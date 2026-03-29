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Igor Tudor foi demitido pelo Tottenham após apenas sete partidas em 44 dias, com a desastrosa derrota para o Nottingham Forest servindo de gota d’água
O histórico de Tudor como técnico do Spurs: um ponto na Premier League
Medidas decisivas foram tomadas no Tottenham Hotspur Stadium, faltando sete partidas para o fim da temporada 2025-26. O Spurs está apenas uma posição e um único ponto acima da zona de rebaixamento, após uma sequência preocupante de resultados.
Tudor conquistou apenas um ponto em suas cinco partidas na Premier League no comando — em um empate por 1 a 1 com o Liverpool — e também viu a equipe ser eliminada nas oitavas de final da Liga dos Campeões, após uma derrota por 7 a 5 no placar agregado para o Atlético de Madrid.
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O Spurs anuncia a saída de Tudor
O Spurs decidiu que era necessária mais uma mudança no comando técnico, diante do risco de cair para a Championship, e o contrato de Tudor — que deveria vigorar até que um técnico definitivo fosse contratado no meio do ano — foi rescindido antecipadamente.
Um comunicado no site oficial do clube dizia: “Podemos confirmar que foi acordado mutuamente que o técnico Igor Tudor deixe o clube com efeito imediato. Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci também deixaram suas respectivas funções de treinador de goleiros e preparador físico.
“Agradecemos a Igor, Tomislav e Riccardo por seus esforços nas últimas seis semanas, durante as quais trabalharam incansavelmente. Também reconhecemos o luto que Igor sofreu recentemente e enviamos nosso apoio a ele e sua família neste momento difícil. Uma atualização sobre o novo treinador principal será fornecida oportunamente.”
Quando o Tottenham vai nomear um novo técnico?
De acordo com o The Athletic, “o Spurs espera nomear um novo técnico nos próximos dias, a tempo do retorno da maioria dos jogadores do time principal ao centro de treinamento após a pausa para os jogos internacionais”. O site afirma ainda que “o plano é que o sucessor de Tudor tenha 10 dias para se preparar para a próxima partida, fora de casa contra o Sunderland, no dia 12 de abril”.
Antes da contratação de outro técnico, o ex-assistente de Tudor, Bruno Saltor, “conduzirá os treinos dos poucos jogadores que permaneceram em Hotspur Way durante o intervalo de três semanas entre as partidas”.
A derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest, também na zona de rebaixamento, foi a gota d’água para Tudor, e com essa derrota — sofrida em casa — o Spurs caiu para a 17ª posição na classificação da Premier League.
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Quem será o terceiro técnico do Tottenham nesta temporada?
O curto reinado de Tudor no Spurs começou com três derrotas consecutivas para o Arsenal, o Fulham e o Crystal Palace — tornando-o apenas o segundo técnico na história do Tottenham a estrear com tal sequência, depois de Martin Jol ter sofrido o mesmo destino em novembro de 2004.
Um terceiro técnico para a temporada está sendo cotado, sendo que a última vez que isso aconteceu foi na temporada 2022-23 — quando Antonio Conte, Cristian Stellini e Ryan Mason passaram pelo banco de reservas.
O site The Athletic está entre aqueles que afirmaram que o ex-técnico do Brighton, Roberto De Zerbi, que está sem clube após deixar o gigante francês Marselha, foi identificado como principal alvo pela diretoria do Tottenham.
Ele, no entanto, preferiria retornar ao comando técnico no verão — em vez de se juntar a uma missão de resgate no final da temporada — e tem sido alvo de críticas de três grupos de torcedores do Tottenham após seu apoio ao ex-atacante do Manchester United, Mason Greenwood, durante sua passagem pelo Marselha.