Igor Tudor é punido pela FA por reclamações contra o “árbitro local” após a derrota do Tottenham para o Fulham

Além de criticar o árbitro, Tudor também apontou o dedo ao atacante do Fulham, Raúl Jiménez, por seu papel na disputa física contra a defesa do Spurs. O técnico descreveu o contato com Dragusin como um “erro incrível” da equipe de arbitragem e chegou a classificar as ações do atacante como desonestas.

Tudor foi enfático ao afirmar que o gol deveria ter sido anulado, dizendo aos repórteres que Jiménez estava “trapaceando” ao empurrar o zagueiro do Tottenham para obter uma vantagem indevida. Essa postura combativa acabou levando ao processo disciplinar que agora o ex-técnico do Marselha e do Hellas Verona enfrenta.

Ele disse: “Claro que é falta, eu acho. Nove em cada dez pessoas dirão que é falta, acredito, porque é tão óbvio, sabe. Às vezes eles não entendem que basta, mesmo um pequeno contato, sabe, se isso lhe dá vantagem para marcar o gol, você precisa anular isso, acabar com isso. Não se trata de um duelo normal quando ele é leve, não, quando ele empurra com as mãos e não olha para a bola, não. Às vezes é simplesmente fácil obter vantagem.”



