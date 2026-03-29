Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Chris Burton

Traduzido por

Igor Tudor foi demitido pelo Tottenham após apenas sete partidas em 44 dias, com a desastrosa derrota para o Nottingham Forest servindo de gota d’água

I. Tudor
Tottenham
Premier League

Igor Tudor foi demitido pelo Tottenham após apenas sete partidas em 44 dias no comando, encerrando assim sua passagem esquecível como técnico interino. O ex-treinador da Juventus e do Marselha foi nomeado pelo Spurs em 13 de fevereiro como sucessor de Thomas Frank, mas foi dispensado com a ameaça de rebaixamento da Premier League continuando a pairar sobre o time do norte de Londres.

  • O histórico de Tudor como técnico do Spurs: um ponto na Premier League

    Medidas decisivas foram tomadas no Tottenham Hotspur Stadium, faltando sete partidas para o fim da temporada 2025-26. O Spurs está apenas uma posição e um único ponto acima da zona de rebaixamento, após uma sequência preocupante de resultados.

    Tudor conquistou apenas um ponto em suas cinco partidas na Premier League no comando — em um empate por 1 a 1 com o Liverpool — e também viu a equipe ser eliminada nas oitavas de final da Liga dos Campeões, após uma derrota por 7 a 5 no placar agregado para o Atlético de Madrid.

    • Publicidade
  • Tottenham Igor TudorGOAL

    O Spurs anuncia a saída de Tudor

    O Spurs decidiu que era necessária mais uma mudança no comando técnico, diante do risco de cair para a Championship, e o contrato de Tudor — que deveria vigorar até que um técnico definitivo fosse contratado no meio do ano — foi rescindido antecipadamente. 

    Um comunicado no site oficial do clube dizia: “Podemos confirmar que foi acordado mutuamente que o técnico Igor Tudor deixe o clube com efeito imediato. Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci também deixaram suas respectivas funções de treinador de goleiros e preparador físico.

    “Agradecemos a Igor, Tomislav e Riccardo por seus esforços nas últimas seis semanas, durante as quais trabalharam incansavelmente. Também reconhecemos o luto que Igor sofreu recentemente e enviamos nosso apoio a ele e sua família neste momento difícil. Uma atualização sobre o novo treinador principal será fornecida oportunamente.”

  • Quando o Tottenham vai nomear um novo técnico?

    De acordo com o The Athletic, “o Spurs espera nomear um novo técnico nos próximos dias, a tempo do retorno da maioria dos jogadores do time principal ao centro de treinamento após a pausa para os jogos internacionais”. O site afirma ainda que “o plano é que o sucessor de Tudor tenha 10 dias para se preparar para a próxima partida, fora de casa contra o Sunderland, no dia 12 de abril”.

    Antes da contratação de outro técnico, o ex-assistente de Tudor, Bruno Saltor, “conduzirá os treinos dos poucos jogadores que permaneceram em Hotspur Way durante o intervalo de três semanas entre as partidas”.

    A derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest, também na zona de rebaixamento, foi a gota d’água para Tudor, e com essa derrota — sofrida em casa — o Spurs caiu para a 17ª posição na classificação da Premier League.

  • Roberto De Zerbi Marseille 2025-26Getty

    Quem será o terceiro técnico do Tottenham nesta temporada?

    O curto reinado de Tudor no Spurs começou com três derrotas consecutivas para o Arsenal, o Fulham e o Crystal Palace — tornando-o apenas o segundo técnico na história do Tottenham a estrear com tal sequência, depois de Martin Jol ter sofrido o mesmo destino em novembro de 2004.

    Um terceiro técnico para a temporada está sendo cotado, sendo que a última vez que isso aconteceu foi na temporada 2022-23 — quando Antonio Conte, Cristian Stellini e Ryan Mason passaram pelo banco de reservas.

    O site The Athletic está entre aqueles que afirmaram que o ex-técnico do Brighton, Roberto De Zerbi, que está sem clube após deixar o gigante francês Marselha, foi identificado como principal alvo pela diretoria do Tottenham.

    Ele, no entanto, preferiria retornar ao comando técnico no verão — em vez de se juntar a uma missão de resgate no final da temporada — e tem sido alvo de críticas de três grupos de torcedores do Tottenham após seu apoio ao ex-atacante do Manchester United, Mason Greenwood, durante sua passagem pelo Marselha.

Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT