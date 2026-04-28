A mudança nas regras surge após a sugestão do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de que medidas devem ser tomadas contra jogadores que tentem disfarçar comportamentos discriminatórios. Em fevereiro, Vinicius Jr. alegou que Prestianni o insultou com comentários racistas. Prestianni afirma, por sua vez, que utilizou um insulto homofóbico. O argentino recebeu uma suspensão de seis partidas.

“Se um jogador cobre a boca e diz algo, e isso tem uma conotação racista, então ele tem que ser expulso, obviamente. Deve-se presumir que ele disse algo que não deveria ter dito, caso contrário, ele não teria precisado cobrir a boca”, disse Infantino.