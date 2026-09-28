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Ídolo do Real Madrid, Michel Salgado faz mudança sensacional na carreira ao aceitar comandar o pequeno North EC
Pequeno clube ambicioso confirma nomeação surpreendente
O clube de Montes Claros confirmou oficialmente a nomeação de Salgado para liderar seu ambicioso projeto de longo prazo. Fundado em 2022, o North EC desfrutou de uma ascensão meteórica na pirâmide do futebol, garantindo acessos consecutivos antes de conquistar o título do Campeonato Mineiro Módulo II em 2025. Sua rápida progressão culminou na conquista do Troféu Inconfidência durante sua temporada de estreia na elite do estadual, em 2026, assegurando vagas inéditas em competições nacionais.
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Gladiators anunciam treinador de alto perfil para o banco de reservas
Os dirigentes do clube anunciaram a chegada de seu treinador de alto perfil nas redes sociais, destacando suas ambições ousadas para o futuro. Ao dar as boas-vindas ao bicampeão europeu a Montes Claros, o comunicado oficial do clube dizia: "Liderando o North no maior capítulo da nossa história. Michel, aqui você encontrará uma cidade, uma região e uma torcida que ousam sonhar grande. Você traz experiência dos maiores palcos. Nós trazemos a resiliência de quem nunca deixou de acreditar. Michel Salgado é North. 2027 está no horizonte. E o North está pronto para ir além dos limites."
Pedigree galáctico substitui predecessor brasileiro
A chegada de Salgado dá continuidade à preferência do clube por nomear figuras ilustres do futebol, na sequência do campeão da Copa do Mundo de 2002 Kleberson no comando técnico. Aos 50 anos, ele ostenta um currículo de peso após uma década vitoriosa no Madrid, tendo conquistado dois títulos da Champions League e quatro de La Liga durante a icônica era dos Galácticos. Antes de sua mudança para a América do Sul, o ex-lateral supervisionou o desenvolvimento de jovens nas seleções sub-15 e sub-16 da Arábia Saudita, além da iniciativa Future Falcons.
- AFP
Preparativos domésticos antecedem campanha histórica
Salgado teve tempo de sobra para montar um elenco competitivo antes de o North EC ter seu primeiro contato com a liga nacional e a disputa da copa. O modesto clube de Minas Gerais está programado para fazer história na quarta divisão do Campeonato Brasileiro Série D, ao mesmo tempo em que se testa na Copa do Brasil. Adaptar seus princípios táticos europeus ao exigente cenário do futebol sul-americano representará, possivelmente, o teste mais duro da carreira do espanhol como treinador.
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