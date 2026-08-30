Martinez cometeu um erro nos acréscimos que permitiu a Julio Enciso roubar a bola e servir Chuba Akpom para um gol de consolação no fim. Apesar desse erro, Ferdinand fez questão de elogiar a contratação de £57 milhões.

Ferdinand afirmou: "A propósito, o Martinez, nós sofremos dois gols hoje, mas o que eu gostaria de destacar é a capacidade dele com a bola. Eu iria tão longe a ponto de dizer que Martinez é o melhor zagueiro com a bola no jogo hoje. Estou tentando pensar em alguém melhor, que consiga quebrar linhas com o passe, que consiga superar a pressão quando alguém vai para cima dele e simplesmente dar sequência à jogada, receber a bola em espaços curtos; é difícil superar Martinez. Hoje, ele foi fenomenal com a bola em termos de passe, de altíssimo nível."