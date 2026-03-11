Igor Tudor está prestes a ser demitido? Tottenham toma decisão sobre o técnico interino antes do confronto decisivo contra o Liverpool

A gestão de Tudor foi alvo de críticas intensas depois que ele substituiu o jovem goleiro Antonin Kinsky aos 17 minutos do confronto em Madri. O tcheco de 22 anos, que surpreendentemente começou a partida no lugar de Guglielmo Vicario, cometeu dois erros graves que levaram o Spurs a ficar perdendo por 3 a 0 em menos de um quarto de hora. O ex-goleiro do Manchester City, Joe Hart, ficou “pasmo” com a atitude “fria” de Tudor, que se recusou a reconhecer o jovem abalado ao sair de campo.

Defendendo sua decisão implacável, Tudor afirmou: “Antes do jogo, foi a escolha certa a se fazer no momento em que estamos, com a pressão sobre Vicario, outra competição. Toni é um goleiro muito bom. Para mim, foi a decisão certa. Depois disso, é claro, é fácil dizer que não foi a decisão certa. Então, expliquei isso ao Toni também, falando depois: ele é o cara certo e um bom goleiro. [A substituição precoce] é muito rara. Treino há 15 anos e nunca fiz isso. Era necessário preservar o cara, preservar a equipe. Situação incrível, nada a comentar.”