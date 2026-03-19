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Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Ahmed Refaat

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Igor Tudor é punido pela FA por reclamações contra o “árbitro local” após a derrota do Tottenham para o Fulham

Igor Tudor foi acusado de má conduta pela Federação Inglesa de Futebol (FA) após seus comentários irados no pós-jogo, na derrota do Tottenham Hotspur por 2 a 1 para o Fulham, quando criticou abertamente o árbitro Thomas Bramall durante uma entrevista acalorada no Craven Cottage.


  • A FA toma medidas em relação à reação de Tudor

    Um comunicado oficial da FA divulgado na quinta-feira esclareceu a natureza da acusação: “Igor Tudor, do Tottenham Hotspur, foi acusado de má conduta devido a comentários que fez após a partida contra o Fulham no domingo, 1º de março, pela Premier League. O técnico teria agido de maneira inadequada durante uma entrevista pós-jogo ao fazer comentários que sugerem parcialidade e/ou questionam a integridade e/ou são pessoalmente ofensivos em relação a um árbitro.”

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  • Fulham v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sem me poupar nas palavras com Thomas Bramall

    A ira da FA tem origem na sugestão de Tudor de que a arbitragem foi tendenciosa a favor do time da casa. O técnico croata ficou particularmente indignado com o primeiro gol marcado por Harry Wilson, acreditando que Raúl Jiménez havia cometido uma falta em Radu Dragusin na jogada que antecedeu o gol.

    Em sua avaliação imediata após o apito final, Tudor disse: “Não gostei do árbitro hoje, ele foi muito a favor do time da casa, não me senti bem com ele. Todas as decisões foram a favor deles. Ele não entende de futebol, não tem noção do que é certo e do que é errado.”



  • Acusações de trapaça no Craven Cottage

    Além de criticar o árbitro, Tudor também apontou o dedo ao atacante do Fulham, Raúl Jiménez, por seu papel na disputa física contra a defesa do Spurs. O técnico descreveu o contato com Dragusin como um “erro incrível” da equipe de arbitragem e chegou a classificar as ações do atacante como desonestas.

    Tudor foi enfático ao afirmar que o gol deveria ter sido anulado, dizendo aos repórteres que Jiménez estava “trapaceando” ao empurrar o zagueiro do Tottenham para obter uma vantagem indevida. Essa postura combativa acabou levando ao processo disciplinar que agora o ex-técnico do Marselha e do Hellas Verona enfrenta.

    Ele disse: “Claro que é falta, eu acho. Nove em cada dez pessoas dirão que é falta, acredito, porque é tão óbvio, sabe. Às vezes eles não entendem que basta, mesmo um pequeno contato, sabe, se isso lhe dá vantagem para marcar o gol, você precisa anular isso, acabar com isso. Não se trata de um duelo normal quando ele é leve, não, quando ele empurra com as mãos e não olha para a bola, não. Às vezes é simplesmente fácil obter vantagem.”


  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    O prazo para a resposta oficial termina na segunda-feira

    O Tottenham e Tudor têm agora um curto prazo para avaliar suas opções e decidir se vão contestar a acusação de má conduta. A FA confirmou que o técnico do Spurs tem até o início da próxima semana para apresentar sua notificação formal sobre o incidente e seus comentários posteriores.

    O comunicado concluiu: “Igor Tudor tem até segunda-feira, 23 de março, para responder a esta acusação.” Caso a acusação seja mantida, Tudor poderá enfrentar uma multa significativa ou até mesmo uma possível suspensão da área técnica, enquanto o Tottenham tenta afastar a ameaça do rebaixamento.

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