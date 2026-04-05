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Ignorado pelo Manchester United! Roberto De Zerbi “sondou” os Red Devils antes de aceitar o cargo no Tottenham — alimentando rumores sobre Michael Carrick em Old Trafford
Os Red Devils rejeitam as propostas
De acordo com a talkSPORT, De Zerbi “sondou” o United antes de se comprometer com o futuro no Spurs. O ex-técnico do Brighton e do Marselha foi apresentado como o novo treinador no Tottenham Hotspur Stadium em 31 de março, assinando um lucrativo contrato de cinco anos. No entanto, apesar da segurança oferecida pelo clube, relatos da Itália indicam que o técnico de 46 anos fez consultas sobre a vaga em Old Trafford, mas foi informado de que não estava sendo considerado. Essa revelação sugere que o Spurs pode ter sido uma segunda opção para o italiano, que ficou sem contrato após deixar a França em fevereiro.
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A decisão deu um novo ânimo a Carrick
A decisão de recusar a proposta de De Zerbi gerou intensas especulações de que o Manchester United já teria decidido quem será seu próximo técnico efetivo. Carrick vem atuando como técnico interino desde que Ruben Amorim deixou o clube em janeiro, e seu desempenho impressionante o coloca como o principal candidato. Em entrevista ao programa “White and Jordan”, o correspondente-chefe de futebol da talkSPORT, Alex Crook, revelou: “Sabe o que acho interessante sobre Michael Carrick? Chegamos ao fim de semana da Páscoa e eles não conversaram – pelo que entendi – com nenhum outro candidato. Isso não quer dizer que Carrick tenha sido entrevistado para o cargo. Não acho que eles precisem entrevistá-lo. Acho que ou dão o cargo a ele ou não.”
Uma história complicada com o clube
Esta não é a primeira vez que De Zerbi é associado ao cargo de treinador do Old Trafford. Durante sua passagem pelo Marselha, surgiram rumores sensacionalistas de que ele teria mostrado aos jogadores uma proposta de contrato do United para motivá-los. Na época, Erik ten Hag estava sob imensa pressão. De Zerbi teria dito ao elenco: “É aqui que eu poderia estar, mas coloquei minha paixão acima do dinheiro. Vim para o Marselha pela paixão.” Ao comentar sobre a recente rejeição, Crook acrescentou: “Conversando com pessoas na Itália esta manhã... Elas me disseram que Roberto De Zerbi – antes de aceitar o cargo no Tottenham – sondou o Manchester United e foi informado de que não estava nos planos do clube. Será que isso é porque eles já tomaram uma decisão sem torná-la pública?”
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Sorte contrastante para os rivais
As decisões tomadas pelo United parecem estar dando frutos, já que o clube conseguiu estabilizar a situação e se colocou firmemente na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Atualmente, a equipe ocupa a terceira posição na tabela da Premier League, com 55 pontos, mantendo uma confortável vantagem de seis pontos sobre o Liverpool. O histórico do técnico interino, com apenas uma derrota em 10 partidas, constitui um argumento convincente para que ele permaneça no cargo. Para De Zerbi, o desafio no Tottenham Hotspur é muito diferente. Embora ele pudesse ter desejado o cargo no United, agora encontra sua equipe na 17ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, faltando sete partidas para o fim da temporada.