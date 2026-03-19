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Igor Tudor comemora uma “sensação maravilhosa” ao conquistar finalmente a primeira vitória como técnico do Tottenham, apesar da eliminação da Liga dos Campeões
O Spurs vence, mas ainda assim é eliminado
O Tottenham venceu o Atlético por 3 a 2 na noite de quarta-feira, dando finalmente a Tudor sua primeira vitória desde que substituiu Thomas Frank no comando. No entanto, isso não foi suficiente para o Spurs, que acabou sendo eliminado da Liga dos Campeões, perdendo por 7 a 5 no placar agregado para a equipe de Diego Simeone. Ainda assim, a vitória no norte de Londres, que vem após um empate em 1 a 1 contra o Liverpool, pode trazer otimismo de que Tudor finalmente está colocando o Spurs no caminho certo, apesar da recente fase ruim.
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Tudor vive um momento "maravilhoso" no Tottenham
Tudor estava certamente otimista após a partida. Ele disse à BBC Sport: “As sensações são mistas. Ninguém gosta de não passar de fase, mas foi uma atuação muito boa. Foi uma sensação maravilhosa em campo, com os torcedores que realmente estiveram ao lado do elenco e da equipe desde o primeiro momento. Parabéns aos jogadores. Foi algo positivo: empenho, muita corrida, muitas coisas boas.
“A energia foi realmente ótima desde o primeiro momento e os torcedores reconheceram que a equipe deu tudo de si do primeiro ao último minuto e eles estavam conosco — lindo, obrigado. Os jogadores acreditaram e dava para ver que o desempenho neste momento é muito importante. Nos últimos dois jogos, melhoramos. É um jogo importante no domingo [contra o Nottingham Forest], mas ainda não vai decidir nada, tudo será decidido nos últimos três jogos.”
Um impulso para o moral do Spurs
Tudor também acredita que a vitória será um importante impulso de confiança para sua equipe antes do retorno às atividades na Premier League. Ele acrescentou: “Hoje contávamos com 11 jogadores em campo e, no banco, apenas um jogador — [Kevin] Danso. [Lucas] Bergvall, [Destiny] Udogie e Conor [Gallagher], os médicos disseram que eles só poderiam jogar 20 minutos, então ficamos com 11 jogadores e Danso. Isso torna o valor desta atuação ainda maior. Foi bom conquistar a vitória e importante para o moral.”
O Spurs está atualmente envolvido em uma batalha para evitar o rebaixamento, o que significa que não há chance de disputar competições europeias na próxima temporada. No entanto, Tudor está confiante de que eles podem retornar às competições continentais em breve: “No ano que vem, não, deve ser no ano seguinte. Por que não? Ganhar um troféu na temporada passada deu confiança aos jogadores e é totalmente diferente quando se tem experiência em competições europeias.”
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Grande confronto pela frente para o Spurs
O Tottenham enfrenta agora, no domingo, um confronto crucial da Premier League contra o Nottingham Forest, que também luta para se manter na primeira divisão. Os Spurs estão apenas um ponto e uma posição acima da equipe de Vitor Pereira, e ambas as equipes sabem que uma vitória pode ser fundamental para suas esperanças de permanecer na primeira divisão.
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