Igor Tudor comemora uma “sensação maravilhosa” ao conquistar finalmente a primeira vitória como técnico do Tottenham, apesar da eliminação da Liga dos Campeões

Tudor estava certamente otimista após a partida. Ele disse à BBC Sport: “As sensações são mistas. Ninguém gosta de não passar de fase, mas foi uma atuação muito boa. Foi uma sensação maravilhosa em campo, com os torcedores que realmente estiveram ao lado do elenco e da equipe desde o primeiro momento. Parabéns aos jogadores. Foi algo positivo: empenho, muita corrida, muitas coisas boas.

“A energia foi realmente ótima desde o primeiro momento e os torcedores reconheceram que a equipe deu tudo de si do primeiro ao último minuto e eles estavam conosco — lindo, obrigado. Os jogadores acreditaram e dava para ver que o desempenho neste momento é muito importante. Nos últimos dois jogos, melhoramos. É um jogo importante no domingo [contra o Nottingham Forest], mas ainda não vai decidir nada, tudo será decidido nos últimos três jogos.”