Igor Tudor admite que a permanência na Premier League é a principal prioridade do Tottenham antes do confronto com o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões

O técnico croata, que sofreu três derrotas em suas três primeiras partidas desde que assumiu o comando, enquanto lidava com uma lista crescente de lesões, foi direto sobre a situação atual do clube, que tenta equilibrar a luta pela permanência na Premier League com a busca pela glória europeia.

“Nosso primeiro objetivo é a Premier League e isso precisa ser dito publicamente”, afirmou o técnico interino. “Isso não significa que não queremos avançar para a próxima fase. Cada jogo é importante. Temos que crescer para que isso possa ser uma oportunidade. É uma competição totalmente diferente contra uma equipe com história, experiência e qualidade na Liga dos Campeões.”