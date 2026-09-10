Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082719623.jpgCrystal Pix
Alvino Hanafi

Traduzido por

'Igual ao Barça!' - Ronald Araujo reage após assistência sensacional de calcanhar dar início à reação do Liverpool

Liverpool
Liga dos Campeões
R. Araujo

Ronald Araujo demonstrou alegria depois que sua linda assistência de calcanhar ajudou o Liverpool a completar uma vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. O defensor uruguaio refletiu sobre suas primeiras semanas em Anfield, comparando a enorme grandeza e as expectativas do clube às do Barcelona.

  • Calcanhar de Araujo dá início à reação do Liverpool

    Ronald Araujo teve papel decisivo quando o Liverpool iniciou sua campanha na Liga dos Campeões com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid em Anfield. O Liverpool saiu atrás com o gol de Marcos Llorente, aos 17 minutos, antes de reagir com firmeza em casa.

    O momento da partida mudou quando Jan Oblak parou Bradley Barcola, mas Araujo desviou com categoria a bola quicando para o caminho de Dominik Szoboszlai, que empatou de perto.

    Na sequência, Alexis Mac Allister marcou o gol da vitória no segundo tempo para dar ao técnico Andoni Iraola um início vitorioso na fase de liga europeia.

    • Publicidade
  • imago-sport-1082719738.jpgCrystal Pix

    Zagueiro detalha assistência crucial

    Falando à Movistar após a partida, Araujo detalhou a visão instintiva por trás de sua intervenção crucial. O defensor admitiu que a sorte teve participação, já que seu toque de calcanhar encontrou o alvo em meio a uma área lotada.

    Ele enfatizou sua satisfação por contribuir diretamente para um resultado europeu tão importante para seu novo clube.

    "Foi uma boa finalização, uma boa oportunidade dentro da área", afirmou Araujo. "Tive sorte de ela passar entre os zagueiros. Estou muito feliz e muito satisfeito por poder ajudar a equipe."

  • Uruguaio compara os padrões do Liverpool aos do Barcelona

    Ao refletir sobre sua adaptação ao futebol inglês, Araujo traçou paralelos diretos entre o Liverpool e seu ex-clube, o Barcelona. O zagueiro reconheceu a pressão incessante que vem com representar instituições de elite da Europa.

    Ele reiterou seu compromisso de estabelecer sua própria identidade enquanto atende às exigências estabelecidas por Iraola e pela torcida de Anfield.

    "É um grande time como o Barça", observou Araujo. "Você tem que dar o seu melhor e há grandes expectativas. Estou feliz e trabalhando duro. Estou ansioso para dar tudo de mim e ser eu mesmo."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1082722698.jpgAPL

    Liverpool mira manter o embalo antes da viagem à Áustria

    Araujo elogiou a disciplina tática do Liverpool ao superar a formação resiliente do Atlético de Madrid para garantir os três pontos.

    A vitória estabelece um impulso inicial para os comandados de Iraola no início de sua jornada europeia sob o novo formato do torneio.

    O Liverpool agora volta a atenção para os compromissos domésticos antes de viajar para a Áustria para enfrentar o LASK em seu próximo compromisso pela Champions League.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL