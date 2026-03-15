Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Kinsky - Vicario - TudorGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Traduzido por

Igor Tudor explica por que ignorou Antonin Kinsky, que chorava, após a surpreendente substituição aos 17 minutos — com o técnico do Tottenham afirmando categoricamente que “faria o mesmo novamente”

O técnico interino do Tottenham Hotspur, Igor Tudor, defendeu a sua substituição drástica de Antonin Kinsky aos 17 minutos, durante a caótica derrota para o Atlético de Madrid. Apesar de ter sido alvo de críticas intensas por ignorar o goleiro em lágrimas ao sair de campo, Tudor continua convicto de que sua reação à beira do campo foi uma estratégia deliberada para evitar que uma situação já ruim saísse do controle.

  • Uma noite terrível em Madri

    O goleiro tcheco de 23 anos passou por uma noite verdadeiramente terrível em Madri, cometendo erros catastróficos que permitiram ao Atlético abrir uma vantagem de 3 a 0 logo nos primeiros quinze minutos. Tudor reagiu substituindo Kinsky por Guglielmo Vicario antes dos 20 minutos, mas foi sua recusa em cumprimentar o goleiro, que chorava ao sair de campo, que provocou verdadeira indignação. O ex-goleiro do Manchester City e da Inglaterra, Joe Hart, ficou “pasmo” com a falta de gestão de pessoas demonstrada.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Tudor defende decisão severa sobre o goleiro

    Ao comentar o incidente, Tudor explicou, segundo o Football London: “Quando você toma essa decisão de fazer uma mudança, você sempre perde. Quando você faz essa substituição aos 15 minutos, o técnico perde em ambos os casos. No primeiro caso, porque você o coloca em campo e todo mundo diz: ‘por que você está fazendo isso? Você acabou com o cara’. Se você não o coloca, corre o risco de sofrer mais um ou dois gols, então tomei a decisão depois de pensar e, se fosse necessário, faria o mesmo novamente. Foi um ato para ajudar a preservar o jogador e preservar a equipe.”

  • O motivo por trás da indiferença na linha lateral

    O técnico croata insistiu que sua decisão de manter distância enquanto Kinsky caminhava em direção ao banco foi uma tentativa calculada de evitar que a situação se agravasse. Os críticos sugeriram que a reação “fria” prejudicou ainda mais a confiança do jovem, mas Tudor afirma que os dois esclareceram as coisas a portas fechadas durante o intervalo, assim que as emoções iniciais se acalmaram.

    “Por que não fui abraçá-lo? Porque talvez ele estivesse com raiva”, acrescentou Tudor. “Talvez os treinadores façam coisas para evitar essa cena e tornem a situação pior do que já era. Às vezes é melhor ficar onde está, e nós nos abraçamos no intervalo. No intervalo conversamos e nada [mais], a situação aconteceu ali. Acabou ali.”

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP

    A crise de lesões do Spurs se agrava enquanto Tudor lança um apelo à união

    As consequências da derrota em Madri foram agravadas por uma grave crise de indisponibilidades antes da viagem a Anfield no domingo, com o Tottenham possivelmente sem 13 jogadores titulares para o confronto contra o Liverpool. Apesar da crescente lista de ausências, o técnico interino está incentivando seu elenco reduzido a permanecer desafiador, concluindo: “A mensagem é como eu quero encarar este jogo em Liverpool — como um desafio e uma oportunidade, em vez de irmos para lá e sermos vítimas por estarmos sem jogadores.”

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Liga dos Campeões
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
0