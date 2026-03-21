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Igor Tudor elogia os jogadores do Tottenham por “dormirem menos em campo” na luta contra o rebaixamento
Tudor elogia a transformação do Tottenham
Os resultados positivos consecutivos contra o Liverpool e o Atlético de Madrid deram a Tudor uma base sobre a qual trabalhar, mesmo que a eliminação da Liga dos Campeões, que acompanhou a vitória de quarta-feira sobre o time espanhol, tenha atenuado um pouco o clima. O ex-técnico da Juventus nunca mediu palavras ao falar sobre a situação atual do Spurs, mas percebeu uma mudança na forma como seus jogadores estão encarando os jogos.
“Agilidade mental”, disse Tudor aos repórteres. “Essa foi a chave. Estamos menos distraídos em campo. Para mim, isso é crucial. Agora, reagimos mais cedo ao que acontece em campo. Não ficamos sempre nos perguntando o que aconteceu e só depois reagindo. Estamos reagindo antes que as coisas aconteçam. Não da maneira que eu gostaria, mas muito melhor. Essa agilidade mental, essa percepção de situações perigosas, está surgindo e é por isso que estamos melhores.”
É uma avaliação tipicamente honesta de onde o Spurs se encontrava quando ele assumiu o lugar de Thomas Frank em meados de fevereiro. Jogadores desligados, lentos a reagir, pegos de surpresa em situações que deveriam ter percebido antes. Tudor não amenizou a situação, muitas vezes criticando abertamente seu elenco. Mas a última semana ofereceu incentivo suficiente para que ele finalmente elogiasse sua equipe do Tottenham.
- AFP
A melhoria da forma física é o principal fator de sucesso
Além das melhorias táticas e mentais, Tudor também se sente encorajado pelo que sua equipe de preparação física tem lhe relatado. O Spurs tem corrido com mais intensidade nas últimas semanas, e os dados confirmam isso. Ele acrescentou: “Vi uma boa energia. Vi bons números. Eles me disseram que os últimos jogos estão entre os quatro ou cinco melhores de toda a temporada em termos de corridas de alta intensidade, então acho que estamos progredindo.”
Parte dessa melhora deve ser vista com cautela. Tudor teve uma agenda um pouco menos sobrecarregada do que seu antecessor, que disputou nove jogos nas últimas quatro semanas enquanto as lesões se acumulavam. Tudor conseguiu sete jogos no mesmo período, e os jogadores estão finalmente voltando. Lucas Bergvall, ausente há dois meses, e Destiny Udogie, fora por cinco semanas, entraram como reservas contra o Atlético de Madrid. Mohamed Kudus e Rodrigo Bentancur, afastados desde janeiro, podem retornar após a pausa para os jogos internacionais. Até mesmo James Maddison, que está fora devido a uma grave lesão no joelho, deve voltar antes do fim da temporada.
O jogo decisivo deste domingo contra o Nottingham Forest
O Spurs ocupa a 16ª posição na Premier League, faltando oito partidas para o fim da temporada. O Nottingham Forest está um ponto atrás, acima da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols em relação ao West Ham. A visita do Forest no domingo está, sem surpresa, sendo apresentada como um grande indicador para saber se o Spurs está pronto para se afastar da zona de rebaixamento. Tudor, no entanto, mostrou-se relutante em sobrecarregar a partida com demasiada pressão. Ele rejeitou a ideia de um “jogo de seis pontos” e foi enfático ao afirmar que a partida não deve ser tratada como uma final de copa. Ele disse: “Há muitos pontos em jogo. Claro, é um jogo importante porque estamos juntos nessa situação, então digamos que não sejam seis, mas quatro. Não é uma final. Talvez não seja um jogo de três pontos, mas de quatro. É importante, mas não será decisivo.”
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O panorama geral para o Tottenham
Tudor tem sete jogos pela frente para salvar a temporada do Tottenham. A pausa para os jogos internacionais, que se segue ao confronto contra o Forest, lhe dará tempo para reorganizar a equipe, receber de volta mais jogadores e se preparar para o que promete ser uma reta final frenética. Com um intervalo de três semanas entre os jogos contra o Forest e o Sunderland, esta é uma boa oportunidade para o técnico incutir ainda mais suas ideias nos jogadores, já que sua posição parece muito mais segura do que há uma semana. Rumores sugeriam que, caso Tudor não conseguisse vencer o Forest, ele seria demitido, mas os resultados recentes parecem ter lhe dado mais tempo.
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