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês pode potencialmente atuar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem encarar isso como uma grande jogada, já que, segundo informações, superou Chelsea e Arsenal, entre outros, pela assinatura do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço e vai esperar deixar de vez para trás seus problemas físicos na Itália. Não se trata apenas da oportunidade de vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, mas também de seguir brigando por grandes títulos tanto no cenário doméstico quanto na Europa pelo clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de começar no sistema com linha de três de Cristian Chivu ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso queira seguir com sua carreira pela Inglaterra depois do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix do Wolfsburg, então o clube ficará muito satisfeito por ter quase triplicado seu dinheiro em um intervalo tão curto, com seu modelo de negócios dando resultado mais uma vez. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma que eles esperavam, tornando-se peça-chave dos elencos campeões da Copa da Inglaterra e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com boa saída de bola, o Palace já esperava interesse pelo internacional francês e, segundo relatos, estava ciente do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode até achar que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de as Águias gastarem pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo segue em sua estratégia de adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação em seu grupo de zagueiros, já que nenhuma de suas opções atuais, em meio à confusão, se destacou como solução de qualidade a longo prazo, com exceção de Levi Colwill, agora recuperado. Tirando o internacional inglês, é tudo um pouco caótico: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Consequentemente, foi noticiado que os Blues podem até ir atrás de outro zagueiro após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes especulados, o que provavelmente significaria a saída de vários integrantes do grupo atual. Os londrinos provavelmente considerarão que, embora um pouco alto, £52 milhões (US$ 69 milhões) ainda representam um valor razoavelmente bom no mercado atual por um zagueiro já testado na Premier League, internacional completo pela França e que se aproxima do auge da carreira. Além disso, Lacroix é uma liderança em campo de que o time precisava muito. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para construir em torno dela. Agora, trata-se de cortar o excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional principal pela França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele fez mais do que por merecer a oportunidade de dar o salto para um chamado clube do “big six” neste verão, após uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: seguirá na capital e pode esperar entrar direto no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de nomes como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou um herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso faria com que ele rapidamente se tornasse uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele desempenhou um papel tão importante primeiro na classificação para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o ponto de apoio da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será problema. Seja o valor real £116 milhões ou £130 milhões, como diz o Forest, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Então, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, o sentimento predominante no nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City aqui. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri deles. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras as suas intenções, todos os sinais apontam para a saída do vencedor da Bola de Ouro do Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de um sucessor à altura para o trono do jogador de 30 anos de qualquer forma. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes realmente tivesse convencido na função de camisa 6. Anderson, porém, parece ter o perfil ideal. É um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Não há como negar, porém, que este é o exemplo definitivo da "taxa inglesa". Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode eventualmente se tornar um grande jogador. Mas ele vem de apenas algumas boas temporadas no Forest e ainda nem sequer jogou na Champions League. Simplesmente não há como o City ter precisado pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia no cenário internacional, em vez da Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A escolha certa no momento certo. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para atuar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará uma enorme pressão, e Anderson não seria o primeiro jovem meio-campista promissor da Inglaterra a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a enorme, enorme diferença entre as respectivas situações é que não parece que Rodri vai estar entre Anderson e uma vaga no time titular. Portanto, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará muito satisfeito por ter conseguido se desfazer de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia facilmente ter sido difícil de negociar, dado seu apagado período de apenas uma temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que os Blues haviam permitido que Garnacho faltasse aos treinos de pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa saída se concretizou rapidamente na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi noticiado que essas condições são muito fáceis de serem cumpridas, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro, neste momento, qual será a quantia, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação feita pelo Chelsea, algo com que o clube ficará muito satisfeito, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante seu período no Chelsea, esta é uma movimentação que vai soar o alarme para os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a principal força por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o estrategista espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido, pelo fato de Garnacho já há algum tempo demonstrar estar sem o vigor e a confiança que fizeram dele um talento tão destacado em sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de replicar os números ofensivos de Rogers, e haverá sérios questionamentos se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e provavelmente por uma quantia alta. O acordo também é uma forma bastante descarada de driblar as regras financeiras, já que foi claramente estruturado para maximizar os lucros com os negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse saindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre os valores seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em busca de um segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer essa oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira derivar para a mediocridade. Emery tem um talento especial para tirar o melhor de jogadores que antes tiveram