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Prestianni Benficagetty
Thomas Hindle

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IFAB: Jogadores que tapam a boca para esconder insultos discriminatórios podem receber cartões vermelhos

Copa do Mundo

Os jogadores que taparem a boca durante confrontos com adversários receberão cartões vermelhos a partir da Copa do Mundo, confirmou na terça-feira a Comissão Internacional de Futebol (IFAB). A decisão surge na sequência de um incidente de grande repercussão entre Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Gianluca Prestianni, do Benfica, depois que este último foi punido com seis jogos de suspensão por conduta homofóbica dirigida ao brasileiro.

  • A FIFA toma medidas

    Serão aplicados cartões vermelhos aos jogadores que taparem a boca para ocultar possíveis insultos discriminatórios, em uma iniciativa significativa para coibir os abusos no futebol. Osárbitrostambém terão o poder de expulsar jogadores que abandonarem o campo em protesto — uma medida que parece ter sido tomada após a dramática decisão do Senegal de abandonar o campo na sequência da controversa marcação de um pênalti a favor de Marrocos na final da Copa Africana das Nações.

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    Gianni Infantino pede mudanças

    A mudança nas regras surge após a sugestão do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de que medidas devem ser tomadas contra jogadores que tentem disfarçar comportamentos discriminatórios. Em fevereiro, Vinicius Jr. alegou que Prestianni o insultou com comentários racistas. Prestianni afirma, por sua vez, que utilizou um insulto homofóbico. O argentino recebeu uma suspensão de seis partidas.

    “Se um jogador cobre a boca e diz algo, e isso tem uma conotação racista, então ele tem que ser expulso, obviamente. Deve-se presumir que ele disse algo que não deveria ter dito, caso contrário, ele não teria precisado cobrir a boca”, disse Infantino.

  • As mudanças ocorrerão rapidamente

    O IFAB anunciou que implementará as regras imediatamente. Espera-se que elas sejam aplicadas na Copa do Mundo, e a FIFA espera que funcionem como um fator dissuasivo, em vez de uma punição aplicada rotineiramente. Isso representa uma mudança em relação à forma habitual de implementação de regras, em que elas são testadas em categorias inferiores antes de se tornarem padrão em todo o mundo.

  • Morocco Senegal AFCON 2025AFP

    A Copa Africana de Nações ainda é motivo de debate

    A Copa Africana de Nações, por sua vez, ainda é motivo de controvérsia. A Federação Africana de Futebol concedeu o troféu ao Marrocos depois que o Senegal abandonou a partida, apesar de este último ter acabado vencendo nos pênaltis.