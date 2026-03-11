Igor Tudor apresenta uma defesa desconcertante da escolha de Antonin Kinsky após 15 minutos terríveis na derrota do Tottenham para o Atlético de Madrid

Apesar da humilhação, Tudor reforçou notavelmente sua estratégia tática pré-jogo, insistindo que tirar Vicario, que estava sob pressão, para um confronto europeu tão importante foi a decisão correta naquele momento. “O que aconteceu é muito raro. Sou técnico há 15 anos e nunca fiz isso. Era necessário preservar o jogador, preservar a equipe. Situação incrível, nada a comentar”, afirmou Tudor. “Antes do jogo, foi a escolha certa a se fazer no momento em que estamos, com a pressão sobre Vicario, outra competição. Tony é um goleiro muito bom. Foi a decisão certa para mim. Depois disso, é claro, é fácil dizer que não foi a decisão certa. Então, expliquei isso ao Tony também, falando depois: ele é o cara certo e um bom goleiro. Infelizmente, esses erros aconteceram neste grande jogo. Ele ficou arrependido. A equipe está com ele, eu também. Eu conversei com ele. Ele entende o momento, entende por que saiu. Como eu disse, ele é um goleiro muito bom. Estamos com ele, estamos todos juntos. Nunca se trata de um único jogador. Aconteceu. É a Liga dos Campeões novamente. Pagamos [por] esse início de jogo.”