desempenho abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino está equivocado se pensa que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do “big six”, com a torcida de Villa Park extremamente esperançosa depois de a vaga na Champions League ter sido garantida mais uma vez, algo positivo para o novo reforço. Garnacho também certamente estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional: ele simplesmente precisava fazer 10 partidas na Premier League. No entanto, ele foi escanteado por Emery e raramente foi incluído em uma convocação para o dia do jogo. O técnico já fez isso antes, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que representa uma receita recorde do clube por um jogador que contratou por apenas € 6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação do campeão belga pelo ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois de Tzolis assinar um novo contrato há um ano. Esse tipo de quantia fará uma grande diferença para um time da Jupiler Pro League, e o Brugge tentará reinvesti-la de forma inteligente após retomar o título do Union Saint-Gilloise na temporada passada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a ida de Leandro Trossard para o Besiktas no período pós-Copa do Mundo, e Tzolis preenche muitos requisitos como substituto. O internacional grego teve uma excelente temporada individual em 2025-26, somando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e a vaga no mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nessa transferência, mesmo que a taxa pareça ter um valor razoável no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e o Norwich estivesse condenado ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre sua capacidade de transferir a forma apresentada na Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal esperará que Tzolis tenha tirado lições daquela experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil de rotação inicialmente. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem frustrada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que estabeleceu no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo informações, Tzolis queria apenas se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por ver a transferência se concretizar. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 mi)

    Para o Dortmund: Provavelmente, o melhor que poderia ter feito nas circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance de ele assinar um novo vínculo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder um ativo bastante valioso de graça no ano que vem. Adeyemi obviamente vale mais do que os €22 milhões que o Dortmund vai receber de entrada, mas não se deve esquecer que ele teve algumas lesões e sofreu com a falta de consistência ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também foi bem ao garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Demos muito pau no Barça ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso dar o crédito devido: isso pode acabar se mostrando um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas como a próxima grande promessa da Alemanha, mas ele ainda tem só 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia pela seleção há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia uma futura superestrela quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Sem dúvida, houve sinais na temporada passada de que ele poderia finalmente alcançar seu potencial, mas uma ida para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, considerando a taxa da transferência. Na verdade, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve facilitar bastante a vida de Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de uma linha de ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulada neste verão. Basicamente, isso parece o movimento certo na hora certa para Adeyemi, que não terá uma plataforma melhor para finalmente alcançar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £ 117 mi)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, campeão recém-coroado, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na última temporada, seis posições e 13 pontos à frente do Chelsea, e vai disputar a Liga dos Campeões nesta temporada, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental pela frente. Ainda assim, os atuais campeões da Liga Europa foram completamente incapazes de impedir que seu bem mais precioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que representa um dinheiro absurdo e que ajudará muito o Villa a encontrar um substituto, ao mesmo tempo em que reforça o elenco de Unai Emery em outras posições. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma evidência de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um belo golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da última temporada em se classificar para a Liga dos Campeões, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante da “bomb squad” do Chelsea apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa bruta inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores em relação a encontrar um novo destino para Enzo Fernandez, e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou muito acima do valor por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes na Premier League no currículo, e apenas um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de ataque com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar sérios danos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, ao menos para quem vê de fora. A presunção era de que Rogers estava decidido a se mudar para o Emirates, onde era esperado que assumisse o lugar do recém-saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele mudou de ideia por causa de Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de mais tempo de jogo em um time mais fraco tiveram um papel ainda mais decisivo na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Para ser justo, embora o Chelsea seja um clube terrivelmente mal administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar dando muito certo para Rogers, particularmente porque ele agora terá a chance de jogar na Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de categorias de base do Manchester, Palmer. De fato, talvez vejamos algumas comemorações “frias” durante os jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito tempo é motivo de frustração no Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e não dá para exagerar a importância que teve no plano de jogo de Unai Emery na última temporada. A equipe do espanhol teve muitas dificuldades enquanto Tielemans esteve fora por conta de uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, quando ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Como ele também ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é algo realmente difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período afastado com uma lesão no LCA. Nota: D

