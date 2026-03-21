Os resultados positivos consecutivos contra o Liverpool e o Atlético de Madrid deram a Tudor uma base sobre a qual trabalhar, mesmo que a eliminação da Liga dos Campeões, que acompanhou a vitória de quarta-feira sobre o time espanhol, tenha atenuado um pouco o clima. O ex-técnico da Juventus nunca mediu palavras ao falar sobre a situação atual do Spurs, mas percebeu uma mudança na forma como seus jogadores estão encarando os jogos.

“Agilidade mental”, disse Tudor aos repórteres. “Essa foi a chave. Estamos menos distraídos em campo. Para mim, isso é crucial. Agora, reagimos mais cedo ao que acontece em campo. Não ficamos sempre nos perguntando o que aconteceu e só depois reagindo. Estamos reagindo antes que as coisas aconteçam. Não da maneira que eu gostaria, mas muito melhor. Essa agilidade mental, essa percepção de situações perigosas, está surgindo e é por isso que estamos melhores.”

É uma avaliação tipicamente honesta de onde o Spurs se encontrava quando ele assumiu o lugar de Thomas Frank em meados de fevereiro. Jogadores desligados, lentos a reagir, pegos de surpresa em situações que deveriam ter percebido antes. Tudor não amenizou a situação, muitas vezes criticando abertamente seu elenco. Mas a última semana ofereceu incentivo suficiente para que ele finalmente elogiasse sua equipe do Tottenham.