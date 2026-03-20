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Igor Tudor espera por “uma boa surpresa” enquanto o técnico do Tottenham aguarda o retorno de James Maddison e Mohammed Kudus após lesões
O Spurs vai receber um reforço?
O Spurs enfrenta o Nottingham Forest neste fim de semana em um confronto decisivo na parte de baixo da tabela da Premier League. O Spurs está em 16º lugar, apenas um ponto à frente do West Ham e do adversário deste fim de semana. Por isso, uma vitória é imprescindível, mas o time já sofreu um grande golpe no elenco, com o goleiro Guglielmo Vicario prestes a ser submetido a uma cirurgia de hérnia. Ele estará disponível para o confronto de domingo, mas depois passará pela faca e ficará afastado por um período de quatro a seis semanas.
No entanto, Tudor afirmou que espera ver dois astros do time titular, Kudus e Maddison, retornarem em breve; o primeiro vem lidando com uma lesão no tendão da coxa e está fora desde janeiro, enquanto Maddison sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) na pré-temporada.
Tudor disse: “Temos essas três semanas importantes após o jogo de domingo.
[Kudus vai voltar para] provavelmente participar de alguns treinos com o elenco, talvez em dez dias? Não tenho certeza, precisamos verificar, mas ele está progredindo muito bem, já com a bola.
“Rodrigo [Bentancur] também, Maddison também. Esperamos que a equipe médica nos dê uma boa surpresa. Será muito, muito, muito importante tê-los de volta.”
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O mistério em torno de Kulusevski continua
Tudor também foi questionado sobre a condição física de Dejan Kulusevski, que ainda não jogou pelo clube nesta temporada. O jogador da seleção sueca passou por uma cirurgia no joelho em maio e não é visto em campo desde então. Tudor foi questionado sobre a possibilidade de o ponta retornar antes do fim da temporada, mas se recusou a dar mais detalhes sobre quando se espera que ele volte.
Kulusevski também está fora da repescagem da Suécia para a Copa do Mundo contra a Ucrânia e, caso a seleção se classifique para o torneio, parece muito improvável que ele participe da competição.
Tudor foi questionado se tinha alguma novidade e respondeu: “Não, ainda não.”
A aposta do Spurs no clima do estádio
O Spurs anunciou uma oferta promocional para este fim de semana, incentivando os torcedores a chegarem cedo ao estádio, depois que a torcida lançou a campanha “All Together Always”, criada para incentivar os torcedores a apoiarem o clube com entusiasmo em meio à sua luta pela permanência na divisão.
O clube declarou em comunicado: “Esta semana, testemunhamos uma incrível demonstração de união e apoio por parte de toda a nossa torcida, impulsionada pela mensagem clara de que estamos todos juntos, sempre.
"Torcedores, jogadores e comissão técnica compartilharam esse apelo de mobilização antes do jogo de domingo contra o Nottingham Forest – e essa mensagem ressoará pelo N17 no dia da partida, enquanto criamos uma atmosfera inesquecível para a posteridade.
"Com o pontapé inicial marcado para as 14h15, convidamos todos os torcedores a chegarem cedo e participarem – todos os detalhes do que está programado podem ser encontrados abaixo.
"Agradecemos a todos os torcedores e grupos de torcedores que tornaram este momento possível, incluindo os brilhantes voluntários do THFC Flags, responsáveis pelas exibições visuais mais memoráveis do nosso estádio."
O Spurs também se comprometeu a oferecer uma bebida gratuita a cada bebida comprada na véspera do jogo, por um determinado período, como um gesto de boa vontade para com os torcedores.
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E agora?
O Spurs simplesmente não pode se dar ao luxo de perder neste fim de semana, especialmente tendo em vista a pausa que a Premier League fará com a aproximação da pausa para os jogos internacionais. Após o confronto deste fim de semana, o time ainda enfrentará Sunderland, Brighton, Wolves, Aston Villa, Leeds United, Chelsea e Everton.
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