    Para o United: Uma ótima surpresa. Não havia qualquer indicação de que o United estivesse preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o negócio estava perto de ser concluído. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil etário que o United buscava neste verão e certamente já tem muita rodagem, até mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte da apreensão em Old Trafford após o fracasso do acordo por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão grave a serviço do Uruguai e o United ver os acordos por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes, ficarem inviáveis financeiramente. Tielemans é um jogador comprovado da Premier League que ressaltou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da última temporada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele achasse que já tivesse passado. Há muito tempo Tielemans é apontado como nome para um dos clubes da elite da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso fosse acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e tudo bem. O Villa é um clube enorme por mérito próprio. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que faz desta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai aproveitar a chance de exibir sua maravilhosa variedade de passes e técnica impressionante em um dos maiores palcos do futebol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: O estranho verão do Chelsea continua, agora com o clube acertando a venda de um de seus jovens jogadores promissores para um rival direto na briga por um lugar entre os quatro primeiros da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para passar a fazer parte do elenco principal, atuando regularmente ao longo da campanha 2025-26 e muitas vezes impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em adicionais, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem de alto potencial vindo do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas o valor substancial oferecido significa que o negócio provavelmente era bom demais para recusar. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de classe mundial em Old Trafford, este não será um negócio lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que geram certa dúvida para todas as partes. Depois de perder seus alvos prioritários para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos em meio ao pânico, tentando evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os responsáveis pelas decisões no United estavam "calmos" depois que a tentativa por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador de quem o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United realmente precisa de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências terminar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para o Brasil após uma temporada em que alternou momentos dentro e fora do time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando os Blues em busca de "futebol regular no time principal". Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes devendo chegar em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos nos bastidores e da troca constante no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United consiga oferecer mais estabilidade a longo prazo. O clube pode, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que o que em breve será seu ex-clube não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma peça-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Copa da Liga, os torcedores sonhavam com seu clube financiado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, bancado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak do clube nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na equipe de Eddie Howe terminando em 12º lugar na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é realmente traumatizante para os torcedores é que provavelmente este nem será o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os donos sauditas do clube reduzindo seus investimentos no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem sequer podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente será desperdiçada de qualquer forma. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de fechar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Spurs decidiu quebrar sua taxa recorde de transferência novamente por Tonali. Se isso são sinais de desespero ou demonstrações de ambição é algo aberto ao debate. Talvez seja apenas evidência de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não custaria uma taxa parecida?! O internacional italiano provou sem qualquer dúvida ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas que o Spurs precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos de frustração com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube deixar rivais da Premier League para trás para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma transferência muito inesperada. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que ficou ao seu lado durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para uma das equipes mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a um time que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que aconteceu? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um clube da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até a elite da Inglaterra compreensivelmente se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali acabou no Tottenham, onde agora está pronto para passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Spurs por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa transferência dê certo para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha de Dumfries em 2025-26. Ainda assim, ele continua sendo um dos melhores laterais ofensivos em atividade quando está no seu melhor, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato pela frente. Pode ser que a Inter realmente estivesse de mãos atadas, para ser justo; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, ele aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025 antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que está ganhando reputação de caçador de pechinchas enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real Madrid, e essa taxa está bem abaixo dos €30 milhões que o Real Madrid supostamente havia separado para um novo lateral-direito para competir com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que é sem dúvida mais eficaz no apoio ao ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma taxa tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser um bom quebra-galho por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou vindo do PSV em 2021, somando 55 participações em gols em 207 partidas como ala pela direita, enquanto ajudava a Inter a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, além de alcançar duas finais da Champions League. Ele certamente mereceu o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu baixo preço significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele deixará Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma quantia enorme, que ajudará muito a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas grandes vendas seriam necessárias, e Fernandes era um dos ativos mais valiosos do clube, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares de admiração de rivais antes mesmo de o destino da equipe ser selado na rodada final da temporada. Sua saída, portanto, não surpreende em nada. O que choca, porém, é que o West Ham conseguiu exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de barganha bastante ruim. