Igor Tudor admite que a permanência na Premier League é a principal prioridade do Tottenham antes do confronto com o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões
O Tudor prioriza a posição na liga em detrimento da Europa
O técnico croata, que sofreu três derrotas em suas três primeiras partidas desde que assumiu o comando, enquanto lidava com uma lista crescente de lesões, foi direto sobre a situação atual do clube, que tenta equilibrar a luta pela permanência na Premier League com a busca pela glória europeia.
“Nosso primeiro objetivo é a Premier League e isso precisa ser dito publicamente”, afirmou o técnico interino. “Isso não significa que não queremos avançar para a próxima fase. Cada jogo é importante. Temos que crescer para que isso possa ser uma oportunidade. É uma competição totalmente diferente contra uma equipe com história, experiência e qualidade na Liga dos Campeões.”
Um retorno ao cenário da antiga glória
O confronto marca um retorno agridoce ao Metropolitano, estádio onde o Spurs disputou a final da Liga dos Campeões de 2019 contra o Liverpool. No entanto, a realidade atual está muito longe dessas alturas, já que o clube está atualmente na 16ª posição, após uma sequência desastrosa de 11 jogos sem vitória no campeonato. Tudor, porém, vê o confronto com o Atlético como uma oportunidade para corrigir problemas táticos subjacentes.
“Talvez isso possa nos ajudar a ver os problemas que temos”, explicou Tudor durante a coletiva de imprensa pré-jogo. “Esse tipo de jogo pode nos ajudar a mudar da maneira certa, crescer como equipe e fazer as coisas melhor.”
Reforços defensivos proporcionam impulso oportuno
Embora as perspectivas continuem sombrias, Tudor será impulsionado pelo retorno de vários defensores importantes para o confronto em Madri. Cristian Romero está disponível para jogar, apesar de sua suspensão nacional em andamento, enquanto Micky van de Ven também está elegível para a seleção europeia. Esses retornos são vitais para uma defesa que sofreu nove gols nas três primeiras partidas de Tudor no comando contra Arsenal, Fulham e Crystal Palace.
“É importante ter os jogadores de volta”, observou Tudor ao discutir suas opções de seleção. “Pela primeira vez desde que cheguei aqui, teremos jogadores disponíveis para todas as posições na defesa, nas posições em que costumam jogar.” Sobre o retorno de Romero, ele acrescentou: “Estou feliz por tê-lo de volta. Ele perdeu muito e não se sentia bem por não poder ajudar a equipe. Ele tem trabalhado muito, fazendo sessões de corrida separadas com o preparador físico. Tenho certeza de que ele será um líder, como sempre.”
Simeone adverte contra a complacência
Apesar das dificuldades do Tottenham no campeonato nacional, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, continua cauteloso com a ameaça representada pelo time inglês, elogiando especificamente a contratação de janeiro, Conor Gallagher. O ex-meio-campista do Atlético enfrentará seu antigo clube pela primeira vez desde sua transferência de £ 35 milhões para Londres. Simeone elogiou o jogador da seleção inglesa, reconhecendo a “enorme ética de trabalho” e versatilidade que ele trouxe para a capital espanhola durante sua breve passagem por lá.
“Muito humilde, muito perigoso”, disse Simeone sobre Gallagher. “Pode jogar em diferentes posições em campo. Ética de trabalho incrível. Ele tem um ótimo comportamento e temos ótimas lembranças de sua passagem pelo Atlético de Madrid.”
Para o Spurs, o desafio é imenso; eles enfrentam um time do Atlético que está em terceiro lugar na La Liga e marcou 15 gols nos últimos quatro jogos em casa, tornando a abordagem de Tudor, que prioriza a sobrevivência, uma necessidade pragmática, embora dolorosa.
