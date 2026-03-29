Igor Tudor foi demitido pelo Tottenham após apenas sete partidas em 44 dias, com a desastrosa derrota para o Nottingham Forest servindo de gota d’água

O Spurs decidiu que era necessária mais uma mudança no comando técnico, diante do risco de cair para a Championship, e o contrato de Tudor — que deveria vigorar até que um técnico definitivo fosse contratado no meio do ano — foi rescindido antecipadamente.

Um comunicado no site oficial do clube dizia: “Podemos confirmar que foi acordado mutuamente que o técnico Igor Tudor deixe o clube com efeito imediato. Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci também deixaram suas respectivas funções de treinador de goleiros e preparador físico.

“Agradecemos a Igor, Tomislav e Riccardo pelos esforços durante as últimas seis semanas, nas quais trabalharam incansavelmente. Também reconhecemos o luto que Igor sofreu recentemente e enviamos nosso apoio a ele e à sua família neste momento difícil. Uma atualização sobre o novo treinador principal será fornecida oportunamente.”