Ronald Araujo teve papel decisivo quando o Liverpool iniciou sua campanha na Liga dos Campeões com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid em Anfield. O Liverpool saiu atrás com o gol de Marcos Llorente, aos 17 minutos, antes de reagir com firmeza em casa.

O momento da partida mudou quando Jan Oblak parou Bradley Barcola, mas Araujo desviou com categoria a bola quicando para o caminho de Dominik Szoboszlai, que empatou de perto.

Na sequência, Alexis Mac Allister marcou o gol da vitória no segundo tempo para dar ao técnico Andoni Iraola um início vitorioso na fase de liga europeia.