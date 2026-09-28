Os dirigentes do clube anunciaram a chegada de seu treinador de alto perfil nas redes sociais, destacando suas ambições ousadas para o futuro. Ao dar as boas-vindas ao bicampeão europeu a Montes Claros, o comunicado oficial do clube dizia: "Liderando o North no maior capítulo da nossa história. Michel, aqui você encontrará uma cidade, uma região e uma torcida que ousam sonhar grande. Você traz experiência dos maiores palcos. Nós trazemos a resiliência de quem nunca deixou de acreditar. Michel Salgado é North. 2027 está no horizonte. E o North está pronto para ir além dos limites."