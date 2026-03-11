Getty Images Sport
Igor Tudor está prestes a ser demitido? Tottenham toma decisão sobre o técnico interino antes do confronto decisivo contra o Liverpool
Aumenta a pressão sobre o chefe interino
A situação chegou ao ponto de ebulição após uma humilhante derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na primeira partida da Liga dos Campeões. O Tottenham Hotspur Supporters' Trust (THST) agora exige “medidas emergenciais” à medida que aumenta a pressão sobre Tudor. Sem vitórias no campeonato desde o final de dezembro, a diretoria está sendo pressionada a agir antes que o clube caia para a segunda divisão. A ESPN relata que figuras importantes do Spurs estão profundamente preocupadas, mas Tudor deve enfrentar a imprensa na sexta-feira, como planejado, e liderar a equipe em Anfield, enquanto eles buscam desesperadamente uma faísca para acender sua tentativa de sobrevivência.
A controvérsia sobre a substituição de Kinsky
A gestão de Tudor foi alvo de críticas intensas depois que ele substituiu o jovem goleiro Antonin Kinsky aos 17 minutos do confronto em Madri. O tcheco de 22 anos, que surpreendentemente começou a partida no lugar de Guglielmo Vicario, cometeu dois erros graves que levaram o Spurs a ficar perdendo por 3 a 0 em menos de um quarto de hora. O ex-goleiro do Manchester City, Joe Hart, ficou “pasmo” com a atitude “fria” de Tudor, que se recusou a reconhecer o jovem abalado ao sair de campo.
Defendendo sua decisão implacável, Tudor afirmou: “Antes do jogo, foi a escolha certa a se fazer no momento em que estamos, com a pressão sobre Vicario, outra competição. Toni é um goleiro muito bom. Para mim, foi a decisão certa. Depois disso, é claro, é fácil dizer que não foi a decisão certa. Então, expliquei isso ao Toni também, falando depois: ele é o cara certo e um bom goleiro. [A substituição precoce] é muito rara. Treino há 15 anos e nunca fiz isso. Era necessário preservar o cara, preservar a equipe. Situação incrível, nada a comentar.”
Um vestiário em desespero
O clima dentro do elenco parece ter atingido o fundo do poço, com os astros do time titular lutando para lidar com o rápido declínio. O zagueiro Micky van de Ven fez uma avaliação brutalmente honesta da noite na Espanha, descrevendo o colapso como um “cenário apocalíptico” para o clube. O holandês também admitiu que a negatividade implacável o forçou a se afastar dos holofotes para proteger sua saúde mental.
O jogador da seleção holandesa disse: “Terrível, para ser honesto: um cenário apocalíptico. Tudo que poderia dar errado nos primeiros vinte minutos deu errado. Todos escorregaram, inclusive eu. São momentos em que você simplesmente não pode fazer nada. Não posso ficar aqui e começar a culpar o campo.”
Sobrevivência em jogo em Anfield
A viagem a Merseyside representa agora um momento decisivo para o curto mandato de Tudor. Embora se espere que o clube continue com ele durante o fim de semana, outra derrota pesada poderá forçá-los a tomar medidas, uma vez que a ameaça de rebaixamento se torna uma realidade concreta. Se não conseguir um desempenho competitivo em Anfield, a diretoria poderá não ter outra escolha a não ser procurar outro técnico antes da partida de volta contra o Atlético e de uma série de jogos importantes no campeonato nacional que determinarão a permanência do clube na primeira divisão.
