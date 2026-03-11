AFP
Igor Tudor apresenta uma defesa desconcertante da escolha de Antonin Kinsky após 15 minutos terríveis na derrota do Tottenham para o Atlético de Madrid
Uma noite de terror para Kinsky
A decisão de rodar o elenco enquanto o Tottenham está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League deixou torcedores e especialistas perplexos. Kinsky estava fazendo apenas sua segunda partida como titular na temporada, no lugar de Guglielmo Vicario. Ele escorregou e sofreu o primeiro gol, antes de outro erro fazer com que ele chutasse a bola contra sua própria perna, dando a Julian Alvarez um gol aberto para o terceiro. Esses erros deixaram o Tottenham perdendo por 3 a 0 em 15 minutos. Kinsky ficou perturbado ao sair de campo, seguido pelos companheiros Connor Gallagher e Dominic Solanke, que tentaram oferecer apoio.
Defendendo a seleção indefensável
Apesar da humilhação, Tudor reforçou notavelmente sua estratégia tática pré-jogo, insistindo que tirar Vicario, que estava sob pressão, para um confronto europeu tão importante foi a decisão correta naquele momento. “O que aconteceu é muito raro. Sou técnico há 15 anos e nunca fiz isso. Era necessário preservar o jogador, preservar a equipe. Situação incrível, nada a comentar”, afirmou Tudor. “Antes do jogo, foi a escolha certa a se fazer no momento em que estamos, com a pressão sobre Vicario, outra competição. Tony é um goleiro muito bom. Foi a decisão certa para mim. Depois disso, é claro, é fácil dizer que não foi a decisão certa. Então, expliquei isso ao Tony também, falando depois: ele é o cara certo e um bom goleiro. Infelizmente, esses erros aconteceram neste grande jogo. Ele ficou arrependido. A equipe está com ele, eu também. Eu conversei com ele. Ele entende o momento, entende por que saiu. Como eu disse, ele é um goleiro muito bom. Estamos com ele, estamos todos juntos. Nunca se trata de um único jogador. Aconteceu. É a Liga dos Campeões novamente. Pagamos [por] esse início de jogo.”
A pressão do momento
A decisão de Tudor de substituir Kinsky tão cedo veio após uma frustração visível dos jogadores mais experientes, com Cristian Romero aparentemente sinalizando para o banco que uma mudança era necessária imediatamente após o terceiro gol. No entanto, o técnico manteve que a decisão foi sua: “Foi demais para nós neste momento em que estamos frágeis, quando estamos fracos. Reconheço o que somos e quais são os nossos problemas. Reconheço que em todos os jogos algo acontece. Às vezes é muito difícil explicar. Quando essas coisas acontecem, no momento em que estamos agora, infelizmente, é assim. Mesmo essas coisas escorregadias acontecem, isso explica o momento [em que estamos]."
Preocupações com lesões antes do jogo contra o Liverpool
Para piorar a situação do Spurs, uma colisão entre João Palhinha e Romero nos últimos minutos do jogo deixou os dois jogadores em dúvida para o importante confronto da Premier League contra o Liverpool. Quando questionado sobre a disponibilidade deles para o domingo, Tudor permaneceu vago, sugerindo que o azar que atualmente acompanha o clube é quase incompreensível para a comissão técnica.
“Não sei, vamos ver. É também um exemplo do momento. É incrível”, concluiu Tudor.
