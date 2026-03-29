Igor Tudor foi demitido pelo Tottenham após apenas sete partidas em 44 dias, com a desastrosa derrota para o Nottingham Forest servindo de gota d’água

O curto reinado de Tudor no Spurs começou com três derrotas consecutivas para o Arsenal, o Fulham e o Crystal Palace — tornando-o apenas o segundo técnico na história do Tottenham a estrear com tal sequência, depois de Martin Jol ter sofrido o mesmo destino em novembro de 2004.

Um terceiro técnico para a temporada está sendo cotado, sendo que a última vez que isso aconteceu foi na temporada 2022-23 — quando Antonio Conte, Cristian Stellini e Ryan Mason passaram pelo banco de reservas.

O site The Athletic está entre aqueles que afirmaram que o ex-técnico do Brighton, Roberto De Zerbi, que está sem clube após deixar o gigante francês Marselha, foi identificado como principal alvo pela diretoria do Tottenham.

Ele, no entanto, preferiria retornar ao comando técnico no verão — em vez de se juntar a uma missão de resgate no final da temporada — e tem sido alvo de críticas de três grupos de torcedores do Tottenham após seu apoio ao ex-atacante do Manchester United, Mason Greenwood, durante sua passagem pelo Marselha.