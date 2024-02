Meio-campista chegou a um acordo com os sauditas e deve assinar a rescisão ainda nesta quarta-feira (7)

Igor Coronado chegou a um acordo com o Al Ittihad para a rescisão de contrato. A notícia foi trazida inicialmente pelo GE e confirmada pela GOAL. O meio-campista tem uma oferta do Corinthians e nos últimos dias recebeu uma consulta do Botafogo.

O estafe de Igor Coronado já tem a papelada encaminhada e o jogador deve assinar a rescisão ainda nesta quarta-feira (7). A informação foi confirmada pelo estafe do meia, que garante que o atleta tem interesse em jogar no futebol brasileiro.