Igor Tudor explica por que ignorou Antonin Kinsky, que chorava, após a surpreendente substituição aos 17 minutos — com o técnico do Tottenham afirmando categoricamente que “faria o mesmo novamente”

O técnico croata insistiu que sua decisão de manter distância enquanto Kinsky caminhava em direção ao banco foi uma tentativa calculada de evitar que a situação se agravasse. Os críticos sugeriram que a reação “fria” prejudicou ainda mais a confiança do jovem, mas Tudor afirma que os dois esclareceram as coisas a portas fechadas durante o intervalo, assim que as emoções iniciais se acalmaram.

“Por que não fui abraçá-lo? Porque talvez ele estivesse com raiva”, acrescentou Tudor. “Talvez os treinadores façam coisas para evitar essa cena e tornem a situação pior do que já era. Às vezes é melhor ficar onde está, e nós nos abraçamos no intervalo. No intervalo conversamos e nada [mais], a situação aconteceu ali. Acabou ali.”