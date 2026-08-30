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Ídolo do Manchester United, Rio Ferdinand faz grande afirmação sobre Lisandro Martinez após vitória sobre o Ipswich
Virando contra o Ipswich
O Manchester United garantiu uma impressionante vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich em Old Trafford no domingo, após se recuperar de uma desvantagem no início do jogo. Michael Carrick viu sua equipe sofrer dois gols contra o time recém-promovido, mas um hat-trick sensacional de Bruno Fernandes mudou a partida.
Um gol contra de Jacob Greaves e uma cavadinha bem executada de Bryan Mbeumo completaram o placar. Ao refletir sobre a partida em seu canal no YouTube, como citado pelo Metro, Ferdinand preferiu destacar a atuação de Martinez, que fazia sua primeira partida como titular na temporada ao lado de Harry Maguire na zaga, em vez das falhas defensivas da equipe.
- AFP
Ferdinand faz afirmação ousada sobre Martinez
Martinez cometeu um erro nos acréscimos que permitiu a Julio Enciso roubar a bola e servir Chuba Akpom para um gol de consolação no fim. Apesar desse erro, Ferdinand fez questão de elogiar a contratação de £57 milhões.
Ferdinand afirmou: "A propósito, o Martinez, nós sofremos dois gols hoje, mas o que eu gostaria de destacar é a capacidade dele com a bola. Eu iria tão longe a ponto de dizer que Martinez é o melhor zagueiro com a bola no jogo hoje. Estou tentando pensar em alguém melhor, que consiga quebrar linhas com o passe, que consiga superar a pressão quando alguém vai para cima dele e simplesmente dar sequência à jogada, receber a bola em espaços curtos; é difícil superar Martinez. Hoje, ele foi fenomenal com a bola em termos de passe, de altíssimo nível."
Expectativas realistas para a temporada
Embora o United tenha se recuperado da derrota na rodada de abertura para o Hull City, Ferdinand insiste que o clube não está focado na disputa pelo título. Ele acrescentou: "Nós vencemos a liga naquele ano! Isso pode acontecer, mas não vai acontecer neste ano: o Arsenal vai vencer a liga. O Manchester United não está aqui para vencer a liga. As pessoas que comandam o clube e Michael Carrick, por mais que gostariam, em seus pensamentos mais sérios não estão dizendo que somos candidatos ao título agora. Cabeças sensatas e realistas estão pensando em um ano de consolidação; a chance de terminar nas vagas da Champions League é obrigatória, e se conquistarmos um troféu além disso, que temporada teremos tido."
- AFP
Olhando para o Everton
Agora, o United buscará aproveitar esse impulso crucial quando viajar para enfrentar o Everton no próximo fim de semana. Carrick elogiou a resiliência e a mentalidade de seus jogadores para superar contratempos, características nas quais eles precisarão se apoiar ao longo desta campanha. Enquanto o United continua sua luta por uma vaga na Champions League, manter a consistência e integrar as estrelas que estão retornando ao time titular será essencial daqui para frente.
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