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece alguns raros elogios. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube fala sério nesta janela de transferências. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma declaração de intenções, isso está em outro patamar. Fernandes é um jogador de 21 anos muito talentoso. Pode atuar em várias funções e há muito tempo dá a impressão de ser um jogador que renderia em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero neste acordo. O Tottenham, como vimos também pelo interesse em contratar Sandro Tonali, está decidido a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, se mostrou disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, esta transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais um motivo para bater nos donos do clube. Aliás, só para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não chega nem perto do nível de seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia estar. Nota: C+

    Para Fernandes: Um movimento estranho à primeira vista. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer uma mudança um tanto lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve estar muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é, sem dúvida, o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um outro nível. É claro que deve haver alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, já que nenhuma das partes é conhecida por sua estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não acontecesse em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 mi)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por um dos principais times da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo antes de definir um preço para Saibari, já que sempre existiu a possibilidade de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado do Genk por pouco mais de € 5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido ganhar títulos na Holanda de forma consistente, apesar de ter de vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre os Países Baixos na fase de 32 avos de final. No entanto, como o diretor esportivo Max Eberl afirmou quando a transferência foi confirmada, este era um acordo no qual o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Esta não foi uma reação impulsiva a um jogador aleatório que ficou conhecido em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, intensidade e versatilidade para dar uma contribuição significativa a uma linha de ataque já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", mesmo que conseguir espaço em uma escalação titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa se provar um verdadeiro pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão à sua frente, ele está nas nuvens neste momento e acredita, compreensivelmente, que pode ser uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 milhões)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, esta tem tudo para ser mais uma negociação astuta da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador que passou pela academia do clube, mas fez apenas algumas partidas pelo time principal, com a Atalanta supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. O jogador de 21 anos se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo e deixe sua marca no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que nomes como Inter e Chelsea demonstraram interesse, ele se deslumbrou e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico. Segundo informações, o espanhol deu o aval para este acordo, e o clube agiu rapidamente para fechar com a Atalanta, assumindo a dianteira no espaço de 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. A expectativa geral era de que ele se juntasse aos campeões do Scudetto, então isso certamente é um golpe importante nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e parece ter o perfil ideal para as exigências da Premier League. No entanto, após gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais: é uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente deixando a oferta da Inter muito para trás, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada na elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja academia frequentou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de a proposta contratual dos Blues, segundo relatos, ter sido de cerca de £100 mil por semana, mais do que o dobro do que a Nerazzurri havia oferecido, pode ajudar a explicar. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente agarrou a oportunidade de se testar na elite inglesa. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A cedo em suas carreiras. Ele também pode ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que ele pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Bingo! Os campeões europeus vão morrer de rir a caminho do banco depois de encontrar alguém disposto a pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, deveria ser a resposta para o problema do PSG no comando de ataque, mas passou a imensa maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um "falso 9", o que não diz muito a favor do português. E também não ajuda o fato de ele ainda ser coadjuvante de um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do futebol mundial certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e muito menos por absurdos €75 milhões. Com uma negociação sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: Impressionante, simplesmente impressionante. Vamos esclarecer uma coisa imediatamente: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou no PSG que pode causar impacto saindo do banco, ao marcar 45 gols ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento tentando entender o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, e também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Mais uma vez, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade há muito esperada para que o eterno coadjuvante vire protagonista. Achamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por manter Ronaldo, segurando assim Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas uma boa opção para entrar no decorrer da partida, um substituto de impacto decente. