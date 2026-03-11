Goal.com
Igor Tudor apresenta uma defesa desconcertante da escolha de Antonin Kinsky após 15 minutos terríveis na derrota do Tottenham para o Atlético de Madrid

O técnico interino do Tottenham, Igor Tudor, deu uma explicação intrigante para sua decisão de escalar Antonin Kinsky como titular surpresa na goleada por 5 a 2 sofrida pelo time na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. O goleiro de 22 anos passou por uma noite de pesadelo no Metropolitano, durando apenas 17 minutos antes de ser substituído após dois erros catastróficos que deram ao time espanhol uma vantagem de três gols.

  • Uma noite de terror para Kinsky

    A decisão de rodar o elenco enquanto o Tottenham está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League deixou torcedores e especialistas perplexos. Kinsky estava fazendo apenas sua segunda partida como titular na temporada, no lugar de Guglielmo Vicario. Ele escorregou e sofreu o primeiro gol, antes de outro erro fazer com que ele chutasse a bola contra sua própria perna, dando a Julian Alvarez um gol aberto para o terceiro. Esses erros deixaram o Tottenham perdendo por 3 a 0 em 15 minutos. Kinsky ficou perturbado ao sair de campo, seguido pelos companheiros Connor Gallagher e Dominic Solanke, que tentaram oferecer apoio.

    Defendendo a seleção indefensável

    Apesar da humilhação, Tudor reforçou notavelmente sua estratégia tática pré-jogo, insistindo que tirar Vicario, que estava sob pressão, para um confronto europeu tão importante foi a decisão correta naquele momento. “O que aconteceu é muito raro. Sou técnico há 15 anos e nunca fiz isso. Era necessário preservar o jogador, preservar a equipe. Situação incrível, nada a comentar”, afirmou Tudor. “Antes do jogo, foi a escolha certa a se fazer no momento em que estamos, com a pressão sobre Vicario, outra competição. Tony é um goleiro muito bom. Foi a decisão certa para mim. Depois disso, é claro, é fácil dizer que não foi a decisão certa. Então, expliquei isso ao Tony também, falando depois: ele é o cara certo e um bom goleiro. Infelizmente, esses erros aconteceram neste grande jogo. Ele ficou arrependido. A equipe está com ele, eu também. Eu conversei com ele. Ele entende o momento, entende por que saiu. Como eu disse, ele é um goleiro muito bom. Estamos com ele, estamos todos juntos. Nunca se trata de um único jogador. Aconteceu. É a Liga dos Campeões novamente. Pagamos [por] esse início de jogo.”

  • A pressão do momento

    A decisão de Tudor de substituir Kinsky tão cedo veio após uma frustração visível dos jogadores mais experientes, com Cristian Romero aparentemente sinalizando para o banco que uma mudança era necessária imediatamente após o terceiro gol. No entanto, o técnico manteve que a decisão foi sua: “Foi demais para nós neste momento em que estamos frágeis, quando estamos fracos. Reconheço o que somos e quais são os nossos problemas. Reconheço que em todos os jogos algo acontece. Às vezes é muito difícil explicar. Quando essas coisas acontecem, no momento em que estamos agora, infelizmente, é assim. Mesmo essas coisas escorregadias acontecem, isso explica o momento [em que estamos]."

    Preocupações com lesões antes do jogo contra o Liverpool

    Para piorar a situação do Spurs, uma colisão entre João Palhinha e Romero nos últimos minutos do jogo deixou os dois jogadores em dúvida para o importante confronto da Premier League contra o Liverpool. Quando questionado sobre a disponibilidade deles para o domingo, Tudor permaneceu vago, sugerindo que o azar que atualmente acompanha o clube é quase incompreensível para a comissão técnica.

    “Não sei, vamos ver. É também um exemplo do momento. É incrível”, concluiu Tudor.

