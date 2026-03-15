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Igor Tudor explica por que ignorou Antonin Kinsky, que chorava, após a surpreendente substituição aos 17 minutos — com o técnico do Tottenham afirmando categoricamente que “faria o mesmo novamente”
Uma noite terrível em Madri
O goleiro tcheco de 23 anos passou por uma noite verdadeiramente terrível em Madri, cometendo erros catastróficos que permitiram ao Atlético abrir uma vantagem de 3 a 0 logo nos primeiros quinze minutos. Tudor reagiu substituindo Kinsky por Guglielmo Vicario antes dos 20 minutos, mas foi sua recusa em cumprimentar o goleiro, que chorava ao sair de campo, que provocou verdadeira indignação. O ex-goleiro do Manchester City e da Inglaterra, Joe Hart, ficou “pasmo” com a falta de gestão de pessoas demonstrada.
- AFP
Tudor defende decisão severa sobre o goleiro
Ao comentar o incidente, Tudor explicou, segundo o Football London: “Quando você toma essa decisão de fazer uma mudança, você sempre perde. Quando você faz essa substituição aos 15 minutos, o técnico perde em ambos os casos. No primeiro caso, porque você o coloca em campo e todo mundo diz: ‘por que você está fazendo isso? Você acabou com o cara’. Se você não o coloca, corre o risco de sofrer mais um ou dois gols, então tomei a decisão depois de pensar e, se fosse necessário, faria o mesmo novamente. Foi um ato para ajudar a preservar o jogador e preservar a equipe.”
O motivo por trás da indiferença na linha lateral
O técnico croata insistiu que sua decisão de manter distância enquanto Kinsky caminhava em direção ao banco foi uma tentativa calculada de evitar que a situação se agravasse. Os críticos sugeriram que a reação “fria” prejudicou ainda mais a confiança do jovem, mas Tudor afirma que os dois esclareceram as coisas a portas fechadas durante o intervalo, assim que as emoções iniciais se acalmaram.
“Por que não fui abraçá-lo? Porque talvez ele estivesse com raiva”, acrescentou Tudor. “Talvez os treinadores façam coisas para evitar essa cena e tornem a situação pior do que já era. Às vezes é melhor ficar onde está, e nós nos abraçamos no intervalo. No intervalo conversamos e nada [mais], a situação aconteceu ali. Acabou ali.”
- AFP
A crise de lesões do Spurs se agrava enquanto Tudor lança um apelo à união
As consequências da derrota em Madri foram agravadas por uma grave crise de indisponibilidades antes da viagem a Anfield no domingo, com o Tottenham possivelmente sem 13 jogadores titulares para o confronto contra o Liverpool. Apesar da crescente lista de ausências, o técnico interino está incentivando seu elenco reduzido a permanecer desafiador, concluindo: “A mensagem é como eu quero encarar este jogo em Liverpool — como um desafio e uma oportunidade, em vez de irmos para lá e sermos vítimas por estarmos sem jogadores.”
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