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de ataque de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora esta já seja uma quantia alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um time da Serie A. A palavra está com você, Goncalo: é hora de provar o seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (do Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vende ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. Portanto, o clube ficará satisfeito por ter conseguido uma taxa tão significativa pelo defensor holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, esse valor será reinvestido em um substituto de alto potencial, com o prospecto do Tottenham Luka Vuskovic em destaque no radar do clube, em uma transferência separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. E também não faltam opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli no elenco e Igor Julio prestes a voltar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, não dá para deixar de sentir que o Tottenham foi induzido a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas notícias sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato no litoral sul. Seria de se pensar que um acordo por um valor reduzido por um jogador do calibre dele deveria realisticamente custar algo na casa dos £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, teriam demonstrado interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de zaga Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Ao menos, o Tottenham está levando um defensor já comprovado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu o auge, é um bom passador e tem o tipo de combatividade e liderança de que o time vinha sentindo muita falta. O jogador da seleção da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, é uma mudança que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não renovaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo adiante em relação ao Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem enxergar isso como um trampolim para voos ainda maiores depois de se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool concretizaram o interesse noticiado, então, se ele quer ser titular absoluto em um chamado clube do “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer qualquer tipo de futebol europeu. Tendo trabalhado antes com o italiano de temperamento forte, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. O único caminho para o Tottenham é subir, na verdade, depois de mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, ao menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, შეიძლება parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por só €5 milhões, mas o time de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de 50% sobre uma futura venda no acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da multa rescisória de €40 milhões (£34,5 milhões/$45 milhões) irão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/$17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável depois de uma temporada em que ele participou de 12 gols e ganhou uma convocação para a seleção da Espanha para a Copa do Mundo, e a multa rescisória significava que o clube não tinha margem de manobra em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de Liverpool e Newcastle no mercado de transferências! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas, percebendo uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu rápido para atravessar o negócio apesar de as conversas estarem em estágio avançado e de a própria proposta do clube de Tyneside ter sido supostamente aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande golpe, então, mas também ficará encantado por contratar um jovem ponta tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar por qualquer um dos lados, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram um enorme vazio no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo técnico aparentemente pressionando para que o acordo acontecesse. Ele terá, porém, de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha rumo a se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube supostamente esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois que tanto Liverpool quanto Newcastle tiveram propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois se resumiu ao jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma ida para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou mais tarde no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz espera se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico ideal para ajudá-lo na adaptação. Ele terá uma briga pela frente para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo esperado na briga pelo muito bem avaliado mago das pontas do RB Leipzig, Yan Diomande, mas ainda assim deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junho: Ibrahima Konate (do Liverpool para o Real Madrid, de graça)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratava do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do defensor não tivesse sido deixado chegar ao fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo contrato quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa da temporada 2024-25, então teria podido exigir uma boa quantia quando chegasse a hora de seguir caminhos diferentes, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que aconteceu, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais exorbitantes de Konate, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presume-se, então, que o Real Madrid dará ao alvo de longa data Konate o tipo de salário astronômico que ele busca, o que, apesar de não pagar uma taxa, representa um risco diante do quão mal o zagueiro foi durante toda a frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente havia decidido encerrar seu interesse no jogador em novembro do ano passado, o que é revelador. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou aos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está basicamente apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do seu auge, Eder Militao continua sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira classe, porém, e essa contratação tem cara de algo que pode dar muito errado rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte da torcida quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário gigantesco que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como um possível titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de aviso. Porém, se ele puder recuperar cedo a confiança e sua melhor forma, então terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, no entanto, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Man City: A perda de uma lenda. Bernardo é, simplesmente, um dos melhores jogadores que já atuaram na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente trabalhador e inventivo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva no Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já se desenhava havia algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços estelares. