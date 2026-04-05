Ignorado pelo Manchester United! Roberto De Zerbi “sondou” os Red Devils antes de aceitar o cargo no Tottenham — alimentando rumores sobre Michael Carrick em Old Trafford

Esta não é a primeira vez que De Zerbi é associado ao cargo de treinador do Old Trafford. Durante sua passagem pelo Marselha, surgiram rumores sensacionalistas de que ele teria mostrado aos jogadores uma proposta de contrato do United para motivá-los. Na época, Erik ten Hag estava sob imensa pressão. De Zerbi teria dito ao elenco: “É aqui que eu poderia estar, mas coloquei minha paixão acima do dinheiro. Vim para o Marselha pela paixão.” Ao comentar sobre a recente rejeição, Crook acrescentou: “Conversando com pessoas na Itália esta manhã... Elas me disseram que Roberto De Zerbi – antes de aceitar o cargo no Tottenham – sondou o Manchester United e foi informado de que não estava nos planos do clube. Será que isso é porque eles já tomaram uma decisão sem torná-la pública?”