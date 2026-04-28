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IFAB: Jogadores que tapam a boca para esconder insultos discriminatórios podem receber cartões vermelhos
A FIFA toma medidas
Serão aplicados cartões vermelhos aos jogadores que taparem a boca para ocultar possíveis insultos discriminatórios, em uma iniciativa significativa para coibir os abusos no futebol. Osárbitrostambém terão o poder de expulsar jogadores que abandonarem o campo em protesto — uma medida que parece ter sido tomada após a dramática decisão do Senegal de abandonar o campo na sequência da controversa marcação de um pênalti a favor de Marrocos na final da Copa Africana das Nações.
- AFP
Gianni Infantino pede mudanças
A mudança nas regras surge após a sugestão do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de que medidas devem ser tomadas contra jogadores que tentem disfarçar comportamentos discriminatórios. Em fevereiro, Vinicius Jr. alegou que Prestianni o insultou com comentários racistas. Prestianni afirma, por sua vez, que utilizou um insulto homofóbico. O argentino recebeu uma suspensão de seis partidas.
“Se um jogador cobre a boca e diz algo, e isso tem uma conotação racista, então ele tem que ser expulso, obviamente. Deve-se presumir que ele disse algo que não deveria ter dito, caso contrário, ele não teria precisado cobrir a boca”, disse Infantino.
As mudanças ocorrerão rapidamente
O IFAB anunciou que implementará as regras imediatamente. Espera-se que elas sejam aplicadas na Copa do Mundo, e a FIFA espera que funcionem como um fator dissuasivo, em vez de uma punição aplicada rotineiramente. Isso representa uma mudança em relação à forma habitual de implementação de regras, em que elas são testadas em categorias inferiores antes de se tornarem padrão em todo o mundo.
- AFP
A Copa Africana de Nações ainda é motivo de debate
A Copa Africana de Nações, por sua vez, ainda é motivo de controvérsia. A Federação Africana de Futebol concedeu o troféu ao Marrocos depois que o Senegal abandonou a partida, apesar de este último ter acabado vencendo nos pênaltis.