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou de graça um jogador de qualidade excepcional, como também venceu o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Depois de meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou até a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. "The Special One" fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o acordo foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva, sem dúvida, já ficaram para trás, mas ele mostrou na disputa pelo título da Premier League da última temporada que segue capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os jogadores mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus atletas, a mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o negócio do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava havia tanto tempo. Em pelo menos as últimas três janelas de verão, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidamente, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid atravessa um momento difícil, depois de ter sido ultrapassado no topo do futebol espanhol pelo Barça, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo em seu lugar de destaque é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e aproveitar. A disputa por vagas no Real é intensa, e Silva não é mais tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco jardas estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Assim, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se mudado para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim dos 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Esta parece ser uma negociação estranha para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se transformou em uma peça defensiva fundamental para o clube desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em sua melhor forma, ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais em primeiro lugar quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £ 60 milhões (US$ 80 milhões) e, considerando que ele supostamente havia sinalizado nos bastidores sua intenção de sair e tem sido abertamente crítico à forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £ 52 milhões (US$ 69 milhões), depois de considerar que ele não era intocável. De fato, talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso nas próximas janelas por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco que já carece muito de experiência ficou sem uma de suas cabeças mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é atendido, já que o Real Madrid dá início à sua movimentação de contratações nesta janela antecipada com uma aquisição surpreendente. O clube gastou alto em um lateral-esquerdo apenas no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de desembolsar por Cucurella, que, segundo relatos, foi identificado como alvo por seu novo (velho) treinador. Uma taxa de € 60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura bastante econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cuja forma caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realmente conseguirá contar com ele? Ao menos, ele tem as características de um jogador “à Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real agora também se vê com quatro laterais-esquerdos de elenco principal: o novo contratado, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Havia sido amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de se desiludir com a maneira como a BlueCo vinha conduzindo seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não surpreende, portanto, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real o procurou. Considerando que ele aparentemente foi um nome escolhido por Mourinho, ele tem grande chance de se firmar como peça importante também, com Carreras provavelmente alternando presença no XI do português. No entanto, diante da alta taxa, ele precisa render de imediato ou corre o risco de ter a famosa torcida impaciente do Bernabéu em seu encalço, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson certamente figura entre as melhores contratações da história do clube, uma peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £8 milhões junto ao Hull City lá em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade começava a pesar para o jogador de 32 anos, e foi por isso que o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao contratar Milos Kerkez no verão passado, e até teria vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido repatriar Kostas Tsimikas da Roma. O problema agora, no entanto, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 do Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, resulte apenas em uma queda ainda maior de nível na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham pode até ter carecido de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era exatamente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, é verdade, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza acabara de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente sem custos é um pequeno bônus, mas a sensação persiste de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado a segunda opção atrás de um jogador que não vinha tendo atuações particularmente boas e queria jogar regularmente na Premier League às vésperas da Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou iniciando mais partidas na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que ele chega em boas condições à América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha outras opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que teriam demonstrado interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na rodada final da temporada. No entanto, Robertson pode até descobrir que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar os Spurs de forma significativa ao longo do verão. Ainda assim, seguimos sem estar convencidos de que Robertson vá realmente jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que pareça, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, já que a turbulência causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada por clube ou seleção para sugerir que vale £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque o clube desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis reforços, e seu patético 12º lugar na Premier League, somado ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora da porta em St. James' Park, prova que o clube já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob donos sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores já há algum tempo por causa de seus problemas bem documentados para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja gastar €80 milhões em Gordon. O internacional inglês certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer posição do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não dá para fugir do fato de que o Barça pagou acima do valor. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, o que assim lançaria a quantia sob uma luz mais favorável, enquanto também foi apontado que o jogador de Liverpool marcou 10 vezes nesta Champions League, mas seis desses gols foram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade saiu em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Então, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações muito inconsistentes na Premier League, particularmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha mirando já há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou tentado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal e para o qual também torcia quando criança, enquanto inicialmente parecia que ele se juntaria ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros compreensivelmente recuaram diante do preço pedido, e aí está o grande desafio que Gordon agora enfrenta. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção sobre o jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um coadjuvante. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece estar sobrando no Camp Nou apesar de ter somado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai sair de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle