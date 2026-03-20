Igor Tudor espera por “uma boa surpresa” enquanto o técnico do Tottenham aguarda o retorno de James Maddison e Mohammed Kudus após lesões

O Spurs enfrenta o Nottingham Forest neste fim de semana em um confronto decisivo na parte de baixo da tabela da Premier League. O Spurs está em 16º lugar, apenas um ponto à frente do West Ham e do adversário deste fim de semana. Por isso, uma vitória é imprescindível, mas o time já sofreu um grande golpe no elenco, com o goleiro Guglielmo Vicario prestes a ser submetido a uma cirurgia de hérnia. Ele estará disponível para o confronto de domingo, mas depois passará pela faca e ficará afastado por um período de quatro a seis semanas.

No entanto, Tudor afirmou que espera ver dois astros do time titular, Kudus e Maddison, retornarem em breve; o primeiro vem lidando com uma lesão no tendão da coxa e está fora desde janeiro, enquanto Maddison sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) na pré-temporada.

Tudor disse: “Temos essas três semanas importantes após o jogo de domingo.

[Kudus vai voltar para] provavelmente participar de alguns treinos com o elenco, talvez em dez dias? Não tenho certeza, precisamos verificar, mas ele está progredindo muito bem, já com a bola.

“Rodrigo [Bentancur] também, Maddison também. Esperamos que a equipe médica nos dê uma boa surpresa. Será muito, muito, muito importante tê-los de volta.”